Лидер наоборот

В рэнкинге самых рентабельных банков
за 2012 год ОАО "Лето Банк" ("легкая" "дочка" ВТБ 24) заняло 1-е место. Его рентабельность активов составила 96,4%. Однако если заглянуть в отчет о прибылях и убытках
, то обнаружится, что если отбросить доходы от безвозмездно полученного имущества (проще говоря, подарки акционера), то банк глубоко убыточен. Действительно, при доналоговой прибыли 685,7 млн рублей эти "подарки" составили 1,2 млрд рублей. Т.е. без учета "подарка" убыток банка составил 541,3 млн рублей.
Комментарии 2
меня вот очень волнует прибыль Трансинвестбанка, и сам банк возбуждает до безобразия