О чем этот блог

Почему интернет-банки такие чудовищно неудобные? Почему перед банкоматами собираются очереди, пока несчастный пользователь пытается разобраться в сложном и запутанном меню, чтобы оплатить кредит? Почему мобильный банк часто воспринимается как непонятная услуга для гиков, с которой обычному человеку лучше не связываться?
Моя профессия связана с тем, чтобы искать ответы на эти вопросы и пытаться понять, что можно улучшить. Я – юзабилити-специалист. Юзабилити – это степень эффективности, продуктивности и удовлетворенности, с которой продукт может быть использован конкретными пользователями для достижения конкретных задач в конкретных условиях. Именно с этой точки зрения я буду рассматривать здесь различные банковские интерфейсы.
Наша компания часто проводит исследования с участием пользователей различных банковских систем (в первую очередь, для физических лиц). Если обобщить результаты эти исследований, то окажется, что проблемы, с которыми сталкиваются люди, в различных каналах ДБО часто похожи. Самые типичные из них - это запутанная навигация, непонятная терминология и непонятные сообщения об ошибках. Конечно, есть и специфичные проблемы. Например, пользователи интернет-банков из-за отсутствующих или плохо сформулированных подсказок не знают, в каком формате надо вводить данные в поля. Пользователи приложений для мобильных банков страдают из-за слишком мелких элементов управления на экране, а те, кто пытается работать с SMS-банком, не могут разобраться в чрезмерно сложной инструкции.
Здесь я буду рассказывать об этих и других проблемах и о том, как их можно решить. Поделюсь общими знаниями о пользователях, которые мы накопили в ходе наших исследований: кто эти люди, чего боятся, как ведут себя при работе с различными интерфейсами. Поговорим также о последних новостях и трендах в области юзабилити систем дистанционного банковского обслуживания и о том, как с их учетом можно улучшить пользователям жизнь.
То, о чем я здесь буду писать, некоторым может показаться очевидным, однако удивительно, как часто эти очевидные моменты почему-то не учитываются при проектировании. Поэтому я считаю необходимым лишний раз рассказать о них, чтобы банковские интерфейсы стали более гуманными. Сейчас многие из них далеки от этого состояния. Когда-то давно я случайно наткнулась в ЖЖ на фразу, по-моему, хорошо описывающую удобство ДБО для обычных (непродвинутных) пользователей:
«Вот, раньше что было добрым делом? Помочь старушке перейти дорогу. А сейчас? Помочь той же старушке снять деньги в банкомате. Помог. 21 век»
(http://demidov.livejournal.com/660942.html). Хороший интерфейс – тот, в котором даже непродвинутый пользователь из целевой аудитории сможет разобраться. В конечном счете, этому и будет посвящена эта колонка.
Надеюсь, вместе нам будет интересно.
Комментарии 8
Везде либо интерфейс из 90-ых, либо настройки раскиданы где попало без всякой логики, либо большие сложности с выполнением элементарных операций, пока не привыкнешь к интерфейсу.
Про глюки и недоработки, которые исправляют порой месяцами - и вовсе молчу.
Пользовался, правда, лишь 4-я ИБ известных банков, так что может и есть где идеал...
Очень надеюсь, что ваш блог действительно поможет изменить ИБ банков к лучшему.
ЗЫ: сам являюсь программистом и опытным пользователем, потому, наверно, столько критичен к огрехам других в интерфейсах. Нормальный дизайнер в штате, участвующий в разработке интерфейса, - крайне полезен. Убедился на паре программных продуктов нашей собственной компании .
Последнее время процесс "вступления" в блогеры на банки.ру заметно упростился.
Появились блогеры со стажем регистрации на сайте 1 день. Не все успевают даже прочитать Правила, не то что познакомиться с завсегдатаими.
Хочу попросить вас о двух вещах:
1. Рассматривать актуальные вопросы "на паре программных продуктов нашей собственной компании"конечно можно, но ...
постарайтесь, плиз, отстрабироваться от своей компании-работодателя и рассказывать о том, что планируете ВООБЩЕ! Без указания преимуществ вашего работодателя. Увы, такие уже есть!
2. не стесняйтесь рассказывать азы. "Специалисты" моего банка, например, до сих пор не рассматривают ни SMS-банк, ни теле-банк, ни мобильный... Для них это всё в одной куче.
Такие, как я называю, сапоги в смятку!
А хотется знать всё ПО-ПОРЯДКУ
Наша компания не выпускает собственных программных продуктов, так что на этот счет можете не волноваться
Я не буду ничего здесь рекламировать. Моя задача заключается в том, чтобы обобщить результаты наших исследований и рассказать именно о них. Буду рассказывать и про азы, и про более продвинутые вещи. Я очень хочу, чтобы это оказалось действительно полезно для заинтересованных читателей, например, для Вас