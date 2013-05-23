Маленькие хитрости для валютного вкладчика

1 ноября 2008 года Вася положил на вклад 25,2 тыс. долларов сроком на 3 месяца под 10% годовых. Выбрал сумму так, чтобы вклад с процентами вписался в страховую сумму АСВ – ее как раз с 1 октября подняли до 700 тыс. рублей. А когда пришло время забирать вклад, у банка отозвали лицензию (для особо въедливых: пример гипотетический). Ничего страшного, подумал Вася, и двух недель не пройдет, как АСВ вернет мои деньги. Но выплатили ему не 25,83 тыс. долларов, а всего-навсего 19,35 тыс. (700 тыс. рублей по курсу на 3 февраля 2009 года). Так что Вася не только не заработал свои 630 долларов, но и потерял 5,85 тыс. долларов. Вот такая кривая валютная диверсификация получилась… И все из-за того, что доллар вырос за те 3 месяца на треть – на 33,5%.



Отсюда вывод: коль открываешь валютный вклад, то или не льстись на высокий процент и иди в более-менее надежный банк, или делай существенную поправку на возможную девальвацию рубля. И чем больше срок вклада, тем больше должна быть поправка.



Поэтому валютная диверсификация вкладов в России ущербна. Возможно, этой ущербностью, а не только финансовой неграмотностью населения объясняется неразумно низкая популярность валютных вкладов: на 1 апреля 2013 г. они составили всего 17,8% от общей суммы вкладов.



Цель страхования вкладов - поддержание финансовой и социальной стабильности: необходимо избежать набегов вкладчиков на банки и маршей пустых кастрюль. В случае обвала рубля действующая система страхования вкладов не остановит валютных вкладчиков от набега на банки – многим из них выгоднее досрочно забрать валютный вклад даже с потерей процентов, чем ждать, когда АСВ вернет только его часть. Поэтому было бы разумно страховать валютные вклады в валюте вклада несмотря на то, что это будет способствовать ослаблению рубля и снижению его привлекательности даже на внутреннем рынке. Стимулирование сбережений именно в рублях не входит в обязанности АСВ. Стабильность в тихой гавани важнее.



Отсутствие страхования валютных вкладов в валюте вклада и низкий уровень максимального размера страхового возмещения (700 тыс. рублей против 100 тыс. евро в Европе) способствуют оттоку капитала из России.