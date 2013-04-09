Кипрская дочка на выданье

Юниаструм Банк, единственный из первой сотни по активам, ввел вклад с процентной ставкой 12,5% - выше порога 12%, негласно установленного ЦБ. Зачем банку понадобились столь дорогие вклады?



Возможно, из-за оттока вкладов. Даже не слишком финансово грамотный вкладчик способен понять, что находящийся в тяжелом положении Банк Кипра может оказать весьма негативное влияние на свою дочернюю структуру, ведь ему принадлежит 80% Юниаструм Банка.



Кроме того, ограбленные кипрскими банками российские вкладчики уже подали первый иск к Банку Кипра в Арбитражный суд Москвы. Не исключено, что суд примет решение об обеспечительной мере в виде ареста имущества ответчика, в том числе и имущества его российской дочки – Юниаструм Банка.



Не мудрено, что Банк Кипра так спешит продать Юниаструм Банк, вероятно, его миноритариям – Гагику Закаряну и Георгию Пискову.



23 октября 2012 года Moody’s снизило долгосрочный депозитный рейтинг банка сразу на две ступени до Caa1 с негативным прогнозом. Долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску. В 2013 году банк обзавелся рейтингом Эксперт РА, хотя и тот оставляет желать лучшего – B++.



Репутация этого банка весьма неоднозначна. Особенно памятен скандал с фондами Юниаструм Банка: 29 сентября 2008 года 14 из 78 фондов обесценились на 90%, в ряде фондов стоимость паев снизилась на 60-80%. В ходе расследования выяснилось, что управляющие направили средства пайщиков, в частности, в векселя связанной с банком компании «Ютрейд.ру». Однако тогда банк отделался легким испугом: ФСФР приостановила действие его лицензии на осуществление операций на рынке ценных бумаг.



Другая неприятная история связана с методами, которые использовал банк для предотвращения пополнения вкладов с высокими ставками кризисного периода. С 14 мая 2010 года пополнения не принимались под предлогом «технического сбоя», а с 18 мая были введены запретительно-высокие тарифы расчетно-кассового обслуживания физлиц.

Помимо репутации, не радуют и финансовые результаты деятельности банка: непокрытый убыток за 2012 год по РСБУ составил 961,5 млн рублей.



С учетом всего вышесказанного не исключено, что ЦБ озаботится высокими процентными ставками по вкладам Юниаструм Банка.