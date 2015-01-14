Когда Россия перейдет на рыночные отношения?

Плановая экономика СССР нас завела в тупик 90х.Мы поколение которому был обещан коммунизм Никит Сергеичем Хрущевым. Нам было открыто объявлено что "Мы пойдем другим путем".Основа этого направления,конституция академика Сахарова,которую раскритиковали на одном из съездов КПСС,но КПСС перестала существовать,а в конституцию вносятся поправки,оставляя основной текст неизменным.Маркетинг это наука о рынке.Есть ряд довольно строгих правил.Одно из них гласит:"Надо поощрять потребителей товаров и услуг".Обычно это делается розыгрышем лотерей среди потребителей,но эти пользуются криминальные структуры,называя такие акции:"Лохотроном".Прокуратура законодательных инструментов для борьбы с лохотронщиками просто не имеет.Все мои попытки добиться прокурорской защиты маркетинговых акций проводимых в интернете,натыкаются на то что прокуратура называет их:"Нигерийскими письмами".Т.е.прокуратуру о том что мы перешли на рыночные отношения пока что никто в известность не поставил.Информация что нам вещают средства массовой информации расходиться с законами принимаемыми Думой.В конце 90х я познакомился с интернетом.Мне начали приходить очень интересные сообщения.О выигрышах в интернет лотереях.Обычная сумма выигрыша 1 млн.долларов. Разыгрываются автомобили и другие призы,но для их получения нужно либо перевести деньги за доставку либо самому приехать за его получением,что тоже требует денег.Уже обращал внимание Вашего портала на этот вопрос,но пока его решение не сдвинулось с мертвой точки.Т.е. продолжатели дела "Лени Голубкова" продолжают пользоваться несовершенством наших законов.Получается до настоящего рынка нам ох как еще далеко.Хотелось бы что бы слова не расходились с делом.Мой диагноз этой болезни.Вот когда я получу сообщение на русском языке о выигрыше суммы соизмеримой с интернет лотереями.Вот тогда я скажу что мы перешли на рыночные отношения.А пока что все это попахивает политическими играми.