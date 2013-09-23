Карточные уловки

Карточный кредит – дело тонкое, требует применения целого арсенала трюков. Основная хитрость – банк объявляет относительно низкую процентную ставку, хотя эффективная ставка (полная стоимость кредита) очень высока. Тут в ход идут и комиссии, и штрафы, и использование финансовой неграмотности населения.«Шулеры» КараваджоЕсть в арсенале банкиров и другие маленькие хитрости:Человек направляет банку заявление с просьбой выдать ему кредитную карту с лимитом, скажем, 50 тыс. рублей. Банк сообщает потенциальному клиенту: "Вам одобрен кредитный лимит". Но когда он получает карту, а иногда даже и после ее получения, оказывается, что лимит срезан в десять раз – до 5 тыс. рублей. Но не выбрасывать же карту? И клиент помаленьку подсаживается на иглу розничного кредита. Вскоре наступает пора увеличить ему дозу:Если долг обслуживается качественно, то через квартал-другой банк увеличит лимит. Так селекция клиентов проходит наименее безболезненно для банка. Правда, зная подобную тактику, мошенник может качественно обслуживать небольшой долг, постепенно наращивая его, и, достигнув существенного уровня, исчезнуть вместе с деньгами. Кроме того, есть предел долговой нагрузки, когда и вполне благонамеренный клиент уже не в силах обслуживать кредит. Критическим считается уровень, когда на обслуживание долга человек (или домохозяйство) тратит 30-40% своего дохода.Без селекции надеяться на то, что добросовестные заемщики заплатят за недобросовестных, не приходится. Банк, не ведущий селекцию, моментально становится жертвой негативного отбора: на него обрушиваются мошенники, алкоголики и прочая братия, с которых не получить и копейки.Банки привлекают клиентов грейс-периодом (льготным периодом), составляющим, например, 50 дней. В этот период проценты не начисляются или их величина существенно ниже базовой ставки. Однако практика показывает, что только около 10% клиентов удерживаются в грейс-периоде, а остальные платят высокие проценты "по полной программе".Банк выдает клиенту карту для того, чтобы было удобнее погашать кредит. Через какое-то время банк сообщает клиенту, что тот может воспользоваться кредитным лимитом по этой карте. Так одноразовый клиент превращается в клиента длительного пользования.Но на всякую хитрую кредитную организацию есть регулятор с резьбой. На тех, кто применяет эти маленькие хитрости, есть крупные банки с более дешевым ресурсом, которые могут применять большую хитрость, и она стоит всех маленьких:Зачем париться, проводя селекцию, когда можно переманить отобранных конкурентами клиентов, качественно обслуживающих долги, предложением рефинансировать их долг под более низкую ставку процента? Такая тактика возможна благодаря базам данных бюро кредитных историй, которые позволяют выбрать подходящих заемщиков.Используя эту тактику, мегабанки лишают хлеба своих малых собратьев, изводящих массу времени и денег, чтобы найти потенциальных жертв и впарить им чрезвычайно дорогие кредиты.А теперь подумаем, что случится после ожидаемого повышения коэффициентов риска по высокомаржинальным потребительским кредитам до фактически запретительного уровня. Некрупные банки пока выживают, применяя свои маленькие хитрости, даже при условии применения крупными банками большой хитрости, из-за высокого уровня кредитных ставок. Но после снижения ставок по карточным кредитам выживание некрупных банков станет проблематичным: крупные банки заберут их более-менее качественных клиентов, и некрупные банки останутся один на один с sub-sub-prime клиентами, которых они будут вынуждены кредитовать под относительно низкие ставки процента. В результате может возникнуть кризис sub-sub-prime.