Доверие к интернет-банкам

- реальная безопасность системы;

- воспринимаемая безопасность системы;

- понятный интерфейс;

- официальный статус документа, подтверждающего платеж.

По данным НАФИ за 2012 год, каждый пятый клиент не пользуется интернет-банком из-за недоверия к этой системе. Думаю, что реальная цифра может быть еще больше. Поэтому сегодня я попытаюсь кратко разобрать, из чего же складывается это доверие, и чем мы можем помочь пользователю.Отличие платежа, который человек проводит через интернет-банк, от платежа, который он оформляет при помощи операциониста, заключается в том, что в первом случае он полностью берет на себя ответственность за благополучный исход всего процесса. Он должен учесть риски, связанные с безопасностью канала и системы в целом, а также быть полностью уверенным, что он сумеет правильно ввести все реквизиты. Поэтому он должен быть достаточно уверенным в себе и доверять используемой системе. Уверенность человека в себе мы контролировать не можем. А вот на доверие к системе влияют вполне конкретные факторы. Это:Реальная безопасность системы - это то, насколько хорошо она защищает пользовательские данные. Как правило, современные интернет-банки обеспечивают достаточно высокий уровень защиты. Однако, по данным того же НАФИ, примерно половина пользователей интернет-банков сомневается в их безопасности. Очевидно, здесь вступает в силу воспринимаемая безопасность системы.Воспринимаемая безопасность - это субъективная уверенность пользователя в том, что система надежно защищает его данные. Интернет-банки достаточно навязчиво демонстрируют пользователю заботу о его безопасности: заставляют вводить данные с виртуальной клавиатуры и подтверждать платежи при помощи одноразовых паролей. Пользователи относятся к этому как к неизбежному злу, хотя и прекрасно понимают, зачем это нужно. Правда, начинающие пользователи не с первого раза догадываются, что требуется сделать, и раздражаются из-за того, что процесс оплаты так усложнен. Думаю, что интернет-банк, который изобретет более тактичный способ обеспечения безопасности, заслужит безусловную любовь пользователей.Неожиданно сильно на воспринимаемую безопасность системы влияет качество ее работы. Пользователи начинают сомневаться в безопасности системы даже в случае медленной загрузки страниц, а технические сбои или неработающие функции усугубляют ситуацию.На неработающих функциях стоит остановиться отдельно. Иногда бывает так, что по техническим причинам какой-нибудь функционал, например, оплата ЖКХ, оказывается недоступен. При этом на странице с этой функцией никаких предупреждений нет. Пользователь может узнать, что функция не работает, только после того, как попытается что-то оплатить. Или другой вариант – когда в интернет-банк добавляют новую функцию, но оказывается, что она работает с ошибками или не работает совсем. Рекомендации «если функция не работает, выводить на ее странице предупреждение» и «не публиковать новые функции, пока не будет обеспечена их полная работоспособность» кажутся очевидными, но на деле выполняются редко.Пользователи достаточно часто сомневаются, все ли реквизиты они ввели правильно. Интерфейс никак не помогает им развеять эти сомнения. Более того, некоторые интернет-банки позволяют до конца провести платеж с очевидно неверно заполненными реквизитами (например, при несоответствии веденного номера сотового телефона выбранному оператору). В результате о том, что платеж не прошел, пользователь может узнать далеко не сразу, если догадается заглянуть в историю платежей или если ему придет SMS. Естественно, доверие к системе и желание что-то оплачивать после таких случаев падает.В конечном счете, задача дизайнера интерфейса для интернет-банка сделать так, чтобы пользователь, заполняя каждое поле, был абсолютно уверен: он все сделал правильно, ошибок нигде нет. То, как это сделать (подсказки, автозаполнение, работа с ошибками) – очень большая и сложная тема, к которой я еще неоднократно буду возвращаться.Одна из причин, по которой пользователи опасаются оплачивать услуги через интернет-банк – это отсутствие официального документа, подтверждающего платеж. Многие очень трепетно относятся к таким «бумажкам», хранят их по несколько лет.Современные интернет-банки позволяют распечатать красиво оформленные чеки. Но не все воспринимают такие чеки всерьез. После тестирований я люблю задавать пользователю вопрос: «Как Вы думаете, сможете ли Вы в конфликтной ситуации предъявить эту распечатку в качестве документа, подтверждающего платеж?» Мнения разделяются примерно поровну. Кто-то говорит, что распечатку можно использовать как доказательство, потому что банк, которому принадлежит система, должен был предусмотреть этот момент. Кто-то утверждает, что распечатку у него не примут, потому что ее слишком легко подделать. Поэтому очевидно, что дизайн чека надо дорабатывать: добавить на него убеждающий пользователя текст об официальности документа, выделить телефоны, по которым надо звонить в случае конфликта.Кратко о том, что не влияет на доверие к системе, или влияет очень слабо. Это дизайн. Внимание на него обращают в основном «продвинутые» пользователи, у которых есть счета в нескольких банках – им есть с чем сравнивать. Для начинающих пользователей «красивость» системы значения не имеет. Они сосредоточены на том, чтобы правильно ввести реквизиты и получить уверенность, что платеж дойдет до получателя. А давние лояльные пользователи настолько привыкают к внешнему виду системы, что готовы терпеть любой, самый устаревший интерфейс. Я не призываю к отказу от красивого оформления системы, я лишь хочу подчеркнуть, что это далеко не главное. Интернет-банк с устаревшим, но понятым интерфейсом будет вызывать гораздо больше доверия чем новая, красивая, но совершенно непонятная система.