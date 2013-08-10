Реинкарнация Угрюм-Бурчеева

Гонения на дагестанцев, таджиков, вьетнамцев и пр., концлагерь для нелегалов – все эти мероприятия предвыборной кампании напомнили мне бессмертный образ бывого прохвоста, градоначальника глуповского Угрюм-Бурчеева: «Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, -- вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это мятется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль...».
Массовые зачистки распространились не только на рынки, но и на стройки. На стройках задействована значительная масса дешевой нелегальной рабочей силы. Что произойдет, если кампания против нелегалов продлится всерьез и надолго? Работать на стройках станет некому, строительство остановится. Многие девелоперы обанкротятся, начнется кризис строительной отрасли. Между тем, многие банки залезли по самые уши в девелоперскую деятельность, например, один наш отважный банк, страстно обсуждаемый на форуме «Горячие новости». Поэтому не исключены и крупные неприятности для банковского сектора, если нынешние прохвосты не успокоятся.
Комментарии 19
Вот, что значит жадность, отважный банк пострадать может, но граждан РФ не возьмут, т.к. ЗП нужно больше платить, как тут миллиарды заработаешь, как всем известный посылатель "в сад". Зато хотел помочь жителям другой страны, лишь бы обратно не возвращаться...
То есть, вы, Максим, не просто ратуете за нарушения миграционного законодательства, но еще и активно пропагандируете их необходимость? Больше нелегалов, хороших и разных?
Причем желательно сложные, системные проблемы решать системно, а не по угрюм-бурчеевски и не в рамках предвыборных кампаний.
Опять не понял - а почему у вас знак равно между гастарбайтером и нелегалом?
Нелегал по определению незаконно находится на территории государства и должен быть депортирован.
А вот с проблемой гастарбайтеров, действительно, нужно разбираться с применением мозгов. Но это не значит, что нужно оправдывать нелегалов и тех, кто их сюда привозит толпами и заставляет работать за еду и жить в скотских условиях.
И я абсолютно не против гастарбайтеров, - НО! - пока у них и их работодателей оформлены все необходимые документы и уплачены соответствующие налоги и т.д.
Максим, вы чего? Какие еще "концлагеря"?? Их там пытают? Поставили газовые камеры?? Или что?
Государство вынуждено тратить деньги на выдворение нелегалов - да, увы, это так. Но такова законная процедура. Лично я бы с удовольствием наблюдал отправку нелегалов на стройку куда-нибудь за Полярный круг - пусть нефть добывают
Собственноручно государству легализовывать преступников - ну это вообще сюр. Мы все-таки не на помойке себя нашли, слава богу.
Квалифицированную медпомощь оказали - опять плохо?
Ну, вам не угодишь.
Предлагаете не лечить сыпь? Пусть заражают друг друга дальше?
В заметке "Вспышка предвыборного национализма " я писал о том, что сверхдешевые трудовые ресурсы сопредельных стран - спасение России, а не ее проклятие.
мести дворы в любом случае будут. Не найдут нелегалов за 20 т. Придется нанимать офисных работников за 50 т.
Этих креаклов, бьющих на клавиши за 50, дворы мести не заставишь даже за 100.
А я бы забесплатно заставил
Увы, кровавый режим со мной не согласен
http://top.rbc.ru/politics/09/08/2013/869601.shtml
Нет бы сразу покинуть борьбу за "теплое место", так ведь нет, только от дебатов отказался, дабы не докучали неудобными вопросами про плитку по заоблачным ценам, про квартиру, законно украденную у города...
А проблема нелегалов началась в конце прошлого века примерно так: стройку останавливали, рабочих москвичей увольняли ссылаясь на отсутствие денег, а через какое-то время там уже начинали работать гастролёры, пока ещё из других регионов России. А далее фокус повторился но уже работали иностранцы. И я согласен, что уже не кому работать на стройках, все кто-то когда именовался строителем уже, если не спились, то переквалифицировались. А кого сейчас готовят строительные колледжи? Ландшафтников, каких-то дизайнеров и менеджеров, вообщем лоботрясов, которых и так много. По любому, какие бы прожекты не выносились на предвыборную гонку, проблема долговременная, которую, увы, с кондочка не решить. А вот долгострочные проекты в России не в почете, так что после выборов всё вернется на круги своя.