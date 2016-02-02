Франшиз МФО огромное количество, но компаний, которые имеют действительно рабочие модели по пальцам одной руки можно пересчитать. Возможно в будущем, что-то поменяется, но сейчас именно так.
Все остальные предложения делятся на три большие группы:
· Компании, которые еще не работают. Они знают только свою модель бизнеса. Столкнувшись с проблемой фондирования собственной компании, решение развиваться по франшизе самое первое, что приходит им в голову. Решив просто "догрузить" свой штат сопровождением бизнеса франчайзи, они включают только инструменты по сопровождению обычной операционной деятельности франчайзи. Не существует никакого анализа локации работы франчайзи, отсутствует контроль и поддержка работы офиса франчайзи, адаптации партнера в специфику самого бизнеса тоже не существует. Почти все подобные компании не знают, какие действительно объемы работы с франчайзи будут и какие действительно инструменты им потребуются.
· Компании, которые уже не работают. К ним как раз обычно относятся, первая категория. Быстро набрав себе франчайзи, столкнувшись с незапланированными проблемами они так же быстро закрывают направление, от которого остаются только предложения в интернете. А также к ним присоединяются предложения от компаний, не нашедших ни единого франчайзи совсем. Обратите внимание эти предложения по долгу висят в топе поиска по ключевым запросам.
· Франшиза паушального взноса. Отдельная категория – мошенники.
Сейчас я расскажу вам по каким признакам действительно можно отличить франшизу МФО от простого рекламного предложения или фейка.
Проверить очень просто:
1. На официальном сайте компании предлагающей франшизу МФО там, где находится вся юридическая информация, должна быть размещена информация по каждому франчайзи. Это обязательное условие для МФО - не размещать такую информацию нельзя. И так открываете смотрите, считаете количество микрофинансовых компаний. Если там одна компания – делаете выводы.
2. Проверяем документы указанных компании на сайте. Не поленитесь откройте каждую ссылку и посмотрите лежат ли на самом деле внутри документы (сканированные копии). Посмотрите у всех ли компаний полный список документов. Теперь проверьте каждую из указанных МФО в реестре ЦБ. Делается это очень просто, скачивается актуальные реестр МФО, берете ОГРН или ИНН компании и сверяете с реестром. Бывает такое, что компанию исключили из реестра или её, там вообще никогда не было.
3. Просмотрев бенефициаров МФО (список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО) можно определить, действительно ли у компании есть партнеры и практически точное их количество. Это пункт для особо въедливых. Смотрим компании, прописанные по одному и тому же адресу или с одними и теми же учредителями – их можно сложить в одну. Такое размещение может создавать для вас видимость небольшой франчайзинговой сети.
Надеюсь эти 3 правила позволят вам без сложных усилий выбрать франшизу МФО еще на стадии рассмотрения рекламного предложения.
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