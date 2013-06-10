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Минное поле на Кавказе

10.06.2013 11:39 23 2 761 просмотр
В ответ на кипрскую экспроприацию наших толстосумов Дмитрий Медведев предложил создать оффшорную зону на Дальнем Востоке. Между тем, в России явочным порядком давно уже действует своя оффшорная зона – Дагестан. По насыщенности банками эта маленькая, но гордая республика конкурирует если уж не со Швейцарией, то с Люксембургом. По числу кредитных организаций Дагестан занимает третье место среди регионов России - сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. На пятачке горной земли прописались 25 кредитных организаций и 14 филиалов инорегиональных банков.

Но не всем по нраву кипучая деятельность отечественных банкиров-горцев. Недавно на них обрушился гнев регулятора. В своей бесконечной мудрости он сократил поголовье дагестанских кредитных организаций - с октября прошлого года 5 из них лишились лицензии. При вскрытии была обнаружена гнойная куча банковских извращений – нарисованная касса и капитал, фиктивные вклады, предназначенные для получения страховки АСВ, и это уже не говоря о само собой подразумеваемых отмыве и обналичивании.

Впрочем, причиной гонений вряд ли явилось обналичивание и финансирование «леса». Истинной причиной стал передел власти в Дагестане, начавшийся после удара по Ахмеду Билалову. Помните пару трамплинов Красной Поляны, которые при начальной стоимости в 1,2 млрд руб. обошлись бюджету в 8 млрд руб.? Этот удар нарушил равновесие между двумя основными силами Дагестана, что привело к кадровым перестановкам в руководстве республики. Магомедсалам Магомедов лишился поста Президента Республики Дагестан. Только что был арестован мэр Махачкалы Саид Амиров, отправился в отставку глава Нацбанка Дагестана Сиражутдин Ильясов. Столь масштабные перемены могут привести к продолжению зачистки дагестанских банков.

Гонения, судя по статистике, подорвали важное направление деятельности дагестанской банковской группировки - обналичивание. Или, по крайней мере, упрятали его глубже, за пределы официальной отчетности, где этот национальный бизнес выпирал самым непристойным образом. Так, совокупный кассовый оборот дагестанских кредитных организаций за апрель 2013 года сократился в 2,9 раза по сравнению с кассовым оборотом за апрель 2012 года. Остатки в кассе на 1 мая 2013 года также сократились в 2,9 раза по сравнению с этим показателем на 1 мая 2012 года.

Вряд ли стоит России заводить собственные оффшорные зоны, ведь они используются преимущественно для отмыва и ухода от налогов. А неофициальную оффшорную зону в Дагестане лучше бы и вовсе выкорчевать. Вот ведь не прописано в соседней Чечне ни одного банка, и ничего, живут люди. Судя по творящимся в национальном банковском секторе безобразиям, Дагестан вряд ли созрел до самостоятельного банковского сектора. Тем более что Коран запрещает ссудный процент. Между тем, если судить по финансовой отчетности, абсолютно все банки, зарегистрированные в Дагестане, не гнушаются получать процентные доходы.

Новый руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина получает в наследство непаханое минное поле на Кавказе.

Комментарии 23

Борис Бенедиктов  (lotus123)
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На мой взгляд, проблема в Дагестане не банковская, а политическая. Там надо найти/выбрать местного царька, навроде Кадырова, помочь ему выкорчевать остальных царьков и спрашивать с него по полной. И за банки, и за бюджет, и за обстановку в республике.

Имхо, это единственный способ управления на Кавказе.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Ни в коем случае. Нельзя нарушать этническое равновесие. Оптимально поддерживать этносы в состоянии существующего вялотекущего конфликта, не давая им объединиться против их основного врага - России. Усиление одного этноса за счет других ведет к формированию одного сильного врага вместо десятка слабых и постоянно конфликтующих друг с другом. Оптимально у власти держать царька из второго по силе этноса - он будет ослаблять самый сильный этнос. В случае Дагестана лучше поддерживать даргинцев. Но и нынешняя политика ротации даргинцев и аварцев также вполне разумна.
DrAwesome  (DrAwesome)
#
"Оптимально поддерживать этносы в состоянии существующего вялотекущего конфликта, не давая им объединиться против их основного врага - России". Избави Вишну нас таких друзей, а уж с этими врагами разберёмся быстро. В одни сутки.
Андрей М  (123458)
#
Цитата
Там надо найти/выбрать местного царька, навроде Кадырова, помочь ему выкорчевать остальных царьков и спрашивать с него по полной.

Так не получится :Чечня мононациональный регион -практически одни чеченцы, а Дагестан как Россия в миниатюре -только крупных этносов десять (причем одного ведущего как в России как раз нет) , а некрупных вообще не сосчитать..
С таким подходом можно получить серьезный межнациональный конфликт.
Борис Бенедиктов  (lotus123)
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Мне, конечно, не нравится Кадыров. Но с ним с течением времени Чечсня может придти к цивилизованному обществу, вроде турецкого или египетского. А то, что делается сейчас в Дагестане, ведет к афганскому или, в лучшем случае, ливийскому сценарию.

При построении цивилизованного общества основная задача - разрушить кланы. А Вы предлагаете их культивировать.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Вы уверены, что наша задача на Кавказе - построить цивилизованное общество? Вот, глядя на Чечню, я так не думаю. Заметьте - я говорю про существующую политику, а не про оптимальную.
Борис Бенедиктов  (lotus123)
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Мне хочется так думать. С Чечней, конечно, много непоняток. Но надо понимать менталитет населения. Кавказский лидер - это не уважающий закон политкорректный интеллектуал. Это чуть припорошенный образованием первобытный самодур, над которым довлеют вековые традиции. Этим традициям надо потакать в обмен на лояльность. Надо дать ему покрасоваться, почувствовать себя самовластным царьком, безжалостно пресекая любые его попытки выйти за рамки отведенной ему самостоятельности.

Что до оптимальности нашей политики на Кавказе... Я думаю, что она именно такая. Про Путина можно сказать много всякого. Но его нельзя назвать узко мыслящим человеком.
Bankir05  (Bankir05)
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Максим, Вам бы романы писать.
Смешали все в одну кучу и сделали из этого свои умозаключения.
Банки в Дагестане работают в тех условиях, в которых им дают работать. И выживают как могут. Вы не пишите про сложности нормального банкинга в Дагестане. Когда экономика вся в тени. Когда целые танкера с нефтью, сухогрузы с цементом, составы с щебнем продаются за наличный расчет. Не говоря уже о рознице. Потому и оборот наличный такой большой. Потому и есть спрос на наличность. Потому и московская бюрократия пользуется услугами наших банков, чтоб отмывать свои ворованные бюджетные деньги.
В последние годы политика Москвы в Дагестане была направлена на полный развал экономики региона. Заливали все деньгами. У людей пропал стимул заниматься бизнесом. Зачем? Намного легче бюджет распилить. Всем поделить. Все довольны - и правоохранители и регуляторы и чиновники. А от бизнесмена какой толк? Только налоги - от которых людям ничего не перепадает.
Отставка Билалова, и проблемы у "Суммы" - это политика в Москве. Она не имеет отношения к переменам в республике.
Сейчас у народа появилась надежда на лучшее. Но есть много фактов, дающих повод в этом сомневаться. Однозначно только, что зачистка банков будет продолжена. Реальные кандидаты тоже есть. Время покажет...
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Именно конфликт Билалова и Керимова, с одной стороны, и братьев Махмудовых, с другой, и привел к последним изменениям в руководстве Дагестана.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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"Однозначно только, что зачистка банков будет продолжена"

Соглашусь. Но это касается не только Дагестана.
При этом: политика ЦБ - вне нашей с вами компетенции. Одно слово - ЕКХ.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Спасибо, Максим!
Хоть кто-то приоткрыл глаза на то, что творится в этом регионе.
Лего Легов  (Легов)
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Необходимо оставить несколько банков в Дагестане(сбер ,втб ) и каждый месяц проверка из Москвы с охраной.
Bankir05  (Bankir05)
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Еще немного о наличном обороте. Одними из крупных обнальных площадок, наверное не только в Дагестане, являются региональные филиалы Сбера и РСХБ. только их кассовые обороты вы не можете анализировать. Сейчас идет передел этого бизнеса от частных банков к государственным. Сбер открыл свои отделения в Дагестане во всех бывших офисах "Экспресса". Даже голову перевели в здание головы Экспресса. Очевидно, что за все Сбер платит аренду. Неужели Греф не знает, кто руководит его Дагестанским отделением. Человек, который обанкротил самый крупный дагестанский банк. А сейчас делает все, чтобы занять пост Председателя Нац. Банка.
Так что зачистка проводится по заказу из Москвы. И это еще один способ взять под свой контроль ВСЕ финансовые потоки в республике, чтобы всегда была ниточка, за которую можно дергать.
назар  (nazar26)
#
Грефу по... Кто руководит их региональными подразделениями, убедился в этом на 100%.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Про "доморощенного" вам, Банкир05, виднее, а то что она рассказала - мне было интересно.
Вы с чем-то не согласны?
Лего Легов  (Легов)
#
Очень печально,а мы только порадовались,что ушли на пенсию пред.Нац.Банка Дагестана.
Лего Легов  (Легов)
#
Bankir05 кто самый оптимальный на должность Нац.Банка?
Bankir05  (Bankir05)
#
У нас стараются фамилии не называть раньше времени. Могут не дожить до назначения. Думаю, что из столицы кого то пришлют. Хотя бы временно.
А пока рулит 1-й зам. Дама, которая ничего из себя не представляет на этом месте. Зато под чутким контролем бывшего Председателя. Он ее для этого и поднял из обычных сотрудников экономического отдела. Очень исполнительная. Исполнит все, что ей будет говорить бывший шеф. По его сценарию - за это время его сын, нынешний начальник ГРКЦ, должен подняться до уровня зампреда Нац. Банка, а потом сменить эту даму на ее посту. Вот такой вот театр. Надеюсь, сценарий не состоится. Хотя для банкиров - это наиболее спокойный ход событий. Без потрясений. Неопределенность намного хуже. Как будет мести новая метла, и насколько он будет голоден - никто не знает.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Обязанности председателя Нацбанка Дагестана временно исполняет первый заместитель Светлана Бацына.
Алекс  (Alex82)
#
Цитата
А пока рулит 1-й зам. Дама, которая ничего из себя не представляет на этом месте. Зато под чутким контролем бывшего Председателя. Он ее для этого и поднял из обычных сотрудников экономического отдела. Очень исполнительная. Исполнит все, что ей будет говорить бывший шеф
значит и там есть своя Биулина-На. smile;)
Bankir05  (Bankir05)
#
А еще на месте Пред-ля Нац. Банка спит и видит себя нынешний начальник инспектирования по Дагестану. Пытается через свои связи у Керимовского депутата Госдумы продвинуть свою кандидатуру. Написал целый Талмуд под чужой фамилией на имя Хлопонина со всякой грязью на все руководство Нац. Банка. Однако, оветственность за состояние банков региона отчасти и на нем. Например, за все время работы банк Экспресс ни разу не проверялся как положено - за исключением последней проверки, когда Москва уже контролировала каждое телодвижение.
назар  (nazar26)
#
Вообще интересно дожить что бы увидеть развязку на Кавказе.
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