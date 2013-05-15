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Муда Сбербанка

15.05.2013 15:43 24 7 050 просмотров
Как известно, Герман Греф – большой приверженец TPS (Toyota Production System – Производственная система Тойоты). На основе TPS была разработана и внедрена ПСС (Производственная система Сбербанка).

Одна из задач TPS – снижение муда (потерь). Существуют 7 видов муда: перепроизводство, простои, несоответствующее использование, лишние движения людей и материалов, затоваренный склад и брак. Однако некоторые муда Сбербанка явно не описаны Тайити Оно, одним из творцов TPS. Например, растрата ресурсов на ненужные проекты, основной целью которых является удовлетворение имперских амбиций.

Пример – покупка в феврале прошлого года группы Volksbank International AG, переименованной в Sberbank Europe AG. Идея купить «дешевый входной билет» в Европу оказалась ошибочной: неправильно было определено время выхода на рынок – период, когда в Европе продолжил разгораться кризис, неудачно был выбран и объект поглощения – слабая, аморфная банковская группа с поврежденным кредитным портфелем и недостаточным объемом резервов на потери по кредитному портфелю. В отчете Сбербанка по МСФО за 2012 год указано: «Сумма денежных потоков, которые Группа (Сбербанк – М.О.) не ожидает получить, составляет 18,2 миллиардов рублей. … Убыток Sberbank Europe AG с даты приобретения составил 8,0 миллиардов рублей».

Для того, чтобы заткнуть дыры в свежеприобретенном активе, Сбербанк был вынужден в апреле внести в капитал Sberbank Europe AG около 10 млрд рублей (см. статью Ведомостей «Затратный апрель Сбербанка»).

Другой пример – масса потерянного времени и усилий на приобретение Opel. Срыв этой сделки нанес удар по имиджу Сбербанка. Надеяться на то, что по дешевке удастся получить доступ к высоким технологиям международной автоиндустрии, было абсурдом.

Еще одна разновидность муда – создание направлений, противоречащих изначальной и основной направленности Сбербанка как социального банка обеспечивать сохранение сбережений населения, в первую очередь, людей с относительно низкими доходами. Таким «чужеродным» направлением является обслуживание VIP клиентов. Мысль обслуживать состоятельных клиентов в сберкассе напоминает идею открыть мишленовские рестораны в Макдоналдсе.

Между тем, качество сервиса Сбербанка продолжает вызывать справедливые нарекания, очереди отпугивают клиентов. Если бы Сбербанк не растрачивал ресурсы на подобные проекты, то, может быть, и со своими основными проблемами лучше справлялся. Например, удалось бы внедрить разработанную Тойотой технологию канбан, позволяющую реализовать принцип just in time (точно в срок) в отношении обслуживания клиентов.

Комментарии 24

Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D знакомые слова.
У нас не так давно внедрить пытались этот самый кайдзен smile:D
koza nostra  (maestro tuk)
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Ну и как? Внедрили? smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:) внедрители уехали
smile:-X сейчас бережливое производство с 5 С внедряем smile:|
koza nostra  (maestro tuk)
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Рано радуетесь. Внедрители уехали, но "внедрялка" осталась. Потому, как 5С- это одна из составляющих системы "кайдзен". Так, что, как говорится the show must go on.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D у нас приехали сейчас такие, что кайдзен и дао тойтовское просто детский лепет smile:shuffle:
Vlad3256  (Vlad3256)
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Уважаемый Максим, мне конечно, моя работа надоела, но не до такой степени
Иван Иванов  (Schultz)
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"Еще одна разновидность муда – создание направлений, противоречащих изначальной и основной направленности Сбербанка как социального банка обеспечивать сохранение сбережений населения, в первую очередь, людей с относительно низкими доходами. Таким «чужеродным» направлением является обслуживание VIP клиентов. Мысль обслуживать состоятельных клиентов в сберкассе напоминает идею открыть мишленовские рестораны в Макдоналдсе. "

Максим, ну вот здесь вы неправильно пишете. Как легко можно почерпнуть из сайта Сбера, состоятельные клиенты обслуживаются совершенно отдельно, в отдельных отделениях, у них даже сайт отдельный- http://sberbank1.ru/. Вашими словами- это один акционер у Макдональдса и у мишленовских ресторанов. В мире подобные случаи регулярны, например, ФОльксваген -групп. Причём сдаётся мне, что в своём развитии Сбербанк-1 ориентируется в первую очередь на УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ состоятельных клиентов Сбербанка. С этой точки зрения отдельное направление для их обслуживания- отличный ход. Или вас бы больше устроило, если бы этих клиентов прогнали, например в БКФ?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Мне пару лет назад предлагали в Сбербанке ВИП-обслуживание. Спрашивала, по каким критериям отбирают - операционистка сказала: у кого вклад 700 тысяч и больше. Мы вам персонального советника приставим, будете в наших отделениях без очереди обслуживаться. Я говорю не надо мне советника, у меня своя голова есть. А потом видела, как одна женщина отталкивала от окошка бабушку, бабушка возмущалась, а женщина говорила: "У меня ВИП-обслуживание" smile:omg: .
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Я тоже на вип-обслуживании в Сбербанке. Обслуживают в обычном отделении. Помню, чтобы получить карту, пришлось три раза ходить - то сбои, то еще какая-то причина...
Иван Иванов  (Schultz)
#
Любопытно. Что же выходит, их сайт sberbank1 врёт? А вы этот сайт видели раньше?
Ольга Курочкина  (kha)
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Я написала, что это было пару лет назад. Сейчас в офисах нового формата есть специальный сотрудник, обслуживающий ВИПов. Обычно сидит скучает. Так что ВИПы имеют шанс почувствовать себя ВИПами. Но есть ещё много отделений старого формата. Там вы скорее всего почувствуете себя не очень важной персоной. Нелёгкий это труд, учить слона танцевать.
Георгий Иванов  (Несахар)
#
"Так что ВИПы имеют шанс почувствовать себя ВИПами."
В смысле "ощутить всю глубину и нежность народной любви со стороны тех, кто стоит в очереди"? smile:-)

Я уж молчу про ощущение того же высокого чувства "специальным сотрудником, обслуживающим ВИПов", про которого наиболее бойкие неВИПы наверняка то и дело задают вопрос: "а почему эта девочка не работает? smile:-)

Насчёт "учить слона танцевать" согласен. Но не преминул бы задаться вопросом: зачем это нужно? Банк ведь не цирк.

С другой стороны, а что вообще ВИПам делать в отделении Сбера? Вклады открывать? Так в другом госбанке проценты поприятнее, а надёжность та же. Кредиты получать? Так для этого, вроде бы, отдельный процесс предусмотрен. Платить за коммуналку - а ВИПы сами платят за коммуналку? Да если даже и платят - не проще ли сделать это через СБОЛ? Погашать задолженность по кредитам - это вроде бы тоже можно осуществить через банкомат.
formago  (formago)
#
Вы - не ВИП-клиент. ВИПы - это те, у кого вклады от 8м и кто обслуживается в офисах сбербанк1.

Зайдите на Новый Арбат, 30/9 и все вопросы отпадут. Офисы просто нереальные.

PS Хотя все процессы архаичные сберовские. На Арбате этого не видно из-за грамотного офиса, но это как бы факт.
MSM1  (MSM1)
#
Цитата
Одна из задач TPS – снижение муда (потерь). Существуют 7 видов муда


Интересно, а дикая некомпетентность персонала и порой полное нежелание работать - это к чему отнести? Или это, как говорят в России, просто "человеческий фактор"?
koza nostra  (maestro tuk)
#
За что такая немилость от Вашей Милости к Сбербанку? Прямо таки неравнодушны к это жертве "кайдзен" и ДАО Тойоты. А если серьезно, то по терминологии "бережливого производства" покупка Volksbank International AG относится скорее всего к "избыточным запасам" (новая банковская структура), которая повлекла прямые денежные вложения. Что же касается внедрения всей системы "бережливого производства" в Сбербанке, то это, действительно утопия. Им гораздо выгоднее было бы внедрять те lean- технологии- и проще и меньше, пардон, геморроя.

MSM1; (MSM1) 15.05.2013 19:39 #

Интересно, а дикая некомпетентность персонала и порой полное нежелание работать - это к чему отнести? Или это, как говорят в России, просто "человеческий фактор"?
-------
Японцы иногда относят "некомпетентность персонала и порой полное нежелание работать" к восьмому виду потерь- "Нереализованный творческий потенциал сотрудников". Как-то так.
Vlad  (Vlad19)
#
Кадры решают все (с)
koza nostra  (maestro tuk)
#
"Кадры" в смысле ходячие "приколы"? Типа: "Ну ты и кадр?"
Да, согласен. Такие кадры, иногда как раз и решают все.
Anna I  (RBcustomer)
#
Максим, Вы попали в точку, указав на "имперские амбиции" Грефа. Мне постоянно кажется, что Греф, нанимая огромное количество консультантов на ненужные (но амбициозные) проекты и занимаясь экспансией на Запад, забывает о своей основной целевой аудитории - пенсионерах и жителях глубинки. При этом в ГО Сбера много архаичного - по словам людей, работавших там, процедура увольнения занимает чуть ли ни 2 месяца! Ощущение, что Греф остался министром (т.е. бюрократом), а банкиром так и не стал.
Александр К  (KAA-74)
#
Финансистами не становятся, финансистами - рождаются. Это призвание.
Кстати, статья сама по себе довольно таки интересная. Смешно, когда японский менталитет, с его укладом, принципами, пытаются натянуть на Российскую экономику ( у которой тоже есть свой собственный менталитет). Почитайте об японском менеджменте.
Кстати, то же самое можно сказать и о "немцах"...
Vlad  (Vlad19)
#
Пришел в один очень известный банк. А он не работает в разгар рабочего дня. Сотрудники банка сказали, что связи нет! Вот так, один маленький обрыв на линии и банк теряет миллионы рублей smile:)
koza nostra  (maestro tuk)
#
Банк-то фиг с ним. Главное, чтобы вы не потеряли ничего в результате таких "обрывов".
Андрей Банас  (kredit-konsultant)
#
В Сбербанке положительно одно, сервис "Сбербанк ОнЛ@йн" ,больше нет сервисов.
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