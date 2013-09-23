Карточные уловки

Карточный кредит – дело тонкое, требует применения целого арсенала трюков. Основная хитрость – банк объявляет относительно низкую процентную ставку, хотя эффективная ставка (полная стоимость кредита) очень высока. Тут в ход идут и комиссии, и штрафы, и использование финансовой неграмотности населения.
«Шулеры» Караваджо
Есть в арсенале банкиров и другие маленькие хитрости:
Снижение лимита как сюрприз. Человек направляет банку заявление с просьбой выдать ему кредитную карту с лимитом, скажем, 50 тыс. рублей. Банк сообщает потенциальному клиенту: "Вам одобрен кредитный лимит". Но когда он получает карту, а иногда даже и после ее получения, оказывается, что лимит срезан в десять раз – до 5 тыс. рублей. Но не выбрасывать же карту? И клиент помаленьку подсаживается на иглу розничного кредита. Вскоре наступает пора увеличить ему дозу:
Повышение лимита как подарок. Если долг обслуживается качественно, то через квартал-другой банк увеличит лимит. Так селекция клиентов проходит наименее безболезненно для банка. Правда, зная подобную тактику, мошенник может качественно обслуживать небольшой долг, постепенно наращивая его, и, достигнув существенного уровня, исчезнуть вместе с деньгами. Кроме того, есть предел долговой нагрузки, когда и вполне благонамеренный клиент уже не в силах обслуживать кредит. Критическим считается уровень, когда на обслуживание долга человек (или домохозяйство) тратит 30-40% своего дохода.
Без селекции надеяться на то, что добросовестные заемщики заплатят за недобросовестных, не приходится. Банк, не ведущий селекцию, моментально становится жертвой негативного отбора: на него обрушиваются мошенники, алкоголики и прочая братия, с которых не получить и копейки.
Грейс как приманка. Банки привлекают клиентов грейс-периодом (льготным периодом), составляющим, например, 50 дней. В этот период проценты не начисляются или их величина существенно ниже базовой ставки. Однако практика показывает, что только около 10% клиентов удерживаются в грейс-периоде, а остальные платят высокие проценты "по полной программе".
Трансформация pos-кредита в карточный. Банк выдает клиенту карту для того, чтобы было удобнее погашать кредит. Через какое-то время банк сообщает клиенту, что тот может воспользоваться кредитным лимитом по этой карте. Так одноразовый клиент превращается в клиента длительного пользования.
Но на всякую хитрую кредитную организацию есть регулятор с резьбой. На тех, кто применяет эти маленькие хитрости, есть крупные банки с более дешевым ресурсом, которые могут применять большую хитрость, и она стоит всех маленьких:
Переманивание заемщиков с помощью рефинансирования. Зачем париться, проводя селекцию, когда можно переманить отобранных конкурентами клиентов, качественно обслуживающих долги, предложением рефинансировать их долг под более низкую ставку процента? Такая тактика возможна благодаря базам данных бюро кредитных историй, которые позволяют выбрать подходящих заемщиков.
Используя эту тактику, мегабанки лишают хлеба своих малых собратьев, изводящих массу времени и денег, чтобы найти потенциальных жертв и впарить им чрезвычайно дорогие кредиты.
А теперь подумаем, что случится после ожидаемого повышения коэффициентов риска по высокомаржинальным потребительским кредитам до фактически запретительного уровня. Некрупные банки пока выживают, применяя свои маленькие хитрости, даже при условии применения крупными банками большой хитрости, из-за высокого уровня кредитных ставок. Но после снижения ставок по карточным кредитам выживание некрупных банков станет проблематичным: крупные банки заберут их более-менее качественных клиентов, и некрупные банки останутся один на один с sub-sub-prime клиентами, которых они будут вынуждены кредитовать под относительно низкие ставки процента. В результате может возникнуть кризис sub-sub-prime.
Комментарии 17
Тут еще нужно учитывать,что мало того что клиенты не знают как правильно пользоваться грейсом,так еще и сотрудника банков не имеют представления о том,как сделать так чтобы и волки были сыты и овцы целы.
Грейс- (льготным) периодом можно называть только период, в течение которого проценты не начисляются вообще. Интересна история легализации грейса в России (до 01.01.2005 НК РФ признавал неуплату процентов по кредиткам доходом физ.лица со всеми вытекающими последствиями). Легализацию грейса "лоббировали" (в совершенно законном смысле этого слова) крупные банке во главе с Сити (Михаил Бернер стоял у истоков этой темы, можете с ним пообщаться на эту тему). И только после принятия поправок в НК РФ кредитные карты получили распространение в России и стал сходить на нет стереотип, согласно которому кредитка это удел бомжей, алкашей и неудачников.
Это утверждение справедливо по отношению к кредитам, но не к кредиткам с грейсом. Для кредиток с грейсом более логично утверждение, что вполне нормально тратить на погашение до 100% месячного дохода, а текущий долг по кредиткам всегда составляет 100-200% от месячного дохода (хотя лучше говорить про сумму среднемесячных расходов, а не доходов). Поэтому минимально комфортный лимит это две суммы среднемесячных расходов. А еще комфортней еще больший лимит, т.к. расходы неравномерны и иногда удобно оплатить картой нечто, что платится из сбережений (тривиальный пример - годовое КАСКО).
Поэтому "уловками банкиров" называть полезные для клиентов фичи, как минимум, не корректно. Нельзя же винить производителей микроскопов в том, что кто-то забивает их продукцией гвозди.
В карточном бизнесе ставка не является ключевым параметром для клиентов, в особенности для качественных "заемщиков". Все более важным становится предлагаемая бонусная программа, качество обслуживания (в широком смысле) и т.п. Некрупные банки скорее прогорят на каком-нибудь кэш-беке в 3-30% (что иначе как демпингом не назовешь). И хитрости с опасностями стоит поискать в этой области.
В заметке я написал: "Критическим считается уровень, когда на обслуживание долга человек (или домохозяйство) тратит 30-40% своего дохода". Тут подразумеваются не пиковые платежи, а стабильные потоки. Как Вы, Сергей, представляете заемщика, который на обслуживание долга тратит 100% своего дохода?
Я называю грейс уловкой именно потому, что "только около 10% клиентов удерживаются в грейс-периоде, а остальные платят высокие проценты "по полной программе"".
Конкуренция разворачивается и в других направлениях (кэш-бэке, дисконтах, консьерж-сервисе и т.п.), но нельзя объять необъятное в таком формате, как заметка.
(цитата скопирована из
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_3.html#p4723
© КонсультантПлюс, 1992-2013
Статья 212. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды
1. Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, являются:
1) материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей, за исключением:
материальной выгоды, полученной от банков, находящихся на территории Российской Федерации, в связи с операциями с банковскими картами в течение беспроцентного периода, установленного в договоре о предоставлении банковской карты;
Я представляю себе его так: человек, живущий в довольно крупном населённом пункте (чтобы была хорошо развита эквайринговая сеть), с не очень низким (чтобы на жизнь нормально хватало денег, иначе из грейса он быстро вылетит), но и с не очень высоким доходом (иначе довольно существенная часть доходов будет откладываться в накопления). Для такого человека довольно существенной и ощутимой будет стабильная выгода в 1-5% от суммы месячных трат, которую он получит от использования кредиток с грейсом (за счёт боусов/кэш-беков и за счёт максимально долгого нахождения своих денег на вкладах/счетах, приносящих проценты на остаток).
Интересно, есть ли какая-либо статистика на эту тему в открытом доступе? Может какой-либо банк публиковал выборки по своим клиентам?
Назвать банк может что угодно и как угодно (в этом я с вами не спорю) и закона, запрещающего банкам называть свои домашние изобретения как душе будет угодно, конечно же, нет (кроме нецензурщины, плагиата и некоторых других тем).
Но в мире сложилась определённая терминология (термин "грейс период" придуман не в России). В российском законодательстве этого термина до 2005-го года не было вообще, а потом его упоминание появилось в том виде, который я вам процитировал.
Рейтинг стандартных кредитных карт с льготным периодом, распространяющимся на снятие наличных, в банках Москвы
http://www.banki.ru/news/research/?id=5451199&lang=ru
Человек сам просил и готов был взять 50 рублей, ему дали всего 5 р. посчитав доход и т.п. в чем уловка-то?
2). Увеличение лимита...
Добропорядочному (ну или делающему вид) увеличили лимит и что? Его тем самым загнали в долговую яму, зашили какие-то скрытые комиссии?
3). Грейс...
Банки дают возможность трезво оценивающему человеку льготы, а то, что он там что-то не рассчитал и вылез... ну тут-то вина точно не банка.
Значительная масса тех, кто берет дорогие карточные кредиты, финансово неграмотны, не знают меры, не способны оценить свои возможности. И когда им увеличивают лимит, они входят во вкус и подсаживаются на иглу.
Грейс - приманка, банк совершенно точно знает, что большая часть вылетит за пределы грейса.
1). не уверен, что согласиться, но это-то тут при чем? Банк одобряет лимит исходя из его представлении о платежеспособности заемщика и выставляет оферту. Либо он должен любому обратившемуся по миллиону на карту одобрять?
2). Отлично, масса таких есть, но банки-то причем и где тут уловки? Если человек пойдет после зарплаты и потратит все в ближайшем ресторане, то тут уловка ресторана? Или работодатель-обманщик должен был частями каждый день выдавать, причем жене?
3). Грейс - возможность не платить проценты. А кто куда вылетает это опять же из области пункта №2.
Максим! Подскажите, пожалуйста, источник данной информации. Дело в том, что оценки количества таких клиентов сильно расходятся - от 2% до 20%. Поэтому интересно, откуда Ваша оценка.
P.S.
Быть одним из 2% или одним из 20% - это разные вещи;)
Мне кажется не совсем корректным утверждение
К такому инструменту, как кредитная карта, данные цифры не особо применимы. Поясню, почему. На простом примере.
Допустим, у меня есть кредитная карта с лимитом в 100 000 рублей. Данный лимит равен 100% моей заработной платы. В сентябре месяце я приобретаю бытовую технику (дорогостоящие покупки) и "добиваю" лимит оплатами ЖКХ, а также покупкой продуктов питания. Ровно через месяц я полностью погашаю задолженность, которая равно 100% моей з/платы. В следующем месяце трат на бытовую технику Зато есть бонус от банка, который вернул мне пусть даже 1% от моих затрат.
Всё-таки дьявол кроется не в лимитах. К такому убеждению я давно пришёл.