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Пристегните ремни. Экономика идет на посадку

09.08.2013 18:20 18 3 742 просмотра
Сегодня Росстат опубликовал оценку роста ВВП во 2 квартале 2013 года. Он замедлился до 1,2%. Таким образом, темп роста ВВП неуклонно сокращается уже 6 кварталов подряд - с 5,1% в 4 квартале 2011 года до 1,2% во 2 квартале 2013 года. Российская экономика все глубже погружается в трясину стагнации.


Рост ВВП России

Еще хуже ситуация в промышленности: промышленное производство во втором квартале 2013 г. выросло всего на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в первом квартале рост и вовсе отсутствовал. Особенно тяжелое положение сложилось в машиностроении: например, в июне производство в этом сегменте сократилось на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Т.о., в отдельных отраслях промышленности уже сложилась кризисная ситуация.

И это происходит на фоне высоких цен на нефть: большую часть 2011, 2012 и 2013 года Urals находится выше $100.

Экспорт в 1 полугодии 2013 г. сократился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как импорт вырос на 3,7%. В результате сальдо торгового баланса снизилось на 15,3%.

Отток капитала продолжился. За 1-ое полугодие 2013 года чистый отток составил 38,4 млрд долл. против 40,1 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.

Мощный отток капитала на фоне сокращения чистого экспорта усиливает угрозу девальвации рубля.

Эти негативные процессы происходят на фоне растранжиривания бюджетных средств – строительство моста на остров Русский, форум АТЭС, олимпиада в Сочи...

Ситуация в российской экономике становится все более и более неприятной. Долгосрочные перспективы и вовсе безрадостны из-за сланцевой революции, которая может привести нашу экономику к коллапсу. Отсутствие структурных реформ в экономике способно законсервировать существующую ситуацию на многие годы.

Возрастающая вероятность кризиса позволяет дать ряд рекомендаций: увеличить долю иностранной валюты в инвестиционном портфеле, избегать инвестиций в акции, если Вы не являетесь профессиональным инвестором, не залазить в ипотеку. И уж тем более не брать кредиты в иностранной валюте, если получаете доход в рублях.

Разумеется, не факт, что кризис случится. Из истории известно, что стагнация может тянуться годами и даже десятилетиями. Но в такой ситуации лучше перестраховаться.

Комментарии 18

probkovorot  (probkovorot)
#
Еще не забывайте, что будет принят Базель-3, и денег в экономике станет меньше.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Базелем нас не испугать, или перевелись живописцы на земле русской?
lesch999  (lesch999)
#
"Возрастающая вероятность кризиса позволяет дать ряд рекомендаций:...не залазить в ипотеку."

Можете, пожалуйста, раскрыть свою мысль в этом русле чуть поподробнее?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Вспомните, как трагичен был кризис 2008-2009 гг. для того, кто залез в ипотеку, особенно валютную. И особенно для того, кто потерял работу.
DKA  (DKA)
#
У меня была валютная ипотека в это время, выплатил без каких-либо проблем smile;)
NMichel  (NMichel)
#
Читает заголовок:
Цитата
Пристегните ремни. Экономика идет на посадку

Надевает сапоги, берёт лопату, собирается достать прикопанный в парке ящик с армейской тушёнкой. Упирается глазами в текст:
Цитата
…рост ВВП замедлился до 1,2%...

Вспоминает, что приблизительно такой же рост экономики США в прошлом году считался за немалое достижение. Откладывает лопату, снимает сапоги, дочитывает статью.
Цитата
Разумеется, не факт, что кризис случится... Но в такой ситуации лучше перестраховаться

Остервенело плюётся во все стороны, поминая недобрым словом либеральную журналистику вообще и всех известных либеральных журналистов в частности. Рассказывает окружающим бородатый анекдот про блондинку и динозавра, сетует на то, что давно не пополнял личный словарь обсценной лексики.
ЗЫ.
1.То, что кризис, при нынешней шизофренической экономической политике рано или поздно бабахнет – общее место, которое не вызывает сомнений у более-менее вменяемых людей. Однако и камлания с бубном с мантрой: «кризис, кризис, пжив, пжив…» по любому поводу уже изрядно достали.
2.Советы, на мой непросвещённый взгляд, следовало бы раздавать осторожнее. Особенно насчёт пополнения валютных авуаров. Как говорится: «Не все йогурты одинаково полезны».
Цитата
…нам остается только гадать, когда именно произойдет дезинтеграция еврозоны. Щедрости дающего рано или поздно приходит конец…

(Бриттан наш, Сэмюель «Почему еврозоне грозит неминуемый распад» Файненшл, не побоюсь этого слова, Таймс 08.08.2013). Вероятность предсказаний, правда, та же.
Борис Уткин  (borisau)
#
сланцевая революция уже пошла на спад, 3-5 лет и вспомнят о традиционных месторождениях

на счёт девальвации, примерно год назад было ровно тоже самое, но в итоге вспомните какой курс USD был в феврале 2013

До тех пор пока рулить экономикой будут либералы, качели будут постоянно, при чём "уровень дна" с каждым годом будет всё глубже и глубже

Менять надо суть, а не какие то косметические изменения вносить, а как раз этим ЦБР и минфин уже лет 5 заниматься категорически не хочет.
FlamingWind  (FlamingWind)
#
Пока за рубль можно быть спокойным - ЦБ очень активно продает валюту: http://cbr.ru/hd_base/VALINT.asp

Вот через год/два, когда все заговорят о "восстановление экономики" в России, проблемах на загнивающем Западе и доллар будет опять по 30 (а то и 25-27) - нужно покупать вечнозеленый (думаю это же будет делать и наш с вами ЦБ как бы для поддержки экспортеров smile:) ).
sz nap  (sznap)
#
Угу. Волга впадает в Каспийское море...
Все эти напасти уже давно известны. Есть ли смысл еще раз констатировать, что вода -- мокрая? К тому же, окончание раздачи денег Бернанкой (он в январе увольняется) урежет ценник на нефтигаз быстрее, чем сланцевая революция. И так далее.
Ну, разве что местных поцреотов потроллить... Они, болезные, всё никак не могут определиться, кто у них либераст, а кто консерватор... Впрочем, голова у поциков вообще слабое место . Оле-оле-оле, Роися, вперде! smile:ura:
FlamingWind  (FlamingWind)
#
Вы действительно думаете, что Бен "в одного" решает быть вечному QE или нет?
sz nap  (sznap)
#
Не лично Бен, а Бен как выразитель мнения определенного крыла финансово-политических кругов США. Будет ли новый голова ФРС из этого же крыла или нет -- еще вопрос.
FlamingWind  (FlamingWind)
#
А у них разве есть выбор? К тому же США сейчас переходит из статуса импортера нефти в статус экспортера (по крайней мере нефтепродуктов уж точно), поэтому сильно дешевые цены на энергоресурсы им уже не особенно интересны.

Но поживем увидим, не думаю что монетарная политика сильно уж изменится.
sz nap  (sznap)
#
У них как бы нет 50%-ой зависимости госбюджета от экспорта нефтигаза...
И в любом случае, все там прекрасно понимают, что нельзя разбрасывать бабло с вертолета бесконечно. Вопрос лишь в том, когда это начнет кончаться. Кстати, кончаться это может долго, сворачиваться вполне могут еще года четыре. И эти года четыре нефтигаз будет медленно, но верно дешеветь, а мы еще неоднократно узнаем, что вода-то, товагищи, мокрая! smile:D
Алекс  (Alex82)
#
Максим, почему только сейчас, а не в декабре-январе? smile;)
Алекс  (Alex82)
#
Только вот причем опять цены на нефть я так и не пойму, т.к. уже давно всем известно, что постепенно сокращается объем спроса (США - наращивают собственную добычу и т.п.). То что мы диверсифицировались на Китай, так просто мы заняли чьето место, и немного упавли на их рост.
Вообще как лозунг про дорогую нефть в связке со снижением спроса может влиять серьезно на эк. рост? (конечно я понимаю, что все нужно считать, но дельть такие опрометчивые заявление мне кажется довольно бесполезным занятием и даже несмотря на очередную искуственную девальвацию).

"Лапшу" которую вешали либералы белее 20 лет все таки придется снять.

А где же Чубайс?
Ветров  (Dockerr)
#
Причина"посадки" промышленности (и отчасти сх сектора) - давно разлекламированное суперблаго для России, которого 20 лет добивалось наше мудрое правительство - присоединение к ВТО.
NMichel  (NMichel)
#
А тем временем Европа в счастье:
Цитата
Во II квартале по сравнению с предыдущим кварталом ВВП увеличился на 0,3% как в еврозоне, так и в ЕС.
Natalya  (bocharik)
#
Валютная ипотека... времечко выдалось тяжелое. Даже те, у кого зарплата была в этой же валюте, быстро получили допники с закрепелнием ее в рубли. До сих пор еще "отголоски" того кризиса реализуются с трудом. Стоимость залога рыночная на сегодняшний день не покрывает даже остаток задолженнсти, не говоря о процентах и неустойке.
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