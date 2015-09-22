А ты купи франшизу!

Один из самых популярных советов начинающему предпринимателю, который интересуется любым бизнесом в сфере услуг или продаж. Хотя как мне кажется франшизу сейчас предлагают абсолютно во всех сферах бизнеса.

Самое необычное, что ожидания у большинства предпринимателей от покупки франшизы такие же, как от вложения в финансовую пирамиду.



Купи недорого и зарабатывай - много и сразу!

Вот типичный слоган почти каждого готового решения.



Франшизу зачастую презентуют именно, как панацею от всех возможных проблем и рисков выбранного бизнеса с достаточно высоким доходом, что полностью совпадает с желаниями начинающих предпринимателей. Но предложение и презентация при продаже франшизы, чего большинство не учитывает — это инструмент привлечения потенциального партнера. И относится к этому необходимо именно, как инструменту привлечения, а не как к конечному предложению.



Какое-то количество начинающих франчайзи проработав небольшое время сворачивают свой бизнес. Это нормально, бизнес по франшизе, это такой же бизнес, здесь тоже возможны неудачи и промахи.

Кому-то в принципе противопоказан бизнес по франшизе, кто-то не готов работать в выбранной им отрасли, а кто-то не рассчитал своих сил и т.д. Но я хотел бы рассказать о тех, чьи "ожидания от бизнеса не оправдались". С этим я сталкиваюсь повсеместно. Иногда и у нас в компании появляется такой партнер, бывает к нам бывает обращается недовольный франчайзи конкурента, но чаще всего с ними можно столкнутся, читая негативный отзыв на большинстве форумов о франшизах.

Читать можно о любой франшизе от Subway до франшизы грузчиков, это не принципиально, но посыл всегда один и тот же: я купил, открыл, а партнер не сделал меня богатым и счастливым, и я больше не работаю с франшизой и вам не советую.

Что же тогда такое франшиза и зачем она нужна? Так зачем покупают франшизу, нужна ли она для начала собственного бизнеса, или покупка франшизы совершенно бесполезная штука?



Представьте себе, Вы решили привести себя в хорошую спортивную форму, накачать руки, ноги, сбросить вес и т.д. Что можно для этого сделать?

Можно купить штангу, гантели, спортивную одежду и другой инвентарь для занятий спортом. И по своему усмотрению или прочитав литературу начать заниматься какими-то упражнениями: бегать кросс, подтягиваться на турнике, отжиматься от пола и брусьев, качать пресс и т.д. Будет ли результат, конечно будет.

Уйдет какое-то время на изучение литературы, необходимо будет определится с местом тренировок, расписанием, самими видами тренировок, подбором одежды под погодные условия и т.д. Дальше методом проб и ошибок все должно получится. Все зависит от упорства, вложенных сил, времени и насколько все выполняется верно. Но я уверен, что все получится должно получиться.



Другой вариант, можно пойти в ближайший фитнес-центр и купить клубную карту заниматься там с персональным менеджером. В этом случае скорее всего там разработают индивидуальную схему занятий, направленную на те или иные группы мышц, по желанию будет личный тренер, современные тренажеры и т.д. Заниматься там будет гораздо удобнее и эффективнее, вы получите там указания какую диету надо соблюдать, какие добавки стоит употреблять для увеличения эффекта, как правильно делать то или иное упражнение и в каком порядке. Там сделают все возможное, чтобы во время занятий вы не травмировали себя. Но и в этом случае ни кто не добьется успеха, если не будет практически ежедневно заниматься по программе и выполнять указания тренера.



Так вот если вы придете в фитнес-центр и спросите: «Смогу ли здесь привести свое тело в хорошую физическую форму?»

На этот вопрос менеджер клуба скорее всего ответит - конечно да!

Только конечный успех будет на 100% зависеть от вас и только от вас. А клубная карта фитнес центра сама по себе не приведет тело в хорошую физическую форму.



Так вот в отношениях франчайзера и франчайзи так же.

Покупая франшизу, предприниматель снижает свои риски при открытии своего собственного бизнеса. Он повышает комфорт ведения своего бизнеса, убирая от себя большинство рутинной работы для того, чтобы увеличить свою эффективность.

Франчайзер (хороший франчайзер) в свою очередь поможет с подготовкой всей документации, с анализом и подбором места под будущий бизнес, снабдит всеми необходимыми инструментами для анализа выбранного региона, конкурентов и т.д. В последующей работе он постарается объяснить партнеру негативных последствиях в принятии тех или иных решений. Если у него есть возможность он заберет на себя операционную нагрузку и даст франчайзи какие-то "плюшки" в ведении бизнеса. Франчайзер предоставит контакты и обеспечит обратную связь с действующими партнерами. Он постарается сделать так, чтобы вы смогли вести свой бизнес максимально комфортно.

Но не один франчайзер не сможет 100% определить насколько будет успешен бизнес партнера в дальнейшем. Невозможно дать точный прогноз развития бизнеса, и никто не сможет точно спрогнозировать сколько партнер будет зарабатывать. Самое важное не стоит рассчитывать, что продавец франшизы сделает всю работу за вас. В том, чтобы бизнес был действительно прибыльным и успешным сильнее собственника бизнеса заинтересован быть никто не может.



Так почему не использовать опыт и возможности франчайзера, чтобы не совершать распространённых ошибок и использовать партнера для решения повседневных рутинных дел? А покупаете франшизу или открываете бизнес самостоятельно, работать трудится и вкладываться придется одинаково.