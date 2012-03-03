Когда я стану пенсионером...

Не так давно (ГУК) Внешэкономбанк отчиталась о результатах инвестиционной деятельности за 2011 год. Оказалось, что нашему доблестному государству, управляя пенсионными накоплениями своих граждан, даже не удалось их сохранить - будущие пенсионеры, оставившие свою накопительную часть в Гос. Пенсионном фонде потеряли 0,63% средств. Что это значит? А то, что наш ГУК вкладывал пенсионные деньги таким образом, что на одном из региональных городских порталов написали – пенсию «молчунов» съела инфляция. Заработанный Внешэкономбанком доход оказался ниже официального уровня инфляции в стране. Невысокая доходность – свидетельство осторожной политики государства в части инвестирования, хоть и не приумножает размера пенсионных накоплений, но точно позволяет исключить риски его серьезных потерь.
Быть «молчуном» - хорошо это или плохо? И насколько эффективно хранить свою накопительную часть в ПФР на фоне бурного развития негосударственных пенсионных фондов? С одной стороны, казалось бы вот он – счастливый момент, наша пенсия наконец-таки в наших руках. Управляй, инвестируй, приумножай – не хочу! Перед глазами всплывают идеалистические картинки «рекламных» пенсионеров с западными лицами и белоснежными зубами. А с другой, готовы ли рядовые граждане к такой ответственности? Не слишком ли безалаберным было со стороны нашего государства доверять населению управление будущей пенсией.
Складывается впечатление, что банковская реформа поделила нашу страну на 2 части: первая, так называемые, «жертвы капитализма». Представители это категории не верят в волшебную мощь НПФов и, наученные горьким опытом 90-х, считают государство единственным мало-мальским гарантом стабильности и хранят свои накопления в ПФР. Дабы в случае чего было с кого спросить будущую пенсию. Особо продвинутые представители этой категории, обладающие недюжими финансовыми возможностями, вступают в программы софинансирования и рассчитывают на более-менее сносную пенсию.
Вторую категорию можно назвать «инноваторами». Инноватары вдоль и поперек изучили нпф-ный рынок и сделали свой сознательный выбор относительно того, кому они могут доверить свою пенсию. И здорово, если этот выбор продиктован не только заявленной высокодоходностью фонда, но и показателями надежности, репутации и общего финансового состояния дел НПФ-а в целом.
У каждого есть выбор кем быть и как распорядиться своей будущей пенсией. Здорово, что законодательно у нас есть возможность как уходить в НПФ-ы так и возвращаться вновь в ПФР. Но как все-таки угадать, где лучше? Посвятить свою жизнь отслеживанию финансовых показателей многочисленных фондов и УК, и отказывать в насущном, участвуя в программе софинансирования? Либо, положиться на волю случая и быть готовым ко всему? Возможно – это крайности. Однако, русское «авось», стремление жить сегодняшним днем и невысокий уровень финансовой грамотности заставляет поставить под сомнение саму инициативу подарить гражданину выбор, лишив за это право выбора приемлемого размера гарантированной пенсии. Похвально, то, что нас приучают отвечать за собственное будущее, но разве есть уверенность, что мы к этому готовы?
Комментарии 7
Взгляд типичного жителя "внутримкадья". Это не для того, чтобы обидеть, это константация факта. Проедьтесь не по центральной части страны, а в глубинку, в провинцию. Поверьте, есть много мест в стране, где нет ни сотовой связи, ни интернета - АТС советских времен вышли из строя, никто их ремонтом не занимается, потому что никто эти работы не хочет/не может профинансировать. Газеты не доставляются - выписывать дорого, выписывают очень мало, соответственно доставка - раз в неделю в лучшем случае, а то и раз в месяц. Продукты коммивояжеры раз в неделю привозят. Телевидение тоже не везде сохранилось. Вот Вы и оцените, как аналитик, а маркетолог - обязательно аналитик, не так ли? - Вы стали бы начинать финансовые игрища при практически полном отсутствии информации? Я - точно не стал бы. Кроме того, только ленивый еще не пнул почту российскую за качество доставки корреспонденции. Испытал на личном опыте, как даже платная услуга срочной доставки работает - только с помощью интернета нашел, где пропадает срочная доставка письма с документами, и уведомил почтовых работников - где найти это письмо и куда его доставить, сами они с этим не справились. Или вариант с военными пенсионерами. Поинтересуйтесь, очень занимательная ситуация. Сам я оцениваю ее исключительно нецензурными терминами. После увольнения со службы на ту подачку, которую мы получаем от государства,жить невозможно. Работаем, конечно, если по белой схеме - платим налоги, вот только накопленным потом воспользоваться ... Ну и какая мне тогда разница, где эти деньги валяются? Я-то ими в полной мере все равно никогда не воспользуюсь. Если своим бизнесом заняться, по серой схеме зарплату получать или того хуже, а это не редкость, на работу берут неохотно в возрасте 45-55 лет, так и вовсе нет смысла заморачиваться еще и с выбором всех этих ПФ. Просто взяв данные последней переписи населения, оцените - а сколько в общей массе "жертв капитализма" составят вот такие люди. Только не сильно удивляйтесь полученным цифрам, их действительно очень много. Вот они-то и составляют подавляющее большинство тех, кто "не особо продвинутые", имхо.
Есть еще один момент - всем нам грозит очередная реформа пенсионного законодательства и чем она там грозит пока не понятно. Есть информация, что пенсия будет зависить от трудового стажа в большей степени, чем от выплат. Вот те, кто "софинансировал" порадуются в очередной раз.
Собственно говоря, лично для себя я давно уже решим, что проблема пенсионного обесечения на настоящий момент, это не вопрос государства, а личный вопрос, требующий самостояте
А вообще, есть острое желание сдать дополнительно и ту квартиру, в которой живу, иметь 3 тыс зеленых + 8 тысяч от государства (пенсия) в месяц и жить в Таиланде или на Бали, ну или даже во Вьетнаме - и пойти по пути немецкого пенсионера, чем я хуже?
"банковская реформа поделила нашу страну на 2 части"
Не уверен, что это сделала банковская реформа (может пенсионная), но есть еще 3-я часть - те, кому "предначертано" пенсиониться по старому советскому порядку.
Многие из них реально еще на пенсию не вышли, а уже всё за них решили.
Как бы эти люди не старались - накопительная часть НЕ ПРО НИХ!
представитель того самого "потерянного" поколения,
С.С.