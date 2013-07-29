Про PIN-коды и логику

Банкоматы всегда удивляют меня своей нелогичностью. Допустим, тебе необходимо снять наличные. Ты вставляешь карту, выбираешь язык, вводишь PIN, выбираешь пункт меню «снять наличные», выбираешь сумму, указываешь, что надо печатать чек – и вместо денег получаешь бумажку с надписью, что транзакцию провести невозможно, так как PIN введен неверно. Неприятно удивившись, проходишь все шаги заново – и хорошо, если на этот раз PIN удалось вспомнить и получить деньги.Это приводит к тому, что на такую простую операцию я трачу вдвое, а то и втрое больше времени, чем планировала. Если банкомат стоит в людном месте, обстановка складывается достаточно нервозная. Мне в затылок дышит очередь, и я понимаю, что задерживаю ни в чем неповинных людей, которым тоже нужен этот банкомат. Даже если очереди нет, я чувствую себя по меньшей мере глупо и неуверенно. Работа с банкоматом превращается в некоторого рода квест: интересно, я получу то, что хотела, или опять что-то пойдет не так?Я не могу понять, почему банкомат позволяет пользователю пройти все шаги в интерфейсе, прежде чем проверить корректность введенного PIN. Все другие системы, где требуется пароль (мобильный телефон, электронная почта, электронные кошельки и т.п.), работают гораздо логичнее: если пароль введен неправильно, пользователь даже не видит основной интерфейс и не может продолжать работу.По подобной логике работают все банкоматы, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться. Это значит, что проблема с проверкой PIN – не частная, а глобальная. У меня есть две гипотезы, почему так происходит. Первая: существуют серьезные технические ограничения, которые позволяют проверить корректность PIN только на последнем этапе взаимодействия пользователей с системой. Тогда я надеюсь, что эта проблема в скором времени исчезнет.Вторая гипотеза почему-то кажется мне более правдоподобной: традиция. Разработчики банковского ПО просто по старой привычке используют такую логику работы системы, не особенно задумываясь о ее происхождении и об удобстве пользователей. Возможно даже, что им просто не приходит в голову, что пользователь может по невнимательности или из-за несовершенства человеческой памяти ввести неверный PIN. (Разработчики – люди с железной логикой и идеальной памятью, но эмпатии им не хватает. Они считают, что пользователи ошибаются редко и исключительно по собственной глупости, а глупых не жалко, и нечего заботиться об их удобстве).Конечно, производители банкоматов тоже задумываются о проблемах ввода PIN. Правда, их волнует скорее проблема безопасности, чем удобства. Например, в биометрических банкоматах, которые сейчас внедряются в некоторых странах Европы, Азии и даже Африки, вместо PIN можно использовать отпечаток пальца. Ведутся разработки по авторизации пользователя при помощи технологий сканирования сетчатки и распознавания лиц. Таким образом, пользователю больше не надо помнить наборы цифр, а значит, ошибку при вводе PIN он больше допустить не может. Тем не менее, меня интересует вопрос: а на каком этапе работы с такими банкоматами происходит проверка введенных биометрических данных? У меня так и стоит перед глазами картина, когда я вставляю карточку в банкомат, прикладываю к считывающему устройству палец, прохожу все необходимые для снятия наличных шаги, и в итоге вместо денег получаю чек с сообщением «Транзакция прервана. Произошла ошибка при сканировании отпечатка пальца».В общем, до тех пор, пока разработчики ПО для банкоматов не начали заботиться о моем удобстве, мне приходится заботиться о себе самой. Все свои PIN-коды я храню в одной заметке в смартфоне. Это против правил безопасности, но зато разгружает мою память и избавляет от неприятных неожиданностей во время очередной попытки снять наличные.