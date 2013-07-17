Апофеоз академика Глазьева

Президент РФ потребовал от банков дешевых и длинных денег. Как удешевить и удлинить, посоветовал советник президента академик Сергей Глазьев: «Основным же источником финансирования модернизации и роста экономики должен стать эмиссионный механизм рефинансирования Банком России коммерческих банков под их требования к предприятиям реального сектора и в меру роста финансовых потребностей приоритетных направлений развивающейся экономики» (доклад «Новый курс: стратегия прорыва», с. 21).
ЦБ, по мысли академика, должен кредитовать банки под залог прав требования по кредитам, выданным заводам и колхозам. Полученные от ЦБ деньги банки будут вновь направлять в кредиты реальному сектору, права требования по этим кредитам вновь пойдут в залог для получения банками новых кредитов от ЦБ, и т.д. Вот такая пирамида … А откуда, спрашивается, ЦБ возьмет деньги, чтобы раздавать кредиты? Напечатает.
Простые решения далеко не всегда верные. Такая бесхитростная рабоче-крестьянская монетарная политика равносильна разбрасыванию денег с вертолета. Легкие деньги не способствуют долгосрочному росту, но зато повышают инфляцию.
В настоящее время монетарная политика ЦБ близка к валютному совету (currency board): избыток валюты (в первую очередь, нефтедолларов) изымается регулятором с рынка за счет денежной эмиссии. Тем самым стабилизируется курс рубля. Если отказаться от режима «грязного плавания» и перейти на метод Глазьева, то Россия заработает такую дестабилизацию рубля, по сравнению с которой нынешняя болтанка покажется детской шалостью.
Однако советы академика не пропали втуне. 15 июля система инструментов денежно-кредитной политики ЦБ пополнилась кредитами, обеспеченными нерыночными активами или поручительствами, на срок 1 год с минимальной процентной ставкой 5,75% годовых. Это именно то, что Глазьев прописал. Ведь к нерыночным активам в контексте соответствующего положения ЦБ (312-П) относятся, в первую очередь, кредиты реальному сектору экономики. Правда, есть маленькое «но»: например, обеспечением кредита могут служить также поручительства других банков, которые относятся, увы, не к реальному сектору экономики, а к «мнимому» - к финансовым посредникам.
Первый аукцион состоится уже 29 июля, в банковскую систему впрыснут 500 млрд руб. Много это или мало? Сопоставим с денежной массой М2, на 1 июня она составляла 28 трлн руб. Без учета мультипликативного эффекта эта инъекция увеличит денежную массу на 2%. А ведь 500 млрд - только первая ласточка…
Куда банки направят эти 500 млрд руб.? Заводам и колхозам? Дудки. Направят они их туда, где маржа наиболее высока – в потребительский кредит. Выгоды от этого экономике будет мало, а вред – большой. В заметке «Дешевые и длинные» я писал: «Бум розничного кредита не только чреват кредитным кризисом, но и негативно отражается на экономике – ведь существенная часть полученных денег расходуется населением на импорт, например, на иномарки. Таким образом, рост розничного кредита способствует росту импорта, сокращению чистого экспорта и, тем самым, снижению ВВП».
Будет ли это вливание способствовать снижению процентных ставок? По корпоративным кредитам – вряд ли. А вот по потребительским кредитам – безусловно. Более того, предвкушая «дешевые и длинные» кредиты Банка России, РСХБ и сразу за ним Сбербанк заявили о снижении процентных ставок по розничным кредитам. А ведь Путин ставил основной задачей снижение процентных ставок по кредитам предприятиям, включая малый и средний бизнес.
Основным следствием вливания этих 500 млрд руб. будет не снижение процентных ставок по кредитам производственным предприятиям, а надувание пузыря розничного кредита и рост инфляции.
Комментарии 36
Иногда ТО, ЧТО помогает раскрыть затуманенные (запудренные, закрытые, ...) глаза - даёт пользы больше, чем безуспешные попытки доказать властьпридержащим бестолковость их мероприятий.
Ну и информативность о самом факте такого доклада (это я про "Новый курс: стратегия прорыва...") тоже весьма полезна: не все даже из числа читателей Банки.ру так глубоко "проникнуты" желанием знать всё и вся!
Помнится, во главе СССР стояла руководящая и направляющая КПСС с плановой экономикой. Надо ли рассказывать о результатах её деятельности? Как нефтигаз подешевел -- так все и оказались в опе, даже лучшие в мире танчики не помогли.
А без кудринской заначки поцреоты в 2008 успешно зарулили бы в опу повторно. Слава Путину!
Да, сбств, было бы неплохо. При бесплатном образовании и медосблуживании, а также практически бесплатном ЖКХ (до сих пор, кстати, жив курилка) содержала громадную армию и флот и кормила полмира дармоедов. Что с ней не так?
Если выбирать между разворовать всё и разворовать частично, то даже в кудринской заначке появляется оттенок смысла.
Вот вам и "неплохая" плановая экономика.
Простые решения далеко не всегда верные. Такая бесхитростная рабоче-крестьянская монетарная политика равносильна разбрасыванию денег с вертолета. Легкие деньги не способствуют долгосрочному росту, но зато повышают инфляцию.
Но все это естественно, только в случае стимулирования именно реального сектора, а не финансового.
P.S. Еще раз повторю, что проблема не в кредитовании реального сектора, проблема в накачке финасового сектора, чтобы этого не допустить, нужен жесткий контроль, а его нет
Банк Англии, выполняющий в Великобритании функции центробанка, объявил сегодня о многомиллиардной программе стимулирования активности рынка кредитных услуг. Поводом для введения новой схемы послужило падение с 2008 года объемов кредитования банками юридических и физических лиц на 16 проц, что произошло под воздействием негативного фона в виде глобального финансового кризиса.
Согласно новой схеме, которая заработает, начиная с августа, Банк Англии сможет предоставлять финансовым институтам кредиты на срок до четырех лет под 0,25 проц годовых, то есть на существенно более выгодных условиях, чем на внутреннем рынке, для того, чтобы эти средства были адресно использованы для активизации кредитования населения. Если же спустя некоторое время выяснится, что после получения кредита у центробанка на этих льготных условиях у того или иного финансового института снизились объемы предоставления ими ссуд и ипотечных кредитов, то Банк Англии в наказание готов будет повысить для них учетную ставку вплоть до 1,5 проц. То есть увеличение ставки рефинансирования со стороны британского центробанка явится в этом случае своего рода штрафной санкцией к банку за нецелевое использование средств.
"На каждый фунт стерлингов, потраченный на выдачу дополнительных кредитов реальному сектору экономики, схема / Банка Англии/ предоставит доступ к одному фунту на условиях схемы /центробанка/", - сказано в совместном заявлении министерства финансов и Банка Англии.
Одной из основных целей, преследуемых Банком Англии при введении данной схемы, является создание условий для снижения средней процентной ставки при предоставлении банками ипотечных кредитов, которая за последний год выросла на 0,5 проц.
В цЫтаделях демократии такие решения считаются вполне себе кошерными. И только отечественные либералы, как обычно считают себя святее Папы Римского. Пусть сдохнет экономика, но восторжествует Экономикс!
Если "в стиле Глазьева" противоречит религиозным убеждениям, то утешайте себя, что включаете "в стиле банка Англии".
Десятилетиями держать экономику без денег, в стиле "надо поменьше кормить и побольше доить" лучше?
Так она тупо сдохнет. Что и происходит, по вполне себе объективным обстоятельствам.
С 22 сентября 1993 года по 20 января 1994 года — исполняющий обязанности министра экономики Российской Федерации.
Егор-свет Тимурыч? И он выполнял программу Глазьева? Что курим?
А программу написал им Глазьев! Не рассказывайте об этом Геращенко - дедушка старый, может умереть со смеху, дай Бог ему долгих лет жизни.
Ну-ну...
Кстати не находите, что страна (и экономика) 1993 кагбэ чем-то неуловимо отличается от страны (и экономики) 2013?
с газом уже проблемы серьёзные теперь ещё если нефть прижмут ... Пу не Горби.. свои же и прикончат
Все это лузунги без реальных программ по реализации - это и есть основная проблема либералов.
Принципы либерализации внедряемые в нашей стране дали только один результат - развал.
В первую очередь нужна серьезная система контроля эконом блока, которая бы позволила иметь достоверную картину действий министров экон. блока и главы ЦБ. Нужна так же рсерьезная реформа денежно кредитной системы, принцип формирования производной валюты и формирования из ЦБ отдела ФРС который только разгоняет инфляцию - это бред.
начала 90-х.
Да понятно, то что предлагает Глазьев - очень сырая идея, но он хотябы обозначает проблему, а не надеется на "невидимую руку рынка".
А если посмотреть на его критиков: Чубайс, Кудрин, Игнатьев, Улюкаев и т.д. то у Глазьева как минимум огромные перспективы, по сравнению с командой неудачников, а забыл выделить еще Набиулину
Кстати Максим, недостаточное колличество денег так же разгоняет инфляю, через инфляцию издержек и инфляцию прибыли (хотя я же забыл, что для нашех либералов такой инфляции нет).
А инфляция для либералов в нашей стране вообще составляет 6-7%
PS "На сегодня одна из основных проблем в экономике - это засилье либералов с лозунгами"
Стать министром не главное, главное еще и что-то серьезно и срочно изменить в экономике, но думаю он пришел абсолютно без запаса идей способных что-то изменить.
Так тупо свалил из ЦБ
Это просто рокировка людей неспособных что-то изменить. Набиулина из МЭР (ничего не сделав) в ЦБ, он (ничего не сделав) из ЦБ в МЭР. Как говориться: "шило на мыло"