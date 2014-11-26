Благотворительная деятельность.

Вчера встретил женщину которая просит милостыню на проведение операции, на позвоночнике, дочери попавшей в аварию.Обеспеченные люди обычно склонны заниматься благотворительностью.Главный пример,Билл Гейц,но почта по которой можно было с ним связаться,сейчас недоступна,хотя можно его поискать другими способами.Сейчас поставлю эту проблему в Друзьях банков,ведь благотворительность хорошо поощряется государством.Может у банкиров найдутся возможности финансирования таких людей.
Комментарии 3
Также можно прикинуть, что эффективнее, бездельничать и просить милостыню или это время посвятить работе. Вполне возможно, что работая, женщина могла бы заработать больше, чем попрошайничая.
Ярослав
Работая наёмным работником я отчисляю налоги в ПФР 22%, в ФСС 2,9%, ФФОМС 5,1% и НДФЛ 13%.
От 100 после уплаты в ПФР, ФСС, ФФОМС остаётся 77 оклада, от него вычитаем 13% НДФЛ и остаётся 67. Далее что-то покупая платится НДС 18%, остаётся 54,94. Это уже налоговая нагрузка составила 45,06%. А ещё есть множество дополнительных налогов, наподобие акцизов, транспортного и т.д.
Конечно, можно считать, что страховые взносы, это не налоги в никуда, а откладывание на себя, но, ведь, обратно человек (трудоспособный, неплохо зарабатывающий) получает от этих взносов гораздо меньше, чем сделал. Даже пенсию Голодец и подобные ей персонажи всю украли и пересчитали в выдуманные баллы, реальные деньги остаются только в накопительной части и то ей не дают нормально распоряжаться из-за чего она тоже обесценивается. А так как все деньги разворованы, то для выплаты пенсии по баллам их печатают, тем самым снова у всех воруя путём девальвации и инфляции.