Нужна ли девальвация рубля экономике России?

Экономика стагнирует, ВВП за I квартал 2013 года вырос всего на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. График изменения ВВП напоминает траекторию падающего самолета.Угроза рецессии становится все более явной. Некоторые эксперты рекомендуют лечить экономику «проверенными» средствами: ослаблением денежно-кредитной политики и девальвацией рубля. Девальвация рубля могла бы быть полезной для российской экономики при условии недозагруженности производственных мощностей отечественных предприятий. Механизм простой: дорожающая валюта повышает цены на импорт в рублях, что снижает спрос на него и способствует замещению импорта товарами отечественного производства. Также российский экспорт становится дешевле в иностранной валюте, что повышает спрос на него. Именно этот механизм и сработал после дефолта 1998 года. Если же простаивающих производств нет, то возможны два варианта. Первый - рост инвестиций: закупаются новые производственные мощности, чтобы удовлетворить возросший спрос на отечественную продукцию. Если же первый вариант невозможен, то девальвация полностью уходит в инфляцию из-за роста цен на импорт, не замещаемого продукцией отечественного производства. Именно такую ситуацию мы и наблюдаем из-за того, что предприниматели предпочитают не инвестировать в новые средства производства и не восстанавливать изношенные производственные мощности, а выводить капитал за рубеж. Причина такого поведения предпринимателей известна – отвратительный бизнес-климат России. Чем больше инвестируешь в производство, тем выше риск, что его отнимут или замучают насмерть налогами и поборами. В 1998 году оставались не разрушенные производственные мощности, да и не все инженеры и рабочие разбежались, что и позволило в кратчайшие сроки восстановить производство. Сейчас ситуация явно другая: все, что могло разрушиться с советских времен, разрушилось, рабочие, если и не спились, то все равно давно вместе с инженерами утратили квалификацию, а новых рабочих не учат - ПТУ превратились в университеты и академии, обучающие менеджеров, экономистов и юристов.Поэтому девальвация рубля будет России только во вред. Она еще больше снизит инвестиционную привлекательность российской экономики и будет способствовать оттоку капитала.