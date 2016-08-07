Арксбанк: вкладчика нет в реестре. Пример заполнения в Сбербанке заявления о несогласии.

ПРИМЕР: подаётся 1 договор (в данном случае - Доходный+), 1 уполномочие (доверенность), 3 приходника, 1 выписка.
Если вкладчика нет в реестре, то в СБЕРБАНКЕ (Москва, Север, 4 августа 2016) заполняют (я не утверждаю, что они на этот раз всё сделали правильно, но именно так сделали) :
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По просьбе участника форму сделал более удобную форму о несогласии.
см. или комментарий ниже тут (с доп.полезной информацией) или ссылку на форум.
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Увы, сканера нет. Потому дедовским способом, изврат через мыльницу. Фото того, что было создано в Сбере 4 августа:
Крупные фото, без ресайза (каждый файл по 2+ Мб) :
Стр.1: http://itmages.ru/image/view/4696086/0ebe968c
Стр.2: http://itmages.ru/image/view/4696090/f17478ef
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Доп. документы, подтверждающие обоснованность требований (почти всё напечатано заглавными):
1. ДОХОДНЫЙ+ СЧЕТ №ЛицевойСчётУказанныйВдоговоре №НомерДоговора от ЧЧ.ММ.ГГГГдоговора
2. УПОЛНОМОЧИЕ такому-то **.**.**** г.р. НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
3. ПКО №НомерПервогоПриходника от ДатаПервогоПриходника
4. ПКО №НомерВторогоПриходника от ДатаВторогоПриходника
5. ПКО №НомерТретьегоПриходника от ДатаТретьегоПриходника
6. ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ЛицевойСчётУказанныйВдоговоре ПАССИВНЫЙ К ДОГОВОРУ НомерДоговора
Определённо, если в истории фигурируют расходники, их копии стоит приложить и упомянуть именно тут.
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В Перечне обязательств банка перед вкладчиками (табличка) :
1. №НомерДоговора от ЧЧ.ММ.ГГГГдоговора СуммаВДоговоре
2. ЛицевойСчётУказанныйВдоговоре СуммаВДоговоре
3. НомерПервогоПриходника от ДатаПервогоПриходника СуммаВПервомПриходнике
4. НомерВторогоПриходника от ДатаВторогоПриходника СуммаВоВторомПриходнике
5. НомерТретьегоПриходника от ДатаТретьегоПриходника СуммаВТретьемПриходнике
6. ЛицевойСчётУказанныйВдоговоре от ДатаВыписки СуммаВВыписке
Возможно, но я не уверен, что именно в эту таблицу нужно вносить расходники.
Возможно, в эту таблицу следует вносить ТОЛЬКО Договор/Счёт под него и итоговую расчётную сумму, которую должен банк, см. пример заполнения АСВ. Но в моём случае операционистка Сбербанка внесла вообще все данные. А в АСВ комментировать отказались, полностью перенаправив всё в банк-агент, т.е. в Сбербанк. Замкнутый круг.
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Сумма возмещения вкладчика перед банком (табличка):
вообще ни одного пункта, пусто
Также высказывалось мнение, что в этой табличке будут/должны быть данные в случае, когда клиент брал кредит в Арксбанке.
По тому, в какую из таблиц нужно и нужно ли вносить расходники, информация будет откорректирована в случае получения ответа.
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Сумма возмещения по расчётам заявителя:
*************** руб. ** коп.
(сюда вписывается то, что Вы рассчитываете получить на дату отзыва лицензии 19.07.2016 с учётом всех процентов, т.е. вся денежная котлета).
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Вместо подчёркнутого проставляются соответствующие буквы и цифры.
То, что "Пассивный" ЛС - это написано в выписке.
И да, деньги по договору, по номеру счёта и первому приходнику на дату открытия договора проходят ТРИЖДЫ, я на это указал оперке.
Ответ: могу только так!
Комментарии 3
Крупные фото, без ресайза (каждый файл по 2+ Мб) :
Стр.1: http://itmages.ru/image/view/4696086/0ebe968c
Стр.2: http://itmages.ru/image/view/4696090/f17478ef
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=115&TID=224866&MID=4966332#message4966332
со ссылкой на скачивание файлов.
Что касается Libre Office:
https://ru.libreoffice.org/
Заходите, выбираете версию для скачивания под свою операционную систему, качаете, устанавливаете, пользуетесь. Бесплатно, это открытый пакет.
Что касается того, где распечатать, если нет под рукой принтера:
Я нашёл для себя в Москве "копирку" ( http://www.copy24.ru/ ). Стоимость ч/б листа А4 - 10 руб. Заявление о несогласии на 2 листах за 20 рублей, а в Сбере пусть снимают копию.
В любом случае, лучше сохраните конечную копию в формате PDF и с очень высокой вероятностью сможете распечатать в любом пункте печати.