Почему падает рубль?

ООН находиться в США.Это первая причина объясняющая высокий курс доллара.Вторая причина, это странная трактовка прав человека, после решения России перейти на рыночные отношения.Как не странно права человека в устах власть предержащих звучат:"Человек человеку волк",но основа всеобщей декларации прав человека, дух братства и свободы,которым пронизана вся декларация.Из этого можно сделать вывод,права человека должны нас объединять,а не разъединять.С 2002 года пытаюсь добиться рассмотрение в суде моего письма Путину:"Откуда берутся террористы".Назвал этот процесс,государство отписок.Хочу рассмотреть на этом суде сколько стоит жизнь человека и какое наказание должен понести чиновник, который зная о том что жизни людей угрожает опасность, приберегает правилами техники безопасности.Почему мне нужно знать ответ на этот вопрос.Жизнь россиянина в 200 раз дешевле жизни американца,данные возмещения по авиакатастрофам.12 лет не могу сдвинуть это вопрос с мертвой точки.Жизнь человека бесценна,но возникают ситуации когда на этот вопрос надо давать конкретный ответ.Нужно что бы этот ответ поддерживал рубль, а не сбрасывал его в сточную канаву.Для подготовки к рассмотрению этого дела пришлось разобраться с международной судебной системой.Выяснилось что она то же полностью определяется США,т.к.верховный суд в Гааге, построен на деньги, одного из столпов Америки,Дейла Карнеги.Который этим, сам себе противоречит,так как он утверждал, что решение дела в суде,ведет к конфликту.Еще одна причина низкого курса рубля,что банки не хотят объединяться.Поставил вопрос о создании ФРС России,меня как обычно подняли на смех.Для того что бы защитить рубль,написал "Формулу денег".Меня уже 10 лет не могут вызвать в институт, что бы ее обсудить.Ведь в своем описании, я определил основные принципы измерения деньгами.Основа моих рассуждений.Деньги, это единица измерения труда.В трейдинге нашел:"Грааль",на учебном счете в "Сколково"получал доход 1000% в месяц,на реальном налетел на 40 тыс.рублей.Сомон.ру тоже перестал существовать,появились хутрейдеры.Добиться решения вопроса проблемы с "Нигерийскими письмами" тоже практически невозможно.Т.е. россиянин, в нашем государстве, ни чем не застрахован. Проблема одна.Где взять деньги для взятки и как ее дать.Еще одна проблема.Антикоррупционные комитеты,как правило,возглавляют люди сами причастные к коррупции.