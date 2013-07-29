Про PIN-коды и логику

Банкоматы всегда удивляют меня своей нелогичностью. Допустим, тебе необходимо снять наличные. Ты вставляешь карту, выбираешь язык, вводишь PIN, выбираешь пункт меню «снять наличные», выбираешь сумму, указываешь, что надо печатать чек – и вместо денег получаешь бумажку с надписью, что транзакцию провести невозможно, так как PIN введен неверно. Неприятно удивившись, проходишь все шаги заново – и хорошо, если на этот раз PIN удалось вспомнить и получить деньги.
Это приводит к тому, что на такую простую операцию я трачу вдвое, а то и втрое больше времени, чем планировала. Если банкомат стоит в людном месте, обстановка складывается достаточно нервозная. Мне в затылок дышит очередь, и я понимаю, что задерживаю ни в чем неповинных людей, которым тоже нужен этот банкомат. Даже если очереди нет, я чувствую себя по меньшей мере глупо и неуверенно. Работа с банкоматом превращается в некоторого рода квест: интересно, я получу то, что хотела, или опять что-то пойдет не так?
Я не могу понять, почему банкомат позволяет пользователю пройти все шаги в интерфейсе, прежде чем проверить корректность введенного PIN. Все другие системы, где требуется пароль (мобильный телефон, электронная почта, электронные кошельки и т.п.), работают гораздо логичнее: если пароль введен неправильно, пользователь даже не видит основной интерфейс и не может продолжать работу.
По подобной логике работают все банкоматы, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться. Это значит, что проблема с проверкой PIN – не частная, а глобальная. У меня есть две гипотезы, почему так происходит. Первая: существуют серьезные технические ограничения, которые позволяют проверить корректность PIN только на последнем этапе взаимодействия пользователей с системой. Тогда я надеюсь, что эта проблема в скором времени исчезнет.
Вторая гипотеза почему-то кажется мне более правдоподобной: традиция. Разработчики банковского ПО просто по старой привычке используют такую логику работы системы, не особенно задумываясь о ее происхождении и об удобстве пользователей. Возможно даже, что им просто не приходит в голову, что пользователь может по невнимательности или из-за несовершенства человеческой памяти ввести неверный PIN. (Разработчики – люди с железной логикой и идеальной памятью, но эмпатии им не хватает. Они считают, что пользователи ошибаются редко и исключительно по собственной глупости, а глупых не жалко, и нечего заботиться об их удобстве).
Конечно, производители банкоматов тоже задумываются о проблемах ввода PIN. Правда, их волнует скорее проблема безопасности, чем удобства. Например, в биометрических банкоматах, которые сейчас внедряются в некоторых странах Европы, Азии и даже Африки, вместо PIN можно использовать отпечаток пальца. Ведутся разработки по авторизации пользователя при помощи технологий сканирования сетчатки и распознавания лиц. Таким образом, пользователю больше не надо помнить наборы цифр, а значит, ошибку при вводе PIN он больше допустить не может. Тем не менее, меня интересует вопрос: а на каком этапе работы с такими банкоматами происходит проверка введенных биометрических данных? У меня так и стоит перед глазами картина, когда я вставляю карточку в банкомат, прикладываю к считывающему устройству палец, прохожу все необходимые для снятия наличных шаги, и в итоге вместо денег получаю чек с сообщением «Транзакция прервана. Произошла ошибка при сканировании отпечатка пальца».
В общем, до тех пор, пока разработчики ПО для банкоматов не начали заботиться о моем удобстве, мне приходится заботиться о себе самой. Все свои PIN-коды я храню в одной заметке в смартфоне. Это против правил безопасности, но зато разгружает мою память и избавляет от неприятных неожиданностей во время очередной попытки снять наличные.
Комментарии 46
Вы считаете, что ваш ПИН хранится в банкомате?
ПИН можно проверить в момент ввода только если
- карта с чипом
- эмитент записал ПИН на чип
- в сервис коде карты записано, что можно проверить ПИН с Чипа
В противном случае ПИН проверит БАНК-эмитент(или тот процессинг, где обслуживается банк-эмитент) в момент авторизации транзакции после того, как банкомат ее сформирует и отправит авторизоваться.
1. Пользователь вводит PIN
2. Банкомат отправляет PIN в банк-эмитент
3. Если PIN правильный, то пользователь видит пункты меню
4. Если PIN неправильный, то пользователь видит сообщение об ошибке, а банкомат возвращает карту.
А те банкоматы, с которыми мне приходилось сталкиваться, работают по-другому: ПИН проверяется на последнем шаге. Из вашего последнего предложения я поняла, что это, видимо, происходит в силу технических ограничений? То есть, проверить ПИН до того, как будет сформирована транзакция, невозможно? В комментарии ниже пишут, что есть банкоматы, которые работают по-другому.
я понимаю, что описанный Вами процесс настолько идеален, что включает в себя такой невидимый шаг, как отправку PINа в банк-эмитент - шаг 2, но НЕ включает получение результата проверки (шаг 2.5, назовем это так), которая необходима, чтобы ветвление на шагах 3-4 стало возможным.
Я думаю, что такая "скрытность" банкомата связана с тем, что, во-первых, не всегда возможна онлайн-проверка PINа - все-таки карты с чипом lдоминируют не везде, в Америке до сих пор активно эмитируются полосатые карты, достаточно посмотреть на сайты крупнейших компаний кредитных карточек в США. Во-вторых, проверка PINа "отдельно" загрузит каналы связи и создаст дополнительную нагрузку на серверы процессинга. Кроме того, весьма вероятно, что частота неверного ввода PINa крайне мала - банки стали позволять держателям карт устанавливать/менять PIN самим, что способствует предельному снижению числа неверных вводов, и система Chip & PIN способствует тому, что люди чаще вводят PIN, т.е. лучше его запоминают.
Таким образом, проблема является надуманной в силу того, что люди очень редко вводят PIN неверно.
Такой транзакции не существует в платежных системах.
Некоторые недобросовестные терминалы проверяют правильность ПИНа отправкой запроса баланса. За это можно поплатиться комиссией в банке эмитенте(обычно 10-30 рублей).
>В комментарии ниже пишут, что есть банкоматы, которые работают по-другому.
Пусть так же напишут, как проходит проверка ПИНа. Этого я не увидел
Я как-то сомневаюсь, что прав Д К потому что имею банковскую карту БЕЗ чипа, но с возможностью снимать деньги в любых банкоматах. Поэтому имею опыт общения с разными. И многие при ошибке ввода или печатают чек, или просто выплевывают карту.
Причем, алгоритм работы в данной ситуации не зависит от "чипованности"/"нечипованности" карт.
В вашем случае ПИН будет проверен в момент авторизации в процессинге банка-эмитента.
Я правильно понимаю, что Ваша профессия как-то связана с разработкой ПО для банкоматов?
УС Сбербанка России не наделены такой функцией "посылать" Клиентов! Они всего-то навсего возвращают карту Клиенту и на чеке информируют, что пин-код введён не корректно, а затем снова готовы выполнять Вашу операцию!
Простым пользователям карт, не знающим всех тонкостей работы платежных систем, процессинга, а также механизмов реализации каких-либо изменений ПО на практике, кажется все просто.
Однако, как уже упоминалось выше, на сегодняшний день, все участники процесса, в том числе держатель карты, должны думать о сохранности средств. Это сейчас наиболее острая проблема, чем количество времени, которое клиент проводит у банкомата.
1. Уменьшается кол-во запросов (для процессинга)
2. Повышается безопасность
3. Поддержка разных существующих карт (как с чипом так и без)
- существующей системы
1.Неудобство для забывчивого юзера
Ваш вариант вполне возможный (проблемы процессинга и безопасности решаемы, но потребует как минимум финансовых вливаний и перевыпуск карт большинства клиентов , и еще как минимум согласие большинства банков использовать только чиповые карты)
Вы ввели пин
Терменал формирует какие данные для отправки ??? Только пин блок правильно??? и отправляет только пин блок. Условно говоря перехватив пин пакет мы будем знать что он содержит только пин блок и не содержит никакой сторонней информации (мусора для злоумышленника о сумме и тд) а это не хорошо даже в условиях дополнительного шифрования.
Второй вариант - вы стоите на улице где нет охраны, ввели пин , злоумышленник увидел что вы в главном меню, вам дали по голове и тем самым получили доступ ко всему счету со 100% вероятностью что вы правильно аутентифицировались,При нынешней схеме дав Вам по голове в процессе ввода суммы можно ничего не получить (неизвестно может вы не верно ввели пин) , или же получить те деньги которые вы снимаете 1-5 тыс(если дать по голове после выдачи денег банкоматом)
+ нагрузка на процессинг возрастет, по моему мнению, не на 15-30% а в несколько раз.
По своим картам об ошибочности ПИНа говорят как минимум банкоматы 3 банков (но только по своим картам) - это Авангард, Кредит Европа банк и Банк Москвы (последний только в варианте с новым интерфейсом с личным кабинетом- тот, что на белом фоне).
Связано показавшееся Вам неудобным поведение электронных кассиров с тем, что сразу после ввода ПИНа банкомат его не отправляет по каналам связи, он пересылается шифрованным в составе авторизационного запроса лишь в момент совершения операции. А до тех пор, пока сама операция (выдача наличных, внесение ли или оплата услуг) не выбраны, - отсылать нечего. Точнее, я знаю парочку терминалов, которые "для профилактики" после ввода карты и ПИНа самовольно отправляют запрос баланса. Но если Вы используете карту банка, чужого для этого терминала, - увы, строчка минус 15 руб (минус 30, минус 50) за услугу запроса баланса в стороннем устройстве (в зависимости от тарифа Вашего банка) едва ли порадует. Особенно если это кредитка, по которой это списание (по сути комиссия) внезапно выкинет Вас из грейс-периода, поскольку операция трактуется как нельготная.
Далее, многие банкоматы, установленные вне отделений банка, используют каналы сотовой связи для передачи данных, которые очевидно небесплатны. Поэтому вопрос передачи двух запросов в противовес одному - это вопрос и финансовый в том числе. Дополнительные килобайты, пересланные по GSM-каналу, обходятся в дополнительные деньги. И не забываем, что не всегда авторизация проходит моментально. Поэтому запрос корректности ПИНа (а по сути авторизация) потребует какое-то время, которое будут терять не только подзабывшие ПИН и те кто стоит в очереди за ними, но все, кто даже набирает пароль с первой попытки верно.
В дополнение "клинической картины" скажу, что есть банк, банкоматы которого запрашивают ПИН (и переспрашивают, если получат ответ, что ПИН указан ошибочный) - на последнем этапе проведения операции, уже после выбора собственно желаемого действия и ввода параметров. В этом случае весь путь повторять необходимости нет. Но он один такой (и это не Тинькофф).
Сейчас я еще повспоминаю и придется вносить еще дополнительную правку в сообщение. Так Русский Стандарт, если мне память не изменяет, при ошибочном ПИНе переспрашивает его еще раз в конце, не требуя повторного ввода всех параметров операции.
А, и еще технический момент. В ряде банкоматов сценарий взаимодействия с пользователем может состоять не более чем из заранее определенного числа шагов (например, максимально 8 диалоговых экранов). В этом случае независимо от успешности или неуспешности данный сценарий должен завершиться, и для повторного ввода ПИН-кода придется проходить всю последовательность заново. Но таких банкоматов осталось немного.
С пальцами, радужкой и тому подобными "вещами из будущего" тоже непросто. Достаточно вспомнить, что закон "О персональных данных" предусматривает особый, и достаточно жесткий режим работы с биометрическими персональными данными.
@.
Хотя... здравое зерно в этом есть. Затруднительно критиковать за плохую работу то, чего нет.
@.
@.
Есть один маленький нюанс - вариант с вводом ПИНа в начале работы менее стоек к сценарию разбойного нападения - когда клиент ввел ПИН, после этого его грубой силой нейтрализуют, и злоумышленники проделывают то, что необходимо им (например, снятие наличных) - с карты, ПИН для которой клиент ввел сам. Ввод ПИНа после выбора необходимой операции в таком силовом сценарии более безопасен.
Но это уже не логическая, а физическая безопасность.
P.S. О, про вариант "дать по голове клиенту" Вы чуть выше в ответе Марии высказали аналогичную мысль.
@.
При вводе пина вначале придется устраивать полноценную сессию и ожидать ответа от клиента на те действия которые он пожелает , а для этого придется наделить его (сессию) правами или же при каждом запросе требовать от клиента ввода пина.
Во втором случае (пин в конце) сессию устраивать ненужно, достаточно разового запроса и разового ответа и тут уже наделять правами сессию ненадо .
@.
Кстати, Райффайзен банк при выборе внесения наличных подстраховывает от некоторых из возможных проблем - попробуйте ради эксперимента ввести ошибочный ПИН - и к процедуре взноса наличных банкомат откажется переходить.
@.
Существующая модель оптимальна в сочетании цена/услуга/дружелюбность. Согласны?
Плюс не забывайте психологический фактор ,обучения юзера. Он должен понимать что работает со своими деньгами , что это не кусок пластика , а к примеру его квартира где деньги лежат , а пин - ключ от этой квартиры.
Сейчас все-таки технологии более гуманны стали. В комментариях выше даже писали, что некоторые банкоматы уже умеют по-другому проверять PIN (только в конце транзакции, или сразу после введения) и даже переспрашивать его в случае ошибки. Это радует.
Что касается безопасности, то получается, что PIN - вообще небезопасная вещь. Гипотетический злоумышленник может ударить меня по голове сразу после введения кода (как в примерах в комментариях), а также сразу после снятия наличных или вообще под угрозами заставить ввести код, когда я только подхожу к банкомату. Значит ли это, что пора придумывать какую-то альтернативу ПИНу (биометрические банкоматы пока в расчет не берем), или что банкоматами вообще лучше не пользоваться?
я не совсем согласна с подходом "существующее решение оптимально, т.к. другое невозможно придумать сходу". Я думаю, что все, что делается - делается для пользователей. Банкоматы придумали, чтобы людям было удобно иметь доступ к своим счетам, а не таскать с собой наличные или не ходить в офис банка. PIN-коды придумали ради безопасности - т.е. ради тех же пользователей. Сейчас получается, что вопросы удобства и безопасности конфликтуют. Да, все-таки безопасность важнее, но лишиться доступа к своим деньгам хотя бы на время для кого-то тоже может быть критично - например, если человек делает взнос за кредит.
Существующая система хорошо обеспечивает безопасность, но не очень хорошо обеспечивает удобство. Можно оставить все как есть, но это приведет к стагнации. А можно попытаться придумать что-то принципиально новое. Я за развитие
Кстати, по поводу биометрии я с Вами полностью согласна. Меня интересуют 2 момента:
1) что делать, если я порежу тот палец, который планирую прикладывать для отпечатка;
2) как быть с кейсом, когда одной картой пользуются несколько членов семьи (так часто бывает) - жена картой мужа, сын картой папы и т.п.
Если Вы за такое развитие, то стагнация безусловно лучше.
Мария даже если повредите в биометрии обычно пару пальцев пишут и тем самым решаются оба Ваши вопроса. Придумать то и с ходу можно , только готовы ли банки , за это удобство клиенту, тратить дополнительные и немалые средства??? Проведите эксперимент (если Вы сотрудник банка) и скажите:
Вот что бы клиентам было удобней вводить пин вначале нам надо :
1. Расширить(значительно) наш существующий процессинг
2. Расширить канал передачи данных (возможно)
3. Разработать дополнительную схему обработки процесса (от программинга до иб)
4.перешить Наши банкоматы под другую логику работы
5 . Согласится с повышением трат (ежемесячных) на связь и возможно доп спецов ИТ (расширение процессинга может потребовать)
6. Перевыпустить карты клиентов (не чиповых)
Это так то что на ум с лету пришло. Я не говорю о разработки проекта и т.п.
Как вы думаете , что Вам на это ответят???
Если Ваш шеф скажет , да , интересно и я готов потратится (для начала) на разработку самого проекта . То гуд , но что то мне подсказывает.....
Про отрубание рук-пальцев я помнится как-то уже уже приводил данные, что отпечаток считывается с такого пальца на протяжении 15-20 минут - позже этот "биометрический материал" для обычных детекторов бесполезен.
Извините за такие подробности.
@.
Процедура малоприятная, при введении неправильного ПИНа, тем более...
Но и в случае возврата внесенной суммы (когда он пачками принимает) тоже приятного мало, как минимум, денежки надо пересчитать, а то вдруг не все вернул
Но самое главное - это бесполезность процедуры запроса ПИНа, при пополнении наличными через банкомат. Зачем запрашивать пин, если человек не снимает, а вносит деньги, тем более, что для выполнения последующих действий (оплата, перевод) банкомат все равно запросит ПИН.
На мой взгляд, если убрать процедуру запроса ПИНа при пополнении, никому хуже не будет, наоборот, и время экономиться, и безопасность не страдает, и юзерам проще...