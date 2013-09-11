Не так уж страшен отток капитала, как его малюют

Мы, добрые аналитики, уже давно пугаем народ и правительство оттоком капитала. Однако английская пословица утверждает: «У каждого облака есть серебряная подкладка». Какая «серебряная подкладка» у оттока капитала?
Минэкономразвития повысило прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2013 год с $30 до $71 млрд. Чистый отток за 2012 год составил $53,8 млрд. Таким образом, ожидается ускорение оттока. Основная причина ускорения – перспектива сворачивания QE3. Деньги покидают развивающиеся рынки. В ходе QE3 самолеты свеженапечатанных долларов устремились на рынки развивающихся стран, а теперь они возвращаются на родину. Негативные стороны такой репатриации хорошо известны. Посмотрим, ведет ли она к каким-либо позитивным последствиям.
Отток капитала ослабляет рубль. Девальвация национальной валюты позитивно отражается на экспортерах и негативно на импортерах. ЦБ, чтобы избежать дестабилизации рубля, вынужден проводить валютные интервенции – продавать валюту из резервов. Кстати, в резервах находятся преимущественно трежеря, и когда их массово распродают, то их доходность растет, а цена тает – вместе с нашими международными резервами. Продавая доллары, ЦБ откачивает с рынка ликвидность, тем самым способствуя дефициту ликвидности и росту процентных ставок, что радует вкладчиков.
Если же ЦБ снизит ставки рефинансирования банковского сектора (а ближайшее заседание Совета директоров состоится в пятницу 13 сентября), то капитал побежит из России еще быстрее.
Поэтому вкладчикам бояться нечего – ставки по вкладам в ближайшее время вряд ли будут падать. То, что ставка по топ10 снизилась до 8,89%, не должно вводить публику в заблуждение – у крупных банков лучше доступ к госликвидности. Вот вчера обнаружилось, что РЗБ принимает вклады под эффективную ставку 14%. Правда, высокие процентные ставки по вкладам в рублях частично компенсируются ослаблением рубля.
Для заемщиков и для экономики в целом высокие процентные ставки не сулят ничего хорошего. Но вместе с тем охлаждается перегретый рынок необеспеченного потребительского кредита, что, несомненно, позитивно.
Другой полезный эффект оттока капитала – ослабление инфляции. В годовом выражении инфляция к 9 сентября снизилась до 6,3%. Меньше денег – ниже цены. Правда, снижение инфляции может мотивировать ЦБ все-таки снизить ставки рефинансирования для стимуляции стагнирующей экономики России.
В условиях сурового инвестиционного климата приток капитала направляется не в прирост и обновление основных фондов, а надувает пузыри. Так, на рынке надулся уже упомянутый пузырь необеспеченного потребительского кредита. Иногда отток капитала напоминает процесс липосакции и бывает полезен.
Раковая опухоль госкапитализма вытесняет частный капитал из России.
Комментарии 18
Максим, а вот А. Моисеев, заместитель министра финансов РФ, указывает совсем на другую причину бегства капитала:
" ... Отток капитала - ... подавляющее большинство этих денег, по моему глубокому убеждению это честно заработанные деньги от продажи в первую очередь нефти и газа, которые компании решают, пользуясь отсутствием у нас валютного контроля, оставлять за границей или инвестировать в иностранные проект. Надо, чтобы они хотели инвестировать их в Россию"
http://www.echo.msk.ru/programs/dozor/1043774-echo/
Максим, спасибо за разъяснение.
Негативные стороны такой репатриации хорошо известны.
Согласен. Причем негатив на порядок, если не на два, превышает упомянутый Вами ниже позитив.
"С увеличением иностранного капитала в российском государственном долге (ОФЗ — облигации федерального займа) вырос риск дефолта, отмечают финансисты. На начало июля уровень участия нерезидентов в операциях на рынке ОФЗ достиг 30%, хотя еще год назад составлял лишь 7%, посчитал в конце июля директор департамента финансовой стабильности ЦБ Владимир Чистюхин...
"По моему мнению, высокая доля нерезидентов в ОФЗ увеличивает риски для финансовой системы России", — поделился опасениями с «Ведомостями» главный исполнительный директор группы "Дойче банк" в России Павел Теплухин.
Во многом приход иностранных инвесторов спровоцирован либерализацией рынка ОФЗ и допуском к проведению расчетов по ним иностранных депозитариев в Euroclear и Clearstream".
http://www.vedomosti.ru/finance/news/14926621/inostrancy-ugrozhayut-finansovoj-stabilnosti-rossii
А вот после этих слов прошу ответить Вас на следующие вопросы: "Зачем российские власти запустили в этом году нерезидентов в на рынок ОФЗ и тем самым собственноручно создали угрозу всей финансовой системе? Неужели только для того чтобы немного "ослабить инфляцию" и слегка "охладить потребкредитование"?"
Максим, а можете прояснить почему для решения этой проблемы, а также с целью борьбы с ускорением оттока капитала, власти до сих пор не восстановили валютный контроль?
http://www.vedomosti.ru/finance/news/16213431/procent-bez-ogranichenij
ЦБ был не в курсе и после того как ему настучали пригрозил "сделать а-та-та"?
Ну да. КоАПП и УК РФ в этом году уже поправили. Хочешь не хочешь, а "хотеть" придется. Иначе до пяти лет
более того жонглируя понятиями об инфляции и прочих денежных выкрутасах, в пылу макроэкономических россказней, вас давно уже не интересуют те, кто без всякой мнимой аналитической демагогии ТРУДИТСЯ несмотря на уродов, которые пока еще занимаются элементарным паразитизмом и тех, кто вместо разумной грамотной и доказательной критики занимается лишь перетряхиванием грязного дерьма. пора понять, что наступило время аргументированной и социальной критики сложившегося положения дел, а вы все продолжаете в режиме бормотания ни о чем, с защемлением на кофейной гуще хватить тосковать и полоскаться в качестве офисного планктона у тех, кто как раз и занимается указанным уродством. А то, в интернете все косят под Данко, а на работе - под дрожащий банный лист заверните себе свою аналитику на завтрак
Я говорю о главной причине ускорения оттока, а не о главной причине оттока. Это разные вещи."
И , что, ускорение оттока наблюдается на всех развивающихся рынках?