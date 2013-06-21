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Кто виноват?

21.06.2013 12:15 17 3 186 просмотров
Виноваты ли банки в том, что наша экономика попала в болото стагнации? Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим график, на котором изображена динамика изменения ВВП и кредита экономике.



График наглядно демонстрирует: рост кредита не является существенным фактором роста ВВП, тогда как рост ВВП является определяющим фактором роста кредита. Действительно, экстремумы графика роста ВВП с некоторым лагом отображаются в соответствующие им экстремумы графика роста кредита, а вот обратного эффекта не наблюдается. Все-таки не хвост виляет собакой, а собака – хвостом.

Поэтому искусственно стимулировать рост кредита для реанимации экономического роста вряд ли целесообразно. Стимулировать рост кредита можно точечно, для развития отдельных предприятий и, возможно, отраслей, но не экономики в целом.

Тем не менее, понятно, что состояние кредитного рынка оказывает влияние на экономику. Например, коллапс рынка кредита может вызвать экономический кризис. А удешевление кредита будет, несомненно, способствовать экономическому росту. Что должно сделать государство для снижения кредитных ставок? Самое простое решение – и самое глупое – искусственно ограничить кредитные ставки. Недопустимость такого лобового подхода я обсуждал в заметке «Приказано кредитные ставки снизить. Или хотя бы попытаться».

Для снижения кредитных ставок государство должно способствовать росту конкуренции в банковском секторе. Однако пока мы наблюдаем противоположную тенденцию: государство само разрушает конкуренцию в банковском секторе, наращивая группировку госбанков. В частности, доля госбанков в совокупном корпоративном кредитном портфеле превышает 50%. Приватизация же госбанков пока отодвигается на неопределенное будущее.

Комментарии 17

ннгщн апаппа  (ddtthh)
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Конкуренция на рынке кредитования практически никак не влияет на уровень ставок если не будет периизбытка ликвидности.Но даже и при этом ставки могут не снижатся если банки будут закладывать всевозможные (чаще всего надуманные) риски и дикую маржу в ставки.Госбанки как раз позволяют переломить подобную тенденцию поскольку хотя бы волюнтариским решением могут снизить ставки.Засилье госбанков в российских условиях это даже положительное явление.А все стенания по этому поводу " экспертов"-это всего лишь лоббизм интересов ком.банков которым мешают проглотить весь пирог,да ещё делают оставшующя часть менее сладкой.
sergeysvrm  (sergeysvrm)
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"С ног на голову". Как раз-таки наличие большего количества предложений (конечно же это не главное, но один из важных факторов) и определяет то, что ставки по кредитам несколько снижаются. Не государство в лице известных банков их снижает. Как-то командное снижение в ГБ (при наличии воли наверху) не сильно впечатляет. Был бы один банк - кредиты были бы 20-25%, никто бы не пищал, т.к. брать не у кого: либо 20-25%, либо никак. Ради примера скажите: ставки кредитов в госбанках самые низкие? Нет! А почему, ведь ресурс у них один из самых дешевых? Среди коммерческих (к слову, предложения самые разные) можно найти вполне себе приемлемое предложение. По моему, ГБ лишь определяют некую "линию" на какой-то промежуток времени,на которую ориентируются КБ (предлагать продукты "выше", или "ниже" - определяет стратегия банка)
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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ннгщн апаппа, из Вашего утверждения "Конкуренция на рынке кредитования практически никак не влияет на уровень ставок если не будет периизбытка ликвидности" следует, что и на монополистическом, и на совершенно конкурентном рынке кредита будут одинаковые процентные ставки. Увы, это противоречит основам микроэкономики.
ннгщн апаппа  (ddtthh)
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Цитата
это противоречит основам микроэкономики.

Основам макроэкономики может и противоречит,а вот практике нет. smile;)
Возьмём к примеру рынок потребкредитования на котором ощушается довольно сильная конкуренция.Однако это не мешает банкам держать ставки 50-70% с учётом всяких комиссий,закладывая в процентную ставку всевозможные риски (которые затем плавно перетекают в маржу smile:D ).При этом рынок потребов растёт на десятки процентов ежегодно.Видимо кредитоманы готовые кредитоватся под такой % не переводятся.Ну и где здесь невидимая рука рынка?А вот когда наступит "затовативание" потребов,когда уже не найдётся дурачков кредитоватся под такой %,когда лимиты выделенные банками на потребкредитование будут очень сушественно не выбраны,вот тогда и наступит снижение ставок,что бы привлечь новых клиентов.Кол-во банков не имеет к этому никакого отношения их может быть два,десять,сто-конкуренция будет происходить не между банками,а между покупателем и продавцом.Как в общем-то и всюду в рос.бизнесе,где продавец стремится содрать максимальную цену,невзирая ни на какую конкуренцию.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Когда на рынке розничного кредита был один-единственный банк, все его прекрасно знают, то эффективная ставка зашкаливала далеко за 100% годовых. Сейчас, с ростом конкуренции, аппетиты у банков заметно ужались, эфф. ставки стали значительно ниже.
В  (Cheerokee)
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Цитата
Основам макроэкономики может и противоречит,а вот практике нет.

Вы не путайте "божий дар с яичницей"!
На данный момент у нас в лучшем случае олигополия на практике.
У нас крайне низкая конкуренция в банковском секторе, а государство планомерно ее снижает несколькими путями:
1) поднимая требования для мелких, более конкурентных банков (и по капиталу для них и по резервам для всех и по отчислениям в АСВ планирует повышать)
2) тупо и банально консолидируя рынок госбанками: много банков было съедено в кризис госбанками (тот же Собинбанк, спасение Глобэкса), ВТБ начал "есть" игроков еще задолго до кризиса (Гута, какой-то питерский средний банк) и "бессмысленная и беспощадная" битва за "сидевший на крючке" банк Москвы; Сбер, купивший как Тройку так и Турецкий банк с его московской "дочкой".
3) крайне тупо выделяя нецелевые средства на льготных условиях исключительно крупнейшим банкам (в основном государственным, разумеется!)

Единственная более-менее конкурентная узкая банковская область --- вклады в городах миллионниках "до 700 тысяч" smile:pardon:
Prosto Tak  (yuxdz)
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Ага, если пипл хавает -- зачем же снижать ему ставки? smile:D Вполне логично. Правда, конец на практике может быть другой -- дурачки просто откажутся платить. И в случае массовых отказов банчки сделать ничего не смогут, просто склеят ласты. smile:D
ннгщн апаппа  (ddtthh)
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Цитата
Когда на рынке розничного кредита был один-единственный банк, все его прекрасно знают, то эффективная ставка зашкаливала далеко за 100% годовых

А каковы тогда были объёмы кредитования?Мизерные по сравнению с нынешним временем,вот банк и снимал сливки с рынка.Думаю если бы сейчас выделялись такие средства на розничное кредитование,нашлись бы люди готовые кредитоватся и под 500%,ведь находятся же клиенты у МФО.
В  (Cheerokee)
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Цитата
Думаю если бы сейчас выделялись такие средства на розничное кредитование,нашлись бы люди готовые кредитоватся и под 500%,ведь находятся же клиенты у МФО.

Это еще раз подтверждает тезис о том что конкуренция влечет за собой снижение цен, т.е. ставок по кредиту
ннгщн апаппа  (ddtthh)
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Цитата
Это еще раз подтверждает тезис о том что конкуренция влечет за собой снижение цен, т.е. ставок по кредиту

Конкуренция теоритически влечёт за собой снижение цет.Когда же ресурсов не хватает конкуренция происходит уже между покупателем и продавцом.И неважно сколько на рынке в данный момент продавцов.А в российских условиях это ешё усугубляется стилем ведения бизнеса,когда рос. банки (как и почти весь бизнес) привыкли работать от маленьких объёмов,но с дикой маржой.
Николай Колпаков  (kolyan125)
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Что значит теоретически? Пример деятельности "известного розничного банка" как раз наглядно продемонстрировал, что появление новых банков приводит к снижению ставок в среднем по рынку. Для "известного розничного банка" это было как для потребкредитов (он был практически монополистом во всех сетях), так и для кредитных карт (он держал 90% объема рынка). И только тогда, когда к 2004-2005гг. в эти области ринулись другие банки, и "известному розничному банку" пришлось менять ставки. И еще как плюс к снижению ставки послужило ужесточение регулирования, когда ЦБ обязало информировать клиентов о ПСК. Госбанки же в отсутствие конкуренции никаких ставок снижать не будут (у них есть свои лоббисты в правительстве). А как раз при конкуренции ставки снижать им приходится, т.к. качеством обслуживания они побороть не могут, приходится "воевать" ценовыми средствами.
koza nostra  (maestro tuk)
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Наконец -то услышал от сотрудника банка критику основ рейганомики. Дело за малым- донести эту мысль до "мальчиков в коротких штанишка"- реформаторов. А то ведь они так и остались в 80-ых годах.
bng131 bng131  (bng131)
#
Обсуждаемая тема, безусловно, важна и интересна, но есть несколько замечаний и предложений.
Представленные графики «притянуты за уши» к неким заведомо сделанным выводам. С тем, чтобы с помощью данных графиков обосновать верность этих самых выводов. Наверное, нужно наоборот – из анализа графиков, выводы.
«Кредит экономике» – это что? Объём кредитных ресурсов, выданных банками? Кому – производственному сектору, муниципалитетам, физлицам на потребкредитование, ипотечникам? И, что означает тогда, допустим, показатель « – 8%»?
Параллельно обсуждаются вопросы величины процентных ставок и стимулирования через них развитие экономики. Так может «кредит экономике» – это величина ставки?
Нули систем координат, наверное, лучше брать на одном уровне и при этом выделить в системе координат горизонтальные цветовые сектора – индикаторы .
Роман  (romafilev)
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Это не икономика,а расточительство .Правнуки добрым словом вспомнят,ресурсов не много осталось.Хоть не смешите))
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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bng131, кредит экономике - это сумма корпоративного и розничного кредитного портфеля банковской системы.
петр петров  (100$*)
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Роман_Правнуки добрым словом вспомнят,ресурсов не много осталось.
«Мы с вами ещё так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут!» (В.С. Черномырдин).
Александр Рублев  (rybal2880)
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Банки виноваты в том,что их много,а процентная ставка по кредиту не падает... smile:D
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