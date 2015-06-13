Карта Кукуруза (Mastercard World). Разбор багов с зависшей информацией о кредите в личном кабинете, перенос баллов.

Избавляемся от бага с зависшей информацией о кредите.

Объединяем баллы, блокируем карты-доноры.

Сразу оговорюсь, что самой картой я доволен. Да, произошёл глюк, да, это заняло время. Но тут я размещаю не жалобу, а конкретный разбор - как поступать тем, кто попадёт в подобную ситуацию. Надеюсь, поможет.Итак, я сам прошёл процедуру, поделюсь решением. Было1. На карте Кукуруза Mastercard World. Отношения с банком прекратились ещё 07.07.2014, однако вкладка "КРЕДИТ" в ЛК (Личном Кабинете) Кукурузы висела с информацией о нулевом кредите вплоть до июня 2015.2. Ввиду желания поиметь "10% на остаток..." обратился за подключением, но из-за зависшего бага в ЛК Кукурузы пришлось завести новую карту, подключить акцию и пользоваться ей же. Внимание, т.к. я, это породило ещё одну мини-проблему.3.деньги и. Деньги перекидываем на новую карту, а вот баллы...1. Звоним в ТП Куки по телефону 8 (800) 700-77-10 и создаём заявку, номером которой потом будем активно пользоваться. Они должны послать запрос в банк.2. Звоним в банк (вся информация - всё в той же вкладке "Кредит" Куки в ЛК). Объясняем ситуацию, просим сделать выверку. Создаём заявку. Опыт подсказывает, что до Куки может не дойти, но чем чёрт не шутит?3. Наносим визит в ближайшее отделение банка и берём справочку о том, что "с такой-то даты такой-то счёт, открытый по договору обслуживания виртуальной карты № такой-то закрыт". Скан справочки отправляем Куке на мыло 7777710@euroset.ru, при этом обязательно упоминаем номер своей заявки в ТП Куки (см п-т 1).4. Получаем по телефону ответ от банка, что они 100 раз отсылали Куке инфу, что они не могут редактировать кукурузные вкладки.Получаем также ответ по телефону от Кукурузы, что они ничего не получали от банка, что они ждут выверки (в моём случае 10 месяцев, ага). И да, они получили мыло, но оно не является доказательством...Ни в коем случае не разрешайте ТП Кукурузы закрывать заявку!!! Пока вкладка "КРЕДИТ" в ЛК есть (неважно, что там будет 0,00 руб.), баг висит.5. Периодически беспокойте ТП Куки. Через какое-то время Вам позвонит девушка и поинтересуется, исчезла ли злополучная вкладка. ВНИМАНИЕ! Обязательно, почистив временные файлы и куки в браузере, лично проверьте, исчезла ли вкладка! У меня это произошло не с первого раза.Итак, баг почищен, но имеем уже две карты Кукуруза. Одну, старую, мы не трогали, пока с ней шло выяснение. Вторую использовали. И на обеих картах у нас теперь баллы.Правила таковы:* С одной карты на другую можно перекинуть баллы. Обе карты должны быть оформлены на одного человека. При этом карта-донор, откуда будем перекидывать баллы, должна быть с нулевым балансом. В процессе она блокируется.** Если обе карты привязаны на один телефонный номер, то перекинуть баллы можно в течение месяца после заведения одной из них. Иначе надо звонить в ТП и перепривязывать одну из карт к другому номеру. У меня, пока разбирались с зависшим в ЛК багом о кредите, месяц прошёл, так что пришлось перепривязывать.*** Одно физ.лицо может иметь одновременно ТРИ активных карты Кукуруза. При этом заблокированные карты в расчёт не идут. Иначе говоря, в блокировке нет ничего страшного, спокойно заводится новая карта.Посему, если хочется объединить баллы на одной карте, приготовьте заранее: штрих-коды обеих карт, кодовые слова от обеих карт, 2 телефонных номера (в т.ч. один - новый), паспортные данные (серию, номер), вспоминаем дату рождения.1). Убеждаемся, что на старой карте 0 руб. 00 коп. и есть баллы, которые хотим перекинуть.2). Звоним в ТП Кукурузы 8 (800) 700-77-10. Поясняем ситуацию. Лучше всего проговорить алгоритм, чтобы не случилось сбоев или недопонимания.Меняем телефонный номер привязки к одной из карт. Я поменял привязку к старой, чтобы потом не менять обратно.Блокируем старую карту, создаём заявку на перенос баллов на новую карту.3). В течение недели Вам перезвонит девушка из ТП Кукурузы и сообщит, что баллы перенесены. Мне перезвонили на второй день.ЛК старой заблокированной карты будет доступен для информации (затрудняюсь сказать, как долго), а вот заблокированная карта превратится в кусочек сувенирного пластика на память.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------P.S.: Итогом всей выстраданной истории стало:- получение на руки справки о закрытии кредитного счёта от банка "Ренессанс-Кредит", благодарность замечательной девушке Екатерине из ДО "Белорусский";- заведение новой карты Кукуруза и подключение на неё "10% на остаток", благодарность Артёму (увы, у меня был только один телефонный номер, на него и завели, несмотря на предупреждения Артёма о возможных глюках), из Евросети на Войковской, ТЦ "Метрополис";- окончание 11-месячной эпопеи с багом в ЛК Кукурузы, перенос с глючной карты баллов на новую карту с последующим блокированием старушки, - благодарность всем девушкам ТП Кукурузы, которые искренне старались помочь превозмочь и преодолеть, в частности - Людмиле, которая дала массу объяснений, была терпелива и корректна.