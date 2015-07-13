ФБР - Федеральное бюро расследований - Вашингтон, округ Колумбия ...
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ ФБР
Адрес: 935 Пенсильвания Авеню Северо-Запад, Вашингтон, округ Колумбия 20535, Соединенные Штаты
сайт:www.fbi.gov/contact-us
Обратите Внимание,
Это последнее предупреждение вы собираетесь получить от меня вы получите
меня? Я надеюсь, вы понимаете, сколько раз это сообщение было отправлено
вы?.
Мы вас предупреждали много раз и вы решили игнорировать наши
электронной почты или потому что вы считаете, что мы не были проинструктированы, чтобы получить вы
арестован и сегодня, если Вы не ответите нам обратно с оплатой
подробности ниже,тогда мы бы сначала отправить письмо мэру
город, в котором вы проживаете и направлять их, чтобы закрыть свой счет в банке до тех пор, пока
вы были заключены в тюрьму и все ваше имущество будет конфисковано по
ФБР,ЦРУ и другие правоохранительные агентства. Мы хотели бы также отправить письмо
компании/агентства, с которым вы работаете так, что они могли бы получить
ты уволен, пока мы с помощью наших исследований, потому что
подозреваемый не допустим, чтобы работать на правительство или каких-либо частных
организации.
Ваш ID, который мы имеем в нашей базе данных были направлены все преступления
учреждения в Америке для их вставки в их веб-сайт в качестве
интернет-мошенников и предостеречь людей от необходимости каких-либо сделок с вами.
Это можно было бы решить все это, а если вы одержали
Сертификат подписан,утвержден и штампованные, как вы где поручил в
адрес электронной почты ниже. Это Федеральное бюро расследований (ФБР) АМ
письма в ответ на письмо, которое ты послал нам, и использую этот
среднего сообщить вам, что нет больше времени уходила впустую, потому что
вам дали мандат. Как указывалось ранее, иметь документ
одобрил, с подписью и печатью без разрушения и вы должны придерживаться
это директивы, чтобы избежать ты винишь себя в прошлом, когда мы должны
арестовали и посадили в тюрьму на всю жизнь и все свои свойства
конфискована.
Вы не выполнили наши директивы/инструкции и
причина, почему мы не слышим от вас, как наш директор уже был
уведомил о вы получаете процесс завершен вчера и сейчас
ордер на арест был подписан против вас, и это будет
проведены в ближайшие 48 часов, как строго подписью ФБР
директор. Мы провели расследование и выяснили, что Вы не имеете любые
идея, когда мошеннические сделки, совершенные с вашего
информация/идентичность и прямо сейчас, если ваш ID размещается на нашем
сайт как хотел человек, я полагаю, вы знаете, что будет обидно
для вас и всей вашей семьи, ведь после тогда он будет анонсировать
во всех местных каналов, которые вы хотели ФБР.
Как добрый христианин и честный человек, я решил посмотреть, как я мог быть
помочь вам, потому что я не была бы рада видеть Вас в конечном итоге в тюрьме
и все свои свойства конфисковали все потому, что ваша информация была
использоваться для совершения мошеннических операций, я позвонила в ЦХВЕ и
они направили меня к частному адвокату, который может помочь вам получить
процесс сделали и он заявил, что он будет одобрить, подписать и поставить печать в
документ на сумму в $210 USD только и я верю, что этот процесс является
дешевле для вас.
Вы должны делать все возможное сегодня и завтра, чтобы получить этот
процесс сделано потому, что наш директор уже звонил, чтобы сообщить мне, что
ордер на арест был подписан против вас, и после того, как он был
утверждены, тогда арест будет проводиться, и от нашей
расследования мы узнаем, что вы были человеком, который перенаправил ваш
личность одного самозванца/мошенники в Бенине Республики, когда он имел дело с
вы о передаче некоторых незаконных средств на ваш банковский счет
который оценивается на сумму в $1.500,000.00 долларов США.
Я просил от Вашего имени, так что это агентство может дать вам до
15/7/2015 так, чтобы вы могли получить этот процесс сделать, потому что я узнаю, что
вы были отправлены несколько электронной почте, не получая ответа от тебя, Медведь
она в виду, что это единственный способ, что я могу быть в состоянии помочь вам в
как только это случиться с вами. Вы бы сделать платеж через Western
Union денежные переводы с указанных ниже деталей.
ИМЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ: ПЕРЕЗВОН NNAM
...Страны Республика Бенин
Город....Котону
Текст вопроса: Бог
Ответ::::: Хорошее
Отправители Полное Название:
MTCN НОМЕР: НОМЕР...
Объем:210
Отправьте реквизиты для оплаты в мой адрес, которые являются отправители имя и адрес,
Mtcn код, текст вопроса и ответа используются и отправляемой суммы. Сделать
уверен, что Вы не стесняйтесь совершения платежа вниз агентству
уже сегодня, чтобы они могли иметь сертификат одобрили, подписали и
штамп сразу без каких-либо дальнейших задержек. После всего этого процесса
был проведен, то мы должны были бы перейти в банк для
перечислением компенсационных фондов, которое оценивается в сумму
$1.500,000.00 долларов США, который был, предполагают, чтобы были переданы вам
все это время.
Примечание все преступления агентств обратились по данному факту и
мы должны проследить и арестовать вас, если вы равнодушны к этой инструкции. Вы
дается благодать сегодня сделать оплату для документа после
что ваш отказ сделать что привлечет максимум арест и
наконец, Вы будет появляться в суде для акта терроризма,деньги
отмывание и обвинениям в незаконном обороте наркотиков, так что будьте осторожны, чтобы не попробовать любой
самое смешно, потому что вы посмотрели.
СПАСИБО ЗА ВАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
ДИРЕКТОР ФБР,
Г-н Джеймс Б. Коми-младший,
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ ФБР
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
ВАШИНГТОН, DC 20535
brueau23fbi@outlook.com Чичи@123
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