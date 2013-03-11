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Не плюй в колодец, или антиамериканизм и российский финансовый рынок

11.03.2013 09:35 92 4 251 просмотр
После того, как американцы приняли акт Магнитского, антиамериканские инициативы посыпались как из рога изобилия: "антимагнитский акт" - закон Димы Яковлева, отвратительный танец на трупе трехлетнего Максима Кузьмина, отказ от сотрудничества со США в области контроля за наркотиками. Не мог остаться в стороне и Онищенко - с 11 февраля Россельхознадзор ввел временный запрет на импорт из США свинины, говядины, индюшатины и др. Основным трендом внешней и важным направлением внутренней политики России стал антиамериканизм.

Вот как антизападные и антиамериканские настроения обосновывает прокремлевский идеолог Максим Шевченко: "Между Россией и Западом идет война. ... Пока холодная, без артобстрелов, но уже настоящая — без дураков. ... Понимание, что мы с большинством западных людей принадлежим скорее всего к разными гуманоидным видам, внешне похожим, но внутри уже принципиально иным, не только не покидает — усиливается и укрепляется".

Программа консолидации нации состоит из двух компонент - позитивной - православия, особенно активно внедряемого после выборов, и негативной - антиамериканизма. Комбинация православного фундаментализма с антиамериканизмом и стала суррогатом российской национальной идеи, которую так долго и неудачно пытались синтезировать кремлевские политтехнологи. Вспомним, например, "суверенную демократию".

Модернизация заменена насаждением православия. Впрочем, не без оснований: Сколково на поверку оказалось Распилково - заурядным девелоперским проектом с элементами тривиального распила. В частности, недавно было возбуждено уголовное дело в отношении ряда руководителей Сколково.

Вместо "перезагрузки" российско-американских отношений делается попытка консолидировать нацию против врага - Америки. И превратить тем самым Россию в политического изгоя, вернуться к изоляционизму. Недаром наши лучшие друзья - Белоруссия и Венесуэла.

Причиной перехода к "православно-антиамериканскому суверенитету" стал подъем оппозиционного движения в связи с парламентскими и президентскими выборами 2011-2012 гг. - ну посудите сами, кто же еще мог оплачивать митинги оппозиции, как не Госдеп?

Смесь религиозного фундаментализма и антиамериканизма отнюдь не нова - она образует основу идеологии некоторых мусульманских государств, например, Ирана. Однако опыт арабских революций показал неустойчивость этой идеологической конструкции. Религиозный фанатизм невозможно контролировать; усиливаясь, он превращается в самостоятельную политическую силу, сметающую на своем пути тех, кто выпустил джинна из бутылки.

Для России обе составляющие "новой национальной идеи" также не новы - православие играло роль идеологической основы государства со времен крещения Киевской Руси и вплоть до Февральской революции 1917 года. Что, впрочем, не уберегло царизм от трагического финала.

Антиамериканизм был важной компонентой советской идеологии после Второй мировой войны. Холодная война обескровила советское государство и стала одной из важных причин его краха . Так что Россия в процессе мучительной самоидентификации "возвращается к корням" - из пыльных запасников истории извлекаются анахронизмы. Политический и идеологический регресс сопровождается и экономическим - активизируется экспансия государства в экономику России. Наметился вектор возврата к плановой экономике.

Естественно, такой регресс негативно влияет на настроения инвесторов. Тем более, что нынешний российский антиамериканизм - типичный пример реализации пословицы "не плюй в колодец - пригодится воды напиться". Американские инвесторы учитывают российский антиамериканизм и охлаждение российско-американских отношений как фактор риска. Что, несомненно, негативно влияет на цену российских активов. Российские индексы не спешат восстанавливаться к докризисным значениям, обороты на ММВБ сокращаются.

Не удивительно и то, что несмотря на большую разницу между процентными ставками в России и в странах Запада, да еще и на фоне укрепляющегося рубля, иностранные инвесторы не стремятся покупать облигации российских эмитентов даже после прихода Clearstream на российский рынок.

Нескончаемый плач Ярославны об оттоке капитала из России не мешает росту антиамериканских настроений.

Комментарии 92

investoro  (investoro)
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Особенную пикантность ситуации придает тот факт, что, как ныне выясняется (а точнее, давно было ясно даже ежу), адепты православного антиамериканизма не только обладают несколько мутными капиталами, но и хранить их предпочитают там, в поганых и безблагодатных америках-ойропах... smile:D
Соратник  (D`Trevily)
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Автор - махровый "либераст", космополит, предатель интересов России и враг её народа. Обслуживает, вполне возможно - не бесплатно, интересы метрополии - США, после 23 лет беспрецедентного грабежа ею России, в бесплодных попытках закрепления и далее статуса РФ, как колонии Запада.
ннгщн апаппа  (ddtthh)
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Автор махровый либераст.Всё,что делает Россия выставляет в негативном свете,ну а Запад у него ведёт исключительно чЭстную политику. Цитата
отвратительный танец на трупе трехлетнего Максима Кузьмина, отказ от сотрудничества со США в области контроля за наркотиками.

А как же отвратительный танец на гробе сдохшего продажного адвокатишки?Ну а относительно сотрудничества за контролем наркотиков-это вобще хохма.При окупации Афганистана наркопроизводство там расцвело под крышей США и НАТО.
За 22 года после так называемого оконьчания холодной войны Запад наглядно показал каких отношений с Россией он хочет-а именно превращения её в колонию.Уж лучше холодная война,чем такое "партнёрство".
Я просто мечтаю о холодной войне это было бы шагом вперёд по сравнению с недавними временами.
P.S.Люди,чьё мировозрение сформировалось в 70-е,80-е годы должны понять,что Америку любить уже не модно,и вряд ли её ёще когда-либо полюбят.Прошла любовь,завяли помидоры.Была без радости любовь-разлука будет без печали. Нынешний антиамериканизм идёт из народных глубин,а не навязывается властью,как это было в советский период.Потому что многие на своей шкуре ощутили,что такое когда страна проводит проамериканский курс во внешней и внутренней политике.
Ибирь  (Ибирь)
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Вот, что интересно. Та самая парламентская оппозиция в лице КПРФ, справороссов и ЛДПР, интересы которой по справедливому представительству в парламенте в том числе и отстаивались на митингах оппозиции, на поверку оказалась очень близка с партией жуликов и воров идеологически и поддержали все антиамериканские предложения Кремля. Все остальные партии Кремль просто не пустил в ГосДуму. Ребята-"патриоты", ну не рассказывайте сказок о том, что КПРФ, ЛДПР и Миронова, бывшего большого друга Путина, финансирует Госдеп. Ну не смешно, ей богу.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Гиви Таргамадзе финансирует ? Уж если одиозный террорист, Доку Умаров приказал - Не причинять россиянам зла, т.к. они борются с режимом Путина, то это говорит о многом. Хорошая компания собралась в стане оппозиции. Удальцов, Чирикова, Навальный, Умаров.
investoro  (investoro)
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По слухам, упомянутый г-н Таргамадзе потратил на финансирование государственного переворота в России целых 3000 (три тысячи) долларов! smile:o Что, несоменно, ставит его в один ряд со всякими Умарами и Бенладенами!!
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Слухи, это конечно очень надёжный источник информации. Надёжней не найти. По конкретней ничего не можете сказать ?
Николай Колпаков  (kolyan125)
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Ну надежность ваших источников о том, кому что приказал Умаров - это конечно вне сомнения. Банальная спекуляция: террорист что-то сказал про оппозицию - значит эта оппозиция сотрудничает с террористами. Ничего нового, спасибо товарищу Стаину за наше счастливое детство.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Видеообращение Умарова вы можете найти в сети.
Что касается оппозиции. Они почему-то в борьбе с российской коррупцией очень надеются на США. Гудков-младший с компроматом очередным ездил на доклад. Протест в России свели на нет, и побежали с челобитными по послам Макфолам. Но вот незадача, опять НТВэшники у посольства выловили. smile:D
Ибирь  (Ибирь)
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Получивший ныне власть "герой России" - тот же террорист, только обласканный кремлевским тандемом. Разницы особой нет. Еще расскажите про любовь националиста Навального к кавказским командирам. Не смешно. У оппозиционных активистов разные взгляды. У нынешней парламентской оппозиции по сути - одинаковые, сходные с единороссовской линией.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Разница есть. Обласканный кремлёвским тандемом, не брал на себя ответственность за терракты.
Второе, если бы его не обласкали, то вероятней всего, там бы до сих пор находились наши войска, и конца бы этой войне не было бы предела, разумеется с цинковыми гробами, Будёновсками, Первомайскими и т.д.
Третье, Навальный такой же националист, как и Владимир Ленин капиталист.
koza nostra  (maestro tuk)
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smile:) Кстати, исходя из последних работ Ленина (это начало 20-ых) он выступает, как раз, как самый заядлый капиталист. Ну или близко к этому.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Это понятно. Про НЭП все проходили. Вот только это входило в противоречие с первоначально декларируемыми коммунистической партией ценностями. И Иосиф Виссарионович эту лавочку прикрыл. Точно так же и Навальный,говорит одно, а делает совсем другое.
smile:)
Ибирь  (Ибирь)
#
Человек, который выходит на "Русский марш", - националист.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Дёмушкин по Чечне ездил, в парламенте Чечни выступал в футболке - Я русский.
Навальный обвинил МВД Чечни в воровстве, что характерно на пике протестов, но дальше разговоров в ЖЖ дело не пошло. Хотя его официально приглашали в Чечню по этой информации. И тот и другой на Русские марши ходят. Ещё на Русский марш ходят сторонники Марцинкевича, которого осудили, дали срок, а в заявлении в прокуратуру стояла подпись "националиста" Навального.

Навального точно так же можно назвать либералом, т.к раньше он был членом либеральной партии "Яблоко", где подружился с Белых, у которого он был помощником.
Гектор  (Гектор)
#
По поводу справороссов и прочей "оппозиции". А чему Вы так удивлены? Про борьбу нанайских мальчиков слышали? А то, что Миронов когда-то возглавлял предвыборный штаб ВВП? И кто с кем здесь может бороться? Оппозиция изначально создавалась как карманная. Исключение - КПРФ. Она трасформировалась в это состояние в процессе своей эволюции.
00-  (00-)
#
Дешёвая игра на чувствах. "ПЖИВ раскручивает антиамериканизм, потому антиамериканизм - потворство жуликам и ворам" и при этом из этого якобы следует "антиантиамериканизм - борьба против ПЖИВ, за всё хорошее, против всего плохого".

На деле же, чума на оба ваши дома. Как на либерастов головного мозга, так и на т. н. ПЖИВ оседлавших "тренд сезона" и мимикрирующих под государственных деятелей озабоченных суверенитетом страны.
denki  (denki)
#
Максим, с интересом читал ваши банковские и экономические темы. Но в политику вы зря влезли. Глупо пытаться понравиться тому, кто тебя не любит, не любил и не полюбит никогда! Можете отдать Курилы, Сахалин, Сибирь, Москву - русофобия не уменьшится ни на йоту.
Вы как относитесь к монголам? Запад нас считает монголами, каждого из нас и вас лично тоже. Вы - монгол для них и можете отдать все, но европейцем не станете никогда. Прекращайте танцевать с чужим бубном и если не хотите танцевать со своим бубном, то тогда хоть не мешайте.
Bald  (Bald)
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Пока вы желаете танцевать с бубном, вы там и останетесь монголом
Николай Колпаков  (kolyan125)
#
Если мыслить только категориями "холодной войны" и "поднятием с колен", то он так и будет продолжать считать Вас монголом. Хотя что плохого в монголах? Я не понимаю. Своеобразная страна, свои традиции. Бояться надо не того, что "Запад кем-то там считает", а того, что за рассуждением о внешней политике (за или против американцев) забываем о внутренних проблемах. Погоней за ведьмами (иностранными агентами) "народные" избранники отвлекаются от обеспечения нормальной законодательной базы в стране. Антиамериканизмом нормальный инвестиционный климат не обеспечить, коррупцию не побороть, структурные проблемы российской экономики (в первую очередь нефтегазовую зависимость) не решить.
Гектор  (Гектор)
#
Не смешите мои тапки! Нет никакой руссофобии на Западе и, тем более, в США. Россия им беззралична. Традиционная реакция на русских - вежливый интерес. Руссофобия мерещется тем, кому нужен образ врага, для того, чтобы удобней было обделывать свои делишки в России!
Ибирь  (Ибирь)
#
"Патриотам" предлагаю погуглить про небылицы, рассказанные Ириной Бергсет про Норвегию в "Российской газете" и поддержанные Астаховым и российским МИДом. Это не просто животная ненависть к западным странам, это какой-то массовый психоз во властных структурах. Кремлевские "пропагандоны", как они себя сами именуют, полагают население России тупым быдлом, которое схавает любую околесицу о западных странах и об оппозиции.
koza nostra  (maestro tuk)
#
Даже если начать целоваться с амерканцами и вместо православия принять католицизм (ну или протестантизм) объем прямых инвестиций (на которых лихо вылезла Азия и Китай) в России не увеличится. Ну не увеличится и все тут. Не та страна, не та природа, не та география, не то население.
ннгщн апаппа  (ddtthh)
#
Цитата
Антиамериканизмом нормальный инвестиционный климат не обеспечить, коррупцию не побороть, структурные проблемы российской экономики (в первую очередь нефтегазовую зависимость) не решить.

Ошибаетнсь уважаемый.Антиамериканизм как раз таки позволит решить многие насущьные проблемы-ликвидировать бардак во многих сферах,дать по мозгам,тем кто генерирует этот бардак,по-серьёзному начать вкладываться в науку,оборону,образование.Начать проводить активную промышленную,демографическую политику, и многие другие важные мероприятия о которых не буду подробно распространятся.
Имеется и противоположный пример когда в конце 80-х обЧественность и власть почему-то решили,что Запад нам не враг (по прошествии лет всё больше прихожу к выводу,что это было что-то вроде коллективного помешательства)-в результате всё стало деградировать со страшной скоростью.И в результате эта деградация нанесла ущерб во много раз больший,чем самая жёсткая конфронтация.
Bald  (Bald)
#
Бедные, бедные ура-патриоты. Никак без америки прожить не могут. И промышленность без антиамериканизма поднимать не хочется, и образование само по себе им не в радость. Даже демографию без этого никак не поправить smile:D
И невдомек, что такая позиция - тоже зависимость от америки, только с другим знаком.
ннгщн апаппа  (ddtthh)
#
Цитата
промышленность без антиамериканизма поднимать не хочется, и образование само по себе им не в радость. Даже демографию без этого никак не поправить

Помнится мне,когда наши лидеры начиная с горбатого в засос целовались с Америкой и говорили,что Запад нам не враг.После этого и вследствие этого всё и стало разваливать.
Цитата
И невдомек, что такая позиция - тоже зависимость от америки, только с другим знаком.

Лично я хотел бы избавится от зависимости с каким угодно знаком,но боюсь для этого требуется,что бы Америка куда-нибудь исчезла.Иначе в покое всёравно не оставят.
Гектор  (Гектор)
#
Россию развалил путч в сочетании с низкими ценами на нефть, дезорганизацией экономики и амбициями национальных лидеров. Запад тут мыграл роль удивленного наблюдателя.
Bald  (Bald)
#
Цитата
но боюсь для этого требуется,что бы Америка куда-нибудь исчезла

Вот, о чем и речь, имеем недопустимое со стороны патриота признание, без видимых перспектив к изменению. Считаю такой антиамериканизм разновидностью невроза.

Я то времена холодной войны помню, антиимпериализм был, а антиамериканизма и в помине не было. Находили героев среди простых американцев, человека с пятой авеню, доктора Хайдера,
Саманту Смит. На порядок умнее были советские пропагандисты.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Что-то вы однобоко как-то обсуждаете взаимоотношения США и России. Можно подумать, что США из уст американских политиков, таких, как допустим Бжезинский,Маккейн, Ромни, проявляют тёплую любовь к России. Риторика у них, как раз в духе "холодной" войны. Если у вас российский антиамериканизм на уровне невроза, то у некоторых американских политиков русофобия на уровне маразма.
Bald  (Bald)
#
Ага, и еще кто-то выбросился из окна с криком "Русские идут". Это не то, к чему стоит стремиться, и вряд ли стоит надеяться на теплую любовь со стороны Бжезинского и т.д.
Нам это надо ? У нас с ним неразделенная любовь что ли ? smile:D
Bald  (Bald)
#
Этого антиамериканизма я не застал, могу судить о конце 70-х и 80-х
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Во второй ссылке есть:
Цитата
В 1984 году в Советском Союзе вышла в свет книга «ЦРУ против СССР», в ней рассказывалось о подрывной деятельности США против советского государства.
Bald  (Bald)
#
Небогато
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Сделаем побогаче. Годом ранее взаимоотношения в очередной раз обострились, из-за сбитого на Дальнем Востоке корейского Боинга.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Причем период нормального сотрудничества с США был - вспомним ленд-лиз, 2-ой фронт.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Нет, конечно было в наших взаимоотношениях нормальное сотрудничество. В середине семидесятых программа Союз-Аполлон.
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