Минное поле на Кавказе

В ответ на кипрскую экспроприацию наших толстосумов Дмитрий Медведев предложил создать оффшорную зону на Дальнем Востоке. Между тем, в России явочным порядком давно уже действует своя оффшорная зона – Дагестан. По насыщенности банками эта маленькая, но гордая республика конкурирует если уж не со Швейцарией, то с Люксембургом. По числу кредитных организаций Дагестан занимает третье место среди регионов России - сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. На пятачке горной земли прописались 25 кредитных организаций и 14 филиалов инорегиональных банков.
Но не всем по нраву кипучая деятельность отечественных банкиров-горцев. Недавно на них обрушился гнев регулятора. В своей бесконечной мудрости он сократил поголовье дагестанских кредитных организаций - с октября прошлого года 5 из них лишились лицензии. При вскрытии была обнаружена гнойная куча банковских извращений – нарисованная касса и капитал, фиктивные вклады, предназначенные для получения страховки АСВ, и это уже не говоря о само собой подразумеваемых отмыве и обналичивании.
Впрочем, причиной гонений вряд ли явилось обналичивание и финансирование «леса». Истинной причиной стал передел власти в Дагестане, начавшийся после удара по Ахмеду Билалову. Помните пару трамплинов Красной Поляны, которые при начальной стоимости в 1,2 млрд руб. обошлись бюджету в 8 млрд руб.? Этот удар нарушил равновесие между двумя основными силами Дагестана, что привело к кадровым перестановкам в руководстве республики. Магомедсалам Магомедов лишился поста Президента Республики Дагестан. Только что был арестован мэр Махачкалы Саид Амиров, отправился в отставку глава Нацбанка Дагестана Сиражутдин Ильясов. Столь масштабные перемены могут привести к продолжению зачистки дагестанских банков.
Гонения, судя по статистике, подорвали важное направление деятельности дагестанской банковской группировки - обналичивание. Или, по крайней мере, упрятали его глубже, за пределы официальной отчетности, где этот национальный бизнес выпирал самым непристойным образом. Так, совокупный кассовый оборот дагестанских кредитных организаций за апрель 2013 года сократился в 2,9 раза по сравнению с кассовым оборотом за апрель 2012 года. Остатки в кассе на 1 мая 2013 года также сократились в 2,9 раза по сравнению с этим показателем на 1 мая 2012 года.
Вряд ли стоит России заводить собственные оффшорные зоны, ведь они используются преимущественно для отмыва и ухода от налогов. А неофициальную оффшорную зону в Дагестане лучше бы и вовсе выкорчевать. Вот ведь не прописано в соседней Чечне ни одного банка, и ничего, живут люди. Судя по творящимся в национальном банковском секторе безобразиям, Дагестан вряд ли созрел до самостоятельного банковского сектора. Тем более что Коран запрещает ссудный процент. Между тем, если судить по финансовой отчетности, абсолютно все банки, зарегистрированные в Дагестане, не гнушаются получать процентные доходы.
Новый руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина получает в наследство непаханое минное поле на Кавказе.
Комментарии 23
Имхо, это единственный способ управления на Кавказе.
Так не получится :Чечня мононациональный регион -практически одни чеченцы, а Дагестан как Россия в миниатюре -только крупных этносов десять (причем одного ведущего как в России как раз нет) , а некрупных вообще не сосчитать..
С таким подходом можно получить серьезный межнациональный конфликт.
При построении цивилизованного общества основная задача - разрушить кланы. А Вы предлагаете их культивировать.
Что до оптимальности нашей политики на Кавказе... Я думаю, что она именно такая. Про Путина можно сказать много всякого. Но его нельзя назвать узко мыслящим человеком.
Смешали все в одну кучу и сделали из этого свои умозаключения.
Банки в Дагестане работают в тех условиях, в которых им дают работать. И выживают как могут. Вы не пишите про сложности нормального банкинга в Дагестане. Когда экономика вся в тени. Когда целые танкера с нефтью, сухогрузы с цементом, составы с щебнем продаются за наличный расчет. Не говоря уже о рознице. Потому и оборот наличный такой большой. Потому и есть спрос на наличность. Потому и московская бюрократия пользуется услугами наших банков, чтоб отмывать свои ворованные бюджетные деньги.
В последние годы политика Москвы в Дагестане была направлена на полный развал экономики региона. Заливали все деньгами. У людей пропал стимул заниматься бизнесом. Зачем? Намного легче бюджет распилить. Всем поделить. Все довольны - и правоохранители и регуляторы и чиновники. А от бизнесмена какой толк? Только налоги - от которых людям ничего не перепадает.
Отставка Билалова, и проблемы у "Суммы" - это политика в Москве. Она не имеет отношения к переменам в республике.
Сейчас у народа появилась надежда на лучшее. Но есть много фактов, дающих повод в этом сомневаться. Однозначно только, что зачистка банков будет продолжена. Реальные кандидаты тоже есть. Время покажет...
Соглашусь. Но это касается не только Дагестана.
При этом: политика ЦБ - вне нашей с вами компетенции. Одно слово - ЕКХ.
Хоть кто-то приоткрыл глаза на то, что творится в этом регионе.
Так что зачистка проводится по заказу из Москвы. И это еще один способ взять под свой контроль ВСЕ финансовые потоки в республике, чтобы всегда была ниточка, за которую можно дергать.
Еще один доморощенный "эксперт" рассказывает о дагестанском банкинге.
Вы с чем-то не согласны?
А пока рулит 1-й зам. Дама, которая ничего из себя не представляет на этом месте. Зато под чутким контролем бывшего Председателя. Он ее для этого и поднял из обычных сотрудников экономического отдела. Очень исполнительная. Исполнит все, что ей будет говорить бывший шеф. По его сценарию - за это время его сын, нынешний начальник ГРКЦ, должен подняться до уровня зампреда Нац. Банка, а потом сменить эту даму на ее посту. Вот такой вот театр. Надеюсь, сценарий не состоится. Хотя для банкиров - это наиболее спокойный ход событий. Без потрясений. Неопределенность намного хуже. Как будет мести новая метла, и насколько он будет голоден - никто не знает.