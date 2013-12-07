Здравствуйте мои дорогие! Сегодня 2.12.2013г. За прошедшее время ничего интересного не произошло. Звонки от коллекторов,попытки поймать на слове.*Вы знаете Константина Громадского?* Да откуда я его знаю? Эта ваша проблема, найти и узнать. Голосом робота напоминают что я должник. А зто уже оскорбление! Признать должником может только суд. Если я из уважения прощал ТинькоффБанку выходки с конвертами, то коллекторов прошу сюда, или в эл .почту. Имею право определять средства общения. По телефонам за 1.5 года мне звонили много мошенников. По смс приходили счета с просьбой оплатить. Это до коллекторов при работе с банками. Телефонными угрозами доводят человека до кондиции, и подсовывают счета.*Оплатите и все проблемы уйдут.* И тут же подлазят мошенники. По тел можно узнать о здоровье, поздравить. Никаких дел я по телефону не веду. Научен! Коллекторы шлют по Роспочте письма с рисованными печатями и подписями как на рекламных рассылнах от Марии Дюваль. Это на растопку. Единый документ это договор с банком. И всё!!! И решение суда!! Всё по Процессуальному кодексу. А по человеческим понятиям вас не захотят понять.Уважаемый ТинькоффБанк! Продолжаете слать смс с угрозами ареста. У нас за долги не сажают. Судебный приказ есть, пусть исполняют специалисты. Нечего предложить, кроме пресловутой реструктуризации. Тогда зачем нам ещё волнения.Друзья! Особо хочу сказать о Совкомбанке. Из 6 моих банков он самый терпеливый. С 01.06.2012г звонили 3-5 раз. Наверное поэтому я сейчас жив, и общаюсь с вами. Низкий поклон тебе Совкомбанк. Если вымогатели не добьют, я верну деньги, даже если придётся продать почку.06.12.2013г За это время ничего существенного не произошло, кроме смс от ТинькоффБанка о судебном приказе полученным судоисполнителями. Несколько смс на разных языках, От непонятных компаний, С разных телефонов. Отправлены с сотовых, связаться предлагают по 495. У меня денег на местные не хватает. И снова угрозы. Ну прямо как дети, я уже чувствую себя воспитателем в детском саду. И так угрозы: Материалы в суд, Для описи имущества и доходов направлен региональный представитель, Я злостно уклоняюсь от погашения долга. Ребятки : я сниму ремень! Отправлю все смс органам для проверки. Если вы этого ещё не читаете: грош вам цена как коллекторам! По всем признакам, это вы мошенники. В смс указаны Russocollector, Кредит экспрес. Компании новые, замашки старые. Скучновато.Все мои банки и коллекторы спрашивали: как я попал в долговую яму? Стоит поведать т.к. в этом больше смеху чем слёз, потому, что примитивность чиновников всегда смешна. И так приступим, пока затишье.Работали несколько пожилых нелегальных таксистов. Вышел Закон о такси. Правительство сказало: Надо! Они ответили: Есть! Ну чёкнутые, что тут скажешь. Зарегистрировали ИП. Отправили на основании Закона о такси документы в КГКУ Хабаровскуправтодор для оформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа на территории Хабаровского края. До счастливого получения разрешения дошёл я один. Остальные, разгадав ситуацию, побросали все реестры, и ушли опять в бомбилы, где не плохо и сейчас себя чувствуют. Ну а я наверное самый чёкнутый, поэтому полез дальше. Да и кредиты на мне висят. А дальше начались увлекательные чисто чиновничьи приёмчики. Первое сообщение гласило: Вы прислали копию реестра, а надо оригинал. (Запомните здесь фишка! ) Ну и оплатить. Всё сделал отправил. Ждём! Через 1,5 месяца приходит ещё приветствие от КГКУ Хабаровскуправтодор ещё интересней: Ваш реестр устарел: возраст должен быть не более трёх месяцев! Иду в налоговую, здороваюсь и показываю письмо . * Вы данные меняли*Вопрос серьёзный. * Нет. Как был холост, так и есть* * А чего вы нам голову морочите. Мы тут не просто так сидим* Извините, но я пришёл уже замороченный. Девушки могут распечатать новый, но дата будет таже. Так ничего я больше в кантору не отправлял. Не стал портить себе воспитание, искать правду там, где её нет и оставил на потом, тем более правительство милостиво разрешило работать пока без разрешений до 01.06.2012г. Иногда звонил в кантору, но *Ваше заявление рассматривается*.И вот 01.06.2012г Какое счастье звонок из КГКУ Хабаровскуправтодор. Дрожащей рукой, как бы не попутать кнопки, подключаюсь. Приятный мужской голос меня несказанно удивляет:* Я рассмотрел ваши документы: Вы прислали ОРИГИНАЛ реестра, а надо КОПИЮ. Дополнительно пришлите копию паспорта в развороте.* А мочу ...!Стоп! Я выдержал, не стал портить никому настроение, и отправил в нарушение Закона о такси указанные документы. Разрешение получил в начале июля 2012г Заявление отправлял в декабре 2011г. Пытался привлечь бывших соратников, но друзья вязаться с чиновниками желания не проявили, даже по проторенной тропе. К этому времени у меня были активные просрочки по кредитам. Звонки от Банков, угрозы судом, отбиранием имущества. Звонки друзьям, даже по неуказанным тел. Звонки в авторежиме среди ночи.(7 часов разница).Закрыться совсем нельзя. Разрабатывал тактику общения. С радостью поделюсь. Необходимо побороть в себе злость, обиду, и успокоиться.Друзья! Звонки от вымогателей это совсем не страшно. И не больно. Я делал так: Звонок от (495). *Здравствуйте, компания Морганстоунт.* **Здравствуйте! А у меня сегодня день ангела.** *Поздравляю.* *Спасибо.И я Вас поздравляю с днём Конституции! Удачи Вам в Вашем нелёгком труде! До свидания.* Отключить. Вы никому не свернули кровь. Себе даже подняли настроение, умиляясь от красиво проведённого диалога. Можно другие. Скажите что у соседа радость: порося опоросилося. Или так: *Здравствуйте, коллекторская компания такая-то...* Вы, радостным голосом, ведь хотите поделиться радостью: *Здравствуйте. Поздравьте меня, бабушка выздоровела, и уже дома.* *Поздравляю.* Спасибо. Но продажа дома откладывается на неопределённое время. До свидания.* отключить. Придумать можно любую тему для диалога. Главное не обидить собеседника, он не в чём не виноват. Это его работа. Глупая, но каждому своё. Это можно применять при общении с коллекторами. С банкирами чисто деловое общение. Есть от банка предложения, обсудите, время на обдумывание. Угрозы, хамство в любом проявлении, спросите, у Банка есть предложения. Нет. Ласково попрощайтесь. Отключить. Удачи Вам всем, а утром взойдёт солнце. Пока-пока. Костик