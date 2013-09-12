Несерьезный подход: как сделать ДБО менее скучным

вознаграждения за определенные действия (очки, баллы);



награды или призы, которые можно получить за крупные достижения или обменять на баллы;



визуализация целей (что нужно сделать для получения очередной награды, очков и т.п.);



визуализация достижений;



возможность похвастаться своими достижениями перед друзьями – например, опубликовав их в социальной сети.



наличие альтернативы: у клиента должен быть выбор между геймифицированным и обычным сервисом;



постепенное погружение: не стоит сразу вываливать на клиента все игровые элементы сервиса, лучше раскрывать их постепенно, по мере использования.



У испанского банка BBVA есть интересный онлайн-сервис под названием BBVA Game, который представляет собой нечто среднее между интернет-банком, программой лояльности и игрой.Идея сервиса проста. Зарегистрированный в системе пользователь получает баллы за выполнение определенных действий, таких, как проведение онлайн-платежей или просмотр обучающего видео на финансовую тематику. Накопленные баллы можно обменивать на призы, например, оплачивать музыкальные и видеоролики на сайте-партнере BBVA.Кроме баллов, пользователь получает медали («бейджи»), которые отображаются на странице его профиля. Эта информация доступна для других пользователей системы. Именно поэтому, для обеспечения безопасности, люди регистрируются в системе под вымышленными никами. Таким образом, банк смог совместить идею геймификации, которая подразумевает тот факт, что люди делятся своими достижениями и могут сравнить себя с другими, и вопрос безопасности.BBVA Game можно считать успешным проектом: он был запущен в середине 2012 года,и к апрелю 2013 года насчитывал уже более 100 тысяч пользователей, а банк получил награду за инновации в банковской сфере.Подход, который использовал BBVA при создании BBVA Game, называется «геймификация». Геймификация - это добавление игровых элементов в процессы, которые игровыми изначально не являются. Делается это ради мотивации участников процесса. То, что раньше казалось скучным, внезапно обретает новый смысл, становится интересным и забавным, и в результате люди начинают более охотно делать то, что от них требуется.Как правило, геймифицированный процесс включает в себя один или несколько из перечисленных ниже компонентов:Однако геймификация не сводится только к использованию бейджей и очков. Например, другой зарубежный банк, PNC, тоже реализовал игровой момент в своем интернет-банке, и сделал это гениально просто. Время от времени на странице интернет-банка появляется изображение свинки-копилки, нажав на которое, пользователь может перевести определенную сумму на свой сберегательный счет.Периодичность появления свинки и сумма перевода настраивается пользователем заранее. В описании возможностей системы это называется «punch the pig», и, если верить некоторым обзорам, люди заводят себе карточку этого банка только ради этой возможности.Сделав свои сервисы немного более забавными, банк может поощрять своих клиентов делать то, что банку нужно на данный момент: использовать удаленные каналы оплаты; держать деньги на счетах, а не обналичивать их; оплачивать определенные услуги и т.п. Кстати, необязательно геймифицировать только интернет-банк. Можно давать дополнительные очки за оплату любой услуги через мобильный банк или через SMS-банк, чтобы люди использовали их более активно. Или выдать бейдж «Укротитель банкоматов» за достижение: «Оплатил услугу через банкомат по заранее настроенному шаблону», чтобы клиенты наконец-то начали пользоваться этой возможностью.Кроме того, геймификация сервисов привлекает в банк новых молодых и активных клиентов, которые будут с удовольствием хвастаться друг перед другом своими достижениями в социальных сетях. В их глазах именно такой особенный сервис будет являться существенным конкурентным преимуществом банка – таким же важным, как условия открытия вкладов и кредитов.Конечно, все не так просто. Ряду пользователей все эти очки и медали могут быть просто неинтересны. Других пользователей это может отпугнуть, если покажется слишком сложным или сомнительным с точки зрения безопасности. Поэтому я бы выделила два главных принципа геймификации в банках:Геймификация – это прекрасная идея того, как сделать банковские сервисы немного более человечными, переведя их из разряда заполнения бесчисленных форм в разряд приятного и полезного времяпрепровождения. Кому-то такой сервис подойдет, кому-то нет. Я бы стала пользоваться BBVA Game, а моя мама предпочла бы более классическую систему. Поэтому каждый банк должен сам выбрать способ вовлечения своих клиентов, будь то геймификация, гибкая настройка интерфейса, привлекательная бонусная программа или создание единого платежного пространства.