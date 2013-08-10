Реинкарнация Угрюм-Бурчеева

Гонения на дагестанцев, таджиков, вьетнамцев и пр., концлагерь для нелегалов – все эти мероприятия предвыборной кампании напомнили мне бессмертный образ бывого прохвоста, градоначальника глуповского Угрюм-Бурчеева: «Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, -- вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это мятется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль...».Массовые зачистки распространились не только на рынки, но и на стройки. На стройках задействована значительная масса дешевой нелегальной рабочей силы. Что произойдет, если кампания против нелегалов продлится всерьез и надолго? Работать на стройках станет некому, строительство остановится. Многие девелоперы обанкротятся, начнется кризис строительной отрасли. Между тем, многие банки залезли по самые уши в девелоперскую деятельность, например, один наш отважный банк, страстно обсуждаемый на форуме «Горячие новости». Поэтому не исключены и крупные неприятности для банковского сектора, если нынешние прохвосты не успокоятся.