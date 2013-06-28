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Нужна ли девальвация рубля экономике России?

28.06.2013 16:04 27 4 366 просмотров
Экономика стагнирует, ВВП за I квартал 2013 года вырос всего на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. График изменения ВВП напоминает траекторию падающего самолета.



Угроза рецессии становится все более явной. Некоторые эксперты рекомендуют лечить экономику «проверенными» средствами: ослаблением денежно-кредитной политики и девальвацией рубля. Девальвация рубля могла бы быть полезной для российской экономики при условии недозагруженности производственных мощностей отечественных предприятий. Механизм простой: дорожающая валюта повышает цены на импорт в рублях, что снижает спрос на него и способствует замещению импорта товарами отечественного производства. Также российский экспорт становится дешевле в иностранной валюте, что повышает спрос на него. Именно этот механизм и сработал после дефолта 1998 года. Если же простаивающих производств нет, то возможны два варианта. Первый - рост инвестиций: закупаются новые производственные мощности, чтобы удовлетворить возросший спрос на отечественную продукцию. Если же первый вариант невозможен, то девальвация полностью уходит в инфляцию из-за роста цен на импорт, не замещаемого продукцией отечественного производства. Именно такую ситуацию мы и наблюдаем из-за того, что предприниматели предпочитают не инвестировать в новые средства производства и не восстанавливать изношенные производственные мощности, а выводить капитал за рубеж. Причина такого поведения предпринимателей известна – отвратительный бизнес-климат России. Чем больше инвестируешь в производство, тем выше риск, что его отнимут или замучают насмерть налогами и поборами. В 1998 году оставались не разрушенные производственные мощности, да и не все инженеры и рабочие разбежались, что и позволило в кратчайшие сроки восстановить производство. Сейчас ситуация явно другая: все, что могло разрушиться с советских времен, разрушилось, рабочие, если и не спились, то все равно давно вместе с инженерами утратили квалификацию, а новых рабочих не учат - ПТУ превратились в университеты и академии, обучающие менеджеров, экономистов и юристов.

Поэтому девальвация рубля будет России только во вред. Она еще больше снизит инвестиционную привлекательность российской экономики и будет способствовать оттоку капитала.

Комментарии 27

Nikita Danilov
#
Статья один в один повторяет ход моих мыслей smile:) Прямо гордость за себя испытал))
+1 аргумент в спорах будет/не будет девальвация smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Максим, а официально объявленное, как плановое, падение рубля на 3% - это сезонная мини-девальвация и потом назад отыграют? Или учитывая ситуацию в экономике, не полностью, по крайней мере среднесрочно?

Читала несколько лет назад в «Коммерсанте» статью под названием «Управляемая спекуляция». О том, как ЦБ продавал доллар по 36 рублей, чтобы потом купить ниже 30. Но с миллиардами можно ведь и на 3% навариться? И даже на 2? smile:)
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Пока больше факторов, способствующих девальвации: сокращение чистого экспорта, отток капитала, психические атаки сырьевого лобби... Но если будет политическая воля ЦБ, то у него пока вполне достаточно ресурсов противостоять девальвационному давлению.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, как всегда возможны два противоположных сценария … smile;)
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
C'est la vie smile:) Кроме того, я уж не стал спекулировать на непредсказуемой нефти, которая, как известно, является основным фактором рубля.
Ник. Еванов  (nevan3)
#
Цитата
Кроме того, я уж не стал спекулировать на непредсказуемой нефти, которая, как известно, является основным фактором рубля.


И правильно сделали. Т.к. курс рубля зависит исключительно от действий ЦБ и не имеет никакого отношения к цене на нефть.
http://nevan3.livejournal.com/3253.html
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Постройте, пожалуйста, график с двумя кривыми: пара RUBUSD (лучше именно так, а не USDRUB) и брент, и убедитесь в обратном. Также напомню, что ЦБ проводит валютные интервенции в случае достаточно серьезных отклонений цены бивалютной корзины.
Ник. Еванов  (nevan3)
#
А как Вы объясните 30% падение курса рубля при флэте на Брент в период с 08/12/2008 по 19/02/2009?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Есть и еще один фактор, неподконтрольный ЦБ - отток капитала.
Ник. Еванов  (nevan3)
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Цитата
Есть и еще один фактор, неподконтрольный ЦБ - отток капитала.

Согласен. Только какое отношение этот факт имеет к Вашему тезису о том, что "цены на нефть является основным фактором (определяющим курс) рубля"? По моему никакого!
инвестор лох  (инвестор лох)
#
Девальвация очень нужна нашей промышленности, ибо без девальвации промышленность фактически исчезнет. Ну а с исчезновением отечественного производства развалится и страна. Слишком она большая, чтобы прожить исключительно за счёт импорта всего и вся.
Сергей  (M.SV)
#
>>Девальвация очень нужна нашей промышленности...

Девальвация ее окончательно убьёт. В прямом смысле. Кушать рабочим нечего будет. Зарплата останется на прежнем уровне, а цены тут же взлетят.
инвестор лох  (инвестор лох)
#
Девальвация ее окончательно убьёт. В прямом смысле. Кушать рабочим нечего будет.
-------------
Очень не хочется задавать "неспортивные" вопросы, но здесь вынужден: а вы в какой сфере производства трудитесь?
zqzq qzqz  (zqzq)
#
Для прошма нужно оборудование. Оно производится на западе и продаётся в евро. Если прибыль была в рублях, из расчёта курса 1 к 40. оборудование стоило 40 рублей. То после рост курса, ваша прибыль уменьшится. Потому что вам уже будет нужно не 40, а 45. Не знюа откуда вы возьмёте недостаток средств. Вам придётся повышать будущую продукцию в цене.
iamvs  (iamvs)
#
На мой взгляд, эффект от девальвации в России всегда был очень слабым. В 1998 году паника населения обеспечила краткосрочный спрос на все виды товаров. Затем, растущие цены на нефть, через механизмы перераспределения, обеспечили устойчивый долгосрочный спрос.
В настоящее время спрос обеспечивается высокими ценами на нефть. Но постоянно звучат прогнозы, что эти цены обрушатся. Естественно, ни один нормальный человек, ни одна компания, не станут делать инвестиции под прогноз обрушения спроса.
Все крупные реализуемые инвестиционные проекты держатся на распилах и откатах, или каких-то других неформальных факторах.
Какой-то значительной пользы от девальвации ждать не стоит, и у этой пользы есть своя цена, не надо забывать об этом. Нужны какие-то другие меры поддержки отечественной экономики.
Плохо то, что пока эти меры будут воплощаться и смогут дать эффект, над экономикой будет висеть дамоклов меч обрушения нефтяных цен.
iamvs  (iamvs)
#
Панику населения можно создать хоть сейчас. Вынесут с прилавков все подряд. И пойдут на производство новые заказы. А дальше что? Повезет ли с ценами на нефть? Или все товары будут покупаться в кредиты, под 25-50% годовых?
bng131 bng131  (bng131)
#
Максим, то что совсем всё не так просто, как Вы высказались, это понятно. Хотя во многом Вы правы. Вместе с тем есть ряд вопросов по которым от Вас, как специалиста, хотелось бы услышать мнение.
Например, Вы пишите.
" Девальвация рубля могла бы быть полезной для российской экономики при условии недозагруженности производственных мощностей отечественных предприятий".
- Какие именно производства, в каких отраслях имеются ввиду, конкретно перечислите, чтобы был лучше понятен ход ваших рассуждений?
"Угроза рецессии становится все более явной. Некоторые эксперты рекомендуют лечить экономику «проверенными» средствами: ослаблением денежно-кредитной политики и девальвацией рубля. Девальвация рубля могла бы быть полезной для российской экономики при условии недозагруженности производственных мощностей отечественных предприятий".
- Давйте рассматривать "обе стороны медали". Девальвация рубля не поможет экономике. Допустим.
А к чему может привести его излишнее и несвоевременное укрепление. Что по сути и сделал ЦБ в 2012/13 годах, прикрываясь совсем не безобидной заботой о показателях инфляции. Как в том известном высказывании - "К тому как пришиты пуговицы, претензии есть?"
Т.е. а могло ли "помочь в развитии рецессии экономики" очевидно необоснованное, учитывая снижающиеся цены на товары экспорта страны, укрепление рубля?
Благодарю заранее.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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bng131, вывод об отсутствии существенной недозагруженности производственных мощностей российских предприятий сделан на основе того, что разрыв между фактическим и потенциальным уровнем ВВП РФ минимален. См., например, исследование МВФ http://top.rbc.ru/economics/23/01/2013/841804.shtml .
Сергей Попов  (sonnert)
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минимальный уровень безработицы достигается повышением уровня безделицы... Народ при работе, но где-то неделя стала из 4 рабочих дней, где-то "просто" согласовали с профсоюзами снижение заработной платы за то же отсиженное время.
Как мерил безработицу "представитель МВФ"? Боюсь ошибиться, но, по-моему в "Эксперте" статья про Вашингтонский консенсус авторы, Ивантер, Фадеев и др., подтверждают то, что я вижу по предприятиям в моём городе. Люди на работе, но умудряются пятидневку в четыре дня выполнять, как в Советском Союзе пятилетку. И не только "конторских", но и технологов... Ну, и сокращают, конечно, тоже...
A S  (AlexS_NEW)
#
Согласен с Вами, Максим, полностью.
2013 года, это не 1998 год.
Торможение экономики происходит не потому сценарию,
Сценарий 1998 года - падение уровня производства ранее (в 90-х годах),
еще работающие, но простаивающие мощности, поток импорта
товаров. Потом в 1998 году дефолт, девальвация (которая кстати уничтожила рублевые сбережения населения), импульс спроса на импортозамещающие товары.

Сейчас промышленность сейчас уперлась в инфраструктурный, инвестиционный тупик и тупик эффективности производства (который конечно был и в 1998, но не так заметен). Устаревшая инфраструктура большинства производств, отсутствие или низкая подготовка персонала к работе на новых производственных мощностях и как следствие - низкая производительность труда на уже имеющихся мощностях, рост цена на составляющие себестоимости (электроэнергию, газ, нефть, транспорт и т.д.), рост неинвестиционных расходов Правительства РФ, отсутствие желания инвестировать в производства на территории страны у бизнеса + низкий спрос на устаревшие импортозамещающие товары. Поэтому девальвационная политика сейчас - не выход. Кроме уничтожения сбережений населения, панической скупки валюты и инфляции не будет импульса для большинства производств. Пример - возьмите РЖД и его импортные Сапсаны smile:). Интересно будет ли РЖД их покупать, если оно будет стоить вдвое дороже. А кто в России их будет производить - пока некому в России заказ разместить- нет производств продукции такого уровня. Выход, на мой взгяд, тяжелый многолетний, но он только один - создание условий для инвестирования в производства внутри , переход на новый технологический уклад в производствах и инфрастурктурных компаниях тоже. создание производств, способных конкурировать с импортом, рынок сбыта собственной продукции внутри страны и, потом, на экспорт. Где деньги брать дешевые и длинные. Может я скажу крамольную мысль, но я вижу, что это и есть одна из дополнительных функций Банка России, о которой так много говорят - инвестиционное кредитование техперевооружения предприятий в приоритетных для страны отраслях, можно напрямую, можно через банки, которые уже прокредитовали такие проекты (рефинансирование). И чтобы это происходило планово, а то некоторые предприятия уже перевооружились, например, готовы производить дизельные двигатели ЕВРО 4, а транспорт еще с Евро 2 не ушел. И при перевооружении будет сокращение занятых. Вот Вам и частичное решение проблемы демографической дыры собственными трудовыми резервами, чем закрывать ее гастрарбайтерами, работающими лопатами и за копейки.

На этом пути много препон, он тяжелый. Но Россия могла в тяжелые времена мобилизоваться - была бы воля. Но не тяжелее, чем переброска всей промышленности России из центра на Урал во время второй мировой войны.
Китай же прошел этим путем. Пусть даже с учетом народонаселения.

Другой путь - ничего не менять, на дешевеющем рынке энергоносителей продавать нефть и газ, а потреблять Китайскую, турецкую, европейскую продукцию, убить собственные производства. Этот путь неизбежно приведет к девальвации уже по естественным причинам smile:) !
Роман  (romafilev)
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А не кажется,что схема дырявая? Петли вить зачем,всё просто.Итог :дырявый ,как не крути.Аналитик-сильное слово))хаха .Минимизировать пора рабочие места,4%населения на первых порах поработать могут.Экономик ответь мне дураку и неучу : запланированное устаревание -это чё такое? )))) не навялюй людям , имей честь.Хоть правнуков пожалей.Уважение приведёт к равенству,и направление другое,деньги не нужны.Духа хватит,портфель выбросить? а
Nic Name  (match)
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Зачем портфель выбрасывать, портфель можно продать smile:)
спейсмен  (спейсмен)
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Покупательная способность рубля снизилась в разы с 2005 года, однако курс ( в среднем около 30 руб) к доллару остался практически неизменным. Странное "укрепление" рубля, не находите? Индекс Бигмака не нужно приводить в пример ибо это чушь...Спасибо.
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