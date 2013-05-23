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Маленькие хитрости для валютного вкладчика

23.05.2013 14:13 32 5 254 просмотра
1 ноября 2008 года Вася положил на вклад 25,2 тыс. долларов сроком на 3 месяца под 10% годовых. Выбрал сумму так, чтобы вклад с процентами вписался в страховую сумму АСВ – ее как раз с 1 октября подняли до 700 тыс. рублей. А когда пришло время забирать вклад, у банка отозвали лицензию (для особо въедливых: пример гипотетический). Ничего страшного, подумал Вася, и двух недель не пройдет, как АСВ вернет мои деньги. Но выплатили ему не 25,83 тыс. долларов, а всего-навсего 19,35 тыс. (700 тыс. рублей по курсу на 3 февраля 2009 года). Так что Вася не только не заработал свои 630 долларов, но и потерял 5,85 тыс. долларов. Вот такая кривая валютная диверсификация получилась… И все из-за того, что доллар вырос за те 3 месяца на треть – на 33,5%.

Отсюда вывод: коль открываешь валютный вклад, то или не льстись на высокий процент и иди в более-менее надежный банк, или делай существенную поправку на возможную девальвацию рубля. И чем больше срок вклада, тем больше должна быть поправка.

Поэтому валютная диверсификация вкладов в России ущербна. Возможно, этой ущербностью, а не только финансовой неграмотностью населения объясняется неразумно низкая популярность валютных вкладов: на 1 апреля 2013 г. они составили всего 17,8% от общей суммы вкладов.

Цель страхования вкладов - поддержание финансовой и социальной стабильности: необходимо избежать набегов вкладчиков на банки и маршей пустых кастрюль. В случае обвала рубля действующая система страхования вкладов не остановит валютных вкладчиков от набега на банки – многим из них выгоднее досрочно забрать валютный вклад даже с потерей процентов, чем ждать, когда АСВ вернет только его часть. Поэтому было бы разумно страховать валютные вклады в валюте вклада несмотря на то, что это будет способствовать ослаблению рубля и снижению его привлекательности даже на внутреннем рынке. Стимулирование сбережений именно в рублях не входит в обязанности АСВ. Стабильность в тихой гавани важнее.

Отсутствие страхования валютных вкладов в валюте вклада и низкий уровень максимального размера страхового возмещения (700 тыс. рублей против 100 тыс. евро в Европе) способствуют оттоку капитала из России.

Комментарии 32

Andre Shche  (q1234e)
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Поэтому было бы разумно страховать валютные вклады в валюте вклада несмотря на то, что это будет способствовать ослаблению рубля и снижению его привлекательности даже на внутреннем рынке.
На это никто не пойдет.
FlamingWind  (FlamingWind)
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Цитата
В случае существенного падения курса рубля


Процесс сильного ослабления курса валюты в РФ зачастую сопровождается массой других проблем: спадом в экономики, банковским кризисом и т.п. На таком фоне многие вкладчики будут выводить свои активы даже в случае их 100% страхования! Ведь фонд АСВ тоже не бесконечный и, если будут серьезные проблемы, то правительство может быстро заморозить выплаты по вкладам или установить новый лимит страхования.
atialloy  (atialloy)
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Я валюту предпочитаю хранить там, страхование 100 000 Евро, ставка правдо низкая около 1%, но это и плата за большую страховую сумму. А в слонбанк или зао вру24? - нет уж спасибо))
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Спасибо за мысль, дописал заметку - см. последний абзац.
atialloy  (atialloy)
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Всегда пожалуйста, Максим написал вопрос в личку, ответте, оч интересно))
Zanuda  (Zanuda)
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И все из-за того, что доллар вырос за те 3 месяца на треть – на 33,5%.

Максим, поправьте меня, но выплата идет в рублях по курсу на день отзыва лицензии, те падать все должно за 2 недели до начала выплат...

to atialloy
Я валюту предпочитаю хранить там, страхование 100 000 Евро, ставка правдо низкая около 1%, но это и плата за большую страховую сумму. А в слонбанк или зао вру24? - нет уж спасибо))

Слонобанк тоже не сильно больше платит http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/contributions/deposits/save/
2,53% по депозиту свыше 100000 евро (считай не застрахованному)и это с капитализацией))
Миша  (mvt)
#
Выплатить страховку в рублях смогут всегда (в крайнем случае просто напечатают рублей ещё).
А платить в валюте получится лишь тогда, когда есть эта валюта.
Нет никакого смысла в страховке, которую не смогут выплатить в любом случае, чтобы не случилось.
Ситуация на Кипре - хороший пример (там у государства просто нету денег на выплату страховки в 100 000 евро по вкладам, и напечатать их они тоже не могут).
dailyadm  (dailyadm)
#
-> разумно страховать валютные вклады в валюте вклада

Имхо, в принципе это не так сложно реализуемо: банки должны выплачивать отчисления в АСВ в валюте вклада.
Роман  (1001126)
#
Я валюту предпочитаю хранить там, страхование 100 000 Евро, ставка правдо низкая около 1%

Тогда лучше уж дома хранить - нафик тогда банк? smile:D
atialloy  (atialloy)
#
нет, лучше банк и там) smile:D
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
#
Максим Осадчий, а где вы видели страхование вкладов с выплатой не в национальной валюте (назовите эту чудесную страну)?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Sand3R Sand3Rov, искать по паре сотен стран мира тяжеловато. Знаю, есть страны, где вовсе нет страхования депозитов. Есть страны, где депозиты в иностранной валюте не страхуются. Вопрос о целесообразности такого страхования обсуждается с точки зрения финансовой и социальной стабильности.
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
#
Вопрос финансовой и социальной стабильности встает тогда, когда ситуация плоха. То есть государству в лице АСВ предлагается взять на себя дополнительные риски. А готовы ли банки платить за эти риски? Ведь кто-то все равно за них должен платить.
kkk kkk  (kkk2008)
#
Петя положил вклад в рублях в пределах 700 тыс. (с будущими %). Ба-бац, кризис, девальвация рубля на те же 30%, но Петин банк устоял и у него не отозвали лицензию, и Петя не стал забирать вклад досрочно (чтобы не потерять %). К моменту окончания вклада рубль девальвировался на 50%, а так как у нас практически все ТНП - это импорт, на те же 50% выросли цены на товары. Ну и кто же из них в конечном счете проиграл меньше - Вася (с валютным вкладом) или Петя (с рублевым и полностью застрахованным) ? smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Выиграл Васин банк. Если хорошо управляет Васиными долларами.
Дмитрий  (banker1985)
#
Страховое покрытие по вкладам является условным обязательством государственной корпорации (читай, внутренним долгом Российской Федерации). А обязательства государства на его территории всегда исчисляются в национальной валюте. И чтобы выплатить долг, номинированный в инвалюте, в рублёвом эквиваленте, как раз и необходимо зафиксировать сумму обязательства на какую-то определённую дату.
Единственный вариант: фиксировать эту сумму на день начала страховых выплат, когда у вкладчика уже появляется возможность воспользоваться своим вкладом.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Государство выпускает облигации в иностранной валюте, которые вы можете приобрести и в России.
Дмитрий  (banker1985)
#
Да, это так. Но там фиксированная дата погашения или оферты. Значит, в день наступления срока уже изместен рублёвый эквивалент обязательства.
А в случае со страховым возмещением нет фиксированной даты фактического получения этой суммы вкладчиком. И поэтому неизвестна точная сумма в рублях.
Ирина Ирина  (Funnygirl)
#
Абсолютно согласна с Вами, Максим!Я дважды теряла на страховой выплате.Первый раз в Мультбанке, у меня там тогда был небольшой вклад в евро, получила в рублях, потеряла не так много, и была счастлива,ч то получила свои деньги назад вообще, потому что имею горький опыт с тех времён, когда страхования вкладов не было и я потреяла практически всё в 1998 году в банке Менатеп.
В прошлом году лопнул банк «Холдинг-Кредит», там у меня уже были сбережения побольше, чем в Мультибанке, больше 10 тысяч долларов, и как раз случилась такая ситуация,какую Вы и описываете- доллар стремителсьно дорожал, а для вкладчиков курс доллара был зафиксирован на день отзыва у банка лицензии, и приходилось лишь бессильно наблюдать, как каждый день курс доллара растёт,а значит твои средства уменьшаются.В результате я потеряла 30 тысяч рублей.
Считаю, что вклады должны возвращать в той валюте, в которой они были открыты, а то получается, что вкладчики зависят от курса валют, а это курс у нас непредсказуем. smile:)
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
#
А я дважды выигрывал на курсовых разницах, т.к. к моменту выплат курс валюты был ниже. smile;)
Ирина Ирина  (Funnygirl)
#
Тут уж как повезёт, а хотелось бы не зависеть от колебаний курса.
Sergey Kozlov  (skeep10)
#
спасибо за статью! smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Максим, тут на форуме обсуждалась сумма в 20 000 долларов. Потом мне один пользователь написал в личку. Я ответила, что по курсу 30 рублей за доллар (а увидим мы когда-нибудь снова такой курс? или мы ещё до 23 доживём?) это будет 600 000 рублей, а по курсу 36 рублей за доллар превысит застрахованную сумму. Вот только не поняла, зачем нужно было для этого в личку переходить? smile:scratch:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, Максим ... smile:( Ну или во всяком случае мой ответ не понравился. Я же не профессиональный финансовый консультант-аналитик. По крайней мере, продолжения переписки не последовало smile:cry:
Юрий Цереня  (saintgermain007)
#
Так это они специально создают условия для оттока капиталов из страны? Возможно это спланированная экономическая диверсия?
Юрий Цереня  (saintgermain007)
#
Максим, неужели Вы считаете, что некомпетентные люди могут работать на таких должностях в таких серьёзных организациях? При Лаврентии Берии, такое отношение к служебным обязанностям квалифицировалось, как вредительство.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Еще как могут. Кроме того, все-таки это отнюдь не основные причины бегства капитала.
--- ---  (tsj)
#
Просто вклады нужно открывать в эквиваленте 100-200 тысяч рублей. И тогда никакая девальвация не страшна
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