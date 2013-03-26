Кипрские каникулы, или деофшоризация России от фрау Меркель

Уоррен Баффет в 2001 году в «Письме председателя» заметил: «В конце концов, вы только тогда обнаруживаете, кто плавает голышом, когда прилив уходит». Именно в такой срамной ситуации оказалась Россия на Кипре. Не вся, конечно, а богатая ее часть, плескавшаяся в грязной водице острова-прачечной, отмывавшая там спрятанные от налогов или украденные из бюджета деньги. Пока «русские» деньги отдыхают на банковских каникулах, замороженные под ласковым солнцем Кипра, но скоро их значительную часть «кипризируют» - у вкладчиков Банка Кипра отстригут 40%, а у вкладчиков Laiki – и все 100%.
Не успели еще кипрские парламентарии определиться с тем, как «стричь вклады», а уже из России раздались гневные вопли, полные боли и обиды. Замечу: ни в одной стране мира больше не было столь мощной истерии по поводу кипрских безобразий.
21-го марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев так объяснил причину столь резкой реакции: «У нас большое количество открытых публичных структур работает через Кипр, у них сейчас заблокированы деньги, по непонятным причинам. Потому что источник этих денег очевиден, эти деньги везде предъявлены, это и государственные структуры. Именно поэтому мы вынуждены занимать такую достаточно твердую позицию в отношении событий вокруг Кипра и урегулировании задолженности республики Кипр». Впрочем, несколько диссонирует с этим высказыванием более позднее: «Там (на Кипре – прим. автора), по-моему, продолжают грабить награбленное…» Хотя, если вдуматься, эта связка и не лишена глубокого смысла.
Между тем, и в Послании Федеральному собранию от 12 декабря 2012 года, и на пресс-конференции 20 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости деофшоризации российской экономики. В частности, на декабрьской пресс-конференции президент РФ заявил: «Нужно действительно добиваться деофшоризации, это очевидная вещь. Делать это нужно аккуратно, цивилизованными способами». Его европейские коллеги решили помочь России в исполнении этой насущной задачи, однако без учета пожелания «аккуратно, цивилизованными способами».
Разумеется, спорным остается вопрос, будет ли «кипрская стрижка депозитов» действительно способствовать деофшоризации - ведь оффшорных зон остается немало, российские деньги с Кипра могут не вернуться в Россию, а перетечь в Швейцарию, Лихтенштейн, Люксембург и в другие юрисдикции, даже в Латвию. Мой друг из швейцарского банка жаловался, что перерабатывает из-за Кипра: открывает ежедневно 30-40 счетов российских клиентов.
На кипрской волне сюжет с деофшоризацией развернулся в неожиданном направлении: 21 марта Дмитрий Медведев на съезде РСПП заявил: «Если нас так везде гоняют, пора вернуться к теме создания собственных офшоров на территории РФ, в специальных юрисдикциях, где будут специальные налоговые режимы». На заседании правительства РФ он сказал: «Если такие страсти там (на Кипре – прим. автора) кипят, может, подумать, может, нам какую-то зону создать на Дальнем Востоке. У нас там мест много хороших - Сахалин, Курилы». Тогда, помечтал премьер-министр, «может быть, и деньги вернутся к нам». Между тем, в России уже были оффшорные зоны, например, в Ингушетии. А толку? Расцвета тамошней экономики замечено не было, зато налицо было массовое уклонение от налогов и обогащение местных кланов.
Отдельный вопрос - уровень профессионализма тех, кто держал деньги на Кипре – ведь проблемы кипрских банков появились не в одночасье, они были очевидны уже после начала греческого кризиса – ведь кипрские банки увязли в греческих ценных бумагах. Да и динамика акций кипрских банков была катастрофической: например, обыкновенные акции Банка Кипра упали с 3,5 евро на начало 2010 года до 0,2 евро в феврале-марте 2013 года.
Позицию Еврогруппы по вопросу спасения Кипра можно понять. Если кипрские банки занимается отмывом российских денег, то почему эти банки и их российских вкладчиков нужно спасать за счет европейских налогоплательщиков?
Одним словом, со всех сторон засада – справа – пехтинг, слева – кипринг…
Комментарии 18
Я вообще не пойму на кой черт спасать кипрские банки за счет любого государства?.. Обанкротить как Леман и пёс с ними! Система страхования есть --- выплатить из нее что там положено, остальным "чао"
У Кипра госдолг не очень большой, как-нибудь расплатится.
А спасать каждый банк -- денег
не напасешьсяне напечатаешься!
Какие "условия", "понятия" и т.п.? Обанкротить банки и все
Кроме депозитов есть остатки средств на расчетных счетах, плюс текущие транзакции.
Итак, выходим на сумму около 100 млрд, минимум. Все эти деньги на сегодня тупо заморожены, и реакция "владельцев" тоже тупая. Оне, владельцы, как и было предсказано, трясут портками и угрожают "вывести" своё бабло из Кипра. Ну то есть, делают всё, чтобы киприоты продолжали морозить счета и не открывали свои банки. Итак, ради каких-то сиротских 6 млрд ("для сбалансированного бюджета") заморозили бабла на 100 млрд, и еще напугали на триллион.
Глупость? Абсолютно исключено. Операция держалась в секрете, и виновник отлично позаботился о "прикрытии". Никто не знает, кто именно "вбросил" и продавил "идею" обложить налогом депозиты.
Варианты-:
1. Германия.
В пользу этой версии говорит несколько фактов:
- президент Кипра Никос Анастасиадис - по телефону руководителям Еврогруппы:
"Когда я вас
предупреждал, что в парламенте нет большинства, вы меня не слушали.
Передавайте привет госпоже Меркель", - цитирует греческий телеканал Mega слова президента.
- Немцам вообще-то выгодно обрушить к черту Евро, ввести Дойчмарку, и пользуясь преимуществами новой супервалюты как локальной и глобальной резервной просто забрать себе всё ценное в пределах континентальной Европы.
Ну, то есть, кроме того что экономика Германии и так сильна, они еще получат бонус ввиде возможности нарисовать денег для всех желающих, и на эти нарисованные деньги купить себе вообще всё.
- Немцы не дураки, и прекрасно видят, что Франция тонет.
"Финансовый" кризис как таковой давно кончился.
А проблемы только нарастают.
Почему?
Потому что во многих странах ЕС экономика неэффективна.
И в первую очередь это касается Франции.
Вся ее статистика доверия не вызывает, мягко скажем, но даже такая статистика и то уже вопиет сиренами опасности.
Французы находятся в свободном падении в ад.
И дело не в финансах, а в комплексной реформе, которая в этой стране не возможна.
Так лучше уж сейчас, пока крах не наступил, стремительно пройти через катарсис, и выйти оздоровленными.
Против этой версии говорит вот это:
Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что идея "не является немецкой".
К тому же немцы почему-то не имеют глобальных или пан-европейских амбиций, хотя де-факто ЕС сегодня - это Германия и немножко Италии, ну плюс Франция, в качестве капризного инвалида-балласта.
2. США.
Якобы для Пиндосии важно обрушить Евро и они вожделеют.
Ничего подобного.
У истоков Евросоюза стояли политики США, и в самые критические моменты США помогали и пособляли ЕС.
Это не конкуренты, это две головы Змия.
Падение Евро для США не выгодно.
Место евро займет не доллар, а Дойчмарка и Юань.
3. Великобритания.
Зачем?
Зачем бритам терять бабло и рушить Евро?
Уж если кто хорошо устроился с Европой - так это лаймы.
Валюта у них своя, визовый режим отдельно от Шенгена, а все плюсы члена ЕС они с удовольствием юзают.
Не вижу никаких интересов Бритов в "Кипрском" кошмаре.
Хотя с другой стороны, они со злорадной улыбкой встретили кипропускание.
Мол, Путин, заплати, раз попал.
4. Китай?
Нет.
Поднебесная придерживается курса на стабильность.
По их мнению любая проблема должна созреть и отсохнуть.
5. Френчи?
Я не исключаю такой вариант тоже.
Будущее во Франции просматривается четко: крах и коллапс.
Рейтинги президента всё падают и падают.
Выхода нет никакого: общество не примет реформ.
Раздуть большой пожар для французской "элиты" было бы спасением.
Можно в суматохе спокойно выйти через запасной ход и сказать потом, что они не виноваты.
6. ПП ?
Ну положим, но кто то же озвучил это дело?
Кто то же надавил на киприотов, пропихнул "идею"?"
На поверхности не находится - кому это выгодно.
Из сообщения Максима
"Между тем, и в Послании Федеральному собранию от 12 декабря 2012 года, и на пресс-конференции 20 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости деофшоризации российской экономики"
Это, как мне кажется, самый сильный перл нашего Нанонедоразумения за всё время его политической жизни!
Мне, почему-то, во вторую очередь вспонилось обсуждение в блогах, форумах и прессе той пикантной детальки, в соответствии с которой конечными собственниками фирм, собирающих деньги в бюджет за московские парковки, являются кипрские компании...
Ну а в первую очередь мне подумалось (а точнее прикинулось), КАКУЮ сумму потеряет САМ водитель инновационного чёрного БМВ Х5... Не смог не расплыться в улыбке от этой мысли...
Другое дело, что "украденное награбленное" будет возмещаться за наш с вами счёт (т.е. налогоплательщиков), но всё равно на душе хорошо!!!
Так вот вы какие, "счета российских государственных структур на Кипре"!
Может, не стоит множить сущности без необходимости и усиленно пытаться найти в ярко освещенной комнате чорную кошку, которой там отродясь не было? Или выдумывать теории заговоров легче, чем признать, что немцам было просто нафиг упавши оплачивать из своего буджета прибыля морковских парковочных компаний?
дайджест
[/QUOTE]К тому моменту, когда откроются кипрские банки, денег на счетах уже не будет. Такие сообщения в СМИ встречаются все чаще. Все началось с Reuters, эстафету подхватили греческие издания, немецкий Spiegel и авторы экономических блогов (например, здесь и здесь).
Суть сообщений сводится к тому, что крупные вкладчики нашли способ спасти свои сбережения: «банковские каникулы» действуют лишь на острове, а филиалы Bank of Cyprus и Laiki в Лондоне открыты. Работает на выдачу наличных и один российский банк в Москве. Насколько правдива эта информация, неизвестно, но, по сообщениям СМИ, обстановка на Кипре накаляется.
«Раздается резкая критика в адрес управляющего ЦБ Кипра Паникоса Димитриадиса, который во время кризиса разрешил продолжать работу филиалам Bank of Cyprus и Laiki в Лондоне, и стало возможным снятие крупных сумм со счетов в кипрских банках в британской столице и через один российский банк в Москве», – публикует ИТАР-ТАСС сообщение греческого телеканала MEGA.
Ни Reuters, ни Spiegel в своих публикациях не утверждают, что выводятся именно российские деньги (качество изданий не позволяет). Но авторы открытой площадки Zerohedge не стесняются в оборотах: за эту неделю хаоса большие деньги русских олигархов испарились, пишут там.
Никто не знает, сколько денег было на кипрских счетах (не говоря уже о том, чьи это деньги), пишут издания. По данным Reuters, представители ЕС заподозрили неладное, когда кипрский ЦБ запросил больше денежных купюр, чем было ранее заявлено ЕЦБ.
«Сумма, которую киприоты упоминали на ежедневной основе, была гораздо меньше той, которая тратилась в реальности», – сказал источник издания.
Сегодня кипрская газета «Филелефтерос» пишет о крупной краже средств из Laiki. Якобы об этом огромном скандале с утечкой миллиардов евро с Кипра в Грецию сообщили сам президент банка и члены его управляющего совета на заседании парламентского комитета. Они, по данным издания, заявили, что располагают документами, согласно которым в скандале замешаны сотрудники банков и некие лица, имена которых названы не будут из-за опасения угрозы для жизни. Сейчас список последних операций кипрских банков находится у председателя парламента Кипра Яннакиса Омиру.
А Spiegel сообщает о предварительном сливе информации:
«Есть сведения, что крупные суммы утекли из двух главных банков Кипра еще до первого соглашения о мерах помощи, которое было подписано в ранние утренние часы 16 марта», – пишет издание.
По данным Spiegel, правительство Кипра не отрицает возможность утечки капитала из страны, но оправдывается: они контролировали, как могли.
Если окажется, что в кипрских банках сейчас стало меньше денег, чем ранее, то планируемый процент налога с оставшихся депозитов неминуемо повысится. Сейчас говорят о 30%, не исключено, что завтра будут говорить о 60%. [QUOTE]