Слон-проныра

В недавно опубликованной книге Евгения Карасюка «Слон на танцполе. Как Герман Греф и его команда учат Сбербанк танцевать» на стр. 115 утверждается: "Сбербанк активно пользовался информацией, полученной из Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы. Переоценить ее важность тяжело. Ведь теперь банк располагал цифрами официальных зарплат и неуплаченных налогов, поэтому мог, например, вычислить фирму-однодневку - одну из тех компаний, которые готовили для малоперспективных заемщиков липовые справки о доходах и никогда не платили взносов в Пенсионный фонд. Полного списка своих источников Сбербанк никогда не называл. Однако ясно, что доступа к тому набору информации о человеке, который он получил, совершенно точно не было ни у одного российского банка и, с большой вероятностью, западного банка. Как относиться к этому факту? Можно сказать, что, пользуясь своим государственным статусом, Сбербанк приобрел очередное преимущество перед рынком. Сам Сбербанк разговорам о преференциях предпочитал рассуждения о роли первопроходца: кто еще проторит дорогу и сделает так, чтобы ведомственные информационные системы могли обмениваться сведениями с внешними пользователями с нужной скоростью? Впоследствии по этому пути пойдет ВТБ, а за ним подтянутся и другие крупнейшие российские банки". Судя по тексту, книга появилась в чрезвычайно тесном сотрудничестве автора со Сбербанком, поэтому вряд ли стоит подозревать автора в преднамеренном искажении действительности.
Между тем, налоговая тайна охраняется законом, а ее разглашение является уголовным преступлением. Поэтому было бы чрезвычайно интересно узнать, действительно ли конфиденциальные персональные данные из ПФР и ФНС попадают в Сбербанк, ВТБ и другие крупнейшие российские банки.
Комментарии 20
Максим, выложите скан 115стр. - я смогу составить заявление для назначения соответствующей проверки.
со странички перед "Содержанием":
"Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы тони было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав."
скан можно отправить в ЛС.
По поводу пенсионного фонда, не понимаю какая ценность там хранится. Ценность является лишь наша накопительная часть. Все данные там будут, в любом случае, прошлогодние.
Может быть при работе с юр. лицами, данная информация имеет ценность. Но банки, всё равно любят давать кредиты тем, у кого есть хоть какие-то активы в собственности. А честность юр. лица перед бюджетом - остаётся на совести не банка, а владельца данного лица.
Меня терзают смутные сомнения, что коммерческий банк, который хочет заработать, будет интересовать честность потенциального клиента перед государством, либо перед работниками. Скорее эти функции для красоты. Мы же редко пользуемся всеми функциями на наших телевизорах или телефонах. Они просто есть.
Кстати, книга эта в электронном виде есть где-нибудь? кто знает