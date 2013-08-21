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Миллион процентов годовых

21.08.2013 18:55 53 6 676 просмотров
На рынке микрофинансов мы наблюдаем происки распоясавшихся ростовщиков. Например, «Каронд-Казань», работающая под вывеской «КредиторЪ», кредитует население под 1,5% в день. На Почте России под брендом «Почта Минизайм» работает микрофинансовая организация (МФО) «Мини-Займ Экспресс», кредитующая население почти под 3% в день (20% в неделю). Эффективная процентная ставка в последнем случае просто поражает воображение: свыше 1,3 млн % годовых *). Такие ставки были характерны для начала 90-ых годов. В свете этих безобразий вновь возникает вопрос о целесообразности введения ростовщической ставки.


"Ростовщик". Гравюра Конрада Мейера (середина 17 в.). Источник: http://www.nbbmuseum.be/doc/chap7e.pdf

Напомню, что ростовщической называется максимально допустимая процентная ставка по кредитам. Ограничение цен (в том числе и ставок) противоречит рыночному фундаментализму. Либертарианская точка зрения о недопустимости госрегулирования рынков опирается на гипотезу «невидимой руки» Адама Смита. Якобы силы рыночной конкуренции автоматически ведут к максимальной эффективности. На самом деле рынок не всесилен, провалы рынка лишают «невидимую руку» силы. К числу провалов рынка относятся отрицательные внешние эффекты. Напомню определение, которое дал Стэнли Фишер этому понятию: «Внешний эффект имеет место всегда, когда действия некоторого домашнего хозяйства или фирмы непосредственно влияют на издержки или выгоды каких-либо других домашних хозяйств или фирм и когда эти побочные эффекты не находят полного отражения в рыночных ценах». Пример отрицательного внешнего эффекта - загрязнение окружающей среды производством.

Так вот, ростовщики также создают отрицательные внешние эффекты. Ростовщик, обирая заемщика до нитки, превращает его в бомжа. Но бомж создает проблему для государства - он не платит налоги, становится обузой для общества. Рост долговой нагрузки на наименее обеспеченные слои населения - основную аудиторию МФО - создает угрозу долгового кризиса. В этом случае негативному внешнему эффекту оказывается подвержено все население страны.

И поскольку рынок сам не в состоянии отреагировать должным образом на происки ростовщиков, то должно реагировать государство. Один из наиболее действенных способов – введение ростовщической ставки процента, уже принятой во многих странах. Кроме того, МФО, как правило, не сообщают эффективную процентную ставку (ЭПС). Было бы целесообразно распространить требование о раскрытии ЭПС и на МФО.

*) (1,2^(365/7)-1)*100%=1 344 944%

Комментарии 53

Юрий Кузьменков  (Burcov)
#
Цитата
свыше 1,3 млн % годовых

Многовато... 1,3 тыс % скорее всего имелось в виду

Цитата
силы рыночной конкуренции автоматически ведут к максимальной эффективности

МФО вполне эффективно конкурирует с банками. К МФО обращаются те, кому "стандартную" ставку в банке получить не удалось - но необходимость денег от этого не пропала. Вакум всегда будет заполнен, уберут МФО - придет "тень".

Цитата
то должно реагировать государство

С чего бы вдруг государство должно решать, что раз человеку не дали в кредит в банке, то больше ему никто занять не может?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Занять можно, но под ограниченную ставку. За 1 млн % годовых надо заливать глотку расплавленным золотом, как поступали индейцы с алчными конкистадорами.

Владимир Цветков  (46vlad4444)
#
Вакум всегда будет заполнен, уберут МФО - придет "тень".

В данном случае чем МФО лучше "тени" ?
Андрей М  (123458)
#
речь не идет о запрете кредитования такогозаемщика речь об ограничении мах ставки по такому кредиту
Егор  (Егор 1964)
#
Раскольников нужен.
kioratsu  (kioratsu)
#
А я бы все же вместо госкомценовских методов (кстати, 200% ставка рефинансирования ЦБ 15 лет назад - это много или мало?) предложил бы более изящный подход: указывать в договоре крайний срок возврата и сумму, которая набежит к этому моменту, а также запретить экстраполяцию ставки за пределы этого срока. Пусть пени и штрафы пляшут от СР+n% или иной независимой формулы, а к неплательщику поскорее являются приставы. Потому что понятна ситуация, когда занимают 2000 руб. на неделю, чтобы вернуть через неделю 2500 руб. - это не 11300000% и не 1303% годовых, а именно 25% "недельных". И если по истечении этой недели кредит не погашен, то это уже дефолт, который должен разруливаться вручную, а не основание для пролонгации на автомате.
Также замечу (признавая, тем не менее, оригинальность подхода с рассмотрением ситуации как negative externality), что будущему бомжу, намеревшемуся во что бы то ни стало прострелить себе ногу, ничто не помешает заложить свое жилье по вполне земной ипотечной ставке. smile;)
Иван Иванов  (Schultz)
#
Максим, мне кажется, вы совершаете ошибку, когда прямолинейно переводите недельные или дневные ставки в годовые, а затем удивляетесь результату. Заёмщик берёт кредит именно на неделю и переплачивает именно за пользование в течение недели.
Далее, ещё важный момент- имеет значение сумма займа. Например, 10 тысяч рублей под 20% в неделю на срок в неделю даст переплату в 2000 рублей. Почему вы считаете, что такая плата за пользование кредитом является случаем, когда " Ростовщик, обирая заемщика до нитки, превращает его в бомжа."? 2000 рублей превращают заёмщика в бомжа? Вы упускаете из виду тот факт, что речь идёт о крайне небольших суммах и грандиозные годовые ставки на сроки в несколько дней для маленьких сумм превращаются всего в сотни, максимум в тысячи рублей переплаты.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Полюбуйтесь на договор займа "Каронд-Казани": http://kreditorcompany.ru/images/karond.jpg .
За квартал на 5 тыс руб. набегают проценты на сумму 11,75 тыс руб. Выдают займ от 1 тыс до 100 тыс руб. В случае 100 тыс проценты составят 235 тыс руб. В случае невозврата надо платить уже не 1,5%, а 3% в день - добавляется пеня в размере 1,5% в день. Пояснения еще нужны?
Иван Иванов  (Schultz)
#
11.75 тыс. - это не только проценты, а проценты+ тело долга (1.5% в день на 90 дней это как раз и есть 6750 р. процентов). Далее, платёж не аннуитетный, а разовый, в конце срока, поэтому переплата больше, чем в случае аннуитетной схемы. И уж конечно, 6750 переплаты не сделают из заёмщика бомжа.
Обратите внимание- мы ещё не говорили про затраты самой МФО, чтобы донести до заёмщика эти деньги. При маленьких суммах займов (на то они и М-ФО) затраты убьют бОльшую часть маржи. Включить эту стоимость в ценник - справедливо. С некоторой оговоркой также справедливо включить в ценник риски невозврата- за то, что МФО кредитует заёмщика, которого скорее всего послали банки, также придётся доплатить.
Призывая влиять на ценообразование в рознице (в данном случае- финансовой) вы можете открыть ящик Пандоры. Оглянуться не успеете, как Онищенко будет изучать наценку на пакеты в супермаркетах на предмет справедливости их значений. В БКФ он придёт гораздо раньше, узнать, справедливо ли вы считаете цену для своих клиентов на свои услуги или нет.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Спасибо за исправление: был введен в заблуждение договором. В случае 100 тыс руб. проценты составят 135 тыс руб.
Иван Иванов  (Schultz)
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Могу поспорить, что средний займ у кредитораЪ далеко не 100 тысяч, а скорее ближе к 5 тысячам, как в договоре. А раз так, то и ценник примитивно выставлен исходя из экономики для среднего займа. ДЛя которого относительная величина затрат на выдачу очень и очень велика. В общем, не всё так очевидно.
Кроме того, так до конца и не понятно, почему вы предлагаете регулировать наценку именно в этом сегменте розничного рынка. Почему бы не регулировать наценку на бутилированную воду? Вот там социальный эффект от дорогой воды точно крайне велик.
Oleg Sudnik  (olger)
#
Цитата
Так вот, ростовщики также создают отрицательные внешние эффекты. Ростовщик, обирая заемщика до нитки, превращает его в бомжа. Но бомж создает проблему для государства - он не платит налоги, становится обузой для общества. Рост долговой нагрузки на наименее обеспеченные слои населения - основную аудиторию МФО - создает угрозу долгового кризиса. В этом случае негативному внешнему эффекту оказывается подвержено все население страны.

Несомненно МФО производят некие отрицательные внешние эффекты, однако угроза создания ощутимой проблемы для всего общества весьма эфемерна и материальный ущерб от неё довольно сложно рассчитать, возможно его и вовсе не будет, так как рынок сам справится с этой задачей.
В тоже время любое ограничение со стороны государства гарантированно требует материальных затрат - контроль исполнения, выявление нарушений, наказание нарушителей и т.д. И эти затраты будут требоваться всегда пока действует ограничение.
Вот давайте и посчитаем, что выгодней с экономической точки зрения - содержать за счёт государства некоторое время 1000 бомжей или постоянно столько же чиновников, которые, как мы знаем, ещё любят и прикарманить немало бюджетных средств?
Юрий Кузьменков  (Burcov)
#
Цитата
За 1 млн % годовых надо заливать глотку золотом

Ну никак не получается из 2% сделать больше 137741% (даже если проценты на проценты), где там миллион?

Цитата
Полюбуйтесь на договор займа "Каронд-Казани"

Единственное что в данном договоре не явно - это то, что неточно дана формулировка 11750 это сумма долга вместе с процентами (так по арифметике 1,5%*90+100% получается) или только проценты, а сумма долга плюс еще 5000....

Цитата
В случае 100 тыс

Это не типичные случаи займов для МФО - средняя сумма займа 10 000 или около того. И до кучи закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ максимальная сумма займа, которую микрофинансовая организация может выдавать – до 1 000 000 рублей. Эта сумма включает в себя все проценты за пользование суммой займа на период его предоставления
Так что человек с особенно некрепкой психикой занявший 100 тыс, максимум переплатит 900% сверху.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
20% в неделю посчитайте: (1,2*(365/7)-1)*100%=1 344 944%
Иван Иванов  (Schultz)
#
Начисление процентов на проценты запрещены ГК.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Вам дать ссылку на методику ЦБ расчета ЭПС (ПСК)?
Иван Иванов  (Schultz)
#
Нет необходимости. Я вот прямо проверил вашу формулу: (1,2*(365/7)-1)*100%=6157%, не миллионы. Где я ошибся?
Иван Иванов  (Schultz)
#
Ага. Значит, всё-таки проценты на проценты. Однако, есть принципиальная разница между методикой ЭПС и реальными графиками платежей по кредитам. Которые (графики) учитывают а) ежедневное начисление процентов за пользование заёмными средствами и б) ОТСУТСТВИЕМ начисления процентов за "пользование" начисленными, но не уплаченными процентами, только за пользование остатком основного долга. Функция ПЛТ в MS Excel.
ЭПС же проводит смелую аналогию между выплатами кредитов и инвестициями, где каждая следующая порция увеличивает работающий актив.
Андрей  (Собакевич)
#
Неправда ваша. Клиент платит по 39-П, а не 2008-У smile:D
Так что составляем график:
Выдача 01.01.2013 -100 000
Погашение 01.01.2014 1 140 000 (100 000 + 100 000*52*0,2)

Excel выдает IRR в размере 1040% smile:o

Все равно банки круче http://www.banki.ru/products/credits/credit/309/ smile8)
Иван Иванов  (Schultz)
#
Про вашу ссылку с банками сказано выше- по ссылке сроки короткие, прямолинейное умножение месячной ставки на 12 и перевод её в годовую не корректен с т.з. бизнес-смысла и долговой нагрузки на заёмщика.
Ибирь  (Ибирь)
#
Причем тут методики расчета ЦБ? ВАС по этому поводу уже высказался: http://arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/39104.html (п. 3). В отношениях с заемщиком-потребителем установление процентов на проценты недопустимо.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Речь идет о методике расчета эффективной процентной ставки (ЭПС, иначе полной стоимости кредита (ПСК)), а не о методе начисления процентов. Эта методика расчета совпадает с IRR.
Юрий Кузьменков  (Burcov)
#
Запрещены только в одну сторону - есть же капитализированные вклады smile:)
Но по математике действительно такая сумма процентов получается. И посему, чисто теоретически, интересен вопрос: если человек имел необходимость занять 10 000 рублей у сторонней организации, то, опуская ограничения по закону, как он отдаст 134 миллиона? smile:D
За всю жизнь он таких денег не заработает, думаю все внутренние органы столько не будут стоить...
Иван Иванов  (Schultz)
#
Зачем теоретически опускать ограничения по закону? Он же не у бандитов занял. Если бы у бандитов- там имел бы смысл разговаривать про внутренние органы, причём практический. smile:)

Если же в самом деле "выключить" запрет начисления процентов на проценты, то открывается целое море возможностей- вдруг выяснится, что кредит под 12% годовых гораздо менее выгоден для банка, чем 12/365% в день и прочие сферически-вакуумные варианты.

Нельзя принцип вкладов с капитализацией переносить на кредиты. Специально так сделано. smile:)
hbcq hbcq  (hbcq)
#
Можно было бы в очередной раз напомнить, с каким энтузиазмом Бешеный Принтер принимал закон об МФО (если не ошибаюсь, особенно там отличился справедливый рассеянин Аксаков), а презик Путин вещал о том, как расцветет экономика от этих мфошных кредитов... Зато теперь справедливый расеянин Аксаков с таким же энтузазизьмом педалирует о том, что неплохо бы мфошников поприжать. smile:D Но не буду о грустном.
Автору правильно заметили, что 100500% получаются на бумашке, а в реальности клиент в абсолютных цыфрах берет три копейки в два ряда на неделю, и отдает четыре копейки. Из этой 1 коп. (aka 100500%) навара мфошник должен оплатить налоги, аренду, коммуналку, зарплату своих кредитооформителей, откаты надзирающим и проверяющим и т.п., не говоря уж о том, что ему и самому кушать хочется. Если выдавать кредиты по три копейки по "неростовщическим ставкам" -- и обдифолтиться недолго...
А вообще, эту безумную затею бешеных принтеров надо бы вообще открутить взад целиком и полностью, вне зависимости от ставок.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Из отчетности МФО "Домашние деньги" за 2012 г. следует, что она выдала на 31 дек. 2012 г. займы на сумму 3,2 млрд руб.
hbcq hbcq  (hbcq)
#
И что? Оно ведь выдало эти 3,2 млрд. не одному в одно жало. А речь идет именно о влиянии "ростовщических ставок" на одного отдельно взятого буратину, не так ли? Вот надо взять средний (а лучше -- медианный) размер займа и смотреть социальное влияние оного на буратину.
И во-вторых, комментаторы-то пытаются объяснить, что арифметически правильно посчитанные на бумашке 100500% и фактически выданные-полученные три копейки -- это таки две большие разницы.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Подтвердите, плз, Ваши заявления статистическими данными.
Иван Иванов  (Schultz)
#
Для этого можно посмотреть P&L домашних денег, который у них вывешен на сайте.
http://www.domadengi.ru/upload/iblock/0e4/zvmf_2013_2ocmp.pdf
Они со своими ростовщическими ставками вышли в заметную прибыль только в этом году. Косты (плата в ценнике за доставку денег заёмщику) и невозвраты (плата в ценнике за работу с теми, с кем банки работать отказываются) сжирают бОльшую часть маржи. И то, крайне интересно, как они резервируют, всё ли там нормально.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Я прошу подтвердить статданными Ваше утверждение о "фактически выданных-полученных трех копейках".
hbcq hbcq  (hbcq)
#
Годовой прирост портфеля российских МФО в 2011 году составил 34% (в 2010 году темпы роста составляли 15,29%), до 32 млрд руб., свидетельствует исследование рынка микрофинансирования, проведенное коллекторским агентством "Секвойя кредит консолидейшн". Таким образом, в минувшем году рынок микрокредитования по темпам роста портфеля обогнал рынок банковского кредитования: по данным ЦБ объем кредитов, выданных банками, за прошлый год вырос на 28%. "Средняя сумма задолженности в сегменте МФО в первом полугодии 2011 года составила 15 094 руб., во втором полугодии — 23 613 руб. При этом в структуре задолженности преобладают проценты, пени, штрафы",— говорится в исследовании.

Подробнее: http://bankir.ru/novosti/s/zaimy-mfo-rastut-bystree-bankovskikh-kreditov-10017279/#ixzz2cgGiyy4m
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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А теперь учтите, что у многих микрофинансовых наркоманов по пять займов.
hbcq hbcq  (hbcq)
#
Можете подтвердить статистическими сведениями? smile:D
hbcq hbcq  (hbcq)
#
Увы, прокси-сервер не позволяет мне читать газету "Известия". smile:D
И в любом случае, если вам нечем платить -- вас убьет даже 1% годовых. Проблема с МФО -- не в "ростовщических ставках", а в том, что они выдают кредиты тем, кто принципиально не в состоянии их вернуть, или, в лучшем случае, находится на грани платежеспособности. О качестве мфошного заемщика все газеты уже неоднократно писали. Именно поэтому бешеным принтерам надо не вешать электорату лапшу о ставках, а запретить выдавать кредиты тем, кто не в состоянии их погасить (т.е. разогнать все МФО нафиг) и озаботиться повышением благосостояния этого самого электората.
hbcq hbcq  (hbcq)
#
Вообще-то, там про банковские кредиты, а в комментариях указывают на нелады с арифметикой... Но допустим. Правда, эта статистика меня никак не опровергает. Не виноваты МФО в том, что буратино берет 5 кредитов. С подобными запросами буратино успешно залезет в долги даже с 1%, просто вместо пяти возьмет 10.
Иван Иванов  (Schultz)
#
Вы думаете, МФО выдают деньги тем, кто "принципиально не в состоянии вернуть деньги"? А почему сразу не сжигают в печке? МФО выдают кредиты высокорискованным клиентам, что совершенно не означает их "принципиальной невозможности вернуть деньги" или "низкой платёжеспособности".
Нет никакой проблемы с МФО. Есть бизнес, в которой товар находит покупателя по своей прозрачной цене. ПРосто его не все, как выяснилось, понимают.
hbcq hbcq  (hbcq)
#
"Высокорискованный клиент" -- это и есть "низкая платежеспособность", и немалая часть таких клиентов ничего и не возвращает просто потому, что у них денег нет и не было. Почему таким выдают? Увы, мне лень объяснять бизнесмодель спекуляции мусорными займами. Кстати, и в торговле наркотой товар по прозрачной цене тоже успешно находит своего покупателя, только почему-то это не понимают...
hbcq hbcq  (hbcq)
#
Какие "мои заявления" и какими "статистическими данными"? Что 3,2 млрд не в одно жало выданы? Увы, этого я не могу доказать, лишь предполагаю на основании, пардон, жизненного опыта. smile:D
Вы же смотрите отчетность ООО, у них там вроде за 12-й год убыток. И за 11-й тоже. Правда, в нем еще резерв сидит.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Убытки там от развития сети и от резервов.
hbcq hbcq  (hbcq)
#
Там 1 млрд -- зарплата и еще 1 млрд накладные и слив коллекторам. Т.е. если аренду и персоналу зп не платить -- то будет прибыль? smile:D Резервы можно не делать, уровень невозврата позволяет...
Сергей Бортников  (ferraz)
#
По моему кто то забыл ГК РФ. Даже в случае невозврата долга и не признание человеком иска со стороны МФО. Максимум что будет должен это проценты за пользование суммой до даты просрочки то есть не возрата всей суммы плюс штрафы и основной долг. Имел дело с МФО "Быстроденьги" беря займ на 3500 в кризисный год 2009 год был очень критичным для Тольятти. ИЗ той суммы что МФО насчитало 27 000 реально суд постановил взыскать неболее 7500 плюс оплата гос пошлины. 7500 это основной долг плюс проценты плюс штрафы
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
По-моему, кто-то не учитывает, что аудитория МФО в основном юридически и финансово неграмотна.
Bavxx  (Bavxx)
#
Количество попавших заемщиков по ипотеке которые не могут обслуживать кредит по вполне внешне не ростовщической ставке думаю на порядок больше, чем по микрозаймам. И внешие эффекты неплательщики по ипотеке создают гораздо большие. Исходя из вашей логики надо урезать ставки по ипотеке. Однако наверное гораздо эффективнее и справедливее разобраться с задранными ценами на недвижимость и приложить усилия к более сбалансированному развитию регионов, чтобы не было постоянной экономической миграции в мегаполисы.
Законодательное ограничение ставок приведет к мутациям продукта, к его еще большей непрозрачности. Тогда уж надо эту тему совсем прикрыть. Так ведь не только не прикрыли, а еще разрешили вклады по баснословным ставкам собирать. А вот это вообще МММ.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Как раз на рынке ипотеки нет проблемы с "задранными" процентными ставками, да и люди подходят к ипотеке гораздо более осмотрительно, там не нужно ставить такую "защиту от дурака".
Cергей  (net_ror)
#
Коллеги, хотел бы отметить несколько существенных фактов:

- во-первых, белая часть рынка мфо сдает отчетность в фсфр (ежеквартально). которая нигде никогда не публиковалась (!) А с учетом схлопывания фсфр в мегарегулятор, "входа" в дела их кухни новых управленцев, оптимистично на рынок посмотрят пристально в 2014-15 гг. не раньше

- во-вторых, по поводу % и самого бизнеса.
Будучи банковским аналитиком, Максим, вы должны уважать другие направления финансового посредничества - я имею в виду не грести всех одной метлой, не разобравшись, тем более не профессионально на одном примере раздувать глобальные выводы... Доля КредиторЪ и "почтовых ребят" на рынке мфо ничтожно мала, это не есть рынок мфо smile:)

У вышеупомянутых Домашних денег процентная ставка составляет 0,3-0,5% в день (110% годовых). http://www.domadengi.ru/download/zayavleniya-standart-klub-rules.zip
При этом доставка денег осуществляется на дом, таким же способом можно оплачивать аннуитеты. Высокая конверсия/лояльность к клиентам. При этом по закону они вообще не обязаны начислять РВП, налоги могут платить по упрощенке...

Если хотите мое мнение - это очень интересное направление, по сути это ломбардные ставки, но беззалоговые если сравнивать с бизнес моделями ломбардов.

Я бы вам предложил, как банковскому аналитику, другое направление для статьи - у многих крупных мфо акционеры банки ТОП-100... smile:D и ставки в этих организациях как раз выше ломбардных... двойная игра, когда на трибуне вещают о перегреве потребкредитования, а сами несут инвестиции в мфо)))
АИА  (АИА)
#
Цитата
да и люди подходят к ипотеке гораздо более осмотрительно, там не нужно ставить такую "защиту от дурака
к сожалению это голословное утверждение, не соответствующее жизненным реалиям. очень часто наблюдал лично как даже высокообразованные и успешные в своем деле люди, оказывались не способны оценить размеры своих затрат.
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