Черный лебедь Москвы

Если следовать логике Нассима Талеба, изложенной им в статье «Черный лебедь Каира», то Россию ждут тяжелые времена. Основная мысль Талеба состоит в следующем: «Комплексные системы с искусственно подавленной волатильностью стремятся стать экстремально хрупкими, не проявляя в то же самое время видимых рисков. На самом деле, они стремятся быть слишком спокойными и демонстрируют минимальную изменчивость, тогда как безмолвные риски накапливаются под поверхностью. Хотя политические лидеры и экономические политики декларируют намерение стабилизировать систему путем подавления флуктуаций, результат имеет тенденцию оказываться противоположным. Эти искусственно ограниченные системы становятся склонными к «Черным лебедям» - т.е., они оказываются чрезвычайно подвержены крупномасштабным событиям, которые значительно отклоняются от статистической нормы и были в значительной степени непредсказуемы для данного набора наблюдателей.
Виктор Манюхин, Красная Площадь, осень.
Такие состояния в конечном итоге испытывают масштабные взрывы, застающие всех врасплох и рушащие годы стабильности или, в некоторых случаях, завершающиеся существенно хуже, чем в своем изначально волатильном состоянии. На самом деле, чем дольше оттягивается момент взрыва, тем больше повреждается и экономическая, и политическая система».
Чем жестче система, тем она хрупче. Тем меньше ее прочность, ее способность противостоять внешним и внутренним шокам. Где гибкая система способна «прогнуться под изменчивый мир» и демпфировать удар, там жесткая система рушится. Искусственная стабилизация системы, жесткое ограничение даже малых изменений, ведет к неспособности приспособиться к большим и неизбежным изменениям. Система, искусственно ограничивающая свою способность к изменениям, не способна адаптироваться к радикальным изменениям внешней среды.
Для систем, жестко ограничивающих собственную изменчивость, характерна агрессивность ко всему инородному и новому. Им свойственен доведенный до абсурда консерватизм и изоляционизм. Пример реализации такой стратегии - Япония, проводившая политику самоизоляции «сакоку» с 1641 по 1853 годы. Так, в 1825 году был издан указ, требовавший стрелять по любому западному кораблю, появившемуся около берегов Японии. Аналогичная политика самоизоляции проводилась в XVII—XIX веках Китаем и Кореей. Эта политика привела к технологическому и экономическому отставанию этих стран от европейских держав, которые в конце концов военной силой заставили отменить режим самоизоляции. Наиболее радикальный современный пример самоизоляции – политика Чучхе Северной Кореи. Советский вариант самоизоляции – «железный занавес».
Причина выбора такой стратегии - боязнь политической конкуренции, стремление политической элиты сохранить власть любой ценой, консервация статус кво.
Такая система как бы больна аллергией - болезненно реагирует на безопасные объекты и истощает себя в борьбе с ними. Начинает доминировать функция поиска врага, активно развиваются ксенофобия и ее форма - гомофобия… О всплеске враждебности по отношению к мигрантам я недавно писал в заметках «Реинкарнация Угрюм-Бурчеева» и «Вспышка предвыборного национализма».
Нарастающие напряжения приводят к необратимым деформациям. В таких системах нарастают и накапливаются противоречия, которые не разрешаются, а загоняются во внутрь. Например, между различными конфессиями, между атеистами и верующими, между различными этническими группами, между народом и властью.
Полезна такая аналогия: наглухо закрытая кастрюля-скороварка с водой на огне может взорваться как бомба. Стальные стенки не удержат ее от взрыва. Лишенная всякой жесткости вода, доведенная до кипения, оказывается сильнее металла.
Применение стратегии искусственного ограничения волатильности снижает флуктуации в краткосрочной перспективе, но увеличивает вероятность гигантских флуктуаций в долгосрочной перспективе. Например, СССР был более стабилен во внутриполитическом отношении, чем США, но в итоге распался. Замечательно сказал Дмитрий Быков: "Застои кончаются катастрофами, а не эволюциями..."
Россия становится все более закрытым обществом. А вода в скороварке уже закипает…
Комментарии 58
http://top.rbc.ru/politics/29/08/2013/874015.shtml
Обеспечите нормальный рост и целый ряд социальных проблем обвалиться и социум перестанет закипать.
Пример открытых границ, Россия 90-х, что-то я не заметил что там терпимость была на высоком уровне, особенно взглянув на уровень преступности с более высокой долей именно тяжких преступлений , скорость сокращения численности населения и т.п. Мне кажется все таки причины и следствия несколько иные
Я понял, что для Вас хвост может вилять собакой. Но лично я в этом сильно сомневаюсь.
по посту - "Такая система как бы больна аллергией - болезненно реагирует на безопасные объекты и истощает себя в борьбе с ними. Начинает доминировать функция поиска врага, активно развиваются ксенофобия и ее форма - гомофобия" - функция поиска врага, так же как политика осажденной крепости всегда была весьма и весьма Властью любима. Насколько безопасны эти самые "гомообъекты" по Вашему?
"Причина выбора такой стратегии - боязнь политической конкуренции, стремление политической элиты сохранить власть любой ценой, консервация статус кво." ТУТ СОГЛАСЕН (ХОТЯ ВСЕ-ТАКИ НЕ ЭЛИТЫ, А СКОРЕЕ ГОМОЭЛИТЫ )
Вы же в данном случае термин "жесткость" используете как противоположность "упругости" в области динамики. Конечно, дело как автора Ваше, но просто не совсем верно. тем более даже с точки зрения динамики воду в кастрюле как "лишенную всякой жесткости" я бы рассматривать не стал Ну и вообще при чем тут упругость (как противоположность жесткости) и кипение? опять же, кастрюлю разрывает пар, а не кипящая вода
несколько путано объясняю, но все-таки изначально фраза очень запутана
Тем более, что с фразой "Нарастающие напряжения приводят к необратимым деформациям. " вообще спорить трудно
по посту - а как Вы думаете, Максим, напряжения нарастают только в России? в других системах Вы не наблюдаете такого?
в первом предложении - Если следовать логике Нассима Талеба, изложенной им в статье «Черный лебедь Каира», то Россию ждут тяжелые времена
в финале - Россия становится все более закрытым обществом. А вода в скороварке уже закипает…
Вот упадут цены на нефть всерьез и надолго, так в России сразу такая пассионарность начнется - мало не покажется.
и Олимпиад никаких не будет
Депардье, опять же свалит
промышленность и сельское хозяйство волей неволей появятся вновь
много хорошего, в общем будет
Сколько людей покончило с жизнью в России в начале 20го века? Империя рухнула, строй менялся - как жить дальше?
А век прошел - страна жива.
население наконец-то начнет реально работать, а не слушать лучшего друга физкультурников и нано-премьера.
и Олимпиад никаких не будет
Депардье, опять же свалит
промышленность и сельское хозяйство волей неволей появятся вновь
много хорошего, в общем будет [U]
Сельское хозяйство уже точно не появится.
Нет ни животных, ни людей в сельских регионах. Например на всю Псковскую область население менее 700.000 человек. При этом более 300.000 жевет всего в 2-х городах.
Да и сельхозугодия приходят в негодность с поразительной быстротой. Необрабатываемые земли вновь захватывает дикая природа.
Зато размножаются стероидно-допинговые олимпийцы
вопрос к Максиму - если система начнет "пожирать" олимпийцев, при падении цены на нефть до 20 доллАров, - это гибкая система или нет?
Давайте будем мух от котлет:
Вы будете "работать", а точнее -- заниматься чем угодно, лишь бы прокормиться. Например, займетесь подъемом с/х вручную.
Те, кто вами руководил, контролировал и попиливал -- будут руководить, контролировать и попиливать, но с поправкой на оскудевшие ресурсы.
"Папа, это значит, ты будешь меньше пить? -- Нет, это ты будешь меньше кушать."
Попробую...
Я раньше не знал (не настолько физик), но есть теория, что кипение начнется раньше, если есть некие "центры кипения" - аналог центров кристаллизации при замерзании. Соответственно, если этих центров больше - закипит раньше. Вот количество оных - уровень "пассионарности воды".
А раз пока их не хватает для кипения - то может скороваркой правильно управляют? Ну, если по фактам судить, на настоящее время? Понимаю, что ругать Россию и особенно управление ею- неотъемлемое качество российского интеллигента, но если у нас плохо управляют - то где то должны хорошо? Ну, по логике, а то если не так - то хорошо управлять невозможно на практике, так ведь?
Тогда вопрос - где хорошо? Там, где нас нет? (туризм и ПМЖ -отличаются, помним про это?)
А про цены на нефть...Штож, заворачиваться в простынь и ползти? Разберемся, 90 е пережили. Только вот взрывов скороварки не надо, а то и скороварки не будет, и цены на нефть тогда нам будут не интересны - её другие дяди продавать будут.
Делай на своем месте что должен, и будь что будет.
население наконец-то начнет реально работать, а не слушать лучшего друга физкультурников и нано-премьера.
и Олимпиад никаких не будет
Депардье, опять же свалит
промышленность и сельское хозяйство волей неволей появятся вновь
много хорошего, в общем будет
Сельское хозяйство уже точно не появится.
Нет ни животных, ни людей в сельских регионах. Например на всю Псковскую область население менее 700.000 человек. При этом более 300.000 жевет всего в 2-х городах.
Да и сельхозугодия приходят в негодность с поразительной быстротой. Необрабатываемые земли вновь захватывает дикая природа.
Зато на высокой стоимости нефти, которую мы воруем у своих детей, размножаются стероидно-допинговые олимпийцы и нано-премьеры, которые затем превращаются в жестоких преступников и убийц (не все конечно)
Деньги оседают в США и Европе по максимум 2% годовых. А путенг и медвединг занимают за границей и внутри страны эти же деньги, только под гораздо более высокий процент.
Нетрудно понять, где и в чьих нано-карманах оседает разница.
Ну а при условии отсутствия и дороговизны сельхозтехники, олимпийцы и мячепины могут сильно помочь:
-Метатели и подниматели тяжестей буксируют тяжелую технику "за еду".
-Отряд быстроногих мячепинов и шайбогонов бегают по полю и высевают озимые и прочие зерновые.
-Стрелки и им подобные осуществляют сбор вредителей (в т ч и колорадских жуков, а их и есть можно), а затем убираю урожай кортофеля.
Это будущее, вероятно, и ждет нас при цене нефти в 20 долларов. А мне было бы интересно на это посмотреть.
Во-вторых, это форменное свинство со стороны аффтора посылать читайтелей в опус, написанный иностранным агентом на вражеском языке, да еще содержащий столько сложносочиненных предложений! Доиграетесь, уважаемый...
http://www.ljpoisk.ru/archive/1538593.html
Поэтому я больше доверяю Институту русского языка РАН:
Русский орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова / О.Е. Иванова, В.В. Лопатин (отв. ред.), И.В. Нечаева, Л.К. Чельцова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва, 2004. — 960 с.
Есть в яндых-словарях, кстати.
Но речь ведь вроде не про кофий? Или из-за кофия мне вообще не стоит доверять Институту русского языка РАН и считать авторитетом анонимные посты ЖЖи?
Впрочем, не собираюсь никого ни в чем убеждать. Пусть каждый пишет как хочет и доверяет кому угодно! Авторский стиль, все дела... Джойс вон вообще каждый абзац в одно предложение паковал, Керуак обходился без знаков препинания и заглавных букв, Хлебников слова на ходу выдумывал, а у Зощенко чуть не на каждой странице "евонный" да "ихний".
Полна ЖыЖа керуаков!
кстати, а как йогурт у Даля?
Простокваша "ЯгуртЪ"...
Педивикия учит нас, что:
В СССР йогурт производили с 1920-х годов. Он продавался в аптеках как лечебное средство под названием ягурт. В толковом словаре Ушакова (1935 г.) есть слово «югу́рт» (и как вариант произношения — «ягу́рт») с толкованием: «Болгарское кислое молоко».
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C9%EE%E3%F3%F0%F2
Правдивость данных данных желающие пусть проверят сами.
А тов. Ушаков-то пошел по подлым стопам гр. Чельцовой...
но хронологически правильнее говорить, что г-жа чельцова пошла по стопам т. Ушакова
Хотя между политико-экономическими структурами и биологическими нет полного подобия, но все же присмотримся к природе и техническим системам. Трава легко гнется и никогда не ломается, в отличие от тех же тополей. Когда люди обратились к строительству в сейсмоопасных районах зданий способных прогибаться и отклоняться от своей оси, оказалось, что это идеальное решение проблемы.
Не вижу, чем политические системы так уж сильно отличаются в этой части.
Когда бароны в Англии ограничили власть короля, оказалось, что они на много лет продлили жизнь английской царствующей династии по сравнению с той же французской и германской.
Вспомним как пала королевская власть во Франции. Это произошло через исторически незначительный промежуток времени после ее полного расцвета. От момента смерти Людовика XV (после нас - хоть потом!) в 1774 году до взятия Бастилии в 1789 году прошло всего 15 лет!
Мне очевидно: любая жесткая система (и в экономике, и в политике) в современном мире обречена.
И уж точно - в современном мире, где все процессы резко ускорились в последнее время.