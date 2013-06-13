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Приказано кредитные ставки снизить. Или хотя бы попытаться

13.06.2013 13:48 15 2 955 просмотров
10 июня в Горках прошло совещание по экономическим вопросам. По итогам совещания Путин поручил правительству и ЦБ представить в недельный срок предложения по мерам, направленным на снижение стоимости кредитования предприятий реального сектора. Экономика загибается, а кто виноват? Виноваты во всем банки – так высоко задирают ставки, что к кредитам и не подступиться.

На том же совещании был предложен и инструмент вразумления жадных банкиров: индикативные ставки по банковским кредитам, которые должен будет устанавливать ЦБ. Положим, и сейчас ЦБ может устанавливать индикативные ставки какие душе угодно. Вопрос в том, будет ли наделен ЦБ правом требовать от банков не превышать эти ставки? И будет ли это право соответствовать антимонопольному законодательству? Ведь ограничение кредитных ставок – это регулирование цен на конкурентном рынке, т.е. откровенное ограничение конкуренции. В ст. 1 закона «О защите конкуренции» сказано: «Настоящий Федеральный закон определяет организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения … ограничения … конкуренции … Центральным банком Российской Федерации».

На рынке вкладов уже действует своя индикативная ставка - максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц. ЦБ негласно установил порог – эта ставка плюс то ли 1,5, то ли 2 процентных пункта, при превышении которого регулятор может «лечить» банки. Впрочем, сейчас этот индикатор находится на уровне 9,445%, и даже при надбавке в 2 процентных пункта получается низковато: всего-то 11,445%. Выше этого уровня – десятки банков. А Мособлбанк, известный своим творческим подходом к обходу ограничений ЦБ, по данным Ъ предлагает населению векселя под 13,5% годовых. Так что вряд ли можно назвать индикативную ставку по вкладам эффективным инструментом.

Более-менее разумное ограничение кредитных ставок достаточно сложно сконструировать – ведь банки определяют условия кредита, в том числе и процентную ставку для каждого более-менее крупного корпоративного клиента индивидуально. Процентная ставка зависит от кредитного риска заемщика, от размера кредита, от срока кредита и других нюансов. Впрочем, глава Минэкономразвития Белоусов считает, что все просто: «Ничего сложного здесь нет, поскольку тот же самый Банк России проводит типологию кредитов, типологию залогов, кредитных операций с соответствующими залогами, когда определяет группы рисков. Вот эту работу и надо провести в данном случае, потому что основная сложность в определении индикативной процентной ставки она состоит в том, чтобы определить риски». Министру виднее…

Если установить пороговую ставку, то это будет означать, что каким-то заемщикам будет отказано в кредите, хотя они бы и могли рассчитывать на него при более высокой процентной ставке. Таким образом, на рынке кредита неизбежно возникнет дефицит. Один из распространенных способов преодоление дефицита – взятки и откаты. Вспомним недавнее дело Голубкова из Росбанка.

Как еще банки отреагируют на ограничение процентных ставок по корпоративным кредитам? Начнется более активный рост розничного кредита за счет корпоративного, каннибализация корпоративного рынка розничным. Продолжится переток кредитной деятельности в оффшорные зоны.

Введение такого ограничения приведет к еще большему снижению темпа роста корпоративного кредитного портфеля. Т.е. вместо ожидаемого результата добьемся ровно противоположного.

Комментарии 15

Борис Бенедиктов  (lotus123)
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На мой взгляд, есть лишь одна возможность "отрегулировать" ставки по кредитам. Это директивно установить в госбанках (Сбер, ВТБ, Газпром, РСХБ...) желаемый процент. Я не знаю, сколько придется потратить бюджету на очередную придумку Путина. Но то, что это обвалит кредитный рынок - точно.
Борис Бенедиктов  (lotus123)
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Из Вашей заметки:
Цитата
Забавно получается с госбанками: как получать госпомощь, так они государственные, а как удваивать рост ВВП – так вроде и частные…
С розничными кредитами проблема немного другая. Есть много банков, живущих только ими. Если госбанки понизят тставку даже на 3 процента, этим банкам - каюк.
atialloy  (atialloy)
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С шашкой на лихом коне. Некто поскакал на высокие ставки. Или можно сказать, что под таким запросом, это их хотелки smile:D Нужно денежно кредитную политику менять и обуздать гос. монополии!
Ставочка Процентная  (Pfhfpf)
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Согласна, Путин все больше напоминает молодого Чапая, который "академиев не проходил", но отступать не в его правилах.
Короче юристов за руль сажать нельзя. Они сами это уже не раз доказали. Каждый должен своим делом заниматься. Государственных людей надо выращивать с пеленок
Андрей Банас  (kredit-konsultant)
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Сбербанк в начале 2000 года имел годовую планку по кредитом 19%,а сейчас даже постоянным клиентам предлагает кредит до 25%. Банки снимают последние штаны с народа.
Prosto Tak  (yuxdz)
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А Мособлбанк, известный своим творческим подходом к обходу ограничений ЦБ, по данным Ъ предлагает населению векселя под 13,5% годовых.
АСВ за векселя не отвечает, посему они будут исключительно проблемой буратинок, связавшихся с оным банком. А если оный банк имеет прямое отношение к широко известной своим финансовым профессионализмом Морковской области -- векселя так или иначе оплотят щастливые налогоплательщики. Поэтому хоть 20% туда печатай. smile:D
Алекс  (Alex82)
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Максим, по вкладам ставка рефинансирования + 5 проц. пункта
Проблема в том, что с больными фантазиями ЦБ РФ надо бороться, вопрос только кто будет, по вкладам, должны вкладчики.
Вот кстати вопрос почему никто не кинул заявления в ФАС по данному поводу? Надо подумать, может стоит кинуть, а то эти пустые головы в ЦБ ничего реально придумать не могут вот фигней и занимаются, лишь бы зады спасти.
Дмитрий  (mitac)
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Ставка может быть и 3%, но как мы видели недавно в одном сосьете банке, не в ставке дело, а в приятном откате.
Сергей Абелситов  (abelsitov)
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Зарубежные банки неплохо себя чувствуют с 1-2%. А почему? Может это связано с разными аппетитом банкиров? Кто может это объяснить "на пальцах"?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Если Вы имеете в виду чистую процентную маржу, то в развитых странах уровень кредитных рисков ниже, да и рисуют их банки отчетность не столь красочно, как наши.
Ставочка Процентная  (Pfhfpf)
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Кто это тут задумал мне указывать?
Пукин что ли, а может Хабибулина? Ну-ну, видали мы таких командиров smile:D
Сначала с рисками разберитесь, а потом может дам порулить smile;)
Гектор  (Гектор)
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да, ничем кроме ощутимого понижения ставок по депозитам и минимального снижения кредитной ставки это не закончится! Так уже было много раз. Взять, к примеру, создание МФЦ. Замахнулись, покричали, не получилось, тихо умолкли!
Сергей Абелситов  (abelsitov)
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Максим, из Вашего ответа следует, что в России на порядок выше кредитные риски, чем в европейских странах. В этой связи интересный вопрос - чем это обусловлено? Не возврат кредитов - это норма для нашей страны? Или следствие "узаконенного" разворовывания государственных средств?
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