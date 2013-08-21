Миллион процентов годовых

На рынке микрофинансов мы наблюдаем происки распоясавшихся ростовщиков. Например, «Каронд-Казань», работающая под вывеской «КредиторЪ», кредитует население под 1,5% в день. На Почте России под брендом «Почта Минизайм» работает микрофинансовая организация (МФО) «Мини-Займ Экспресс», кредитующая население почти под 3% в день (20% в неделю). Эффективная процентная ставка в последнем случае просто поражает воображение: свыше 1,3 млн % годовых *). Такие ставки были характерны для начала 90-ых годов. В свете этих безобразий вновь возникает вопрос о целесообразности введения ростовщической ставки.
"Ростовщик". Гравюра Конрада Мейера (середина 17 в.). Источник: http://www.nbbmuseum.be/doc/chap7e.pdf
Напомню, что ростовщической называется максимально допустимая процентная ставка по кредитам. Ограничение цен (в том числе и ставок) противоречит рыночному фундаментализму. Либертарианская точка зрения о недопустимости госрегулирования рынков опирается на гипотезу «невидимой руки» Адама Смита. Якобы силы рыночной конкуренции автоматически ведут к максимальной эффективности. На самом деле рынок не всесилен, провалы рынка лишают «невидимую руку» силы. К числу провалов рынка относятся отрицательные внешние эффекты. Напомню определение, которое дал Стэнли Фишер этому понятию: «Внешний эффект имеет место всегда, когда действия некоторого домашнего хозяйства или фирмы непосредственно влияют на издержки или выгоды каких-либо других домашних хозяйств или фирм и когда эти побочные эффекты не находят полного отражения в рыночных ценах». Пример отрицательного внешнего эффекта - загрязнение окружающей среды производством.
Так вот, ростовщики также создают отрицательные внешние эффекты. Ростовщик, обирая заемщика до нитки, превращает его в бомжа. Но бомж создает проблему для государства - он не платит налоги, становится обузой для общества. Рост долговой нагрузки на наименее обеспеченные слои населения - основную аудиторию МФО - создает угрозу долгового кризиса. В этом случае негативному внешнему эффекту оказывается подвержено все население страны.
И поскольку рынок сам не в состоянии отреагировать должным образом на происки ростовщиков, то должно реагировать государство. Один из наиболее действенных способов – введение ростовщической ставки процента, уже принятой во многих странах. Кроме того, МФО, как правило, не сообщают эффективную процентную ставку (ЭПС). Было бы целесообразно распространить требование о раскрытии ЭПС и на МФО.
*) (1,2^(365/7)-1)*100%=1 344 944%
Комментарии 53
Многовато... 1,3 тыс % скорее всего имелось в виду
МФО вполне эффективно конкурирует с банками. К МФО обращаются те, кому "стандартную" ставку в банке получить не удалось - но необходимость денег от этого не пропала. Вакум всегда будет заполнен, уберут МФО - придет "тень".
С чего бы вдруг государство должно решать, что раз человеку не дали в кредит в банке, то больше ему никто занять не может?
В данном случае чем МФО лучше "тени" ?
Также замечу (признавая, тем не менее, оригинальность подхода с рассмотрением ситуации как negative externality), что будущему бомжу, намеревшемуся во что бы то ни стало прострелить себе ногу, ничто не помешает заложить свое жилье по вполне земной ипотечной ставке.
Далее, ещё важный момент- имеет значение сумма займа. Например, 10 тысяч рублей под 20% в неделю на срок в неделю даст переплату в 2000 рублей. Почему вы считаете, что такая плата за пользование кредитом является случаем, когда " Ростовщик, обирая заемщика до нитки, превращает его в бомжа."? 2000 рублей превращают заёмщика в бомжа? Вы упускаете из виду тот факт, что речь идёт о крайне небольших суммах и грандиозные годовые ставки на сроки в несколько дней для маленьких сумм превращаются всего в сотни, максимум в тысячи рублей переплаты.
За квартал на 5 тыс руб. набегают проценты на сумму 11,75 тыс руб. Выдают займ от 1 тыс до 100 тыс руб. В случае 100 тыс проценты составят 235 тыс руб. В случае невозврата надо платить уже не 1,5%, а 3% в день - добавляется пеня в размере 1,5% в день. Пояснения еще нужны?
Обратите внимание- мы ещё не говорили про затраты самой МФО, чтобы донести до заёмщика эти деньги. При маленьких суммах займов (на то они и М-ФО) затраты убьют бОльшую часть маржи. Включить эту стоимость в ценник - справедливо. С некоторой оговоркой также справедливо включить в ценник риски невозврата- за то, что МФО кредитует заёмщика, которого скорее всего послали банки, также придётся доплатить.
Призывая влиять на ценообразование в рознице (в данном случае- финансовой) вы можете открыть ящик Пандоры. Оглянуться не успеете, как Онищенко будет изучать наценку на пакеты в супермаркетах на предмет справедливости их значений. В БКФ он придёт гораздо раньше, узнать, справедливо ли вы считаете цену для своих клиентов на свои услуги или нет.
Кроме того, так до конца и не понятно, почему вы предлагаете регулировать наценку именно в этом сегменте розничного рынка. Почему бы не регулировать наценку на бутилированную воду? Вот там социальный эффект от дорогой воды точно крайне велик.
Несомненно МФО производят некие отрицательные внешние эффекты, однако угроза создания ощутимой проблемы для всего общества весьма эфемерна и материальный ущерб от неё довольно сложно рассчитать, возможно его и вовсе не будет, так как рынок сам справится с этой задачей.
В тоже время любое ограничение со стороны государства гарантированно требует материальных затрат - контроль исполнения, выявление нарушений, наказание нарушителей и т.д. И эти затраты будут требоваться всегда пока действует ограничение.
Вот давайте и посчитаем, что выгодней с экономической точки зрения - содержать за счёт государства некоторое время 1000 бомжей или постоянно столько же чиновников, которые, как мы знаем, ещё любят и прикарманить немало бюджетных средств?
Ну никак не получается из 2% сделать больше 137741% (даже если проценты на проценты), где там миллион?
Единственное что в данном договоре не явно - это то, что неточно дана формулировка 11750 это сумма долга вместе с процентами (так по арифметике 1,5%*90+100% получается) или только проценты, а сумма долга плюс еще 5000....
Это не типичные случаи займов для МФО - средняя сумма займа 10 000 или около того. И до кучи закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ максимальная сумма займа, которую микрофинансовая организация может выдавать – до 1 000 000 рублей. Эта сумма включает в себя все проценты за пользование суммой займа на период его предоставления
Так что человек с особенно некрепкой психикой занявший 100 тыс, максимум переплатит 900% сверху.
ЭПС же проводит смелую аналогию между выплатами кредитов и инвестициями, где каждая следующая порция увеличивает работающий актив.
Так что составляем график:
Выдача 01.01.2013 -100 000
Погашение 01.01.2014 1 140 000 (100 000 + 100 000*52*0,2)
Excel выдает IRR в размере 1040%
Все равно банки круче http://www.banki.ru/products/credits/credit/309/
Но по математике действительно такая сумма процентов получается. И посему, чисто теоретически, интересен вопрос: если человек имел необходимость занять 10 000 рублей у сторонней организации, то, опуская ограничения по закону, как он отдаст 134 миллиона?
За всю жизнь он таких денег не заработает, думаю все внутренние органы столько не будут стоить...
Если же в самом деле "выключить" запрет начисления процентов на проценты, то открывается целое море возможностей- вдруг выяснится, что кредит под 12% годовых гораздо менее выгоден для банка, чем 12/365% в день и прочие сферически-вакуумные варианты.
Нельзя принцип вкладов с капитализацией переносить на кредиты. Специально так сделано.
Автору правильно заметили, что 100500% получаются на бумашке, а в реальности клиент в абсолютных цыфрах берет три копейки в два ряда на неделю, и отдает четыре копейки. Из этой 1 коп. (aka 100500%) навара мфошник должен оплатить налоги, аренду, коммуналку, зарплату своих кредитооформителей, откаты надзирающим и проверяющим и т.п., не говоря уж о том, что ему и самому кушать хочется. Если выдавать кредиты по три копейки по "неростовщическим ставкам" -- и обдифолтиться недолго...
А вообще, эту безумную затею бешеных принтеров надо бы вообще открутить взад целиком и полностью, вне зависимости от ставок.
И во-вторых, комментаторы-то пытаются объяснить, что арифметически правильно посчитанные на бумашке 100500% и фактически выданные-полученные три копейки -- это таки две большие разницы.
http://www.domadengi.ru/upload/iblock/0e4/zvmf_2013_2ocmp.pdf
Они со своими ростовщическими ставками вышли в заметную прибыль только в этом году. Косты (плата в ценнике за доставку денег заёмщику) и невозвраты (плата в ценнике за работу с теми, с кем банки работать отказываются) сжирают бОльшую часть маржи. И то, крайне интересно, как они резервируют, всё ли там нормально.
Подробнее: http://bankir.ru/novosti/s/zaimy-mfo-rastut-bystree-bankovskikh-kreditov-10017279/#ixzz2cgGiyy4m
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=5215842
И в любом случае, если вам нечем платить -- вас убьет даже 1% годовых. Проблема с МФО -- не в "ростовщических ставках", а в том, что они выдают кредиты тем, кто принципиально не в состоянии их вернуть, или, в лучшем случае, находится на грани платежеспособности. О качестве мфошного заемщика все газеты уже неоднократно писали. Именно поэтому бешеным принтерам надо не вешать электорату лапшу о ставках, а запретить выдавать кредиты тем, кто не в состоянии их погасить (т.е. разогнать все МФО нафиг) и озаботиться повышением благосостояния этого самого электората.
Нет никакой проблемы с МФО. Есть бизнес, в которой товар находит покупателя по своей прозрачной цене. ПРосто его не все, как выяснилось, понимают.
Вы же смотрите отчетность ООО, у них там вроде за 12-й год убыток. И за 11-й тоже. Правда, в нем еще резерв сидит.
Законодательное ограничение ставок приведет к мутациям продукта, к его еще большей непрозрачности. Тогда уж надо эту тему совсем прикрыть. Так ведь не только не прикрыли, а еще разрешили вклады по баснословным ставкам собирать. А вот это вообще МММ.
- во-первых, белая часть рынка мфо сдает отчетность в фсфр (ежеквартально). которая нигде никогда не публиковалась (!) А с учетом схлопывания фсфр в мегарегулятор, "входа" в дела их кухни новых управленцев, оптимистично на рынок посмотрят пристально в 2014-15 гг. не раньше
- во-вторых, по поводу % и самого бизнеса.
Будучи банковским аналитиком, Максим, вы должны уважать другие направления финансового посредничества - я имею в виду не грести всех одной метлой, не разобравшись, тем более не профессионально на одном примере раздувать глобальные выводы... Доля КредиторЪ и "почтовых ребят" на рынке мфо ничтожно мала, это не есть рынок мфо
У вышеупомянутых Домашних денег процентная ставка составляет 0,3-0,5% в день (110% годовых). http://www.domadengi.ru/download/zayavleniya-standart-klub-rules.zip
При этом доставка денег осуществляется на дом, таким же способом можно оплачивать аннуитеты. Высокая конверсия/лояльность к клиентам. При этом по закону они вообще не обязаны начислять РВП, налоги могут платить по упрощенке...
Если хотите мое мнение - это очень интересное направление, по сути это ломбардные ставки, но беззалоговые если сравнивать с бизнес моделями ломбардов.
Я бы вам предложил, как банковскому аналитику, другое направление для статьи - у многих крупных мфо акционеры банки ТОП-100... и ставки в этих организациях как раз выше ломбардных... двойная игра, когда на трибуне вещают о перегреве потребкредитования, а сами несут инвестиции в мфо)))