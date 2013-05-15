Как известно, Герман Греф – большой приверженец TPS (Toyota Production System – Производственная система Тойоты). На основе TPS была разработана и внедрена ПСС (Производственная система Сбербанка).
Одна из задач TPS – снижение муда (потерь). Существуют 7 видов муда: перепроизводство, простои, несоответствующее использование, лишние движения людей и материалов, затоваренный склад и брак. Однако некоторые муда Сбербанка явно не описаны Тайити Оно, одним из творцов TPS. Например, растрата ресурсов на ненужные проекты, основной целью которых является удовлетворение имперских амбиций.
Пример – покупка в феврале прошлого года группы Volksbank International AG, переименованной в Sberbank Europe AG. Идея купить «дешевый входной билет» в Европу оказалась ошибочной: неправильно было определено время выхода на рынок – период, когда в Европе продолжил разгораться кризис, неудачно был выбран и объект поглощения – слабая, аморфная банковская группа с поврежденным кредитным портфелем и недостаточным объемом резервов на потери по кредитному портфелю. В отчете Сбербанка по МСФО за 2012 год указано: «Сумма денежных потоков, которые Группа (Сбербанк – М.О.) не ожидает получить, составляет 18,2 миллиардов рублей. … Убыток Sberbank Europe AG с даты приобретения составил 8,0 миллиардов рублей».
Для того, чтобы заткнуть дыры в свежеприобретенном активе, Сбербанк был вынужден в апреле внести в капитал Sberbank Europe AG около 10 млрд рублей (см. статью Ведомостей «Затратный апрель Сбербанка»).
Другой пример – масса потерянного времени и усилий на приобретение Opel. Срыв этой сделки нанес удар по имиджу Сбербанка. Надеяться на то, что по дешевке удастся получить доступ к высоким технологиям международной автоиндустрии, было абсурдом.
Еще одна разновидность муда – создание направлений, противоречащих изначальной и основной направленности Сбербанка как социального банка обеспечивать сохранение сбережений населения, в первую очередь, людей с относительно низкими доходами. Таким «чужеродным» направлением является обслуживание VIP клиентов. Мысль обслуживать состоятельных клиентов в сберкассе напоминает идею открыть мишленовские рестораны в Макдоналдсе.
Между тем, качество сервиса Сбербанка продолжает вызывать справедливые нарекания, очереди отпугивают клиентов. Если бы Сбербанк не растрачивал ресурсы на подобные проекты, то, может быть, и со своими основными проблемами лучше справлялся. Например, удалось бы внедрить разработанную Тойотой технологию канбан, позволяющую реализовать принцип just in time (точно в срок) в отношении обслуживания клиентов.
Комментарии 24
У нас не так давно внедрить пытались этот самый кайдзен
сейчас бережливое производство с 5 С внедряем
Максим, ну вот здесь вы неправильно пишете. Как легко можно почерпнуть из сайта Сбера, состоятельные клиенты обслуживаются совершенно отдельно, в отдельных отделениях, у них даже сайт отдельный- http://sberbank1.ru/. Вашими словами- это один акционер у Макдональдса и у мишленовских ресторанов. В мире подобные случаи регулярны, например, ФОльксваген -групп. Причём сдаётся мне, что в своём развитии Сбербанк-1 ориентируется в первую очередь на УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ состоятельных клиентов Сбербанка. С этой точки зрения отдельное направление для их обслуживания- отличный ход. Или вас бы больше устроило, если бы этих клиентов прогнали, например в БКФ?
В смысле "ощутить всю глубину и нежность народной любви со стороны тех, кто стоит в очереди"?
Я уж молчу про ощущение того же высокого чувства "специальным сотрудником, обслуживающим ВИПов", про которого наиболее бойкие неВИПы наверняка то и дело задают вопрос: "а почему эта девочка не работает?
Насчёт "учить слона танцевать" согласен. Но не преминул бы задаться вопросом: зачем это нужно? Банк ведь не цирк.
С другой стороны, а что вообще ВИПам делать в отделении Сбера? Вклады открывать? Так в другом госбанке проценты поприятнее, а надёжность та же. Кредиты получать? Так для этого, вроде бы, отдельный процесс предусмотрен. Платить за коммуналку - а ВИПы сами платят за коммуналку? Да если даже и платят - не проще ли сделать это через СБОЛ? Погашать задолженность по кредитам - это вроде бы тоже можно осуществить через банкомат.
Зайдите на Новый Арбат, 30/9 и все вопросы отпадут. Офисы просто нереальные.
PS Хотя все процессы архаичные сберовские. На Арбате этого не видно из-за грамотного офиса, но это как бы факт.
Интересно, а дикая некомпетентность персонала и порой полное нежелание работать - это к чему отнести? Или это, как говорят в России, просто "человеческий фактор"?
MSM1; (MSM1) 15.05.2013 19:39 #
Интересно, а дикая некомпетентность персонала и порой полное нежелание работать - это к чему отнести? Или это, как говорят в России, просто "человеческий фактор"?
-------
Японцы иногда относят "некомпетентность персонала и порой полное нежелание работать" к восьмому виду потерь- "Нереализованный творческий потенциал сотрудников". Как-то так.
Да, согласен. Такие кадры, иногда как раз и решают все.
Кстати, статья сама по себе довольно таки интересная. Смешно, когда японский менталитет, с его укладом, принципами, пытаются натянуть на Российскую экономику ( у которой тоже есть свой собственный менталитет). Почитайте об японском менеджменте.
Кстати, то же самое можно сказать и о "немцах"...