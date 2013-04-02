Козел отпущения

Дела в российской экономике после выборов идут все хуже и хуже. Рост ВВП неуклонно ослабевает: 1 кв 2012 +4,9% по отношению к 1 кв 2011 г., 2 кв - +4,0%, 3 кв +2,9%, 4 кв +2,2%. В этом году дела идут еще хуже: ВВП вырос за февраль на 0,1% по отношению к февралю 2012 г. против роста на 1,6% в январе. Инфляция, напротив, растет (февраль 2012 г. - 3,7%, февраль 2013 г. - 7,3%). Таким образом, Россия неуклонно движется к стагфляции – или уже пребывает в ней; а капитал как утекал из страны, так и утекает. И это на фоне высокой нефти…
В такой ситуации принято искать козла отпущения. Кое-кто пытается возложить ответственность за снижение темпа роста российской экономики на Банк России. Например, Олег Дерипаска на форуме в Давосе заявил, хотя и несколько косноязычно: «То Центральный банк - это, на мой взгляд, они есть как коновалы, они выпустили всю кровь из экономики. Да, мы спасли несколько банков, да, у нас, так сказать, более-менее стабильная ситуация в банковской сфере, но рост практически остановлен в 4 квартале, ставки на высочайшем, высоченном уровне, доступ у экономических субъектов к финансовым ресурсам отсутствуют, посмотрите, ни мелкий, ни средний бизнес. Даже у крупных компаний существуют определенные трудности. Центральный банк прячется за ширмой общих фраз, говоря: "Структурные проблемы в экономике, которые невозможно преодолеть",- но фактически он ничего не делает, чтобы это поменять».
С начала года на ЦБ оказывается сильное давление - якобы регулятор отвечает за снижение темпа роста российской экономики. Критики утверждают, что причина этого снижения - денежно-кредитная политика ЦБ. Не снабжает он предприятия дешевыми и длинными кредитами. Что ведет к дефициту инвестиций и, тем самым, к замедлению экономического роста.
По существу, пытаются, с одной стороны, сделать из ЦБ крайнего за неудовлетворительное положение дел в национальной экономике, а с другой – заставить его включить печатный станок на полную мощь, чтобы профинансировать экономический рост за счет дешевого и длинного госкредита. А также не наращивать международные резервы, вкладывая деньги в экономику потенциально противника (за счет инвестиций в американские казначейские обязательства), а инвестировать в отечественную промышленность.
Так, в докладе «Новый курс: стратегия прорыва» Сергей Глазьев и Глеб Фетисов написали: «… для "инвестиционного прорыва" само государство и бизнес должны перестать "обескровливать" экономику, вывозя и складируя в практически бездоходных западных финансовых инструментах сотни миллиардов долларов (при том что бизнес потом их занимает на мировом рынке уже под реальные 6-9% годовых)» (стр. 6).
Если Россия откажется от создания адекватных международных резервов, то в случае кризиса ее с высокой вероятностью ждет дефолт. Особенно с учетом специфических рисков российской экономики – существенной зависимости от конъюнктуры международных рынков нефти и газа.
В троице приоритетов (курсовая стабильность национальной валюты, таргетирование инфляции, экономический рост) наименьший вес должен быть у последнего приоритета. А наибольший – у первого. Тем более что поддержание стабильности рубля – конституционная задача ЦБ. Если же переставить приоритеты, сделав основной задачей ЦБ экономический рост, то мы неминуемо придем к разбалансировке экономики – дестабилизации рубля и гиперинфляции.
Комментарии 17
То что ЦБ главный виновник (читай - единственный) не считаю. Но в некоторых вещах его зашкаливает! С моей колокольни глядя ЦБ с одной стороны слишком буквально вопрощает в жизнь термин "регулятор". С другой - плохо следит за конкретными своими сотрудниками, которые четко регулируют движение неучтённых денежных потоков.
и вообще не пойму как государство может выводить деньги? оно же .......
я вел о другом речь. Если допустить, что государство живой организм, то ему как и всякому живому организму свойственен инстинкт самосохранения. Следовательно ни один живой организм не будет отдавать ресурсы, необходимые для выживания другому организму. Ресурсы же из организма сосут паразиты, следовательно, те части организма, кто отдает ресурсы организма другому организму (или присваивает) есть паразиты.
Что за глупые приоритеты - бумажки впереди экономики или задача сотрудников ЦБ получать деньги, а еда им сама собой на стол положится чтоли - материализуется из бумажек? Кто там должен убиться об стену чтобы выйти из виртуального мира.
Не путайте божий дар с яичницей!! У каждого госоргана свои задачи!
У ЦБ стабильность валюты и банковской системы! Задачи стимулировать экономический рост на Минэкономразвития! Нужно давать дешевые кредиты предприятиям, значит нужно не ВСЕМ дешево раздавать деньги, а при помощи институтов развития выдавать ЦЕЛЕВЫЕ кредиты, например, промышленности и с/х, на развитие!
А не позволять утекать деньгам на потребкредиты на покупку китайского барахла! И так рост на 40% был за прошлый год!
Такое ощущение, что ЦБ с его ставкой, конечно, оказывает определенное влияние на расейскую экономику, и об этом влиянии можно долго теоретизировать, но на практике приоритет этого влияния на данную нам в ощущениях экономику того-с... не очень... В других консерваториях надо рыть.
зачем такой кривой термин как стагфляция, что у нас инфляция была не всегда? (отрицательная монетарная инфляция была только в сша 1997 г. - если мне не изменяет память )
Давайте скажем просто у нас началась стагнация (впринципе в третьем четвертом квартале 2012 г. это было понятно и переживать уже было поздно), особенно если считать инфляцию из определения - то это вообще показатель равен дефлятору ВВП (могу со ссылками на литературу), а не то что нам про потребительскую корзину по ушам толкают, А дефлятор ВВП существенно выше 10%, не говоря уже про 6
И опять же дефолт в каких конкретно обязательствах Вы прогнозируете?
Давайте глянем на рынок (валютный), хотябы последние два дня и увидем как ЦБ пытается провести девальвацию рубля (хотя и первую в этом году ) , мне как раз кажется, что таким образом его голова хочет поднять рост (при этом судя по падению выручки и товараоборота в ряде крупных сетей возможно опять свидетельствует о временном сокращении ден. массы данным органом)
Нет бы все таки поумнеть и заняться тем что действительно входит в задачи ЦБ, а точнее повысить качество рубля и за счет этого фактически его укрепить, нет в очередной раз с пустой головой на те же грабли.
Максим всетаки если Вас не затруднит объясните, откуда у нашего ЦБ столько глупостей и непонимания вообще сути денежной единицы (самое яркое тому доказатльство - это то как Игнатьев или Улюкаев объясняют курс валюты через платежный боланс, т.е. вобще путают ...опу и палец)?
И объясните все таки чем они вообще заняты на Ваш взгляд, сразу оговорюсь - про конституцию писать ненадо, т.к. записанное вней против фактической деятельности нашего ЦБ.
А не позволять утекать деньгам на потребкредиты на покупку китайского барахла! И так рост на 40% был за прошлый год!
а вы сударь ни как саратовский мобильник в руках держите, али рязанский планшет?
Если говорить о реальных способах решения назревших противоречий, то их следует искать в рамках самой экономической науки. И без огромного накопленного Человечеством опыта нам не обойтись. Если же говорить о научно-обоснованной экономике, то это по форме должны быть новейшие достижения в фундаментальной науке, а по сути необходимо совершить переход на новый уровень развития с соответствующим масштабом и типом мышления.