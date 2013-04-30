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Слон-проныра

30.04.2013 13:18 20 3 143 просмотра
В недавно опубликованной книге Евгения Карасюка «Слон на танцполе. Как Герман Греф и его команда учат Сбербанк танцевать» на стр. 115 утверждается: "Сбербанк активно пользовался информацией, полученной из Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы. Переоценить ее важность тяжело. Ведь теперь банк располагал цифрами официальных зарплат и неуплаченных налогов, поэтому мог, например, вычислить фирму-однодневку - одну из тех компаний, которые готовили для малоперспективных заемщиков липовые справки о доходах и никогда не платили взносов в Пенсионный фонд. Полного списка своих источников Сбербанк никогда не называл. Однако ясно, что доступа к тому набору информации о человеке, который он получил, совершенно точно не было ни у одного российского банка и, с большой вероятностью, западного банка. Как относиться к этому факту? Можно сказать, что, пользуясь своим государственным статусом, Сбербанк приобрел очередное преимущество перед рынком. Сам Сбербанк разговорам о преференциях предпочитал рассуждения о роли первопроходца: кто еще проторит дорогу и сделает так, чтобы ведомственные информационные системы могли обмениваться сведениями с внешними пользователями с нужной скоростью? Впоследствии по этому пути пойдет ВТБ, а за ним подтянутся и другие крупнейшие российские банки". Судя по тексту, книга появилась в чрезвычайно тесном сотрудничестве автора со Сбербанком, поэтому вряд ли стоит подозревать автора в преднамеренном искажении действительности.

Между тем, налоговая тайна охраняется законом, а ее разглашение является уголовным преступлением. Поэтому было бы чрезвычайно интересно узнать, действительно ли конфиденциальные персональные данные из ПФР и ФНС попадают в Сбербанк, ВТБ и другие крупнейшие российские банки.

Комментарии 20

Nic Name  (match)
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Новость века smile:) Спасибо, что, возможно, попадают только к х.з. как назвать, только не названием этого величественного млекопитающего отряда хоботных !? smile;)
Иван Иванов  (Schultz)
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Максим, а это к кому вопрос? Я вот не думаю, что тут на форуме будут сотрудники Сбера (бывшие или действующие), которые а) достаточно глубоко погружены в кухню Сбера по оценке рисков и б) которые реально скажут, так оно или нет на самом деле. А даже если скажут- что вы будете с этим знанием делать? Насколько я понимаю, в таких случаях некоторые оппозиционные лидеры устраивают с помощью интернета флэшмоб в виде жалоб в адрес госорганов (прокуратуры, например) с просьбой проверить соблюдение законности в той или иной ситуации.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Вдруг найдутся-таки компетентные и честные сотрудники Сбербанка, которые прояснят нам ситуацию...
Иван Иванов  (Schultz)
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Я вот практически уверен, что даже если такой найдётся и выскажет хоть что-нибудь в эту сторону, то другие, не менее честные, сотрудники СБ Сбербанка тут же начнут рыть носом землю в поисках того, кто бы это мог быть. Уверен, все те, кто могут ответить на этот вопрос, об этом думают и никогда ничего не скажут.
Сергей Попов  (sonnert)
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Хотелось бы, чтобы ещё нашлись "честные и компетентные" сотрудники инспектирования ЦБ. Слишком уж подробную информацию они запрашивают. Вряд ли она полезна для проверяющих, а вот для банка, где ты крупный акционер, вполне
Лия Лукьянова  (Lia_Lukianova)
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Основанием для прокурорской проверки может стать сама книга.
Максим, выложите скан 115стр. - я смогу составить заявление для назначения соответствующей проверки.
Сергей Попов  (sonnert)
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Думаю, сообщество "Свободных банков" будет Вам благодарно.
К  (shlomo_chavez)
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Максим Станиславович, не надо скана smile:stop:

со странички перед "Содержанием":
"Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы тони было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав."
Лия Лукьянова  (Lia_Lukianova)
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не вопрос...
скан можно отправить в ЛС.
Ольга Курочкина  (kha)
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Максим, как Вы хорошо умеете заголовки к постам придумывать smile:thumbsup: !
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Спасибо за похвалу smile:) сказывается месяц работы в Коммерсанте
Ольга Курочкина  (kha)
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Вот у поста про золото тоже заголовок шедевральный. Но здесь ещё лучше. Тогда буду теперь "Коммерсант" почитывать ... smile:shuffle:
вит111  (вит111)
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Ну и что. У кого все чисто, боятся нечего. Пусть смотрят. А если это ускорит процессы, то ради бога. Главное, чтобы за пределы банка не выходила.
koza nostra  (maestro tuk)
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Вы, Максим, явно не дооцениваете всю мощь грефовского "кайдзен". Меня терзают смутные сомнения, что Сбербанк использует не только информацию из Пенсионного фонда и налоговой службы, но и данные ФСГС со всеми приписками с мест. Как правильные пацаки, особо приближенные к кормушке (сиречь к информации), они по- видимому используют ее в планировании. Иначе, как можно объяснить, дурацкие планы на месяц, например в удаленном сельском районе? Поясню на примере. В районе, уже стабильно третий год количество фирмешек и ипешек держится стабильно в количестве 70 штук. По плану спускаемому руководством Директор ВСП должна ежемесячно привлекать на обслуживание и з/проекты энное количество юр лиц. Только по своему району. Мой знакомый замглавы администрации честно говорит, что занимаются приписками в этом случае (иначе получат по шапке за стагнацию в "экономике" района) и сообщают наверх липовые сведение о количестве вновь регистрируемых ип и фирм. Типа "разиваются" бурно. Врать, конечно, плохо, однако за эти годы никто претензий из ФСГС не предъявлял. Все бы хорошо, но вот планы из Сберовского управления почти соответствуют этим ежемесячным припискам. Бедная Наташка (зовут так Директора ВСП) уже зарегистрирорвала в качестве ИП всех своих родственников и хромого соседа инвалида (за литр), но планы растут, мать их за ногу. Причем растут соответственно районным припискам. Почему?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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koza nostra, они не пацаки, а чатлане. Спасибо за интересную информацию о росстате.
Граф Монте Кристо  (zqzq49)
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Вообще-то если касаться физ.лиц. Я сомневаюсь что СБЕР, получит какую-то от этого выгоду. Ведь работодатель, как налоговый агент, удерживает с зарплаты всех работников налог физ. лиц и перечисляет одним общим платежом в бюджет. Никакие особые данные, по каждому сотруднику, не передаются. Ведь, чтобы взять вычет и вернуть налог, я должен предоставить справку по форме 2-ндфл (от работодателя) и по форме 3-ндфл. Только на основе этих справок, в ФНС могут сказать, что платил ли работодатель что-то или нет. (Данная проверка занимает, аж целых 3 месяца!!!)
По поводу пенсионного фонда, не понимаю какая ценность там хранится. Ценность является лишь наша накопительная часть. Все данные там будут, в любом случае, прошлогодние.
Может быть при работе с юр. лицами, данная информация имеет ценность. Но банки, всё равно любят давать кредиты тем, у кого есть хоть какие-то активы в собственности. А честность юр. лица перед бюджетом - остаётся на совести не банка, а владельца данного лица.
Меня терзают смутные сомнения, что коммерческий банк, который хочет заработать, будет интересовать честность потенциального клиента перед государством, либо перед работниками. Скорее эти функции для красоты. Мы же редко пользуемся всеми функциями на наших телевизорах или телефонах. Они просто есть.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Банки попроще вынуждены обходиться теми 2-ндфл, что предоставляет сам клиент. В итоге банки часто получают фальшивки, которые не могут оперативно проверить. Даже относительно неполная, информация ФНС и ПФР - неоценимое подспорье для андеррайтинга. Банки, имеющие доступ к этой информации, получают мощное конкурентное преимущество.
Граф Монте Кристо  (zqzq49)
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На сайте гос.услуг можно попросить выписку из ПФР smile;) Почему бы её и не принести банку. Но это естественно если сумма существенная и процент адекватный. Без всяких страховок, работающие по принципу если сбила машина и ты остался инвалидом или умер. В случае Но правда, боюсь что банки расстроят реальный уровень доходов Россиян. smile:D
tnkfs  (tnkfs)
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Инофрмацию из ПФР они получают однозначно. Иначе невозможно объяснить одобрение кредитного лимита БЕЗ справки о НДФЛ.
Vlad3256  (Vlad3256)
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а еще у НИХ бОльшая часть страны на зарплатных проектах.... smile:nightmare:
Кстати, книга эта в электронном виде есть где-нибудь? кто знает smile:uncap:
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