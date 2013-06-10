Минное поле на Кавказе

В ответ на кипрскую экспроприацию наших толстосумов Дмитрий Медведев предложил создать оффшорную зону на Дальнем Востоке. Между тем, в России явочным порядком давно уже действует своя оффшорная зона – Дагестан. По насыщенности банками эта маленькая, но гордая республика конкурирует если уж не со Швейцарией, то с Люксембургом. По числу кредитных организаций Дагестан занимает третье место среди регионов России - сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. На пятачке горной земли прописались 25 кредитных организаций и 14 филиалов инорегиональных банков.



Но не всем по нраву кипучая деятельность отечественных банкиров-горцев. Недавно на них обрушился гнев регулятора. В своей бесконечной мудрости он сократил поголовье дагестанских кредитных организаций - с октября прошлого года 5 из них лишились лицензии. При вскрытии была обнаружена гнойная куча банковских извращений – нарисованная касса и капитал, фиктивные вклады, предназначенные для получения страховки АСВ, и это уже не говоря о само собой подразумеваемых отмыве и обналичивании.



Впрочем, причиной гонений вряд ли явилось обналичивание и финансирование «леса». Истинной причиной стал передел власти в Дагестане, начавшийся после удара по Ахмеду Билалову. Помните пару трамплинов Красной Поляны, которые при начальной стоимости в 1,2 млрд руб. обошлись бюджету в 8 млрд руб.? Этот удар нарушил равновесие между двумя основными силами Дагестана, что привело к кадровым перестановкам в руководстве республики. Магомедсалам Магомедов лишился поста Президента Республики Дагестан. Только что был арестован мэр Махачкалы Саид Амиров, отправился в отставку глава Нацбанка Дагестана Сиражутдин Ильясов. Столь масштабные перемены могут привести к продолжению зачистки дагестанских банков.



Гонения, судя по статистике, подорвали важное направление деятельности дагестанской банковской группировки - обналичивание. Или, по крайней мере, упрятали его глубже, за пределы официальной отчетности, где этот национальный бизнес выпирал самым непристойным образом. Так, совокупный кассовый оборот дагестанских кредитных организаций за апрель 2013 года сократился в 2,9 раза по сравнению с кассовым оборотом за апрель 2012 года. Остатки в кассе на 1 мая 2013 года также сократились в 2,9 раза по сравнению с этим показателем на 1 мая 2012 года.



Вряд ли стоит России заводить собственные оффшорные зоны, ведь они используются преимущественно для отмыва и ухода от налогов. А неофициальную оффшорную зону в Дагестане лучше бы и вовсе выкорчевать. Вот ведь не прописано в соседней Чечне ни одного банка, и ничего, живут люди. Судя по творящимся в национальном банковском секторе безобразиям, Дагестан вряд ли созрел до самостоятельного банковского сектора. Тем более что Коран запрещает ссудный процент. Между тем, если судить по финансовой отчетности, абсолютно все банки, зарегистрированные в Дагестане, не гнушаются получать процентные доходы.



Новый руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина получает в наследство непаханое минное поле на Кавказе.