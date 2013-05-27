Юзабилити-тестирование форс-мажорных ситуаций

Одним из моих любимых методов исследования является юзабилити-тестирование. Мы приглашаем в офис пользователей, сажаем их за компьютер и даем определенные задания. Например, для интернет-банка может быть такое задание: “Недавно вы подключили себе цифровое телевидение, и теперь вам надо внести за него платеж. Перед вами необходимые реквизиты, используя их, заплатите за телевидение через интернет-банк”. Дальше можно наблюдать за тем, как пользователь справляется с заданием и делать выводы о том, как можно улучшить интерфейс. Это очень интересная работа, потому что у людей возникают такие проблемы, которые специалист по интерфейсу иногда даже не может спрогнозировать. Но еще интересней становится, когда с подобными проблемами сталкиваешься не в лаборатории, а в реальной жизни.
На днях мне позвонила одна горячо любимая родственница, в очень расстроенных чувствах. Оказалось, что она через интернет-банк оформляла платеж за электричество на даче, а система в последний момент дала сбой, и теперь она не знает: прошел платеж или нет. Второй раз оформлять не хочется - вдруг деньги снимут дважды? В истории платежей операция висит в статусе “обрабатывается”. Родственница попыталась отменить платеж - пришла какая-то непонятная ей СМС с текстом вроде “Для отмены платежа ответьте на это сообщение”. СМС ее насторожила и показалась мошеннической. Я ничем помочь не смогла, техподдержка банка тоже. Решили ничего не делать, на сообщение не ответчать. На следующий день ситуация разрешилась - платеж не прошел, и родственница успешно провела его второй раз. Все коничилось хорошо, но сколько нервов и времени было потрачено - и неужели нельзя было этого избежать?
После этого случая я задумалась вот о чем. Когда мы говорим о юзабилити интернет-банка, то, как правило, рассматриваем его нормальную работу. Удобно ли найти вход в интернет-банк? Понятно ли отображается информация о финансах клиента? Логичен ли порядок действий при оплате? Если пользователь совершил ошибку при вводе реквизитов - понято ли сформулировано сообщение об ошибке? При этом различные нештатные ситуации, вроде описанной выше, остаются за пределами нашего внимания, и пользователь останется один на один со своей проблемой.
Технические неполадки неизбежны. Интернет-банк - слишком сложная система, и рано или поздно что-то должно пойти не так. Тем не менее, количество наиболее вероятных сбоев, конечно, известно: сбои в системе при обмене данными с банком, сбои на стороне банка при проведении платежа, различные проблемы на стороне пользователя. Предотвратить эти проблемы не всегда получается, но предусмотреть и научить систему, что делать в таких случаях - вполне возможно.
Давайте пофантазируем, что можно было бы сделать в случае моей родственницы. Например, система могла бы запомнить, что была закрыта из-за технического сбоя во время проведения платежа, и при следующем открытии показать краткую инструкцию о том, что теперь делать. Еще было бы неплохо, если бы система смогла определить статус платежа и, исходя из этого, предложить пользователю различные действия: распетчать чек, повторить платеж из формы с уже заполненными реквизитами или хотя бы позвонить в техподдержку. У техподдержки, естественно, должна быть информация о том, как действовать в подобных случаях. Почему-то мне кажется, что все это технически осуществимо, просто пока мало кому приходило в голову, что это необходимо сделать.
Сейчас я думаю о том, что во время юзабилити-тестирования очередного интернет-банка было бы неплохо смоделировать какой-нибудь такой сбой. Например, незаметно выключить интернет на компьютере респондента и посмотреть, как респондент справится с ситуацией. Очевидно, что со стороны интернет-банка будет полный провал - по крайней мере, я еще не слышала о системах, которые могли бы адекватно помочь пользователю в случае технического сбоя. Но, возможно, из такого наблюдения можно было бы понять, какая именно информация помогла бы пользователю в таком случае и на основании этих данных улучшить хотя бы один интернет-банк.
Комментарии 11
Спасибо.
Где вы их берете, пользователей?
Анкету мы размещаем на сайтах, где могут быть представители целевой аудитории - для банков это разные банковские форумы и сообщества. Если целевая аудитория сильно специфическая, например, какие-нибудь очень обеспеченные люди, педставители топ-менеджмента, то заказчик может помочь нам с рекрутированием.
В итоге мы отбираем людей, которые по своим характеристикам соответсвуют целевой аудитории продукта. Обычно это 8-10 человек. Дальше каждый из них (в отличие от фокус-групп тестирование предполагает индивидуальную работу), приезжает к нам в офис и выполняет задания.
Заказчик получает информацию о рекрутах (кто вообще такие)? Их состав и количество вы с ним согласуете?
Заказчик получает информацию о параметрах рекрутов, которых мы отобрали (без контактной информации), и может проверить, соответствует ли это тому, о чем мы договаривались до начала проекта. Состав и количество респондентов согласуется на этапе составления договора, потому что это влияет на сроки и бюджет проекта. Более того, заказчик может приехать к нам в офис и понаблюдать за ходом тестирования через одностороннее зеркало.
Я думаю, что использование того или иного канала оплаты - это во многом дело привычки и личных предпочтений. Если человек привык оплачивать что-то через интернет-банк, то ему сложно перестроиться на другие каналы услуг. К тому же удобнее оплачивать все услуги через один канал, чем каждую по отдельности на сайтах поставщиков.
Через оператора платеж можно совершить за 2 минуты, но т.к. Греф их штрафует за оплату не через терминал, они бледнеют, кладут в штаны и отправляют снова к терминалу.
Ах, да терминал не принимает новые банкноты а также перед ним очередь.
И это не форс-мажор, а обычная история