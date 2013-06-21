Кто виноват?

Виноваты ли банки в том, что наша экономика попала в болото стагнации? Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим график, на котором изображена динамика изменения ВВП и кредита экономике.
График наглядно демонстрирует: рост кредита не является существенным фактором роста ВВП, тогда как рост ВВП является определяющим фактором роста кредита. Действительно, экстремумы графика роста ВВП с некоторым лагом отображаются в соответствующие им экстремумы графика роста кредита, а вот обратного эффекта не наблюдается. Все-таки не хвост виляет собакой, а собака – хвостом.
Поэтому искусственно стимулировать рост кредита для реанимации экономического роста вряд ли целесообразно. Стимулировать рост кредита можно точечно, для развития отдельных предприятий и, возможно, отраслей, но не экономики в целом.
Тем не менее, понятно, что состояние кредитного рынка оказывает влияние на экономику. Например, коллапс рынка кредита может вызвать экономический кризис. А удешевление кредита будет, несомненно, способствовать экономическому росту. Что должно сделать государство для снижения кредитных ставок? Самое простое решение – и самое глупое – искусственно ограничить кредитные ставки. Недопустимость такого лобового подхода я обсуждал в заметке «Приказано кредитные ставки снизить. Или хотя бы попытаться».
Для снижения кредитных ставок государство должно способствовать росту конкуренции в банковском секторе. Однако пока мы наблюдаем противоположную тенденцию: государство само разрушает конкуренцию в банковском секторе, наращивая группировку госбанков. В частности, доля госбанков в совокупном корпоративном кредитном портфеле превышает 50%. Приватизация же госбанков пока отодвигается на неопределенное будущее.
Комментарии 17
Основам макроэкономики может и противоречит,а вот практике нет.
Возьмём к примеру рынок потребкредитования на котором ощушается довольно сильная конкуренция.Однако это не мешает банкам держать ставки 50-70% с учётом всяких комиссий,закладывая в процентную ставку всевозможные риски (которые затем плавно перетекают в маржу ).При этом рынок потребов растёт на десятки процентов ежегодно.Видимо кредитоманы готовые кредитоватся под такой % не переводятся.Ну и где здесь невидимая рука рынка?А вот когда наступит "затовативание" потребов,когда уже не найдётся дурачков кредитоватся под такой %,когда лимиты выделенные банками на потребкредитование будут очень сушественно не выбраны,вот тогда и наступит снижение ставок,что бы привлечь новых клиентов.Кол-во банков не имеет к этому никакого отношения их может быть два,десять,сто-конкуренция будет происходить не между банками,а между покупателем и продавцом.Как в общем-то и всюду в рос.бизнесе,где продавец стремится содрать максимальную цену,невзирая ни на какую конкуренцию.
Вы не путайте "божий дар с яичницей"!
На данный момент у нас в лучшем случае олигополия на практике.
У нас крайне низкая конкуренция в банковском секторе, а государство планомерно ее снижает несколькими путями:
1) поднимая требования для мелких, более конкурентных банков (и по капиталу для них и по резервам для всех и по отчислениям в АСВ планирует повышать)
2) тупо и банально консолидируя рынок госбанками: много банков было съедено в кризис госбанками (тот же Собинбанк, спасение Глобэкса), ВТБ начал "есть" игроков еще задолго до кризиса (Гута, какой-то питерский средний банк) и "бессмысленная и беспощадная" битва за "сидевший на крючке" банк Москвы; Сбер, купивший как Тройку так и Турецкий банк с его московской "дочкой".
3) крайне тупо выделяя нецелевые средства на льготных условиях исключительно крупнейшим банкам (в основном государственным, разумеется!)
Единственная более-менее конкурентная узкая банковская область --- вклады в городах миллионниках "до 700 тысяч"
А каковы тогда были объёмы кредитования?Мизерные по сравнению с нынешним временем,вот банк и снимал сливки с рынка.Думаю если бы сейчас выделялись такие средства на розничное кредитование,нашлись бы люди готовые кредитоватся и под 500%,ведь находятся же клиенты у МФО.
Это еще раз подтверждает тезис о том что конкуренция влечет за собой снижение цен, т.е. ставок по кредиту
Конкуренция теоритически влечёт за собой снижение цет.Когда же ресурсов не хватает конкуренция происходит уже между покупателем и продавцом.И неважно сколько на рынке в данный момент продавцов.А в российских условиях это ешё усугубляется стилем ведения бизнеса,когда рос. банки (как и почти весь бизнес) привыкли работать от маленьких объёмов,но с дикой маржой.
Представленные графики «притянуты за уши» к неким заведомо сделанным выводам. С тем, чтобы с помощью данных графиков обосновать верность этих самых выводов. Наверное, нужно наоборот – из анализа графиков, выводы.
«Кредит экономике» – это что? Объём кредитных ресурсов, выданных банками? Кому – производственному сектору, муниципалитетам, физлицам на потребкредитование, ипотечникам? И, что означает тогда, допустим, показатель « – 8%»?
Параллельно обсуждаются вопросы величины процентных ставок и стимулирования через них развитие экономики. Так может «кредит экономике» – это величина ставки?
Нули систем координат, наверное, лучше брать на одном уровне и при этом выделить в системе координат горизонтальные цветовые сектора – индикаторы .
«Мы с вами ещё так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут!» (В.С. Черномырдин).