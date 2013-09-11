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Не так уж страшен отток капитала, как его малюют

11.09.2013 17:49 18 3 085 просмотров
Мы, добрые аналитики, уже давно пугаем народ и правительство оттоком капитала. Однако английская пословица утверждает: «У каждого облака есть серебряная подкладка». Какая «серебряная подкладка» у оттока капитала?



Минэкономразвития повысило прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2013 год с $30 до $71 млрд. Чистый отток за 2012 год составил $53,8 млрд. Таким образом, ожидается ускорение оттока. Основная причина ускорения – перспектива сворачивания QE3. Деньги покидают развивающиеся рынки. В ходе QE3 самолеты свеженапечатанных долларов устремились на рынки развивающихся стран, а теперь они возвращаются на родину. Негативные стороны такой репатриации хорошо известны. Посмотрим, ведет ли она к каким-либо позитивным последствиям.

Отток капитала ослабляет рубль. Девальвация национальной валюты позитивно отражается на экспортерах и негативно на импортерах. ЦБ, чтобы избежать дестабилизации рубля, вынужден проводить валютные интервенции – продавать валюту из резервов. Кстати, в резервах находятся преимущественно трежеря, и когда их массово распродают, то их доходность растет, а цена тает – вместе с нашими международными резервами. Продавая доллары, ЦБ откачивает с рынка ликвидность, тем самым способствуя дефициту ликвидности и росту процентных ставок, что радует вкладчиков.

Если же ЦБ снизит ставки рефинансирования банковского сектора (а ближайшее заседание Совета директоров состоится в пятницу 13 сентября), то капитал побежит из России еще быстрее.

Поэтому вкладчикам бояться нечего – ставки по вкладам в ближайшее время вряд ли будут падать. То, что ставка по топ10 снизилась до 8,89%, не должно вводить публику в заблуждение – у крупных банков лучше доступ к госликвидности. Вот вчера обнаружилось, что РЗБ принимает вклады под эффективную ставку 14%. Правда, высокие процентные ставки по вкладам в рублях частично компенсируются ослаблением рубля.

Для заемщиков и для экономики в целом высокие процентные ставки не сулят ничего хорошего. Но вместе с тем охлаждается перегретый рынок необеспеченного потребительского кредита, что, несомненно, позитивно.

Другой полезный эффект оттока капитала – ослабление инфляции. В годовом выражении инфляция к 9 сентября снизилась до 6,3%. Меньше денег – ниже цены. Правда, снижение инфляции может мотивировать ЦБ все-таки снизить ставки рефинансирования для стимуляции стагнирующей экономики России.

В условиях сурового инвестиционного климата приток капитала направляется не в прирост и обновление основных фондов, а надувает пузыри. Так, на рынке надулся уже упомянутый пузырь необеспеченного потребительского кредита. Иногда отток капитала напоминает процесс липосакции и бывает полезен.

Раковая опухоль госкапитализма вытесняет частный капитал из России.

Комментарии 18

Ник. Еванов  (nevan3)
#
Цитата
Основная причина ускорения [оттока капитала] – перспектива сворачивания QE3. Деньги покидают развивающиеся рынки.

Максим, а вот А. Моисеев, заместитель министра финансов РФ, указывает совсем на другую причину бегства капитала:

" ... Отток капитала - ... подавляющее большинство этих денег, по моему глубокому убеждению это честно заработанные деньги от продажи в первую очередь нефти и газа, которые компании решают, пользуясь отсутствием у нас валютного контроля, оставлять за границей или инвестировать в иностранные проект. Надо, чтобы они хотели инвестировать их в Россию"
http://www.echo.msk.ru/programs/dozor/1043774-echo/
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Я говорю о главной причине ускорения оттока, а не о главной причине оттока. Это разные вещи.
Ник. Еванов  (nevan3)
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Цитата
Я говорю о главной причине ускорения оттока, а не о главной причине оттока. Это разные вещи.

Максим, спасибо за разъяснение.
Цитата

Негативные стороны такой репатриации хорошо известны.

Согласен. Причем негатив на порядок, если не на два, превышает упомянутый Вами ниже позитив.

"С увеличением иностранного капитала в российском государственном долге (ОФЗ — облигации федерального займа) вырос риск дефолта, отмечают финансисты. На начало июля уровень участия нерезидентов в операциях на рынке ОФЗ достиг 30%, хотя еще год назад составлял лишь 7%, посчитал в конце июля директор департамента финансовой стабильности ЦБ Владимир Чистюхин...

"По моему мнению, высокая доля нерезидентов в ОФЗ увеличивает риски для финансовой системы России", ­ — поделился опасениями с «Ведомостями» главный исполнительный директор группы "Дойче банк" в России Павел Теплухин.

Во многом приход иностранных инвесторов спровоцирован либерализацией рынка ОФЗ и допуском к проведению расчетов по ним иностранных депозитариев в Euroclear и Clearstream".
http://www.vedomosti.ru/finance/news/14926621/inostrancy-ugrozhayut-finansovoj-stabilnosti-rossii

Цитата
... охлаждается перегретый рынок необеспеченного потребительского кредита, что, несомненно, позитивно.

Цитата
Другой полезный эффект оттока капитала – ослабление инфляции.

А вот после этих слов прошу ответить Вас на следующие вопросы: "Зачем российские власти запустили в этом году нерезидентов в на рынок ОФЗ и тем самым собственноручно создали угрозу всей финансовой системе? Неужели только для того чтобы немного "ослабить инфляцию" и слегка "охладить потребкредитование"?"
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Затем, чтобы денег больше и дешевле занять. Но, видно, не судьба.
Ник. Еванов  (nevan3)
#
Цитата
Затем, чтобы денег больше и дешевле занять.

Максим, а можете прояснить почему для решения этой проблемы, а также с целью борьбы с ускорением оттока капитала, власти до сих пор не восстановили валютный контроль?
Ник. Еванов  (nevan3)
#
Цитата
Контроль тоже кушать хочет.
Максим, понимаю, что у Вас нет внятного ответа на вопрос: "Почему российские власти тормозят возвращение валютного контроля для борьбы с ускорением оттока капитала и преодоления всех "негативных сторон репатриации [капитала из России]?"
АИА  (АИА)
#
Цитата
Надо, чтобы они хотели инвестировать их в Россию
вай-вай! А.Моисеев такой умный человек и так ...эээ... подставится! это же практически призыв к насильственному свержению (гэбэшной) власти- иначе как же заставить ИХ "захотеть"!
smile:D
Леонид Гуревич  (leongur)
#
Максим. Несколько слов о том, что "Поэтому вкладчикам бояться нечего – ставки по вкладам в ближайшее время вряд ли будут падать. То, что ставка по топ10 снизилась до 8,89%, не должно вводить публику в заблуждение – у крупных банков лучше доступ к госликвидности. Вот вчера обнаружилось, что РЗБ принимает вклады под эффективную ставку 14%." Сразу же несколько замечаний Во-первых, РЗБ уже сворачивает прием. Во вторых , что произойдет, если поправки в закон о страховании вкладов будет принят в том виде, что внесен? Тогда падение ставки топ-10, будет приводить к падению потолка ставок в других банках.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Ну, сворачивает он прием, сами знаете, из-за кого smile:)
АИА  (АИА)
#
не знаем smile:o шепните по секрету, пожалуйста
АИА  (АИА)
#
статью я видел. Вы всерьез думаете что из-за нее? smile:o
ЦБ был не в курсе и после того как ему настучали пригрозил "сделать а-та-та"?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Сразу после появления заметки Ведомостей банк снизил ставку. Вероятно, эти два события как-то связаны друг с другом smile:)
Sergey7  (Sergey7)
#
Цитата
Надо, чтобы они хотели инвестировать их в Россию

Ну да. КоАПП и УК РФ в этом году уже поправили. Хочешь не хочешь, а "хотеть" придется. Иначе до пяти лет smile:achtung:
АИА  (АИА)
#
Цитата
Раковая опухоль госкапитализма вытесняет частный капитал из России.
хорошо сказано smile:thumbsup: ....действительно много людей, сумевших заработать и сохранить здесь несколько мио баксов, эвакуируются куда подальше...но львиная доля этих денег на самом то деле этим самым госкапиталистам и их присным принадлежит- просто здесь они уже захапали все до чего дотянулись smile:vnature: , а нынче идет экспансия вовне, да и момент подходящий
ЧУК ГЕК  (29041953)
#
ребятки, вы так незамысловато и вместе с тем чопорно развлекаетесь, что можно подумать, что совсем ничего не едите, ничего не видите, прожигая махрой сиденье иномарки и все бормочите вышеуказанные прибамбасы в качестве аналитических измышлений, некогда полученных скорее всего в Финансовой академии при правительстве того, что и называете как угодно smile;)
более того жонглируя понятиями об инфляции и прочих денежных выкрутасах, в пылу макроэкономических россказней, вас давно уже не интересуют те, кто без всякой мнимой аналитической демагогии ТРУДИТСЯ несмотря на уродов, которые пока еще занимаются элементарным паразитизмом и тех, кто вместо разумной грамотной и доказательной критики занимается лишь перетряхиванием грязного дерьма. пора понять, что наступило время аргументированной и социальной критики сложившегося положения дел, а вы все продолжаете в режиме бормотания ни о чем, с защемлением на кофейной гуще smile:) хватить тосковать и полоскаться в качестве офисного планктона у тех, кто как раз и занимается указанным уродством. А то, в интернете все косят под Данко, а на работе - под дрожащий банный лист smile:o заверните себе свою аналитику на завтрак smile:D
brokerr  (brokerr)
#
" Максим Осадчий; (Maxim_Osadchy) 11.09.2013 19:00 #
Я говорю о главной причине ускорения оттока, а не о главной причине оттока. Это разные вещи."

И , что, ускорение оттока наблюдается на всех развивающихся рынках?
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