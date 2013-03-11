Не плюй в колодец, или антиамериканизм и российский финансовый рынок

После того, как американцы приняли акт Магнитского, антиамериканские инициативы посыпались как из рога изобилия: "антимагнитский акт" - закон Димы Яковлева, отвратительный танец на трупе трехлетнего Максима Кузьмина, отказ от сотрудничества со США в области контроля за наркотиками. Не мог остаться в стороне и Онищенко - с 11 февраля Россельхознадзор ввел временный запрет на импорт из США свинины, говядины, индюшатины и др. Основным трендом внешней и важным направлением внутренней политики России стал антиамериканизм.
Вот как антизападные и антиамериканские настроения обосновывает прокремлевский идеолог Максим Шевченко: "Между Россией и Западом идет война. ... Пока холодная, без артобстрелов, но уже настоящая — без дураков. ... Понимание, что мы с большинством западных людей принадлежим скорее всего к разными гуманоидным видам, внешне похожим, но внутри уже принципиально иным, не только не покидает — усиливается и укрепляется".
Программа консолидации нации состоит из двух компонент - позитивной - православия, особенно активно внедряемого после выборов, и негативной - антиамериканизма. Комбинация православного фундаментализма с антиамериканизмом и стала суррогатом российской национальной идеи, которую так долго и неудачно пытались синтезировать кремлевские политтехнологи. Вспомним, например, "суверенную демократию".
Модернизация заменена насаждением православия. Впрочем, не без оснований: Сколково на поверку оказалось Распилково - заурядным девелоперским проектом с элементами тривиального распила. В частности, недавно было возбуждено уголовное дело в отношении ряда руководителей Сколково.
Вместо "перезагрузки" российско-американских отношений делается попытка консолидировать нацию против врага - Америки. И превратить тем самым Россию в политического изгоя, вернуться к изоляционизму. Недаром наши лучшие друзья - Белоруссия и Венесуэла.
Причиной перехода к "православно-антиамериканскому суверенитету" стал подъем оппозиционного движения в связи с парламентскими и президентскими выборами 2011-2012 гг. - ну посудите сами, кто же еще мог оплачивать митинги оппозиции, как не Госдеп?
Смесь религиозного фундаментализма и антиамериканизма отнюдь не нова - она образует основу идеологии некоторых мусульманских государств, например, Ирана. Однако опыт арабских революций показал неустойчивость этой идеологической конструкции. Религиозный фанатизм невозможно контролировать; усиливаясь, он превращается в самостоятельную политическую силу, сметающую на своем пути тех, кто выпустил джинна из бутылки.
Для России обе составляющие "новой национальной идеи" также не новы - православие играло роль идеологической основы государства со времен крещения Киевской Руси и вплоть до Февральской революции 1917 года. Что, впрочем, не уберегло царизм от трагического финала.
Антиамериканизм был важной компонентой советской идеологии после Второй мировой войны. Холодная война обескровила советское государство и стала одной из важных причин его краха . Так что Россия в процессе мучительной самоидентификации "возвращается к корням" - из пыльных запасников истории извлекаются анахронизмы. Политический и идеологический регресс сопровождается и экономическим - активизируется экспансия государства в экономику России. Наметился вектор возврата к плановой экономике.
Естественно, такой регресс негативно влияет на настроения инвесторов. Тем более, что нынешний российский антиамериканизм - типичный пример реализации пословицы "не плюй в колодец - пригодится воды напиться". Американские инвесторы учитывают российский антиамериканизм и охлаждение российско-американских отношений как фактор риска. Что, несомненно, негативно влияет на цену российских активов. Российские индексы не спешат восстанавливаться к докризисным значениям, обороты на ММВБ сокращаются.
Не удивительно и то, что несмотря на большую разницу между процентными ставками в России и в странах Запада, да еще и на фоне укрепляющегося рубля, иностранные инвесторы не стремятся покупать облигации российских эмитентов даже после прихода Clearstream на российский рынок.
Нескончаемый плач Ярославны об оттоке капитала из России не мешает росту антиамериканских настроений.
Комментарии 92
плотнее "к "православно-антиамериканскому суверенитету"
отвратительный танец на трупе трехлетнего Максима Кузьмина, отказ от сотрудничества со США в области контроля за наркотиками.
А как же отвратительный танец на гробе сдохшего продажного адвокатишки?Ну а относительно сотрудничества за контролем наркотиков-это вобще хохма.При окупации Афганистана наркопроизводство там расцвело под крышей США и НАТО.
За 22 года после так называемого оконьчания холодной войны Запад наглядно показал каких отношений с Россией он хочет-а именно превращения её в колонию.Уж лучше холодная война,чем такое "партнёрство".
Я просто мечтаю о холодной войне это было бы шагом вперёд по сравнению с недавними временами.
P.S.Люди,чьё мировозрение сформировалось в 70-е,80-е годы должны понять,что Америку любить уже не модно,и вряд ли её ёще когда-либо полюбят.Прошла любовь,завяли помидоры.Была без радости любовь-разлука будет без печали. Нынешний антиамериканизм идёт из народных глубин,а не навязывается властью,как это было в советский период.Потому что многие на своей шкуре ощутили,что такое когда страна проводит проамериканский курс во внешней и внутренней политике.
Что касается оппозиции. Они почему-то в борьбе с российской коррупцией очень надеются на США. Гудков-младший с компроматом очередным ездил на доклад. Протест в России свели на нет, и побежали с челобитными по послам Макфолам. Но вот незадача, опять НТВэшники у посольства выловили.
Второе, если бы его не обласкали, то вероятней всего, там бы до сих пор находились наши войска, и конца бы этой войне не было бы предела, разумеется с цинковыми гробами, Будёновсками, Первомайскими и т.д.
Третье, Навальный такой же националист, как и Владимир Ленин капиталист.
Навальный обвинил МВД Чечни в воровстве, что характерно на пике протестов, но дальше разговоров в ЖЖ дело не пошло. Хотя его официально приглашали в Чечню по этой информации. И тот и другой на Русские марши ходят. Ещё на Русский марш ходят сторонники Марцинкевича, которого осудили, дали срок, а в заявлении в прокуратуру стояла подпись "националиста" Навального.
Навального точно так же можно назвать либералом, т.к раньше он был членом либеральной партии "Яблоко", где подружился с Белых, у которого он был помощником.
На деле же, чума на оба ваши дома. Как на либерастов головного мозга, так и на т. н. ПЖИВ оседлавших "тренд сезона" и мимикрирующих под государственных деятелей озабоченных суверенитетом страны.
Вы как относитесь к монголам? Запад нас считает монголами, каждого из нас и вас лично тоже. Вы - монгол для них и можете отдать все, но европейцем не станете никогда. Прекращайте танцевать с чужим бубном и если не хотите танцевать со своим бубном, то тогда хоть не мешайте.
Ошибаетнсь уважаемый.Антиамериканизм как раз таки позволит решить многие насущьные проблемы-ликвидировать бардак во многих сферах,дать по мозгам,тем кто генерирует этот бардак,по-серьёзному начать вкладываться в науку,оборону,образование.Начать проводить активную промышленную,демографическую политику, и многие другие важные мероприятия о которых не буду подробно распространятся.
Имеется и противоположный пример когда в конце 80-х обЧественность и власть почему-то решили,что Запад нам не враг (по прошествии лет всё больше прихожу к выводу,что это было что-то вроде коллективного помешательства)-в результате всё стало деградировать со страшной скоростью.И в результате эта деградация нанесла ущерб во много раз больший,чем самая жёсткая конфронтация.
И невдомек, что такая позиция - тоже зависимость от америки, только с другим знаком.
Помнится мне,когда наши лидеры начиная с горбатого в засос целовались с Америкой и говорили,что Запад нам не враг.После этого и вследствие этого всё и стало разваливать.
Лично я хотел бы избавится от зависимости с каким угодно знаком,но боюсь для этого требуется,что бы Америка куда-нибудь исчезла.Иначе в покое всёравно не оставят.
Вот, о чем и речь, имеем недопустимое со стороны
патриотапризнание, без видимых перспектив к изменению. Считаю такой антиамериканизм разновидностью невроза.
Я то времена холодной войны помню, антиимпериализм был, а антиамериканизма и в помине не было. Находили героев среди простых американцев, человека с пятой авеню, доктора Хайдера,
Саманту Смит. На порядок умнее были советские пропагандисты.
Нам это надо ? У нас с ним неразделенная любовь что ли ?
Вот что об этом явлении пишут сами коммунисты: http://kommynist.ru/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0