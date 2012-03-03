Когда я стану пенсионером...

Не так давно (ГУК) Внешэкономбанк отчиталась о результатах инвестиционной деятельности за 2011 год. Оказалось, что нашему доблестному государству, управляя пенсионными накоплениями своих граждан, даже не удалось их сохранить - будущие пенсионеры, оставившие свою накопительную часть в Гос. Пенсионном фонде потеряли 0,63% средств. Что это значит? А то, что наш ГУК вкладывал пенсионные деньги таким образом, что на одном из региональных городских порталов написали – пенсию «молчунов» съела инфляция. Заработанный Внешэкономбанком доход оказался ниже официального уровня инфляции в стране. Невысокая доходность – свидетельство осторожной политики государства в части инвестирования, хоть и не приумножает размера пенсионных накоплений, но точно позволяет исключить риски его серьезных потерь.



Быть «молчуном» - хорошо это или плохо? И насколько эффективно хранить свою накопительную часть в ПФР на фоне бурного развития негосударственных пенсионных фондов? С одной стороны, казалось бы вот он – счастливый момент, наша пенсия наконец-таки в наших руках. Управляй, инвестируй, приумножай – не хочу! Перед глазами всплывают идеалистические картинки «рекламных» пенсионеров с западными лицами и белоснежными зубами. А с другой, готовы ли рядовые граждане к такой ответственности? Не слишком ли безалаберным было со стороны нашего государства доверять населению управление будущей пенсией.

Складывается впечатление, что банковская реформа поделила нашу страну на 2 части: первая, так называемые, «жертвы капитализма». Представители это категории не верят в волшебную мощь НПФов и, наученные горьким опытом 90-х, считают государство единственным мало-мальским гарантом стабильности и хранят свои накопления в ПФР. Дабы в случае чего было с кого спросить будущую пенсию. Особо продвинутые представители этой категории, обладающие недюжими финансовыми возможностями, вступают в программы софинансирования и рассчитывают на более-менее сносную пенсию.



Вторую категорию можно назвать «инноваторами». Инноватары вдоль и поперек изучили нпф-ный рынок и сделали свой сознательный выбор относительно того, кому они могут доверить свою пенсию. И здорово, если этот выбор продиктован не только заявленной высокодоходностью фонда, но и показателями надежности, репутации и общего финансового состояния дел НПФ-а в целом.



У каждого есть выбор кем быть и как распорядиться своей будущей пенсией. Здорово, что законодательно у нас есть возможность как уходить в НПФ-ы так и возвращаться вновь в ПФР. Но как все-таки угадать, где лучше? Посвятить свою жизнь отслеживанию финансовых показателей многочисленных фондов и УК, и отказывать в насущном, участвуя в программе софинансирования? Либо, положиться на волю случая и быть готовым ко всему? Возможно – это крайности. Однако, русское «авось», стремление жить сегодняшним днем и невысокий уровень финансовой грамотности заставляет поставить под сомнение саму инициативу подарить гражданину выбор, лишив за это право выбора приемлемого размера гарантированной пенсии. Похвально, то, что нас приучают отвечать за собственное будущее, но разве есть уверенность, что мы к этому готовы?