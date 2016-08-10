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АО "АРКСБАНК" (оглавление)

10.08.2016 13:26 1 2 224 просмотра
АО "АРКСБАНК" (оглавление)

1. "Если Вы есть в реестре" - впечатления от 2 августа в Сбербанке,
там же - некоторые особенности заявления о несогласии.

2. "Если Вас нет в реестре"

3. Заявление о несогласии + форма для заполнения.

4. Претензия к ВА (Временной Администрации) Арксбанка

smile:!: Онлайн-отслеживание поданных заявлений на сайте АСВ:
http://www.asv.org.ru/insurance/claim/

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Перечень дополнительных ссылок.

Сайт Арксбанка : http://www.arxbank.ru/

Сайт АСВ (Агенства по Страхованию Вкладов) http://www.asv.org.ru/
бланки документов АСВ можно найти на этой странице: http://www.asv.org.ru/insurance/
Заявление о несогласии с размером возмещения (примерная форма) (для страховых случаев, наступивших после 20 ноября 2014 г.)
Заявление о несогласии с размером возмещения (образец заполнения)

Перечень отделений банка-агента (Сбербанка) : http://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/1654/410698/
Kарта: http://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/1654/

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