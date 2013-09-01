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Финальный удар по Сирии

01.09.2013 09:47 83 3 577 просмотров
Вечером в субботу, 31 августа, Обама заявил, что намерен нанести военный удар по Сирии. Удар может быть нанесен без санкции Совбеза ООН, но с одобрения конгресса США. Законодатели вернутся с каникул 9 сентября.


Авианосец "Нимиц"

В субботу до выступления Обамы инспекторы ООН, расследовавшие применение химического оружия в Сирии, покинули страну.

Планируется подавление сопротивления войск Асада за 2-3 дня. Удар может быть нанесен 5-м и 6-м Флотами США. 5-й Флот патрулирует Персидский залив и Красное море. В его составе атомные авианосцы "Нимиц" и "Гарри Трумэн". Эти 300-метровые, 106-тысячетонные левиафаны несут до 90 самолетов и вертолетов каждый. 6-й Флот патрулирует Средиземное море. Основной ударной силой этого флота являются атомные подводные ракетоносцы "Флорида" и "Огайо". "Флорида" выпустила 100 крылатых ракет по войскам Каддафи. Каждая подводная лодка несет по 154 крылатых ракеты "Томагавк".

Удар может быть поддержан Францией и Турцией. Однако США не получили одобрения ни Совбеза ООН, ни Великобритании.

Пока Россия получает дивиденды от сирийского конфликта в виде высокой нефти, так как конфликт развивается неподалеку от Персидского залива, через который осуществляется половина мирового экспорта нефти. Однако если режим Асада будет свергнут, что весьма вероятно, то мы опять окажемся у разбитого корыта, как это уже произошло и в Ираке, и в Ливии. Российские компании были или изгнаны с рынка этих стран, или их деятельность оказалась существенно затрудненной.

Почему же мы продолжаем поддерживать диктатуры? Причиной являются не столько геополитические, сколько экономические интересы - ведь маргинальные режимы охотно покупают (правда, зачастую в долг) российское оружие. Кроме того, они пускают российские компании в свои страны. В ответ на режим максимального благоприятствования мы поддерживаем диктатуры на внешнеполитическом уровне и, что самое важное, в Совбезе ООН. Создается credible commitment (заслуживающее доверие обязательство): покупайте у нас оружие, допускайте наши компании на ваши рынки, и мы будем - по мере возможности, конечно - блокировать удары США по вашим странам. Если мы нарушим это обязательство и "сдадим" клиента, то спрос на наше весьма второсортное (за исключением автоматов Калашникова, разумеется) оружие резко снизится.

Разумеется, эта позиция негативно сказывается на российско-американских отношениях. Ухудшающиеся отношения со США повышают риски России и негативно отражаются на российских бумагах. Однако такая стратегия выгодна политической элите России. Да и диктаторов на наш век хватит.

Какие причины российского антиамериканизма? В первую очередь, экономические: он открывает перед Россией рынки стран-изгоев.

Комментарии 83

Леонид Гуревич  (leongur)
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Что-то Максим все больше уходит в политику.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Перефразируя Клаузевица, скажем: "Политика - продолжение экономики иными средствами". Кстати, основная мысль заметки состоит в том, что позиция Кремля по сирийскому вопросу объясняется не столько геополитическими интересами России, сколько экономическими интересами российской политической элиты.
Vlad3256  (Vlad3256)
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Кстати, основная мысль заметки состоит в том, что позиция Кремля по сирийскому вопросу объясняется не столько геополитическими интересами России, сколько экономическими интересами российской политической элиты. smile:thumbsup: согласен. все остальное можно было и не писать smile;)
fulltime  (fulltime)
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идея богатая, осталось только понять какой должная быть позиция по Сирии
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а она должна быть? smile:scratch:
fulltime  (fulltime)
#
"Вопросов больше не имею " smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
ну сами посудите smile:pardon: неужели Вы реально верите, что Россия имея столько баксОв может что-то против США? это просто из серии "ай моська знать она сильна, коль лает на слона" (с)
Эльф2011  (Эльф2011)
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Дык ведь уже два года может, и именно против США.
Михаил Новиков  (nomv)
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"Примитивная марксистская точка зрения о том, что "базис определяет надстройку", давно уже вышла из моды. В частности, философ Карл Поппер подверг разрушительной критике исторический материализм в книге "Наука: предположения и опровержения". (С) Это ваша цитата, Максим, из предыдущего поста.
Ник. Еванов  (nevan3)
#
Цитата
Перефразируя Клаузевица, скажем: "Политика - продолжение экономики иными средствами".


Максим, Вы и здесь ошибаетесь. Клаузевиц говорил: "Война есть продолжение политики насильственными средствами". Т.е. политика первична, а война вторична. Аналогичная ситуация и с парой "политика-экономика". Москва, перекрывая пару раз газ Киеву, ставила во главу угла политические интересы российского государства в ущерб, кстати, экономическим интересам "Газпрома".

Цитата
Кстати, основная мысль заметки состоит в том, что позиция Кремля по сирийскому вопросу объясняется не столько геополитическими интересами России, сколько экономическими интересами российской политической элиты.


Вторично прошу Вас расшифровать, что подразумевают под собой понятие "экономические интересы российской политической элиты" в Сирии?
Леонид Гуревич  (leongur)
#
В мое время не перефразировали Клаузевица, а цитировали В.И.Ленина "Политика = концентрированная экономика."
fulltime  (fulltime)
#
США то не поддерживает диктаторов? Не продает оружие странам Персидского залива, раскручивая тот же иранский вопрос?
А статья слабенькая, сирийский узел - это не только и не столько оружие.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Во-первых, это не статья, а заметка, не претендующая на полноту охвата картины. Во-вторых, почитайте внимательно: речь идет не только об оружии, но и о российских компаниях, действующих на территории стран-изгоев. В-третьих, упоминаются и геополитические интересы России. Какие еще существенные факторы не учтены в заметке?
fulltime  (fulltime)
#
что там внимательнее читать то простите? Где Вы в заметке (!!) написали, что-нибудь серьезное про геополитические интересы в том регионе? Вся мешанина написана ради только одной фразы: "Ухудшающиеся отношения со США повышают риски России и негативно отражаются на российских бумагах. Однако такая стратегия выгодна политической элите России."
Я вот давно уже не комментировал Ваши записи в блоге до прошлой, ибо в них, где провокатизм, где дилетантизм стали перевешивает все остальное. Думал, может изменится что-нибудь. Ан нет, только прогрессирует. Вы же аналитик, Максим. Так уровень надо держать хоть какой-нибудь. Не стоит подражать одному сотруднику альпари, пишущему теперь обо всем.
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
Какие еще существенные факторы не учтены в заметке?
Ну, я бы добавил что через диктатуру проецируется в том числе цена и востребованность национальной валюты сторонними наблюдателями конфликта.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Побойтесь бога, сирийцы, венесуэльцы и прочие северные корейцы рубли берут только даром или под страхом смерти. Даже верные воины Аллаха предпочитают сатанинские зеленые бумажки. Или, на худой конец, евро.
К  (shlomo_chavez)
#
Максим, как-то вы однобоко берёте ..и вовсе не за сторонних наблюдателей smile:| С китайцами что?
Эльф2011  (Эльф2011)
#
Цитата
сирийцы, венесуэльцы и прочие северные корейцы рубли берут только даром

А кто им предлагает и в обмен на что? Конкретно, что Россия покупает в перечисленных странах? smile:o
Edvard  (Snouden)
#
А что же США, борются за мир во всем мире?? smile:D
Игорь  (Felikc)
#
Цитата
Российские компании были изгнаны с рынка этих стран.

Лукойл, Газпром, Роснефть и ТНК уже не первый год участвуют (небезуспешно, надо сказать) в аукционах на разработку месторождений в Ираке. И пришли они туда, как раз после войны. А вот американских компаний там как раз не очень много...
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
http://perevodika.ru/articles/9188.html

В Ирак возвращаются, но совсем на других условиях, чем это было при Хуссейне. Тем не менее, благодарю за полезную корректировку, внес исправления в текст заметки.
ЕвгенийВК  (ru46)
#
Максим, с точки зрения банальной эрудиции весь цинизм ваших помыслов в данной концепции равен парадоксальным иллюзиям. smile:D
А вообще если что не смешно становится от того что в очередной раз янки покажут всему миру свои гнилые зубы. Интересно каким их национальным интересам угрожают сирийцы?
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