X Даже если всё плохо, утром всё равно взойдёт солнце.
Однако здравствуйте! Вчера получил решение суда. Не хочу говорить, что я выиграл, ещё всё впереди. Но начало радует.Всё таки есть на Руси юристы видящие букву закона, а не понятия. Я предоставляю людям уникальную возможность сравнить понятия коллекторских юристов с буквой закона.Вот ссылка на документ https://yadi.sk/i/79OkkMa6j3yaC Читайте. Комментируйте. Можно скачать. Смущает то, что коллекторам дают месяц для аппеляции, а простым смертным только 10 суток. Да ещё по месту жительства в Хабаровске. Вот там они себя ещё покажут. Я уже прыгаю от нетерпения: что же одержит верх, понятия или буква закона? В следующий раз расскажу про судебный приказ, вышедший немного раньше. Ещё интересней. Здоровья! счастья! Удачи! Костик.
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