Новости по итогам отчетности за январь 2019 г.
Нарушители нормативов ЦБ в январе (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
Откушенные доходы собственника квартиры (что не так с "арендной доходностью")
Нелишним будет добавить еще один важный штрих в извечные споры об ипотеке / аренде.
Как мы выяснили в предыдущих статьях (мы сейчас говорим только
Телефонные мошенники.
В понедельник 25-го февраля мне позвонили типа из службы безопасности Сбербанка, типа у меня кто-то Сбербанк-онлайн атаковал из Ростова-на-Дону. Всё бы
Ретроградный Меркурий
Планета Меркурий вступила сегодня в ретроградное движение и пробудет в ретро-движении до 28 марта . Что же нам ждать от ретро-Меркурия?
Ретро- Меркурий
Быль или небыль )
в 2018-м году ..........
все совпадения с реальностью - случайны !
Было это не один месяц тому назад !
В одном Торгово-Развликательном Центре
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