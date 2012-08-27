Его величество кризис: мысли вслух

Разговоры о второй, еще более мощной, волне кризиса уже давно стали привычным пунктом в ежедневной новостной ленте. Как центральные, так и региональные СМИ наперебой рассказывают о бюджетных дефицитах, недостаточности капитала российских банков, долговых проблемах в еврозоне и других последствий кризисных явлений в экономике. Понятие «кризис» на правах полноценного члена семьи, настолько плотно вошел в повседневную жизнь рядовых граждан, что уже никого не пугает. Еще в июне, со страниц газет нам рассказывали о кредитном буме.. Граждане страны, несмотря на все кризисные прогнозы, не только не сокращали, а наоборот, активно повышали свои расходы, беря все новые и новые кредиты на самые различные нужды. Финансовые организации агрессивными темпами наращивали свои кредитные портфели, и казалось, всех все устраивало. Во второй половине лета ситуация начала меняться – на фоне стремления банковской системы запастись деньгами, ставки по вкладам пошли вверх, и россияне принялись активно сберегать. Но опять-таки…Людьми движет не желание создать некую «подушку» безопасности на случай чего, а стремление заработать, разместив свои «кровные» под выгодный процент. И надо сказать, исследования это подтверждают. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян никак не готовятся к экономическим потрясениям и не корректируют свои планы (85%). Какие-либо действия предпринимают только 9% опрошенных. Так, 3% делают сбережения, 2% - стараются экономить, по 1% - запасаются продовольствием, ищут работу, готовятся морально к трудностям.

Чем же объяснить подобное положение дел? Возможно тем, что кризис из категории реальной становится категорий мифической. Как говорили, классики, кризис в умах…Или тем, что нам пришлось пережить так много кризисов и встрясок, то еще одна волна очередных неполадок в экономике нас совершенно не пугает? А возможно и тем, что большинству из нас нечего терять? А те, кому есть чего лишиться, как пионеры, к кризисам всегда готовы, ввиду диверсифицированности своих активов и многообразия источников дохода. Говорят, все, что не убивает, то делает сильнее – остается только порадоваться, что большинство из нас настолько сильны, что никакие пресловутые кризисы, от которых бросает в дрожь всю еврозону, нам не страшны.