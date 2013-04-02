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Козел отпущения

02.04.2013 16:59 17 4 022 просмотра
Дела в российской экономике после выборов идут все хуже и хуже. Рост ВВП неуклонно ослабевает: 1 кв 2012 +4,9% по отношению к 1 кв 2011 г., 2 кв - +4,0%, 3 кв +2,9%, 4 кв +2,2%. В этом году дела идут еще хуже: ВВП вырос за февраль на 0,1% по отношению к февралю 2012 г. против роста на 1,6% в январе. Инфляция, напротив, растет (февраль 2012 г. - 3,7%, февраль 2013 г. - 7,3%). Таким образом, Россия неуклонно движется к стагфляции – или уже пребывает в ней; а капитал как утекал из страны, так и утекает. И это на фоне высокой нефти…

В такой ситуации принято искать козла отпущения. Кое-кто пытается возложить ответственность за снижение темпа роста российской экономики на Банк России. Например, Олег Дерипаска на форуме в Давосе заявил, хотя и несколько косноязычно: «То Центральный банк - это, на мой взгляд, они есть как коновалы, они выпустили всю кровь из экономики. Да, мы спасли несколько банков, да, у нас, так сказать, более-менее стабильная ситуация в банковской сфере, но рост практически остановлен в 4 квартале, ставки на высочайшем, высоченном уровне, доступ у экономических субъектов к финансовым ресурсам отсутствуют, посмотрите, ни мелкий, ни средний бизнес. Даже у крупных компаний существуют определенные трудности. Центральный банк прячется за ширмой общих фраз, говоря: "Структурные проблемы в экономике, которые невозможно преодолеть",- но фактически он ничего не делает, чтобы это поменять».

С начала года на ЦБ оказывается сильное давление - якобы регулятор отвечает за снижение темпа роста российской экономики. Критики утверждают, что причина этого снижения - денежно-кредитная политика ЦБ. Не снабжает он предприятия дешевыми и длинными кредитами. Что ведет к дефициту инвестиций и, тем самым, к замедлению экономического роста.

По существу, пытаются, с одной стороны, сделать из ЦБ крайнего за неудовлетворительное положение дел в национальной экономике, а с другой – заставить его включить печатный станок на полную мощь, чтобы профинансировать экономический рост за счет дешевого и длинного госкредита. А также не наращивать международные резервы, вкладывая деньги в экономику потенциально противника (за счет инвестиций в американские казначейские обязательства), а инвестировать в отечественную промышленность.

Так, в докладе «Новый курс: стратегия прорыва» Сергей Глазьев и Глеб Фетисов написали: «… для "инвестиционного прорыва" само государство и бизнес должны перестать "обескровливать" экономику, вывозя и складируя в практически бездоходных западных финансовых инструментах сотни миллиардов долларов (при том что бизнес потом их занимает на мировом рынке уже под реальные 6-9% годовых)» (стр. 6).

Если Россия откажется от создания адекватных международных резервов, то в случае кризиса ее с высокой вероятностью ждет дефолт. Особенно с учетом специфических рисков российской экономики – существенной зависимости от конъюнктуры международных рынков нефти и газа.

В троице приоритетов (курсовая стабильность национальной валюты, таргетирование инфляции, экономический рост) наименьший вес должен быть у последнего приоритета. А наибольший – у первого. Тем более что поддержание стабильности рубля – конституционная задача ЦБ. Если же переставить приоритеты, сделав основной задачей ЦБ экономический рост, то мы неминуемо придем к разбалансировке экономики – дестабилизации рубля и гиперинфляции.

Комментарии 17

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Я обыватель. По верхам не хожу. Могу и ошибаться.
То что ЦБ главный виновник (читай - единственный) не считаю. smile:shuffle: Но в некоторых вещах его зашкаливает! С моей колокольни глядя ЦБ с одной стороны слишком буквально вопрощает в жизнь термин "регулятор". С другой - плохо следит за конкретными своими сотрудниками, которые четко регулируют движение неучтённых денежных потоков.
Vlad3256  (Vlad3256)
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само государство и бизнес должны перестать "обескровливать" экономику, вывозя и складируя в практически бездоходных западных финансовых инструментах сотни миллиардов долларов smile:omg: государство или люди присвоившие себе право решать от имени государства? точнее народа smile:scratch:
и вообще не пойму как государство может выводить деньги? smile:scratch: оно же ....... smile:crazy:
Антон  (colorprint)
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Речь про резервы. Которые некоторые умники предлагают влить в российскую экономику (после чего резервов соответственно не будет).
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:scratch: про резервы?
я вел о другом речь. Если допустить, что государство живой организм, то ему как и всякому живому организму свойственен инстинкт самосохранения. Следовательно ни один живой организм не будет отдавать ресурсы, необходимые для выживания другому организму. Ресурсы же из организма сосут паразиты, следовательно, те части организма, кто отдает ресурсы организма другому организму (или присваивает) есть паразиты. smile:pardon:
Владимир Киселев  (Vladimirx1)
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Курсовая стабильность валюты разве никак не зависит от экономического роста? Как можно какую-то бумажную цифру сравнять с экономикой. Эта цифра ваабще как таковая есть только благодаря тому что у России есть конкурентоспособная экономика (ну и нефть с газом пока что). Если нет экономики этот святой ЦБ может хоть хоть 0% хоть 200% сделать учетную ставку - ему ничего не поможет.
Что за глупые приоритеты - бумажки впереди экономики или задача сотрудников ЦБ получать деньги, а еда им сама собой на стол положится чтоли - материализуется из бумажек? Кто там должен убиться об стену чтобы выйти из виртуального мира.
В  (Cheerokee)
#
Цитата
Что за глупые приоритеты - бумажки впереди

Не путайте божий дар с яичницей!! У каждого госоргана свои задачи!
У ЦБ стабильность валюты и банковской системы! Задачи стимулировать экономический рост на Минэкономразвития! Нужно давать дешевые кредиты предприятиям, значит нужно не ВСЕМ дешево раздавать деньги, а при помощи институтов развития выдавать ЦЕЛЕВЫЕ кредиты, например, промышленности и с/х, на развитие!
А не позволять утекать деньгам на потребкредиты на покупку китайского барахла! И так рост на 40% был за прошлый год!
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
ЦБ, воздействуя на рыночные процентные ставки и курс рубля, оказывает влияние на экономический рост и уровень безработицы. Поэтому в число приоритетов ЦБ следует включить и эти параметры, но с меньшими весами.
В  (Cheerokee)
#
У меня ощущение что вы пропустили одно или два слова:
Цитата
ЦБ, воздействуя на рыночные процентные ставки и курс рубля, оказывает косвенное слабое влияние на экономический рост и уровень безработицы.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Почему косвенное и слабое? Например, Китай, искусственно ослабляя юань, оказывает сильное влияние на рост национальной экономики.
В  (Cheerokee)
#
Ну мы же говорим про Россию или я что-то упустил? smile;) В НАШЕЙ действительности влияние И косвенное И слабое
investoro  (investoro)
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Проще говоря, бузинесмены жаждут влаживаться и счастливить население озвизденным экономическим ростом, а жадный прааативный ЦБ не дает денег? Что-то меня смущает в этой простой и ясной формуле... smile:scratch: Под бузинесменами понимаются все, от Дерипаски до рыночного ИПошки, или только особо приближенные? Т.е. если ЦБ вдруг сделает свою ставку не 8, а, скажем, 4% -- мы ощутим бешеный экономический рост, пространство вокруг наполнится многочисленными фабриками и заводами по производству всяких хреней? Прастому народу жить станет лучше, жить станет веселее? Ой, что-то плохо верится... smile:tired:
Такое ощущение, что ЦБ с его ставкой, конечно, оказывает определенное влияние на расейскую экономику, и об этом влиянии можно долго теоретизировать, но на практике приоритет этого влияния на данную нам в ощущениях экономику того-с... не очень... В других консерваториях надо рыть.
Алекс  (Alex82)
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Цитата
Таким образом, Россия неуклонно движется к стагфляции – или уже пребывает в ней

зачем такой кривой термин как стагфляция, что у нас инфляция была не всегда? (отрицательная монетарная инфляция была только в сша 1997 г. - если мне не изменяет память smile:D )
Давайте скажем просто у нас началась стагнация (впринципе в третьем четвертом квартале 2012 г. это было понятно и переживать уже было поздно), особенно если считать инфляцию из определения - то это вообще показатель равен дефлятору ВВП (могу со ссылками на литературу), а не то что нам про потребительскую корзину по ушам толкают, А дефлятор ВВП существенно выше 10%, не говоря уже про 6 smile:D
Цитата
Если Россия откажется от создания адекватных международных резервов, то в случае кризиса ее с высокой вероятностью ждет дефолт
- вывод притянут за уши, совсем не согласен, в нашей стране пока могут производиться продукты первой необходимости и нарастить объем производства с учетом лета не представляется сложным, а вот то что резервы это деньги вырванные из нашей экономики и фактически через них мы импортируем инфляцию прибыли - это бесспорно, а соответственно усиливаем и инфляцию.
И опять же дефолт в каких конкретно обязательствах Вы прогнозируете?
Цитата
Тем более что поддержание стабильности рубля – конституционная задача ЦБ
- давайте перестанем врать и честно признаемся что ЦБ с ней вообще не справляется никогда, а наш ЦБ несет по этому поводу юридическую фигню и прикрывается перевернутым понятием подрывая основы рубля как денежной единицы (готов подискутировать и в рамках термина и законодательства)
Давайте глянем на рынок (валютный), хотябы последние два дня и увидем как ЦБ пытается провести девальвацию рубля (хотя и первую в этом году smile;) ) , мне как раз кажется, что таким образом его голова хочет поднять рост (при этом судя по падению выручки и товараоборота в ряде крупных сетей возможно опять свидетельствует о временном сокращении ден. массы данным органом)
Нет бы все таки поумнеть и заняться тем что действительно входит в задачи ЦБ, а точнее повысить качество рубля и за счет этого фактически его укрепить, нет в очередной раз с пустой головой на те же грабли.
Максим всетаки если Вас не затруднит объясните, откуда у нашего ЦБ столько глупостей и непонимания вообще сути денежной единицы (самое яркое тому доказатльство - это то как Игнатьев или Улюкаев объясняют курс валюты через платежный боланс, т.е. вобще путают ...опу и палец)?
И объясните все таки чем они вообще заняты на Ваш взгляд, сразу оговорюсь - про конституцию писать ненадо, т.к. записанное вней против фактической деятельности нашего ЦБ.
DKA  (DKA)
#
"Адекватные международные резервы" это доллары что ли? smile:jokingly:
Gruzchik  (Gruzchik)
#
Цитата Cheerokee
А не позволять утекать деньгам на потребкредиты на покупку китайского барахла! И так рост на 40% был за прошлый год!
а вы сударь ни как саратовский мобильник в руках держите, али рязанский планшет?
koza nostra  (maestro tuk)
#
Интересно, а когда же это дела в российской экономике шли прекрасно? Что- то я не припомню таких времен уж лет эдак 25
Игорь Русский  (big.novator)
#
Наука, знания, культура и др. призваны стать товаром, не смотря на то, что это противоречит их сущности. И чем дольше будут перезревать производительные силы, тем губительнее окажется развязка.
Если говорить о реальных способах решения назревших противоречий, то их следует искать в рамках самой экономической науки. И без огромного накопленного Человечеством опыта нам не обойтись. Если же говорить о научно-обоснованной экономике, то это по форме должны быть новейшие достижения в фундаментальной науке, а по сути необходимо совершить переход на новый уровень развития с соответствующим масштабом и типом мышления.
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