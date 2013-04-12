Что не так с SMS-банками (часть 1)

В одном из комментариев к моей первой заметке меня спрашивали – как SMS-банк может быть сложным для понимания. Тема оказалась настолько обширной, что я решила ответить на этот вопрос в отдельном посте. А в ходе подготовки материала я обнаружила, что текст придется разбить на две части, потому что проблем у SMS-банков действительно много.SMS-банк – это сервис, который позволяет клиенту банка получать информацию о состоянии своих счетов и (в более продвинутых системах) оплачивать услуги при помощи отправки через SMS специальных команд на специальный номер. Чем больше функций в системе - тем, естественно, больше возникает проблем у пользователей. Поэтому самые простые варианты сервиса, когда пользователь только пассивно получает уведомления от банка о проведенных операциях по карте, я рассматривать не буду. Речь пойдет о системах, где пользователь должен проявить хоть какую-то активность и самостоятельно составить команду для отправки.В работе с SMS-банком можно выделить два ключевых момента: это поиск нужной команды в инструкции и непосредственно сам процесс обмена сообщениями с банком. Поскольку с инструкций все начинается, именно им будет посвящена эта запись.Собственно говоря, это не совсем проблема инструкций. Просто пользователь в большинстве случаев не сможет угадать, как правильно составить сообщение, чтобы получить нужный результат.Вот пример формата сообщения для одного SMS-банка:Параметры PAY (не меняется), NNNN (последние 4 цифры карты), DDDDDDDDDD (реквизиты платежа), SSSS.SS (сумма платежа), RUR (не меняется) можно запомнить. Оставим сейчас в стороне вопросы о том, зачем надо вбивать неизменные параметры PAY и RUR, если они не несут никакой смысловой нагрузки с точки зрения пользователей, и почему сумма платежа должна быть обязательно с копейкой. Главное, что все это можно заучить наизусть, кроме одного параметра. Идентификатор платежа CCCCC задается совершенно случайным набором символов (МТС – MTS, Билайн – 4165, Мегафон – MEGAFON, ЖКУ – 5872). Запомнить или угадать это невозможно, значит, пользователь должен иметь при себе инструкцию. Примерно с тем же самым пользователь столкнется и в других SMS-банках.Почему необходимость инструкции – это плохо? Потому что тем самым сводится на нет сама идея мобильности сервиса, возможности совершать операции «на бегу». Если для того, чтобы что-то оплатить, надо зайти на сайт, найти там страницу, посвященную SMS-банкингу, найти там инструкцию, найти нужную команду, набрать ее на телефоне и отправить в банк – то не проще ли сразу сделать это при помощи Интернет-банка или мобильного приложения?Наконец, даже если мы смиримся с необходимостью инструкций, останется еще одна проблема. Инструкции представлены либо непосредственно на странице сайта банка, либо в виде отдельных документов. В любом случае, они оформлены так, что распечатать и носить их с собой в сложенном виде невозможно. Да и мало кто захочет постоянно таскать с собой распечатки, которые занимают место в карманах, сумке или бумажнике, мнутся, пачкаются и со временем начинают выглядеть крайне неприглядно.Типичный шаблон для команды оформлен максимально обобщенно и состоит из наборов символов, вместо которых пользователь должен подставить свои данные, например:Инструкция, конечно, содержит расшифровку параметров DDDD, SSS и NNNNNNN, но это не совсем удобно: пользователю приходится все время переводить взгляд с расшифровки на команду и обратно или пытаться запомнить значения этих символов.Некоторые банки пытаются обойти эту трудность, указывая команды в более удобном формате, с использованием слов и целых словосочетаний. Вот, пример запроса на блокировку карты:Проблема заключается в том, что пользователи мыслят очень конкретно, и, если они видят в инструкции квадратные скобки (или любые другие символы), они будут пытаться их использовать в своих SMS.Если в инструкции приведены конкретные примеры:то положение становится немного лучше, но не всегда, потому что некоторые пользователи обязательно попытаются вбить в свое сообщение цифры из примера, приняв их за обязательный параметр.Кажется, что достаточно понятным выглядит оформление команд вродет.к. здесь нет лишних символов и непонятных наборов букв.Все инструкции в той или иной степени страдают от неполноты.Во-первых, мало отправить в банк сообщение, надо еще понять и правильно проинтерпретировать ответное сообщение от банка. Некоторые инструкции действительно содержат описание ответа от банка, но в большинстве из них такой информации нет, и пользователь вынужден сам расшифровывать не всегда понятный текст (о проблемах понятности сообщений, получаемых от банка, я поговорю в следующем посте).Во-вторых, в инструкциях для SMS-банка с большим функционалом могут содержаться не все команды. Вот цитата из инструкции:Это еще достаточно неплохой вариант, т.к. пользователя хотя бы уведомляют о том, что информация есть где-то еще. Но бывают ситуации, когда о недостатке команд в инструкции пользователь может узнать только из посторонних источников – или не узнать никогда.В третьих, в инструкции, как правило, отсутствуют подсказки о том, откуда брать некоторые данные: пароли, УНК, реквизиты (например, для оплаты услуг ЖКХ) и т.п.Вероятно, именно при использовании SMS-банка личная ответственность клиента наиболее высока по сравнению с использованием других систем. Пользователь должен правильно проинтерпретировать инструкцию, правильно составить запрос, не допустить опечаток и быть в состоянии исправить свои ошибки, если что-то пошло не так. Поэтому инструкция должна быть максимально подробной. Даже если какие-то моменты составителям инструкции кажутся очевидными, пользователи могут о них не знать.Я рассмотрела здесь наиболее общие проблемы, связанные с инструкциями дляSMS-банков. В каждом индивидуальном случае проблем больше: и непонятная терминология, и отсутствие какой-либо структуры (нужную команду найти сложно), и неудачное оформление, когда описание одной команды разбивается между страницами инструкции, и многое другое.Возможно, когда-нибудь инструкция для SMS-банка окажется не нужна – в том случае, если система научится понимать запросы на естественном языке пользователя («300 рублей на телефон»). До этого момента, какие бы простые команды в SMS-банке не использовались, без инструкции составить правильный запрос практически невозможно.Главная сложность заключается в том, что требования к инструкции получаются противоречивыми. С одной стороны, инструкция должна быть достаточно подробной, чтобы минимизировать ошибки пользователя. С другой стороны, инструкция должна быть компактной, чтобы ее можно было распечатать и положить в карман или в кошелек.С третьей стороны, возникает вопрос: а нужен ли пользователю сервис, настолько сложный в освоении, когда можно спокойно воспользоваться интернет-банком или установить себе мобильное приложение? Конечно, наиболее лояльные пользователи могут создать в своем телефоне несколько шаблонов на все случаи жизни, и при необходимости только слегка редактировать их – но мы в ходе тестирований с такими людьми не встречались. При этом сервис по автоматическому получениюSMS-уведомлений из банка все признавали исключительно полезным. Возможно, этим и стоит ограничиться?P.S. В тексте приведены примеры из реальных инструкций. Я специально не называю банки, чтобы не сложилось впечатление, будто я создаю для кого-то рекламу или антирекламу. Все приведенные отрывки из инструкций можно заменить на другие - важна их харакретность, а не принадлежность конкретному банку.