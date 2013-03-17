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Банковская мама

17.03.2013 20:43 3 2 875 просмотров
Из кремлевской трубы не валил белый дым, но и без дыма банкиры радовались вести о новом банковском папе, а точнее, маме. После шока, вызванного вбросом информации о возможном избрании Сергея Глазьева, президентский сюрприз об Эльвире Набиуллиной был столь же радостным для банкиров, как и весть об избрании нового папы для католиков.

Так как Эльвира Набиуллина является помощником Президента РФ, то одновременно возник и вполне закономерный вопрос о сохранении хотя бы относительной независимости ЦБ.

А зачем она нужна, эта независимость?

Наиболее важный приоритет ЦБ указан в Конституции РФ – это «защита и обеспечение устойчивости рубля». Причем именно в Конституции подчеркнуто, что данную задачу ЦБ «осуществляет независимо от других органов государственной власти». Хотя ни в Конституции РФ, ни в законе о ЦБ нет ни слова об ответственности регулятора за инфляцию, в последнее время Банк России ставит перед собой задачу таргетирования инфляции. А вот экономический рост находится вовсе за пределами его ответственности. Какие бы нарекания это не вызывало со стороны некоторых депутатов и сенаторов.

Между тем, хорошо известно, что экономику можно стимулировать мерами денежно-кредитной политики. Например, если включить печатный станок на полную мощь, то можно в короткой перспективе снизить процентные ставки и активизировать производство. Кроме того, ослабление национальной валюты способствует усилению конкурентных позиций национальных производителей как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

Однако подобные действия весьма опасны. Например, если другие государства также займутся ослаблением своих национальных валют, то начавшаяся валютная война приведет к дестабилизации мировых финансов и глобальной инфляции.

Кроме того, по закону о ЦБ он «осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами». Опять-таки, приоритетом управления ЗВР является «защита и обеспечение устойчивости рубля», а вовсе не стимуляция экономики. Конечно, было бы заманчиво по совету Сергея Глазьева (члена Национального банковского совета!) эти деньги размещать не в низкодоходные обязательства предполагаемых противников, а инвестировать в российскую экономику. Но такая стимуляция поставит под угрозу стабильность рубля. Ведь если бы у России не было «подушки безопасности» ЗВР, то кризис 2008 – 2009 гг. привел бы к обвальной девальвации рубля, как в 1998 году. Кроме того, столь мощные инвестиции на внутреннем рынке, несомненно, будут способствовать росту инфляции.

Насколько ЦБ РФ независим в настоящее время?

По Закону о ЦБ РФ, Банк России подотчетен Госдуме, которая назначает на должность и освобождает от должности Председателя Банка России по представлению Президента РФ. Так что даже с формальной точки зрения ЦБ существенно зависит от Госдумы и от Президента РФ. В то же время ЦБ РФ относительно слабо зависит от Правительства РФ. По существу, единственный канал его прямого воздействия таков: 25% членов Национального банковского совета кооптируются Правительством РФ.

Есть и другой, более специфический вопрос независимости: Эльвира Набиуллина обязана своим возвышением Герману Грефу, который сейчас возглавляет Сбербанк. А надзор за Сбербанком является одной из важнейших задач ЦБ РФ.

Стабилизация экономики осуществляется с помощью контрцикличности: если для периода кризиса и выхода из него желательна смягчение денежно-кредитной политики, сопровождающееся разумным снижением «суверенитета» ЦБ, то на фазе роста экономики, когда инфляционные риски возрастают, целесообразна жесткая политика и повышение независимости регулятора.

Если ЦБ утратит независимость, то он, по существу, превратится в придаток Минфина. Чем будет чревата сервильность ЦБ? Дестабилизацией финансов и ростом и без того высокой инфляции. Поэтому ЦБ «нельзя прогибаться» под другие ветви власти. И важнейшей задачей, которая возникнет перед новым руководителем ЦБ, будет сохранение и укрепление независимости ЦБ.

В ходе кризиса подобно тому, как возрастает роль государства, также возрастает и роль центробанков - ведь от них зависит спасение страны от кризиса. А после войны столь большое сосредоточение власти в одних руках становится не нужным и даже опасным. Поэтому полномочия центробанков урезаются. Аналогично во время войны армии разрастаются, а после войны сжимаются.

Между тем, ЦБ начал интенсивно разрастаться - в этом году он поглощает ФСФР, на базе ЦБ формируется мегарегулятор. Поэтому в рамках политики сдержек и противовесов целесообразно ограничить самостоятельность гиганта, подчинив его не профессионалу-инсайдеру (скажем, Улюкаеву), а варягу из президентской команды.

Комментарии 3

Гектор  (Гектор)
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Хороший толковый пост популярно и просто излагающий все, что связано с положением ЦБ.
Только вот последняя фраза озадачила:
"Поэтому в рамках политики сдержек и противовесов целесообразно ограничить самостоятельность гиганта, подчинив его не профессионалу-инсайдеру (скажем, Улюкаеву), а варягу из президентской команды."
И какая тут может быть независимость?
Я уж не говорю о том, что главным помощником по финансовой части в команде презилента становится Голикова, а эта дама будет покрепче Набиуллиной и быстро ее заткнет за пояс и заставит выполнять все предписания команды президента.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Гектор, решение принималось с точки зрения аппаратной логики, а не экономической целесообразности.
Юрий Улитин  (menY)
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Ничего в этой стране не меняется. Осталось наследствееность власти внести, а ток как потомки жито будут smile:relax:
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