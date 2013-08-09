Пристегните ремни. Экономика идет на посадку

Сегодня Росстат опубликовал оценку роста ВВП во 2 квартале 2013 года. Он замедлился до 1,2%. Таким образом, темп роста ВВП неуклонно сокращается уже 6 кварталов подряд - с 5,1% в 4 квартале 2011 года до 1,2% во 2 квартале 2013 года. Российская экономика все глубже погружается в трясину стагнации.
Рост ВВП России
Еще хуже ситуация в промышленности: промышленное производство во втором квартале 2013 г. выросло всего на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в первом квартале рост и вовсе отсутствовал. Особенно тяжелое положение сложилось в машиностроении: например, в июне производство в этом сегменте сократилось на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Т.о., в отдельных отраслях промышленности уже сложилась кризисная ситуация.
И это происходит на фоне высоких цен на нефть: большую часть 2011, 2012 и 2013 года Urals находится выше $100.
Экспорт в 1 полугодии 2013 г. сократился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как импорт вырос на 3,7%. В результате сальдо торгового баланса снизилось на 15,3%.
Отток капитала продолжился. За 1-ое полугодие 2013 года чистый отток составил 38,4 млрд долл. против 40,1 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.
Мощный отток капитала на фоне сокращения чистого экспорта усиливает угрозу девальвации рубля.
Эти негативные процессы происходят на фоне растранжиривания бюджетных средств – строительство моста на остров Русский, форум АТЭС, олимпиада в Сочи...
Ситуация в российской экономике становится все более и более неприятной. Долгосрочные перспективы и вовсе безрадостны из-за сланцевой революции, которая может привести нашу экономику к коллапсу. Отсутствие структурных реформ в экономике способно законсервировать существующую ситуацию на многие годы.
Возрастающая вероятность кризиса позволяет дать ряд рекомендаций: увеличить долю иностранной валюты в инвестиционном портфеле, избегать инвестиций в акции, если Вы не являетесь профессиональным инвестором, не залазить в ипотеку. И уж тем более не брать кредиты в иностранной валюте, если получаете доход в рублях.
Разумеется, не факт, что кризис случится. Из истории известно, что стагнация может тянуться годами и даже десятилетиями. Но в такой ситуации лучше перестраховаться.
Комментарии 18
Можете, пожалуйста, раскрыть свою мысль в этом русле чуть поподробнее?
Надевает сапоги, берёт лопату, собирается достать прикопанный в парке ящик с армейской тушёнкой. Упирается глазами в текст:
Вспоминает, что приблизительно такой же рост экономики США в прошлом году считался за немалое достижение. Откладывает лопату, снимает сапоги, дочитывает статью.
Остервенело плюётся во все стороны, поминая недобрым словом либеральную журналистику вообще и всех известных либеральных журналистов в частности. Рассказывает окружающим бородатый анекдот про блондинку и динозавра, сетует на то, что давно не пополнял личный словарь обсценной лексики.
ЗЫ.
1.То, что кризис, при нынешней шизофренической экономической политике рано или поздно бабахнет – общее место, которое не вызывает сомнений у более-менее вменяемых людей. Однако и камлания с бубном с мантрой: «кризис, кризис, пжив, пжив…» по любому поводу уже изрядно достали.
2.Советы, на мой непросвещённый взгляд, следовало бы раздавать осторожнее. Особенно насчёт пополнения валютных авуаров. Как говорится: «Не все йогурты одинаково полезны».
(Бриттан наш, Сэмюель «Почему еврозоне грозит неминуемый распад» Файненшл, не побоюсь этого слова, Таймс 08.08.2013). Вероятность предсказаний, правда, та же.
на счёт девальвации, примерно год назад было ровно тоже самое, но в итоге вспомните какой курс USD был в феврале 2013
До тех пор пока рулить экономикой будут либералы, качели будут постоянно, при чём "уровень дна" с каждым годом будет всё глубже и глубже
Менять надо суть, а не какие то косметические изменения вносить, а как раз этим ЦБР и минфин уже лет 5 заниматься категорически не хочет.
Вот через год/два, когда все заговорят о "восстановление экономики" в России, проблемах на загнивающем Западе и доллар будет опять по 30 (а то и 25-27) - нужно покупать вечнозеленый (думаю это же будет делать и наш с вами ЦБ как бы для поддержки экспортеров ).
Все эти напасти уже давно известны. Есть ли смысл еще раз констатировать, что вода -- мокрая? К тому же, окончание раздачи денег Бернанкой (он в январе увольняется) урежет ценник на нефтигаз быстрее, чем сланцевая революция. И так далее.
Ну, разве что местных поцреотов потроллить... Они, болезные, всё никак не могут определиться, кто у них либераст, а кто консерватор... Впрочем, голова у поциков вообще слабое место . Оле-оле-оле, Роися, вперде!
Но поживем увидим, не думаю что монетарная политика сильно уж изменится.
И в любом случае, все там прекрасно понимают, что нельзя разбрасывать бабло с вертолета бесконечно. Вопрос лишь в том, когда это начнет кончаться. Кстати, кончаться это может долго, сворачиваться вполне могут еще года четыре. И эти года четыре нефтигаз будет медленно, но верно дешеветь, а мы еще неоднократно узнаем, что вода-то, товагищи, мокрая!
Вообще как лозунг про дорогую нефть в связке со снижением спроса может влиять серьезно на эк. рост? (конечно я понимаю, что все нужно считать, но дельть такие опрометчивые заявление мне кажется довольно бесполезным занятием и даже несмотря на очередную искуственную девальвацию).
"Лапшу" которую вешали либералы белее 20 лет все таки придется снять.
А где же Чубайс?