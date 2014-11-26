Вход
Профиль Блог Лента Активность

Благотворительная деятельность.

26.11.2014 09:37 3 731 просмотр
Вчера встретил женщину которая просит милостыню на проведение операции, на позвоночнике, дочери попавшей в аварию.Обеспеченные люди обычно склонны заниматься благотворительностью.Главный пример,Билл Гейц,но почта по которой можно было с ним связаться,сейчас недоступна,хотя можно его поискать другими способами.Сейчас поставлю эту проблему в Друзьях банков,ведь благотворительность хорошо поощряется государством.Может у банкиров найдутся возможности финансирования таких людей. smile:help:

Комментарии 3

Ярослав  (Yar_a)
#
Дело в том, что многие эти "просители" являются мошенниками. Финансировать криминал, террористов желающих немного. Моя позиция по данному вопросу заключается в том, что я стараюсь больше зарабатывать и, соответственно, больше плачу налогов. Таким образом я финансирую социальную сферу и прочих иждивенцев, начиная с президента. И если эти обнаглевшие слуги народа не выделяют достаточно денег своим гражданам, то предлагаю использовать своё право на выборах и выбирать нужных людей. Налоговая нагрузка на гражданина РФ начинается с 50% и выше. Тратить оставшиеся крохи на благотворительность не вижу особого смысла. А на случай несчастья предлагаю людям заранее делать накопления, а не тратить всё, что есть, чтобы потом не стоять с протянутой рукой.
Также можно прикинуть, что эффективнее, бездельничать и просить милостыню или это время посвятить работе. Вполне возможно, что работая, женщина могла бы заработать больше, чем попрошайничая.
Андрей Троицкий  (Korvet1)
#
Цитата
Налоговая нагрузка на гражданина РФ начинается с 50% и выше.
Ярослав
Когда я был предпринимателем с меня брали 13% налог с дохода плату в пенсионный и другие фонды,но это копейки.50% я не платил.
Ярослав  (Yar_a)
#
Повезло вам, но вы далеко не все налоги учли которые платите.
Работая наёмным работником я отчисляю налоги в ПФР 22%, в ФСС 2,9%, ФФОМС 5,1% и НДФЛ 13%.

От 100 после уплаты в ПФР, ФСС, ФФОМС остаётся 77 оклада, от него вычитаем 13% НДФЛ и остаётся 67. Далее что-то покупая платится НДС 18%, остаётся 54,94. Это уже налоговая нагрузка составила 45,06%. А ещё есть множество дополнительных налогов, наподобие акцизов, транспортного и т.д.

Конечно, можно считать, что страховые взносы, это не налоги в никуда, а откладывание на себя, но, ведь, обратно человек (трудоспособный, неплохо зарабатывающий) получает от этих взносов гораздо меньше, чем сделал. Даже пенсию Голодец и подобные ей персонажи всю украли и пересчитали в выдуманные баллы, реальные деньги остаются только в накопительной части и то ей не дают нормально распоряжаться из-за чего она тоже обесценивается. А так как все деньги разворованы, то для выплаты пенсии по баллам их печатают, тем самым снова у всех воруя путём девальвации и инфляции.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения