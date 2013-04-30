Слон-проныра

В недавно опубликованной книге Евгения Карасюка «Слон на танцполе. Как Герман Греф и его команда учат Сбербанк танцевать» на стр. 115 утверждается: "Сбербанк активно пользовался информацией, полученной из Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы. Переоценить ее важность тяжело. Ведь теперь банк располагал цифрами официальных зарплат и неуплаченных налогов, поэтому мог, например, вычислить фирму-однодневку - одну из тех компаний, которые готовили для малоперспективных заемщиков липовые справки о доходах и никогда не платили взносов в Пенсионный фонд. Полного списка своих источников Сбербанк никогда не называл. Однако ясно, что доступа к тому набору информации о человеке, который он получил, совершенно точно не было ни у одного российского банка и, с большой вероятностью, западного банка. Как относиться к этому факту? Можно сказать, что, пользуясь своим государственным статусом, Сбербанк приобрел очередное преимущество перед рынком. Сам Сбербанк разговорам о преференциях предпочитал рассуждения о роли первопроходца: кто еще проторит дорогу и сделает так, чтобы ведомственные информационные системы могли обмениваться сведениями с внешними пользователями с нужной скоростью? Впоследствии по этому пути пойдет ВТБ, а за ним подтянутся и другие крупнейшие российские банки". Судя по тексту, книга появилась в чрезвычайно тесном сотрудничестве автора со Сбербанком, поэтому вряд ли стоит подозревать автора в преднамеренном искажении действительности.



Между тем, налоговая тайна охраняется законом, а ее разглашение является уголовным преступлением. Поэтому было бы чрезвычайно интересно узнать, действительно ли конфиденциальные персональные данные из ПФР и ФНС попадают в Сбербанк, ВТБ и другие крупнейшие российские банки.