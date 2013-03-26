Кипрские каникулы, или деофшоризация России от фрау Меркель

Уоррен Баффет в 2001 году в «Письме председателя» заметил: «В конце концов, вы только тогда обнаруживаете, кто плавает голышом, когда прилив уходит». Именно в такой срамной ситуации оказалась Россия на Кипре. Не вся, конечно, а богатая ее часть, плескавшаяся в грязной водице острова-прачечной, отмывавшая там спрятанные от налогов или украденные из бюджета деньги. Пока «русские» деньги отдыхают на банковских каникулах, замороженные под ласковым солнцем Кипра, но скоро их значительную часть «кипризируют» - у вкладчиков Банка Кипра отстригут 40%, а у вкладчиков Laiki – и все 100%.



Не успели еще кипрские парламентарии определиться с тем, как «стричь вклады», а уже из России раздались гневные вопли, полные боли и обиды. Замечу: ни в одной стране мира больше не было столь мощной истерии по поводу кипрских безобразий.



21-го марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев так объяснил причину столь резкой реакции: «У нас большое количество открытых публичных структур работает через Кипр, у них сейчас заблокированы деньги, по непонятным причинам. Потому что источник этих денег очевиден, эти деньги везде предъявлены, это и государственные структуры. Именно поэтому мы вынуждены занимать такую достаточно твердую позицию в отношении событий вокруг Кипра и урегулировании задолженности республики Кипр». Впрочем, несколько диссонирует с этим высказыванием более позднее: «Там (на Кипре – прим. автора), по-моему, продолжают грабить награбленное…» Хотя, если вдуматься, эта связка и не лишена глубокого смысла.



Между тем, и в Послании Федеральному собранию от 12 декабря 2012 года, и на пресс-конференции 20 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости деофшоризации российской экономики. В частности, на декабрьской пресс-конференции президент РФ заявил: «Нужно действительно добиваться деофшоризации, это очевидная вещь. Делать это нужно аккуратно, цивилизованными способами». Его европейские коллеги решили помочь России в исполнении этой насущной задачи, однако без учета пожелания «аккуратно, цивилизованными способами».



Разумеется, спорным остается вопрос, будет ли «кипрская стрижка депозитов» действительно способствовать деофшоризации - ведь оффшорных зон остается немало, российские деньги с Кипра могут не вернуться в Россию, а перетечь в Швейцарию, Лихтенштейн, Люксембург и в другие юрисдикции, даже в Латвию. Мой друг из швейцарского банка жаловался, что перерабатывает из-за Кипра: открывает ежедневно 30-40 счетов российских клиентов.



На кипрской волне сюжет с деофшоризацией развернулся в неожиданном направлении: 21 марта Дмитрий Медведев на съезде РСПП заявил: «Если нас так везде гоняют, пора вернуться к теме создания собственных офшоров на территории РФ, в специальных юрисдикциях, где будут специальные налоговые режимы». На заседании правительства РФ он сказал: «Если такие страсти там (на Кипре – прим. автора) кипят, может, подумать, может, нам какую-то зону создать на Дальнем Востоке. У нас там мест много хороших - Сахалин, Курилы». Тогда, помечтал премьер-министр, «может быть, и деньги вернутся к нам». Между тем, в России уже были оффшорные зоны, например, в Ингушетии. А толку? Расцвета тамошней экономики замечено не было, зато налицо было массовое уклонение от налогов и обогащение местных кланов.



Отдельный вопрос - уровень профессионализма тех, кто держал деньги на Кипре – ведь проблемы кипрских банков появились не в одночасье, они были очевидны уже после начала греческого кризиса – ведь кипрские банки увязли в греческих ценных бумагах. Да и динамика акций кипрских банков была катастрофической: например, обыкновенные акции Банка Кипра упали с 3,5 евро на начало 2010 года до 0,2 евро в феврале-марте 2013 года.



Позицию Еврогруппы по вопросу спасения Кипра можно понять. Если кипрские банки занимается отмывом российских денег, то почему эти банки и их российских вкладчиков нужно спасать за счет европейских налогоплательщиков?



Одним словом, со всех сторон засада – справа – пехтинг, слева – кипринг…