Вход
Профиль Блог Лента Активность

Лидер наоборот

31.01.2013 12:28 2 1 549 просмотров
В рэнкинге самых рентабельных банков за 2012 год ОАО "Лето Банк" ("легкая" "дочка" ВТБ 24) заняло 1-е место. Его рентабельность активов составила 96,4%. Однако если заглянуть в отчет о прибылях и убытках, то обнаружится, что если отбросить доходы от безвозмездно полученного имущества (проще говоря, подарки акционера), то банк глубоко убыточен. Действительно, при доналоговой прибыли 685,7 млн рублей эти "подарки" составили 1,2 млрд рублей. Т.е. без учета "подарка" убыток банка составил 541,3 млн рублей.

Комментарии 2

Нюра!  (vladimirmoiseevich)
#
ну понятное дело - только начали работать.
меня вот очень волнует прибыль Трансинвестбанка, и сам банк возбуждает до безобразия
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Согласен. Филиалы в Грозном и Махачкале впечатляют. Плюс обороты по 30114 и 40807. И конечные бенефициары крайне интересны. И основной источник доходов - валютные операции.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения