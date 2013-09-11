Не так уж страшен отток капитала, как его малюют

Мы, добрые аналитики, уже давно пугаем народ и правительство оттоком капитала. Однако английская пословица утверждает: «У каждого облака есть серебряная подкладка». Какая «серебряная подкладка» у оттока капитала?Минэкономразвития повысило прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2013 год с $30 до $71 млрд. Чистый отток за 2012 год составил $53,8 млрд. Таким образом, ожидается ускорение оттока. Основная причина ускорения – перспектива сворачивания QE3. Деньги покидают развивающиеся рынки. В ходе QE3 самолеты свеженапечатанных долларов устремились на рынки развивающихся стран, а теперь они возвращаются на родину. Негативные стороны такой репатриации хорошо известны. Посмотрим, ведет ли она к каким-либо позитивным последствиям.Отток капитала ослабляет рубль. Девальвация национальной валюты позитивно отражается на экспортерах и негативно на импортерах. ЦБ, чтобы избежать дестабилизации рубля, вынужден проводить валютные интервенции – продавать валюту из резервов. Кстати, в резервах находятся преимущественно трежеря, и когда их массово распродают, то их доходность растет, а цена тает – вместе с нашими международными резервами. Продавая доллары, ЦБ откачивает с рынка ликвидность, тем самым способствуя дефициту ликвидности и росту процентных ставок, что радует вкладчиков.Если же ЦБ снизит ставки рефинансирования банковского сектора (а ближайшее заседание Совета директоров состоится в пятницу 13 сентября), то капитал побежит из России еще быстрее.Поэтому вкладчикам бояться нечего – ставки по вкладам в ближайшее время вряд ли будут падать. То, что ставка по топ10 снизилась до 8,89%, не должно вводить публику в заблуждение – у крупных банков лучше доступ к госликвидности. Вот вчера обнаружилось, что РЗБ принимает вклады под эффективную ставку 14%. Правда, высокие процентные ставки по вкладам в рублях частично компенсируются ослаблением рубля.Для заемщиков и для экономики в целом высокие процентные ставки не сулят ничего хорошего. Но вместе с тем охлаждается перегретый рынок необеспеченного потребительского кредита, что, несомненно, позитивно.Другой полезный эффект оттока капитала – ослабление инфляции. В годовом выражении инфляция к 9 сентября снизилась до 6,3%. Меньше денег – ниже цены. Правда, снижение инфляции может мотивировать ЦБ все-таки снизить ставки рефинансирования для стимуляции стагнирующей экономики России.В условиях сурового инвестиционного климата приток капитала направляется не в прирост и обновление основных фондов, а надувает пузыри. Так, на рынке надулся уже упомянутый пузырь необеспеченного потребительского кредита. Иногда отток капитала напоминает процесс липосакции и бывает полезен.Раковая опухоль госкапитализма вытесняет частный капитал из России.