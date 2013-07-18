Реакция рынка на приговор Навальному

Шарухин Антон (toshik80) 18.07.2013 22:31 # Максим ну Вы мастер все эффектно представить. Берем значение индекса до (1395) и после (1380). И что? Просел на 1.1%. Все! Каюк. Вторая волна кризиса. А Вы считаете Навальному "наваляли" все это? Смотрел вчера одно видео. На сайте РАПСИ. И мужчина в годах (по всей видимости юрист со стажем) рассказывал про небезызвестного майора понимаете ли нашего Евсюкова. И вроде как там все и очевидно, если бы не несколько "НО" 1) У майора Евсюкова была наследственная предрасположенность к эпилепсии 2) Он не мог вспомнить как совершал убийства 3) Институт имени Сербского признал его вменяемым, а Московская областная психиатрическая больница подвергла сильному сомнению выводы врачей института о вменяемости Евсюкова. Я ни в коей мере его не оправдываю, но вопрос а где Евсюков должен сейчас находиться в психбольнице или в колонии для "пожизненников" открыт. Вот такие подробности есть в судебном деле. Вобщем мы материалы дела Навального не читали, не нам и судить. Если уж дали 5 лет значит было за что. Иначе бы отвертелся. А рынок... На недельку просядет и потом опять восстановится. Молвят нам слово господин Бернанке, или тов.Силуанов про то как все хорошо или г-н Кудрин вдруг прозреет и произнесет "Ребята, да всех хорощо". И рынок благополучно подскочит давно забыв про тов.Навального. Разве не так? Удачного всем дня 1
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Берем значение индекса до (1395) и после (1380).
И что? Просел на 1.1%. Все! Каюк. Вторая волна кризиса.
А Вы считаете Навальному "наваляли" все это?
Смотрел вчера одно видео. На сайте РАПСИ.
И мужчина в годах (по всей видимости юрист со стажем) рассказывал про небезызвестного майора понимаете ли нашего Евсюкова.
И вроде как там все и очевидно, если бы не несколько "НО"
1) У майора Евсюкова была наследственная предрасположенность к эпилепсии
2) Он не мог вспомнить как совершал убийства
3) Институт имени Сербского признал его вменяемым, а Московская областная психиатрическая больница подвергла сильному сомнению выводы врачей института о вменяемости Евсюкова.
Я ни в коей мере его не оправдываю, но вопрос а где Евсюков должен сейчас находиться в психбольнице или в колонии для "пожизненников" открыт. Вот такие подробности есть в судебном деле.
Вобщем мы материалы дела Навального не читали, не нам и судить. Если уж дали 5 лет значит было за что. Иначе бы отвертелся.
А рынок... На недельку просядет и потом опять восстановится. Молвят нам слово господин Бернанке, или тов.Силуанов про то как все хорошо или г-н Кудрин вдруг прозреет и произнесет "Ребята, да всех хорощо".
И рынок благополучно подскочит давно забыв про тов.Навального.
Разве не так?
Удачного всем дня
Всем плевать на Навального, по большому счету... Рынок будет реагировать тогда, когда Бернанка начнет сворачивать свое смягчение, бакс начнет укрепляться, нефтигаз -- дешеветь, кудринская кубышка -- опустошаться, ВВП поползет вниз, инфляция -- вверх, путинский электорат лишится пенсий, а потом начнет тупо вымирать с голодухи...
На следующий день выпустили из под стражи - и индексы взметнулись вверх! Ах да Навальный, ах да сукин сын! Давайте еще кого-нибудь выпустим, для подъема рассейской экономики!
А я вот читал. И даже смотрел видео суда. И из того что я увидел мне стало кристалльно ясно: Навальный вообще ни при чем. Он не работал в Кировлесе, он не работал в ВЛК. Он даже советником был на общественных началах. У него небыло вообще полномочий что-то приказать! А то что блинов отказал в вызове ВСЕХ свидетелей защиты - вообще финиш. Так что, Шарухин Антон, посмотрите видео суда (несколько десятков часов, или хотя бы выборочно несколько часов) и тогда делайте выводы.
Это был не суд, а цирк.
Могу только одно сказать, он был другом губернатора. А это значит, что по бумагам он не мог ничего, а по жизни мог оказывать существенное влияние. В деле вроде речь идет про какой-то невыгодный для Кировлеса договор? И директор Кировлеса его подписал. И вроде как все чисто. А если бы не подписал? И вот тут и начинается самое интересное.
У нас в городе происходило подобное. Местный парк культуры заключил несколько безумных по затратам и кабальных договоров аренды. Как выяснилось по указке зам.мэра. По бумагам подпись зам.мэра нигде не фигурирует. И он вроде и не при делах. Но подписать заставил. "Или подпишешь, или найдем того кто подпишет". Спустя некоторое время зам.мэра сняли, а парк пройдя через несколько судов так и продолжает платить эту аренду. Так как по бумагам все законно.
Не все в этой истории однозначно. Далеко не все...