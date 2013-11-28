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Даже еслй всё против, всё равно утром взойдёт солнце! c526bx27@mail.ru

28.11.2013 07:42 6 1 544 просмотра
Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Константин Громадский, здесь я Musik. Я преданный должник, не злостный, smile:ura: на банкиров зла не имею, как впрочем и на коллекторов. Исхожу из принципа: каждому своё. Передав функции коллекторам банки шлют мне новые предложения по кредитам, за что я им особенно благодарен. Для чего я здесь это пишу? Хочу помочь коллекторам в их нелёгком труде. Не надо по телефону ловить на словах: *вы не хотите платить? Вы отказываетесь платить?**.Угрозы всякие несерьёзные. А сколько денег потрачено зря! Ужас! Сразу дали бы мне их, я сходил в Японию привёз бы машины, вот ваши кредиты. НУ нет у меня сейчас денег, а в нашей деревне и взять негде. А вы : *закроем границу*.*Подадим в суд*. Во первых: я патриот свой Родины. А во вторых: НУ нет у меня сейчас денег, а в нашей деревне и взять негде. А суд это моё спасение. Пишите здесь Ваши вопросы, и я отвечу на каждый честно и открыто. До смеху доходит: на модем умудряются СМС слать, туда только служебные. Кто пускает?. Медсестрёнку в процедурном кабинете напугали звонком, иглу в теле сломала. Представьте: девушка целится уколоть. Из заднего кармана раздаётся грохот (я глуховат) И куда она попала? Раскромсали......! Морган Стоунт раз восемь обещал прислать бригаду. Мы и поляну накрывали для дорогих гостей на последние кровные. А потом все жданки с грустью пополам съедали. Для нас, гостеприимных, это плевок в душу. Интересует моя собственность? Пожалуйста. Короче: приходите в мой дом, моё сердце открыто. Жду гостей от ТинькоффБанка. Пока это один банк не предал меня коллекторам. Судебный приказ пришёл. Но и здесь ещё не понятно, кому повезло, Тинькофф или другим банкам.
Уважаемые Банкиры! Категорически не желаю столкнуть лбами кредиторов, заёмщиков, должников. Не надо бороться друг с другом. Лучше искать пути к партнёрству. Понимаю в период диктатуры капитала трудно решиться на что- то позитивное. Но придётся. Страна не может долго топтаться на месте. В этом году пачками закрываются ИП. Самозанятое население переходит на нелегальное положение Опыт есть из советского прошлого. Большинство из них ваши должники. Стратегии у всех разные, мошенники, скрытники, и те кто платит помаленьку, вытягивая последнее. Все они доведены до такого состояния вашими телефонными угрозами, жестокими обещаниями всех бед, родным, друзьям, и начальникам на работе. А знаете В И Ульянов из воров делал коммунистов. А почему не делать из долж‎ников партнёров? Делаете ставки на вип клиентов. В результате банк разворовывается.
Хватит вступлений. Конкретно: зто будет дневник всех действий по моим долгам. Надеюсь в конце при помощи народа мы придём к позитивным выводам. Не обращайте внимания на шутливую манеру, ведь пишу для должников, а они в трансе, убивают себя никчемными воображениями. А здесь доза успокоительного. А также я попутно расскажу как попал в долгъяму.
Уважаемые должники! Всё что здесь говориться, в первую очередь для вас. Вдумайтесь в каждое предложение, там совет, как вести себя в разных ситуациях. Кто находится на стадии телефонного общения с банками, коллекторами, Присоединяйтесь. Вместе легче пройти этот путь. Сейчас я активно общаюсь с коллекторами. Репертуар у них не меняется уже год. Пустые обещания,Угрозы судом. Не стоит впадать в отчаяние. Настройте себя на внутреннее оптимистическое состояние,и берегите его. Все в мире проходящее, а песня в душе вечна. Пойте. когда плохо. Пойте, когда хорошо. Пойте всегда! Ни что нас в жизни не может вышибить из седла! И помните: утром взойдёт солнце. И ещё: если кому необходима дополнительная помощь пишите вличку. Пока-Пока! Костик. smile:ura:

Комментарии 6

Natalya  (bocharik)
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"Пойте. когда плохо. Пойте, когда хорошо. Пойте всегда! Ни что нас в жизни не может вышибить из седла! И помните: утром взойдёт солнце." smile:thumbsup:
Татьяна Швецова  (tatyana61)
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smile:thumbsup:


Не стоит впадать в отчаяние. Настройте себя на внутреннее оптимистическое состояние,и берегите его. Все в мире проходящее, а песня в душе вечна. Пойте. когда плохо. Пойте, когда хорошо. Пойте всегда! Ни что нас в жизни не может вышибить из седла! И помните: утром взойдёт солнце.

Я такого-же мнения.Хотелось-бы с вами подружиться.ВЫ молодчина. smile:)
Константин Громадский  (Mussik)
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Уважаемая Танюша! Я очень рад Друзьям. В блоге есть ещё статьи. Пожалуйста оставляйте метку, я буду знать, что заходил друг. Сейчас у меня волокита с одним КПК. Материал есть интересный. Пройдет тяжба опубликую. Общаться можно в почте. Костик
Liberator  (Liberator)
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Уточните вашу позицию.... набрали кредиты и тупо не платите?
Константин Громадский  (Mussik)
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Здравствуйте Артём! Вы не внимательный читатель. Вы хоть раз встречали должника пишущего на этом сайте? Musik
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