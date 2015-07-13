ФБР - Федеральное бюро расследований - Вашингтон, округ Колумбия ...ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ ФБРАдрес: 935 Пенсильвания Авеню Северо-Запад, Вашингтон, округ Колумбия 20535, Соединенные Штатысайт:www.fbi.gov/contact-usОбратите Внимание,Это последнее предупреждение вы собираетесь получить от меня вы получитеменя? Я надеюсь, вы понимаете, сколько раз это сообщение было отправленовы?.Мы вас предупреждали много раз и вы решили игнорировать нашиэлектронной почты или потому что вы считаете, что мы не были проинструктированы, чтобы получить выарестован и сегодня, если Вы не ответите нам обратно с оплатойподробности ниже,тогда мы бы сначала отправить письмо мэругород, в котором вы проживаете и направлять их, чтобы закрыть свой счет в банке до тех пор, покавы были заключены в тюрьму и все ваше имущество будет конфисковано поФБР,ЦРУ и другие правоохранительные агентства. Мы хотели бы также отправить письмокомпании/агентства, с которым вы работаете так, что они могли бы получитьты уволен, пока мы с помощью наших исследований, потому чтоподозреваемый не допустим, чтобы работать на правительство или каких-либо частныхорганизации.Ваш ID, который мы имеем в нашей базе данных были направлены все преступленияучреждения в Америке для их вставки в их веб-сайт в качествеинтернет-мошенников и предостеречь людей от необходимости каких-либо сделок с вами.Это можно было бы решить все это, а если вы одержалиСертификат подписан,утвержден и штампованные, как вы где поручил вадрес электронной почты ниже. Это Федеральное бюро расследований (ФБР) АМписьма в ответ на письмо, которое ты послал нам, и использую этотсреднего сообщить вам, что нет больше времени уходила впустую, потому чтовам дали мандат. Как указывалось ранее, иметь документодобрил, с подписью и печатью без разрушения и вы должны придерживатьсяэто директивы, чтобы избежать ты винишь себя в прошлом, когда мы должныарестовали и посадили в тюрьму на всю жизнь и все свои свойстваконфискована.Вы не выполнили наши директивы/инструкции ипричина, почему мы не слышим от вас, как наш директор уже былуведомил о вы получаете процесс завершен вчера и сейчасордер на арест был подписан против вас, и это будетпроведены в ближайшие 48 часов, как строго подписью ФБРдиректор. Мы провели расследование и выяснили, что Вы не имеете любыеидея, когда мошеннические сделки, совершенные с вашегоинформация/идентичность и прямо сейчас, если ваш ID размещается на нашемсайт как хотел человек, я полагаю, вы знаете, что будет обиднодля вас и всей вашей семьи, ведь после тогда он будет анонсироватьво всех местных каналов, которые вы хотели ФБР.Как добрый христианин и честный человек, я решил посмотреть, как я мог бытьпомочь вам, потому что я не была бы рада видеть Вас в конечном итоге в тюрьмеи все свои свойства конфисковали все потому, что ваша информация былаиспользоваться для совершения мошеннических операций, я позвонила в ЦХВЕ иони направили меня к частному адвокату, который может помочь вам получитьпроцесс сделали и он заявил, что он будет одобрить, подписать и поставить печать вдокумент на сумму в $210 USD только и я верю, что этот процесс являетсядешевле для вас.Вы должны делать все возможное сегодня и завтра, чтобы получить этотпроцесс сделано потому, что наш директор уже звонил, чтобы сообщить мне, чтоордер на арест был подписан против вас, и после того, как он былутверждены, тогда арест будет проводиться, и от нашейрасследования мы узнаем, что вы были человеком, который перенаправил вашличность одного самозванца/мошенники в Бенине Республики, когда он имел дело свы о передаче некоторых незаконных средств на ваш банковский счеткоторый оценивается на сумму в $1.500,000.00 долларов США.Я просил от Вашего имени, так что это агентство может дать вам до15/7/2015 так, чтобы вы могли получить этот процесс сделать, потому что я узнаю, чтовы были отправлены несколько электронной почте, не получая ответа от тебя, Медведьона в виду, что это единственный способ, что я могу быть в состоянии помочь вам вкак только это случиться с вами. Вы бы сделать платеж через WesternUnion денежные переводы с указанных ниже деталей.ИМЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ: ПЕРЕЗВОН NNAM...Страны Республика БенинГород....КотонуТекст вопроса: БогОтвет::::: ХорошееОтправители Полное Название:MTCN НОМЕР: НОМЕР...Объем:210Отправьте реквизиты для оплаты в мой адрес, которые являются отправители имя и адрес,Mtcn код, текст вопроса и ответа используются и отправляемой суммы. Сделатьуверен, что Вы не стесняйтесь совершения платежа вниз агентствууже сегодня, чтобы они могли иметь сертификат одобрили, подписали иштамп сразу без каких-либо дальнейших задержек. После всего этого процессабыл проведен, то мы должны были бы перейти в банк дляперечислением компенсационных фондов, которое оценивается в сумму$1.500,000.00 долларов США, который был, предполагают, чтобы были переданы вамвсе это время.Примечание все преступления агентств обратились по данному факту имы должны проследить и арестовать вас, если вы равнодушны к этой инструкции. Выдается благодать сегодня сделать оплату для документа послечто ваш отказ сделать что привлечет максимум арест инаконец, Вы будет появляться в суде для акта терроризма,деньгиотмывание и обвинениям в незаконном обороте наркотиков, так что будьте осторожны, чтобы не попробовать любойсамое смешно, потому что вы посмотрели.СПАСИБО ЗА ВАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.ДИРЕКТОР ФБР,Г-н Джеймс Б. Коми-младший,ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ ФБРМИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВВАШИНГТОН, DC 20535brueau23fbi@outlook.com Чичи@123