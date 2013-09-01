Финальный удар по Сирии

Вечером в субботу, 31 августа, Обама заявил, что намерен нанести военный удар по Сирии. Удар может быть нанесен без санкции Совбеза ООН, но с одобрения конгресса США. Законодатели вернутся с каникул 9 сентября.Авианосец "Нимиц"В субботу до выступления Обамы инспекторы ООН, расследовавшие применение химического оружия в Сирии, покинули страну.Планируется подавление сопротивления войск Асада за 2-3 дня. Удар может быть нанесен 5-м и 6-м Флотами США. 5-й Флот патрулирует Персидский залив и Красное море. В его составе атомные авианосцы "Нимиц" и "Гарри Трумэн". Эти 300-метровые, 106-тысячетонные левиафаны несут до 90 самолетов и вертолетов каждый. 6-й Флот патрулирует Средиземное море. Основной ударной силой этого флота являются атомные подводные ракетоносцы "Флорида" и "Огайо". "Флорида" выпустила 100 крылатых ракет по войскам Каддафи. Каждая подводная лодка несет по 154 крылатых ракеты "Томагавк".Удар может быть поддержан Францией и Турцией. Однако США не получили одобрения ни Совбеза ООН, ни Великобритании.Пока Россия получает дивиденды от сирийского конфликта в виде высокой нефти, так как конфликт развивается неподалеку от Персидского залива, через который осуществляется половина мирового экспорта нефти. Однако если режим Асада будет свергнут, что весьма вероятно, то мы опять окажемся у разбитого корыта, как это уже произошло и в Ираке, и в Ливии. Российские компании были или изгнаны с рынка этих стран, или их деятельность оказалась существенно затрудненной.Почему же мы продолжаем поддерживать диктатуры? Причиной являются не столько геополитические, сколько экономические интересы - ведь маргинальные режимы охотно покупают (правда, зачастую в долг) российское оружие. Кроме того, они пускают российские компании в свои страны. В ответ на режим максимального благоприятствования мы поддерживаем диктатуры на внешнеполитическом уровне и, что самое важное, в Совбезе ООН. Создается credible commitment (заслуживающее доверие обязательство): покупайте у нас оружие, допускайте наши компании на ваши рынки, и мы будем - по мере возможности, конечно - блокировать удары США по вашим странам. Если мы нарушим это обязательство и "сдадим" клиента, то спрос на наше весьма второсортное (за исключением автоматов Калашникова, разумеется) оружие резко снизится.Разумеется, эта позиция негативно сказывается на российско-американских отношениях. Ухудшающиеся отношения со США повышают риски России и негативно отражаются на российских бумагах. Однако такая стратегия выгодна политической элите России. Да и диктаторов на наш век хватит.Какие причины российского антиамериканизма? В первую очередь, экономические: он открывает перед Россией рынки стран-изгоев.