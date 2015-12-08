Где лучше выбрать место для офиса МФО?

Удачное место — это ещё не залог успеха. Плохой сервис, нечестный и грубый персонал, отсутствие технологий в принятии решений по выдаче займа, все это может пустить бизнес «под откос». Но вот если место под офис будет выбрано неудачное, то ваш бизнес от закрытия скорее всего не спасет уже ни чего.



При подборе мест под офис МФО необходимо учитывать, что микрофинансирование отличается от многих видов услуг, тем более точек продаж и оказания услуг чего-либо. Расположение офиса, его формат и наружное оформление напрямую влияют на дальнейшее развитие бизнеса. Про формат и наружное оформление позже, а сейчас о том, как выбрать место.



Место для открытия офиса МФО должно быть на самых оживлённых улицах города с большим потоком людей. Обычно это центральные улицы, крупные перекрестки с наличием торговых площадок, большие транспортные остановочно-пересадочные узлы. Это те места в городе, которые несколько раз в месяц посещают большинство рабочего населения города или нескольких его районов (если это крупный населенный пункт). В крупных городских агломерациях это могут быть авто и ж/д вокзалы, люди попросту каждый день едут на работу из одного города в другой и обратно.



Ошибочно считать, что хороший трафик обеспечат торгово-развлекательные центры. Процент заемщиков в них обычно минимален. Так же не стоит рассчитывать на постоянный трафик торговых центров и гипермаркетов в спальных районах. Дело в том, что МФО необходимо постоянное пополнение новых заемщиков , одни и те же заемщики не будут постоянно месяц за месяцем брать займы, кто-то будет уходить в просрочку, а кто-то возьмет в другой МФО, как вариант по пути с работы домой. В итоге организация будет ограничена только тем количеством человек, которое проживает рядом в этом районе. И этот объем будет исчерпан очень и очень быстро, далее снижение объема портфеля МФО, при этом основные операционные расходы аренда, зарплата останутся постоянными, и еще нужно не забывать про налоги и дефолт. Скорее всего офис будет генерировать убытки, в очень успешном варианте прибыли будет хватать на покрытие расходов.



Расположение офиса внутри мест потенциально интересных и перспективных, тоже должно быть выбрано правильно. Если офис не будет видно непосредственно со входа (желательно основного) или он будет расположен не на первом этаже, то в таких местах офис открывать тоже не стоит, даже если это вокзалы, торговые центры, крупные рынки и т.д. Необходимо учитывать, что здесь практически всегда будут возникать проблемы с внутренней навигацией (ваш офис будет сложно найти) и наружной рекламой МФО на фасадах здания.



Особое внимание нужно уделить отдельно стоящим павильонам/ларькам или остановочным комплексам, если они стоят на главных дорогах города. Их основное преимущество — это наличие возможности хорошего внешнего оформления. Возможно и круговое оформление по всему фасаду. Большим плюсом является отдельный вход. Аренда такого помещения, как правило, в несколько раз дороже тех, что находятся в более удалённых местах. Но все крупные и успешные МФО, открываются именно так, и не потому, что у них «куры денег не клюют», а потому что при правильном подходе в работе, все затраты в любом случае окупятся.



Идеи открыть МФО и в менее посещаемом месте, а все сэкономленные деньги пустить на его рекламу, заранее провальная. Открываясь за 100 метров дальше от более перспективного места количество клиентов МФО сократиться как минимум в 2 раза. «Притащить» клиента с более далеких дистанций еще сложнее, а иногда совершенно невозможно. Практически любая маркетинговая активность приводит к минимальным результатам, в большинстве случаев это «деньги на ветер».