Ошибка 016

клиент потерял время (я никуда не спешила и очень сочувствовала операционистам, но ведь на моем месте мог оказаться конфликтный или очень занятой человек);



в обслуживание клиента было вовлечено 5 человек вместо одного (два операциониста и те трое специалистов, которым звонили по телефону);



в отделении образовалась очередь, потому что одно окно было занято слишком долго;



возросла нагрузка на другие окна;



ухудшились показатели продуктивности работы отделения и конкретного сотрудника.



систему легче освоить – сокращается время и затраты на обучение сотрудников;



сотрудники реже обращаются в службу технической поддержки – растет продуктивность их работы, а специалисты службы технической поддержки могут переключиться с решения мелких проблем на по-настоящему важные задачи;



сотрудники тратят меньше времени на выполнение одной операции – значит, могут обслужить больше клиентов;



снижается степень утомляемости от работы с программой, снижается уровень стресса, испытываемого сотрудником, уменьшается текучка кадров.



Нередко мне приходится слышать, что удобство разных продуктов, предназначенных для клиентов банка (интернет-банки, мобильные приложения и т.п.) – это действительно важно, потому что дает банку дополнительное конкурентное преимущество. А вот об удобстве программ для внутреннего пользования, с которыми работают сотрудники банка, можно не думать. В конце концов, у сотрудников нет выбора: ты либо осваиваешь даже самую неудобную и непонятную программу, либо увольняешься. На днях мне пришлось на собственном опыте почувствовать, к чему приводит такой подход.Недавно я ходила в Сбербанк оформлять новый "Momentum" взамен старого, от которого забыла пин-код. Делается это просто и быстро: надо прийти в отделение, предъявить карту, отдать старую карту и тут же получить новую. Я рассчитывала потратить на это минут 15, с учетом возможных очередей, но вышло все по-другому.Народу в отделении почти не было, поэтому через 5 минут я уже стояла у окошка. Операционист разрезала мою старую карту, принесла новую и стала вносить данные в компьютер. Время шло, а карту мне не отдавали. Девушка все печатала и печатала, куда-то щелкала мышью, и выражение ее лица становилось все более озабоченным. В конце концов, она попросила меня перейти в другое окно, где, как я поняла, находилась более опытная сотрудница.В другом окне процесс продолжился. Операционист щелкала мышью, задумчиво изучала экран, потом внезапно спросила меня, не оформляла ли я еще одну карту. Получив отрицательный ответ, очень удивилась, и, провозившись с компьютером еще минут 10, стала кому-то звонить.Из ее реплик я поняла, что она почему-то не может активировать новую карту. Когда она пытается это сделать, система показывает ей сообщение об ошибке с текстом «Ошибка 016». Кроме того, в ее компьютере отображается еще одна карта, Visa Electron, происхождение которой неизвестно (я ее не оформляла).Прошло 40 минут. За это время девушка успела позвонить за консультацией трем разным людям, одному из них – дважды. Вдруг, в ходе очередного звонка, она спросила – «А как войти в режим редактирования?», положила трубку, сделала несколько кликов мышкой – и через две минуты карта была у меня на руках.Судя по ее дальнейшему разговору с первым специалистом, случилось вот что. Внося данные в компьютер, девушка ошиблась и указала не тот тип карты: Visa Electron вместо Visa Electron "Momentum". Из-за этого в системе возник конфликт, и активировать карту стало невозможно. Проблема решилась при помощи элементарного редактирования данных. Но сколько времени пришлось потратить на то, чтобы просто разобраться в ее причинах!Давайте рассмотрим ситуацию с точки зрения юзабилити-специалиста. Почему я провела в отделении более 40 минут вместо 15 запланированных, хотя очередей не было?Во-первых, интерфейс программы, в которую девушка вводила данные, позволил ей выбрать и сохранить неправильный тип карты. Как правило, что экраны таких программ сильно перегружены, там находится слишком много элементов и кнопок, поэтому риск совершить ошибку достаточно высок. Так было и в моем случае: сотрудник банка совершила ошибку нечаянно (говоря простым языком, «не туда ткнула»), и при этом не увидела никаких уведомлений и предупреждений.Во-вторых, и это главное, сообщение об ошибке было совершенно неинформативно. Что такое «Ошибка 016»? Как ее исправлять? Кому звонить? Если бы текст сообщения был более содержательным, например«Указан неверный тип карты. Чтобы изменить тип карты, войдите в режим редактирования. Если у вас возникнут вопросы, позвоните системному администратору по номеру [номер]» - проблема была бы решена за 5 минут.Текст сообщения об ошибке – вроде бы мелочь. Разработчики не любят придумывать такие тексты, мотивируя это тем, что «все ошибки предусмотреть невозможно». Но в моем случае отсутствие этой мелочи привело к следующим последствиям:На примере одного человека это выглядит не так впечатляюще, но, учитывая поток клиентов, которые проходят через отделение за один день, думаю, подобные ситуации возникают неоднократно. В итоге маленькие недоработки системы приводят к большим убыткам для банка.Если вы пришли в банк или в любое другое учреждение, и вам кажется, что человек по ту сторону окошка работает слишком медленно – не спешите впадать в гнев и устраивать скандал. Скорее всего, специалист старается работать с максимально возможной для него скоростью, но программа, с которой он работает, чудовищно неудобна и сводит его усилия на нет.Юзабилити внутрикорпоративных систем так же важно, как и систем, с которымиработают клиенты. Затраты на разработку по-настоящему удобного интерфейса окупаются в разы, поскольку:В конечном счете получается, что, если сотрудникам банка удобно, то и клиенты оказываются в выигрыше, потому что повышается качество их обслуживания. Крупные банки уже начали приходить к осознанию этого факта. Осталось только, чтобы забота о юзабилити внутрикорпоративных программ из положительной тенденции переросла во всеобщее правило.