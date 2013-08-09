Пристегните ремни. Экономика идет на посадку

Сегодня Росстат опубликовал оценку роста ВВП во 2 квартале 2013 года. Он замедлился до 1,2%. Таким образом, темп роста ВВП неуклонно сокращается уже 6 кварталов подряд - с 5,1% в 4 квартале 2011 года до 1,2% во 2 квартале 2013 года. Российская экономика все глубже погружается в трясину стагнации.Рост ВВП РоссииЕще хуже ситуация в промышленности: промышленное производство во втором квартале 2013 г. выросло всего на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в первом квартале рост и вовсе отсутствовал. Особенно тяжелое положение сложилось в машиностроении: например, в июне производство в этом сегменте сократилось на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Т.о., в отдельных отраслях промышленности уже сложилась кризисная ситуация.И это происходит на фоне высоких цен на нефть: большую часть 2011, 2012 и 2013 года Urals находится выше $100.Экспорт в 1 полугодии 2013 г. сократился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как импорт вырос на 3,7%. В результате сальдо торгового баланса снизилось на 15,3%.Отток капитала продолжился. За 1-ое полугодие 2013 года чистый отток составил 38,4 млрд долл. против 40,1 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.Мощный отток капитала на фоне сокращения чистого экспорта усиливает угрозу девальвации рубля.Эти негативные процессы происходят на фоне растранжиривания бюджетных средств – строительство моста на остров Русский, форум АТЭС, олимпиада в Сочи...Ситуация в российской экономике становится все более и более неприятной. Долгосрочные перспективы и вовсе безрадостны из-за сланцевой революции, которая может привести нашу экономику к коллапсу. Отсутствие структурных реформ в экономике способно законсервировать существующую ситуацию на многие годы.Возрастающая вероятность кризиса позволяет дать ряд рекомендаций: увеличить долю иностранной валюты в инвестиционном портфеле, избегать инвестиций в акции, если Вы не являетесь профессиональным инвестором, не залазить в ипотеку. И уж тем более не брать кредиты в иностранной валюте, если получаете доход в рублях.Разумеется, не факт, что кризис случится. Из истории известно, что стагнация может тянуться годами и даже десятилетиями. Но в такой ситуации лучше перестраховаться.