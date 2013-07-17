Вход
Профиль Блог Лента Активность

Апофеоз академика Глазьева

17.07.2013 17:43 36 4 221 просмотр
Президент РФ потребовал от банков дешевых и длинных денег. Как удешевить и удлинить, посоветовал советник президента академик Сергей Глазьев: «Основным же источником финансирования модернизации и роста экономики должен стать эмиссионный механизм рефинансирования Банком России коммерческих банков под их требования к предприятиям реального сектора и в меру роста финансовых потребностей приоритетных направлений развивающейся экономики» (доклад «Новый курс: стратегия прорыва», с. 21).

ЦБ, по мысли академика, должен кредитовать банки под залог прав требования по кредитам, выданным заводам и колхозам. Полученные от ЦБ деньги банки будут вновь направлять в кредиты реальному сектору, права требования по этим кредитам вновь пойдут в залог для получения банками новых кредитов от ЦБ, и т.д. Вот такая пирамида … А откуда, спрашивается, ЦБ возьмет деньги, чтобы раздавать кредиты? Напечатает.

Простые решения далеко не всегда верные. Такая бесхитростная рабоче-крестьянская монетарная политика равносильна разбрасыванию денег с вертолета. Легкие деньги не способствуют долгосрочному росту, но зато повышают инфляцию.

В настоящее время монетарная политика ЦБ близка к валютному совету (currency board): избыток валюты (в первую очередь, нефтедолларов) изымается регулятором с рынка за счет денежной эмиссии. Тем самым стабилизируется курс рубля. Если отказаться от режима «грязного плавания» и перейти на метод Глазьева, то Россия заработает такую дестабилизацию рубля, по сравнению с которой нынешняя болтанка покажется детской шалостью.

Однако советы академика не пропали втуне. 15 июля система инструментов денежно-кредитной политики ЦБ пополнилась кредитами, обеспеченными нерыночными активами или поручительствами, на срок 1 год с минимальной процентной ставкой 5,75% годовых. Это именно то, что Глазьев прописал. Ведь к нерыночным активам в контексте соответствующего положения ЦБ (312-П) относятся, в первую очередь, кредиты реальному сектору экономики. Правда, есть маленькое «но»: например, обеспечением кредита могут служить также поручительства других банков, которые относятся, увы, не к реальному сектору экономики, а к «мнимому» - к финансовым посредникам.

Первый аукцион состоится уже 29 июля, в банковскую систему впрыснут 500 млрд руб. Много это или мало? Сопоставим с денежной массой М2, на 1 июня она составляла 28 трлн руб. Без учета мультипликативного эффекта эта инъекция увеличит денежную массу на 2%. А ведь 500 млрд - только первая ласточка…

Куда банки направят эти 500 млрд руб.? Заводам и колхозам? Дудки. Направят они их туда, где маржа наиболее высока – в потребительский кредит. Выгоды от этого экономике будет мало, а вред – большой. В заметке «Дешевые и длинные» я писал: «Бум розничного кредита не только чреват кредитным кризисом, но и негативно отражается на экономике – ведь существенная часть полученных денег расходуется населением на импорт, например, на иномарки. Таким образом, рост розничного кредита способствует росту импорта, сокращению чистого экспорта и, тем самым, снижению ВВП».

Будет ли это вливание способствовать снижению процентных ставок? По корпоративным кредитам – вряд ли. А вот по потребительским кредитам – безусловно. Более того, предвкушая «дешевые и длинные» кредиты Банка России, РСХБ и сразу за ним Сбербанк заявили о снижении процентных ставок по розничным кредитам. А ведь Путин ставил основной задачей снижение процентных ставок по кредитам предприятиям, включая малый и средний бизнес.

Основным следствием вливания этих 500 млрд руб. будет не снижение процентных ставок по кредитам производственным предприятиям, а надувание пузыря розничного кредита и рост инфляции.

Комментарии 36

Леонид Гуревич  (leongur)
#
Максим. Критиковать Глазьева легко. А есть позитивные предложения, как помочь экономике работать? Изъятие денег с рынка (идеи чикагских мальчиков) приводит к росту займов за рубежом и ступору в производстве.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Не буду отвечать за Осадчего, Максим и сам это может сделать. Скажу своё мнение.

Иногда ТО, ЧТО помогает раскрыть затуманенные (запудренные, закрытые, ...) глаза - даёт пользы больше, чем безуспешные попытки доказать властьпридержащим бестолковость их мероприятий.
Ну и информативность о самом факте такого доклада (это я про "Новый курс: стратегия прорыва...") тоже весьма полезна: не все даже из числа читателей Банки.ру так глубоко "проникнуты" желанием знать всё и вся!
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Стандартная либеральная программа: совершенствование институтов, борьба с коррупцией, разрушение "неестественных" монополий, приватизация, улучшение инвестиционного климата, бизнес-климата и т.п.
Леонид Гуревич  (leongur)
#
Помнится во главе министерства финансов у нас были либералы, которые пытались проводить эту политику. Самые яркие - Гайдар, Чубайс, Задорнов, Кудрин. Надо рассказывать о результатах их деятельности?
Tak Prosto  (lyfv)
#
Ну, опять заныли поцреоты...
Помнится, во главе СССР стояла руководящая и направляющая КПСС с плановой экономикой. Надо ли рассказывать о результатах её деятельности? smile:D Как нефтигаз подешевел -- так все и оказались в опе, даже лучшие в мире танчики не помогли.
А без кудринской заначки поцреоты в 2008 успешно зарулили бы в опу повторно. Слава Путину!
NMichel  (NMichel)
#
Цитата
Помнится, во главе СССР стояла руководящая и направляющая КПСС с плановой экономикой. Надо ли рассказывать о результатах её деятельности?

Да, сбств, было бы неплохо. При бесплатном образовании и медосблуживании, а также практически бесплатном ЖКХ (до сих пор, кстати, жив курилка) содержала громадную армию и флот и кормила полмира дармоедов. Что с ней не так?

Если выбирать между разворовать всё и разворовать частично, то даже в кудринской заначке появляется оттенок смысла.
Николай Колпаков  (kolyan125)
#
Не так то, что при высокой цене на нефть (60-е и 70-е) и отжатии денег из деревни (30-е) она всех обеспечивала. А как нефть упала в начале 80-х - так все, каюк пришел. Сначала заговорили, что "экономика должна быть экономной", а потом когда слова не помогли, бросились брать кредиты у Запада (тот самый долг СССР, с которым расквитались только в 2000-х).
Вот вам и "неплохая" плановая экономика.
Михаил  (Mikel)
#
Цитата
ЦБ, по мысли академика, должен кредитовать банки под залог прав требования по кредитам, выданным заводам и колхозам. Полученные от ЦБ деньги банки будут вновь направлять в кредиты реальному сектору, права требования по этим кредитам вновь пойдут в залог для получения банками новых кредитов от ЦБ, и т.д. Вот такая пирамида … А откуда, спрашивается, ЦБ возьмет деньги, чтобы раздавать кредиты? Напечатает.

Простые решения далеко не всегда верные. Такая бесхитростная рабоче-крестьянская монетарная политика равносильна разбрасыванию денег с вертолета. Легкие деньги не способствуют долгосрочному росту, но зато повышают инфляцию.
Ну, вообще то, если "напечатанные" деньги, действительно будут вкладываться в реальный сектор, то никакой инфляции не будет, точнее их влияние на инфляцию будет минимально. Правда, для этого нужен жесткий контроль исполнения, чего давно уже не наблюдается.
Цитата
Однако советы академика не пропали втуне. 15 июля система инструментов денежно-кредитной политики ЦБ пополнилась кредитами, обеспеченными нерыночными активами или поручительствами, на срок 1 год с минимальной процентной ставкой 5,75% годовых. Это именно то, что Глазьев прописал. Ведь к нерыночным активам в контексте соответствующего положения ЦБ (312-П) относятся, в первую очередь, кредиты реальному сектору экономики. Правда, есть маленькое «но»: например, обеспечением кредита могут служить также поручительства других банков, которые относятся, увы, не к реальному сектору экономики, а к «мнимому» - к финансовым посредникам.
Извините, но делается не то, что "Глазьев прописал", а искореженный вариант, который к нему отношения не имеет.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Если "напечатанные" деньги будут вкладываться в производство, то значительная их часть пойдет на зарплату. Эти деньги почти моментально окажутся на рынке конечного товара и ускорят инфляцию. А новые товары, произведенные благодаря кредиту, поступят на рынок позднее.
Михаил  (Mikel)
#
Цитата
Если "напечатанные" деньги будут вкладываться в производство, то значительная их часть пойдет на зарплату.
И много вы знаете производств, в которых значительная часть фондов, составляет фонд зарплаты? Извините их по пальцам можно пересчитать! Я вот в таком производстве работаю, но это исключение smile;)
Цитата
Эти деньги почти моментально окажутся на рынке конечного товара и ускорят инфляцию.
Незначительная часть средств попавшая в фонд зарплаты, практически никак не скажется на инфляции.
Цитата
А новые товары, произведенные благодаря кредиту, поступят на рынок позднее.
А вот новые товары, со временем, приведут к росту предложения и снижению инфляции.

Но все это естественно, только в случае стимулирования именно реального сектора, а не финансового.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
В предыдущем комментарии я исхожу из того, что разрыв между фактическим и потенциальным ВВП минимален, и для расширения производства необходимо инвестировать в основные фонды. Поэтому лаг между кредитом и выпуском новых товаров может быть достаточно большим. Кроме того, наиболее успешные и кредитоспособные предприятия работают на экспорт, тогда как зарплату платят преимущественно в России. В этом случае кредит будет работать исключительно на инфляцию.
Михаил  (Mikel)
#
Цитата
В предыдущем комментарии я исхожу из того, что разрыв между фактическим и потенциальным ВВП минимален, и для расширения производства необходимо инвестировать в основные фонды.
Именно, что в основные фонды!
Цитата
Поэтому лаг между кредитом и выпуском новых товаров может быть достаточно большим.
Ну и? Что с того? Процент пошедший на зарплату, в этих кредитах, все-равно будет мизерным.
Цитата
Кроме того, наиболее успешные и кредитоспособные предприятия работают на экспорт, тогда как зарплату платят преимущественно в России. В этом случае кредит будет работать исключительно на инфляцию.
Из этого следует, что если прикрыть все упешные предприятия, то проблема инфляции будет решена? smile;) И вы еще на Глазьва бочку катите? smile:D

P.S. Еще раз повторю, что проблема не в кредитовании реального сектора, проблема в накачке финасового сектора, чтобы этого не допустить, нужен жесткий контроль, а его нет smile:cry:
Леонид Гуревич  (leongur)
#
Интересно, что либеральные американцы заливали пожар кризиса очень дешевыми деньгами, и не боялись инфляции.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Кризис-то ведь и произошел из-за очень дешевых денег. Кроме того, американцы могут себе позволить использовать печатный станок как противопожарное средство - ведь они печатают резервную валюту. А мы такого удовольствия себе позволить не можем, наш деревянный в резервы не годен.
NMichel  (NMichel)
#
И не только американцы. Вот, к примеру, сообщение от 16.07.2012:
Цитата

Банк Англии, выполняющий в Великобритании функции центробанка, объявил сегодня о многомиллиардной программе стимулирования активности рынка кредитных услуг. Поводом для введения новой схемы послужило падение с 2008 года объемов кредитования банками юридических и физических лиц на 16 проц, что произошло под воздействием негативного фона в виде глобального финансового кризиса.

Согласно новой схеме, которая заработает, начиная с августа, Банк Англии сможет предоставлять финансовым институтам кредиты на срок до четырех лет под 0,25 проц годовых, то есть на существенно более выгодных условиях, чем на внутреннем рынке, для того, чтобы эти средства были адресно использованы для активизации кредитования населения. Если же спустя некоторое время выяснится, что после получения кредита у центробанка на этих льготных условиях у того или иного финансового института снизились объемы предоставления ими ссуд и ипотечных кредитов, то Банк Англии в наказание готов будет повысить для них учетную ставку вплоть до 1,5 проц. То есть увеличение ставки рефинансирования со стороны британского центробанка явится в этом случае своего рода штрафной санкцией к банку за нецелевое использование средств.
"На каждый фунт стерлингов, потраченный на выдачу дополнительных кредитов реальному сектору экономики, схема / Банка Англии/ предоставит доступ к одному фунту на условиях схемы /центробанка/", - сказано в совместном заявлении министерства финансов и Банка Англии.
Одной из основных целей, преследуемых Банком Англии при введении данной схемы, является создание условий для снижения средней процентной ставки при предоставлении банками ипотечных кредитов, которая за последний год выросла на 0,5 проц.

В цЫтаделях демократии такие решения считаются вполне себе кошерными. И только отечественные либералы, как обычно считают себя святее Папы Римского. Пусть сдохнет экономика, но восторжествует Экономикс!
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
В Великобритании уровень инфляции 2,9%, в США 1,8%, а в России существенно выше - 6,9%. И тем не менее США планируют свернуть программу денежного смягчения - при условии, что инфляция достигнет 2,5% (или безработица опустится до 6,5% с нынешних 7,6%). Если включить печатный станок на полную мощь в стиле Глазьева, то начнется гиперинфляция.
shabalin  (shabalin)
#
По моему, Глазьв о другом говорит. Рубли мы все равно печатаем по currency board, столько сколько скажут. А надо самим печатать, в соответствии с потребностями экономики. Какая разница? Разница, как минимум, в том, где остается сеньораж.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Разница в том, что потребности экономики - величина невидимая и поэтому легко фальсифицируемая, а курс рубля вполне видим.
shabalin  (shabalin)
#
Потребности экономики - вполне осязаемые. Вспомните, бартер 90х, когда зарплату выдавали продукцией, а пенсии вообще не платили. currency board - наше зло - нет долларов - нет рублей, много долларов - много рублей. Отсюда и скачки от гиперифляции к неплатежам. Привязываться к курсу валют сейчас, вообще, - самоубийство, т.к. ФРС пыхтит в три смены (триллион долларов в год подкидывает, а есть еще банк Японии и ЕС со своими КуКу). И кубышка кудринская (которая у всех стран мира имеется) всего лишь стерелизует этот бумажный поток, чтобы доллар с евро не сорвались в гиперинфляцию, купить на эти бумажки в странах-эмитентах ничего нельзя (пытались вот Опель купить), только Китаю можно впарить. Берите, берите, они себе еще нарисуют.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Банки будут закладывать в ЦБ не продукцию, а права требования по кредитным договорам.
NMichel  (NMichel)
#
Цитата
Если включить печатный станок на полную мощь в стиле Глазьева, то начнется гиперинфляция.

Если "в стиле Глазьева" противоречит религиозным убеждениям, то утешайте себя, что включаете "в стиле банка Англии".
Десятилетиями держать экономику без денег, в стиле "надо поменьше кормить и побольше доить" лучше?
Так она тупо сдохнет. Что и происходит, по вполне себе объективным обстоятельствам.
Вячеслав Крысько  (kolbas74)
#
Да выполнялась эта программа Глазьева. В 93-95 году. Можете изучить статряды по инфляции.
NMichel  (NMichel)
#
О, как! А кто это у нас экономикой тогда рулил?
Цитата
С 18 сентября 1993 года — первый заместитель Председателя Совета Министров — Правительства Российской Федерации. С 25 декабря 1993 года по 20 января 1994 года — первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
С 22 сентября 1993 года по 20 января 1994 года — исполняющий обязанности министра экономики Российской Федерации.

Егор-свет Тимурыч? И он выполнял программу Глазьева? smile:D Что курим?
Вячеслав Крысько  (kolbas74)
#
ДКП в это время осуществлялась Геращенко под водительством Черномырдина. И надо быть полным Незнайкой чтобы лепить тупые штампы про либерастов. Изучите матчасть.
NMichel  (NMichel)
#
А первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации — исполняющий обязанности министра экономики Российской Федерации тупо надувал щёки на заседаниях?

Цитата
ДКП в это время осуществлялась Геращенко под водительством Черномырдина
Угу-угу. Особенно после одного октябрьского дня в 1994.

А программу написал им Глазьев! Не рассказывайте об этом Геращенко - дедушка старый, может умереть со смеху, дай Бог ему долгих лет жизни.
Tak Prosto  (lyfv)
#
Quantitative Easing a la russe? smile:D
Ну-ну...
Цитата
Впрочем, деньги у компаний есть. На их депозитах и счетах в банках скопилось 17 трлн руб., что в 1,3 раза больше объема инвестиций за последние 12 месяцев, подсчитал Полевой, компаниям нужны оборотный капитал, средства на погашение долгов и подушка безопасности, вкладывать же они не рискуют — высоки экономические и политические риски.
Вячеслав Крысько  (kolbas74)
#
В чем Геракла не обвинить - так в рассудительности. Если нет знаний о централизованных кредитах, зачетах, субсидировании ставок в 1993-1995 - заткните фонтан красноречия.
NMichel  (NMichel)
#
Централизованные кредиты, зачеты и субсидирование ставок в 1993-1995 - программа Глазьева? Однако! Спасибо за то, что поделились сакральным знанием.

Кстати не находите, что страна (и экономика) 1993 кагбэ чем-то неуловимо отличается от страны (и экономики) 2013?
Сергей Секачев  (sergsek)
#
..смешно и глупо.. в стране, экономика которой тупо работает на буржуев ,изображать суверена?!
с газом уже проблемы серьёзные теперь ещё если нефть прижмут ... Пу не Горби.. свои же и прикончат
--- ---  (tsj)
#
а может в этом и цель-полностью развалить экономику страны?
Алекс  (Alex82)
#
Максим, не кажеться, что все это было? smile;)
Все это лузунги без реальных программ по реализации - это и есть основная проблема либералов.
Принципы либерализации внедряемые в нашей стране дали только один результат - развал.
В первую очередь нужна серьезная система контроля эконом блока, которая бы позволила иметь достоверную картину действий министров экон. блока и главы ЦБ. Нужна так же рсерьезная реформа денежно кредитной системы, принцип формирования производной валюты и формирования из ЦБ отдела ФРС который только разгоняет инфляцию - это бред.
начала 90-х.

Да понятно, то что предлагает Глазьев - очень сырая идея, но он хотябы обозначает проблему, а не надеется на "невидимую руку рынка".

А если посмотреть на его критиков: Чубайс, Кудрин, Игнатьев, Улюкаев и т.д. то у Глазьева как минимум огромные перспективы, по сравнению с командой неудачников, а забыл выделить еще Набиулину smile;)
Кстати Максим, недостаточное колличество денег так же разгоняет инфляю, через инфляцию издержек и инфляцию прибыли (хотя я же забыл, что для нашех либералов такой инфляции нет).
А инфляция для либералов в нашей стране вообще составляет 6-7% smile;)

PS "На сегодня одна из основных проблем в экономике - это засилье либералов с лозунгами"
Алекс  (Alex82)
#
да и думаю это наиболее существенно проявиться в октябре-ноябре 2013г.
Стать министром не главное, главное еще и что-то серьезно и срочно изменить в экономике, но думаю он пришел абсолютно без запаса идей способных что-то изменить.
Так тупо свалил из ЦБ smile;)
Это просто рокировка людей неспособных что-то изменить. Набиулина из МЭР (ничего не сделав) в ЦБ, он (ничего не сделав) из ЦБ в МЭР. Как говориться: "шило на мыло" smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения