Коллекторы. Законодательство по понятиям.

X Даже если всё плохо утром всё равно взойдёт солнце.
Здравствуйте мои дорогие! Я долгое время время не писал здесь, и вообще нигде. За это время Банки подали в суд, и спокойно получают, что им положено. Я же делился опытом с людьми, писавшими мне на почту, помогая им не потерять себя в нашей неразберихе. Мы переживаем эпоху развивающегося капитализма. Страной правит капитал. За деньги можно купить всё. Иначе чем объяснить деятельность коллекторских компаний, не имеющих на то оснований. Банки тянут время, не подавая в суд на должников по 3 и более лет. А законодатель скромно молчит на эту тему. Все хотят хорошо жить. Ну и слава богу. Я вот о чём, коллектор подал на меня в суд через два года после заключения договора цессии с банком. Напомню, что в России нет закона о коллекторской деятельности, и господа подгоняют имеющиеся законы под свои нужды. Свои понятия они прописали к заявлению в суд. Там фактически всё обрисованно по понятиям. До бессонницы интересно, что скажет суд. Я сейчас нахожусь на стационарном лечении, годы своё берут, и наверно суд решит без меня. Это практика. А сейчас обратимся к документам, составленным первой коллекторской компанией. Мои коментарии: В первых строках обращения в суд ПКБ заявляет: "Истец не имеет возможности по не зависящим от него причинам предоставить суду выписку из ссудного счёта ответчика" Откуда тогда взялась востребованная сумма долга? Дальше в заявлении ПКБ оперирует понятием "ссуда". Но понятия кредит и ссуда в законодательстае разное. Кредитный договор регулируется § 1, 2 гл. 42 ГК РФ, а также иными нормативно-правовыми актами, в том числе банковским законодательством; договор ссуды — гл. 36 ГК РФ и субсидиарно нормами об аренде (п. 2 ст. 689 ГК РФ). Кредитный договор всегда возмездный (п. 1 ст. 819 ГК РФ), а договор ссуды — всегда безвозмездный (п. 1 ст. 689 ГК РФ). по кредитному договору может выступать только банк или иная кредитная организация. Коллекторы не кредитная организация. (п. 1 ст. 819 ГК РФ), ВСЁ!!!! Понятие "кредитор" так же у них то-же разные:" (Понятие "кредитор" в п1 ст 819ГК РФ и понятие "кредитор" в п2 ст 388 ГК РФ противоположны по смыслу.цитата) А о том, что это всё объединяет слово "кредит", ПКБ скромно умалчивает. Всё хватит! Здесь не то место, где можно сравнивать понятия ПКБ и мои. Надеюсь, друзья Вы поняли смысл заявления ПКБ. Элементарный подгон имеющегося законодательства под свои нужды. Ведь других законов о коллекторской деятельности нет. И в Банковских законах, и других законах коллекторы не упоминаются. Дальше я обращаюсь к букве закона, с помошью друзей юристов. http://subscribe.ru/group/ot-tyurmyi-i-ot-sumyi/4283358При передаче коллекторам проблемных долгов, нарушается банковская тайна.В ст. 5 Закона о банках после перечисления банковских операций и сделок говорится, что «кредитная организация вправе осуществлять иные сделки», но ведь дальше следует оговорка: «в соответствии с законодательством Российской Федерации», а значит, и с соблюдением закона о банковской тайне. Статья 26 Закона о банках прямо обязывает кредитные организации, Банк России, организацию, осуществляющую функции по обязательному страхованию вкладов, гарантировать тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов.
Статьей 857 ГК РФ также установлено, что «сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом». Всё! Никому больше из тех, кто не относится к кредитным организациям.
п. 3 ст. 857 ГК РФ в случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков. Это гражданско-правовая ответственность.
При уступке права требования коллектору заемщик утрачивает право защищать свои права в соответствии с Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», поскольку с банком – поставщиком услуги по предоставлению кредита его правоотношения прекращаются, а коллектор таковым не является.
Таким образом, можно заключить, что уступка права требования возврата долга по кредитному договору лицу, не являющемуся кредитной организацией, – коллектору противоречит не только природе кредитного договора, кредитной операции, но и требованиям закона, что делает такую уступку невозможной. Поэтому, если к должнику-заемщику предъявляют требования коллекторы на основании договора уступки права требования, то необходимо обращаться в суд с исковым требованием о признании такой уступки ничтожной по указанным выше основаниям, что, безусловно, лишит коллекторов права в дальнейшем предъявлять требования о возврате долга.
Если бы ПКБ или Банк прислали мне договор цессии, я так и поступил бы. Сейчас попробую встречное заявление. Мне приходили письма с угрозами подать в суд, квитанции с требованим оплаты, но договора нет. Подробнее севет: получили письмо с уведомлением, вскрывайте на почте с составлением акта. Я получал подобные письма. Получил, оставил расписку и спокойно пошёл домой изучать. Вскрываю, в описи вложения пишут "договор цессии", "квитанция". Но договора нет! Сейчас в заявлении в суд ПКБ пишет" ответчик надлежашим образом был уведомлён" Вот попал! Выходит верблюд я. ПКБ приводит примеры рассмотрения подобных дел судами. У тоже есть сюжет:
Аналогичной позиции придерживается Роспотребнадзор РФ, которому удалось в трех инстанциях доказать свою правоту в споре с банком «Союз», который был оштрафован Роспотребнадзором за включение в кредитный договор условия о возможности переуступки долга заемщика-гражданина коллектору, не спрашивая на то согласия должника. Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа счел, что переуступка прав требования по розничному кредиту без согласия заемщика возможна только другому банку, но никак не коллектору. Обращение «Союза» в Высший Арбитражный Суд с заявлением о пересмотре Президиумом ВАС в порядке надзора постановлений нижестоящих инстанций результата не принесло.
На этом, друзья, пока прощаюсь. После суда опубликую все документы с решением суда. Счастья! здоровья! Удачи! Костик.
Комментарии 6
Жду решения суда!
С уважением, Сергей.
Точно!"
Спасибо. Здоровья! счастья! Удачи!. Костик.
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8255146