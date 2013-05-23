Маленькие хитрости для валютного вкладчика

1 ноября 2008 года Вася положил на вклад 25,2 тыс. долларов сроком на 3 месяца под 10% годовых. Выбрал сумму так, чтобы вклад с процентами вписался в страховую сумму АСВ – ее как раз с 1 октября подняли до 700 тыс. рублей. А когда пришло время забирать вклад, у банка отозвали лицензию (для особо въедливых: пример гипотетический). Ничего страшного, подумал Вася, и двух недель не пройдет, как АСВ вернет мои деньги. Но выплатили ему не 25,83 тыс. долларов, а всего-навсего 19,35 тыс. (700 тыс. рублей по курсу на 3 февраля 2009 года). Так что Вася не только не заработал свои 630 долларов, но и потерял 5,85 тыс. долларов. Вот такая кривая валютная диверсификация получилась… И все из-за того, что доллар вырос за те 3 месяца на треть – на 33,5%.
Отсюда вывод: коль открываешь валютный вклад, то или не льстись на высокий процент и иди в более-менее надежный банк, или делай существенную поправку на возможную девальвацию рубля. И чем больше срок вклада, тем больше должна быть поправка.
Поэтому валютная диверсификация вкладов в России ущербна. Возможно, этой ущербностью, а не только финансовой неграмотностью населения объясняется неразумно низкая популярность валютных вкладов: на 1 апреля 2013 г. они составили всего 17,8% от общей суммы вкладов.
Цель страхования вкладов - поддержание финансовой и социальной стабильности: необходимо избежать набегов вкладчиков на банки и маршей пустых кастрюль. В случае обвала рубля действующая система страхования вкладов не остановит валютных вкладчиков от набега на банки – многим из них выгоднее досрочно забрать валютный вклад даже с потерей процентов, чем ждать, когда АСВ вернет только его часть. Поэтому было бы разумно страховать валютные вклады в валюте вклада несмотря на то, что это будет способствовать ослаблению рубля и снижению его привлекательности даже на внутреннем рынке. Стимулирование сбережений именно в рублях не входит в обязанности АСВ. Стабильность в тихой гавани важнее.
Отсутствие страхования валютных вкладов в валюте вклада и низкий уровень максимального размера страхового возмещения (700 тыс. рублей против 100 тыс. евро в Европе) способствуют оттоку капитала из России.
Комментарии 32
На это никто не пойдет.
Процесс сильного ослабления курса валюты в РФ зачастую сопровождается массой других проблем: спадом в экономики, банковским кризисом и т.п. На таком фоне многие вкладчики будут выводить свои активы даже в случае их 100% страхования! Ведь фонд АСВ тоже не бесконечный и, если будут серьезные проблемы, то правительство может быстро заморозить выплаты по вкладам или установить новый лимит страхования.
Максим, поправьте меня, но выплата идет в рублях по курсу на день отзыва лицензии, те падать все должно за 2 недели до начала выплат...
to atialloy
Я валюту предпочитаю хранить там, страхование 100 000 Евро, ставка правдо низкая около 1%, но это и плата за большую страховую сумму. А в слонбанк или зао вру24? - нет уж спасибо))
Слонобанк тоже не сильно больше платит http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/contributions/deposits/save/
2,53% по депозиту свыше 100000 евро (считай не застрахованному)и это с капитализацией))
А платить в валюте получится лишь тогда, когда есть эта валюта.
Нет никакого смысла в страховке, которую не смогут выплатить в любом случае, чтобы не случилось.
Ситуация на Кипре - хороший пример (там у государства просто нету денег на выплату страховки в 100 000 евро по вкладам, и напечатать их они тоже не могут).
Имхо, в принципе это не так сложно реализуемо: банки должны выплачивать отчисления в АСВ в валюте вклада.
Тогда лучше уж дома хранить - нафик тогда банк?
Единственный вариант: фиксировать эту сумму на день начала страховых выплат, когда у вкладчика уже появляется возможность воспользоваться своим вкладом.
А в случае со страховым возмещением нет фиксированной даты фактического получения этой суммы вкладчиком. И поэтому неизвестна точная сумма в рублях.
В прошлом году лопнул банк «Холдинг-Кредит», там у меня уже были сбережения побольше, чем в Мультибанке, больше 10 тысяч долларов, и как раз случилась такая ситуация,какую Вы и описываете- доллар стремителсьно дорожал, а для вкладчиков курс доллара был зафиксирован на день отзыва у банка лицензии, и приходилось лишь бессильно наблюдать, как каждый день курс доллара растёт,а значит твои средства уменьшаются.В результате я потеряла 30 тысяч рублей.
Считаю, что вклады должны возвращать в той валюте, в которой они были открыты, а то получается, что вкладчики зависят от курса валют, а это курс у нас непредсказуем.