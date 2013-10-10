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Пирамида РЕПО: кормушка-ловушка

10.10.2013 13:14 39 12 929 просмотров
С осени 2011 года на рынке возводится пирамида РЕПО. Она доросла до 2,3 трлн рублей и продолжает расти, оставаясь основным инструментом рефинансирования банков. ЦБ недавно подчеркнул значение операций РЕПО, привязав ключевую ставку к минимальной ставке по операциям предоставления ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя.


Корнелис Антонис, Крушение Вавилонской башни, 1547, офорт

Осенью 2011 года в условиях «греческой» турбулентности ЦБ во избежание кризиса ликвидности открыл для банков резервуар ликвидности в форме аукционов РЕПО. Греческий кризис давно перешел в вялотекущую фазу, однако пирамида РЕПО продолжает расти. Несмотря на потоки государственной ликвидности, щедро изливающиеся на банки, дефицит ликвидности так и не прекратился, о чем свидетельствуют высокие ставки межбанковского кредита. Например, весь сентябрь ставка MIACR овернайт превышала 6% годовых, тогда как в начале 2011 года она не превосходила 3%.


Рисунок. Задолженность кредитных организаций перед Банком России по операциям РЕПО, трлн руб.
Источник: данные ЦБ

Почему пирамида РЕПО интенсивно растет, а дефицит ликвидности сохраняется?
Это происходит из-за того, что банки используют сделки РЕПО с ЦБ преимущественно не для пополнения ликвидности, а для спекуляций. Идея бизнеса простая: на деньги ЦБ, получаемые под 5,5% годовых, приобретаются бумаги с доходностью от 7% годовых и выше. Разница между процентными ставками формирует доход банка, получаемый на чужих деньгах – деньгах ЦБ.

Вот наиболее яркая иллюстрация неэффективности механизма РЕПО как источника ликвидности для банковской системы: у ЗАО «Банк Кредит Свисс», российской дочки швейцарского Credit Suisse, доля средств, предоставленных ЦБ с помощью операций РЕПО, в пассивах составляла на 1 сентября 55,1%. Радостно за Швейцарию!

С помощью пирамиды РЕПО осуществляется денежная эмиссия – по существу, ЦБ финансирует эмитентов ценных бумаг. В первую очередь, государство, ведь основную массу составляют ОФЗ.

Кто получает основную выгоду от этой пирамиды?
Госбанки. Так, на 1 сентября их доля в задолженности банков перед ЦБ по операциям РЕПО составляла 58,7%. Естественно, они располагают достаточным лоббистским потенциалом, чтобы воспрепятствовать закрытию этой кормушки.


Таблица. Задолженность банков перед ЦБ по операциям РЕПО, млрд руб., на 1 сентября 2013 г., ТОП20
Источник: данные ЦБ и ВЭБ

Как ЦБ свернуть пирамиду РЕПО?
Может ли ЦБ прекратить аукционы РЕПО, прикрыть эту лавочку, ведущую к разбазариванию государственных денег? Сейчас банки рассчитываются с ЦБ по сделкам РЕПО деньгами самого ЦБ, полученными по новым сделкам. Откуда банки возьмут деньги для расчета по сделкам РЕПО, если ЦБ прекратит аукционы? Понятно, что прекращение аукционов может не только обострить дефицит ликвидности, но и вызвать кризис ликвидности.

Если все-таки банки изыщут ресурсы и рассчитаются с ЦБ, то куда они денут полученные ценные бумаги – ведь им надо будет рассчитаться за полученные ресурсы? Выбросят на рынок, что приведет к его обвалу. Если, конечно, не вмешается ЦБ – но его вмешательство может произойти, по существу, в форме выкупа ценных бумаг за счет ЗВР.

Существует ли предел у пирамиды РЕПО?
С учетом указанного механизма выкупа ценных бумаг этот предел определяется размером ЗВР (522,6 млрд дол. на 1 октября), т.е. около 17 трлн руб. Так что пока пирамиде есть куда расти.

По существу, ЦБ стал заложником возводимой им пирамиды. Пирамида оказалась хитрой ловушкой. Ведь, как уже было сказано выше, прекращение аукционов чревато кризисом ликвидности.

После прихода новой команды ЦБ пытается заместить средства, предоставляемые с помощью операций РЕПО, кредитами под залог нерыночных активов. Но хрен редьки не слаще. В этом случае у ЦБ возникает проблема с залогом в случае банкротства банка-заемщика. Если в случае РЕПО ЦБ в случае банкротства банка оставляет в своем распоряжении ценные бумаги, полученные в рамках сделки РЕПО, то в случае кредита залог поступает в общую залоговую массу, и ЦБ становится в третью очередь, до которой очередь практически никогда не доходит.

Комментарии 39

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Спасибо, Максим, за очередную ценную информацию.

Хотелось бы получить ваш прогноз развития событий. Можно так:
если - вот это - то через 1 год будет ТАК,
если - вот то - то через 0,5 года будет вот эдак.
Готовы? Или от предсказаний воздержитесь?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Да, я помнил это.
Я в "банковских" сроках и временных интервалах тоже не могу разобраться. То что по моему разумению должно случиться через месяц, случается через год. Иного и дольше приходится ждать.
В меньшую сторону еще ни разу не случалось... smile:o

Так что вы попробуйте, а мы скидку на время сделаем. smile;)
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Возможный сценарий изображен на верхней картинке.
Алекс  (Alex82)
#
Обычно я сразу критикую действия ЦБ, но в этот раз я решил изменить подход. smile:D
Критиковал РЕПУ очень давно по причине того, что она не может служить источником рефинансирования и способна лишь выполнять необходимою девальвацию рубля (что и видно по графику выше). Все это знает наверное любой выпускник ФК. Ну не финансируются краткосрочными средствами долгосрочные активы, максимум - кассовые разрывы и спекулятивные операции.
Ввиду вышеизложенного и посмотрев на график сверху, легко заметить временные лаги когда наблюдалась девальвация. Вопрос кому могло вообще придти в голову такое "рефинансирование" банков второго уровня, как минимум этот человек либо самоубийца, либо сознательный ростовщик.

Ну а теперь как говориться мы делали, что делали и поэтому загнали ситуацию в угол. Хотя теперь ЦБ будет проще расправляться с неугодными банками. Дебильный механизм, тупая реализация и мы имеем то, что имеем.
Рассчитать сроки пирамиды думаю не сложно, они явно не ограничиваются ЗВР, а зависят от рентабельности банков и уровня долговой нагрузки. Когда рентабельность будет снижаться (а это уже неизбежно гр. Улюкаев уже стал министром, а сущность ЦБ не изменилась) ждем роста долговой нагрузки. После падения экономической рентабельности до уровня процентной ставки по обслуживанию обязательств банки начнут проедать собственный капитал и пойдут цепные банкротства в банковской сфере (мы еще увидим не один Межпромбанк smile;) ).
Максим, мне очень понравилась мысль про то, что ЦБ жертва пирамиды smile:D , но увы он и есть Мавроди данной системы. Жалею лишь о том, что руководителей ЦБ перестали привлекать к ответственности.
XIIX  (XIIX)
#
Цитата
Жалею лишь о том, что руководителей ЦБ перестали привлекать к ответственности.

Да у нас давно никого из чиновников не привлекают к ответственности, только если по политическим мотивам. smile;) А здесь никакой ПОЛИТИКИ, только бизнес! smile:D
Алекс  (Alex82)
#
Цитата
Да у нас давно никого из чиновников не привлекают к ответственности, только если по политическим мотивам
Хотя мне кажеться время настало и надо вспомнить исторический опыт привлечения к ответственности руководителей таких ведомств, а начать нужно с Игнатьева и Дубинина.
XIIX  (XIIX)
#
Хотя мне кажеться время настало ...
А по моему, время в данном аспекте уже упущено и электорат не отреагирует должным оброзом на данное событие, зато всякие "правозащитники" поднимут вселенский хай поднимая свою самооценку и отрабатывая чужестранные деньги.
Но польза от этого несомненно была бы, но я смотрю, что наше государство наоборот смягчает наказание за экономические преступления и даже собирается объявить амнистию и правильно - зачем копать под себя яму?
Oleg Sudnik  (olger)
#
Цитата
Хотя мне кажеться время настало и надо вспомнить исторический опыт привлечения к ответственности руководителей таких ведомств, а начать нужно с Игнатьева и Дубинина.

Поддерживаю! Только начать лучше с Путина.
петр петров  (100$*)
#
По существу, ЦБ стал заложником возводимой им пирамиды. Пирамида оказалась хитрой ловушкой. Ведь, как уже было сказано выше, прекращение аукционов чревато кризисом ликвидности.

Максим Осадчий
А если ставку ЦБ 5,5% годовых постепенно повышать до уровня ставки рефинансирования?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Вот эта мера правильная. Если делать это достаточно медленно, то можно будет срыть пирамиду без большого ущерба для экономики.
АИА  (АИА)
#
жаль только не реальная- курс на движение СР к 5.5% уже продекларирован, пропиарен и утвержден наивысочайшей подписью
Алексей Скородумов  (AleS74)
#
Всю эту пирамиду репо (мини-кочку по мировым масштабам) можно уничтожить за неделю, введя налог с продаж при расчетах наличными. А их 7+ трлн. руб. (http://cbr.ru/pw.aspx?file=/press/if/131011_095248baza.htm). Все тогда понесут рубли в банки класть на карточки – т.е. на корсчета банков в ЦБ в итоге. И не надо никаких резервов тратить.

Но нашему ЦБР сейчас нельзя терять такую статью дохода как проценты по репо, без нее он станет почти убыточным (см. годовой отчет за вычетом дохода от продажи Сбербанка). Все же напечатанные деньги он себе не в доход записывает, а в обязательства. А вот проценты по репо - это законная добыча, из нее можно платить зарплаты и становиться крупнее всех мировых Центробанков вместе взятых.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Из-за такого налога революция не начнется?
МаZZай  (МаZZай)
#
не начнется, у налога будет никакущая собираемость smile:D
АИА  (АИА)
#
у нас более 70% торговых точек и сферы услуг технически не может осуществлять расчеты никак кроме наличных, а в некоторых местностях -100%...такое мог предложить только тот кто видит мир из окно собственного бентли и ездит на нем только по Кутузовскому
gpetin1  (gpetin1)
#
Цитата
Стопроцентное страхование вкладов не отвечает текущему состоянию российской экономики, интересам банков и откровенно развращает вкладчиков (из другой статьи)
.....а на рынке возводится пирамида РЕПО. Она доросла до 2,3 трлн рублей и продолжает расти, оставаясь основным инструментом рефинансирования



Читаешь, аж жутко становится. Неужели опять к очередному кризису приплыли или приплываем? Как себя вести в такой неопределённости или уже определённости? Или ещё не так страшно?
XIIX  (XIIX)
#
Цитата
Неужели опять к очередному кризису приплыли или приплываем? ... Или ещё не так страшно?

А чего страшится-то?
У кого денег нет, тем по барабану, а у кого есть ДЕНЬГИ их уже пристроили так или иначе, или ждут нового падения цен, что бы задешево прикупить какой-нибудь замок. smile;)
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
100% страхование никак не связано с текущим состоянием экономики. Это мера, которая предотвращает набеги вкладчиков на банки. Если ввести даже 1% франшизу (т.е. 99% страхование), то вкладчики будут "набегать" на банки, что подтверждает международная практика.
Евгений Пол  (dlaweb)
#
Меня всегда удивлял факт того, что вроде как все знают про эти пирамиды, а все равно лезут в них и в итоге остаются ни с чем.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Пирамида РЕПО - это отнюдь не обычная финансовая пирамида.
Евгений Пол  (dlaweb)
#
понял- извиняйте за безграмотность smile:)
Александр Жихарев  (avj)
#
2.3 триллиона (7.5 миллиардов долларов) это пирамида?
это при суммарном кредите в экономике более триллиона долларов.
Александр Жихарев  (avj)
#
Ок. Даже 75 миллардов долларов в России ничего не решают сейчас. Размеры несерьезные.

Еще одно косвенное подтверждение что пирамидой и не пахло - супервысокие ставки в экономике. Ставки по кредитам превышают инфляцию минимум на 7 пунктов.
если мы вспомним пирамиду сабпрайм в америке, то там выдавали людям без дохода кредиты под 5% при инфляции в 3-4%. Где вы такое видели в России?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
А теперь очистите ставку по 7-дневному РЕПО от инфляции. Какая величина получится - положительная или отрицательная?
Алекс  (Alex82)
#
Явно отрицательная (особенно если честно посчитать по дефлятору), а что Вы этим хотите сказать?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Обнаружил нелады с делением, хотел проверить, как обстоит с вычитанием smile:)
Алекс  (Alex82)
#
понял
Александр Жихарев  (avj)
#
в америке ставка рефинансирования 0% и что? тоже ниже инфляции.
просто по этой ставке (РЕПО) экономика не кредитуется. кредитуются парочка госбанков, объемы мизерные.
Ворон Норов  (Воронноров)
#
"Существует ли предел у пирамиды РЕПО?
С учетом указанного механизма выкупа ценных бумаг этот предел определяется размером ЗВР (522,6 млрд дол. на 1 октября), т.е. около 17 трлн руб. Так что пока пирамиде есть куда расти. "

???????? Вопрос.

А разве механизм Currency Board не ограничивает возможности увеличения объёма кредитования ЦБ ком и гос банков
Ведь под ЗВР обеспечивается денежная база

Насколько я смотрю баланс ЦБ Объём РЕПО пока не считается ЦБ деньгами и соответствует по пассивам капиталу ЦБ и неким прочим пассивам
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
А что, по Вашему, ЦБ дает банкам взамен ценных бумаг в рамках операций РЕПО? Фантики?
Ворон Норов  (Воронноров)
#
А как это отражается формально в балансе ЦБ?
Почему нет строки денежные обязательства коммерческих и гос банков?Ну разумеется помимо их резервов.
Ворон Норов  (Воронноров)
#
1.Да почитал отчёт ЦБ, действительно выданные кредиты и РЕПО корреспондируются с кор.счетами банков и с капиталом и пр.
2.Но,
Рубль не резервная валюта.
И по факту, каренси борд существует, и даже на 200%, именно в силу этих обстоятельств.
Держать резервы в собственных обязательствах невозможно именно в силу их неконвертируемости.
Эти резервы не могут быть меньше потребностей по внешнеторговым операциям и внешним заимствованиям и должны обеспечивать конвертируемость рубля.
Чтобы обеспечивать конвертируемость рубля у вас величина рублёвой и свободно-конвертируемой денежной массы в резервах должна быть как минимум равна.
Поэтому сумма кредитов и РЕПО ЦБ должны, по идее, вместе с прочими счетами в Банке Россия и наличными деньгами соответствовать валютным резервам.

Это я к тому, что на величину ЗВР РЕПО вряд ли можно раздуть. Многовато будет и на остальных не хватит валюты .
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Согласен. Я просто указал самое очевидное ограничение сверху для пирамиды.
Иван  (Ikar_111)
#
Максим, какое, по Вашему мнению, критическое значение леверджа на РЕПО для конкретного банка? Под леверджем имею в виду, отношение части портфеля ценных бумаг, против которой стоят обычные средства клиентов, долгосрочное привлечение, капитал без учета РЕПО с ЦБ и краткосрочного МБК, к совокупному портфелю ценных бумаг. Мое мнение, что уровень выше 3-х (т.е. 1/4 портфеля ЦБ фондируется обычными пассивами, а 3/4 за счет РЕПО с ЦБ и краткосрочного МБК) на облигациях уже говорит о "пирамиде" и высоких рыночных рисках банка, а также о возможных проблемах с ликвидностью у банка. Иногда банки таким образом искусственно раздувают валюту баланса на отчетные даты.
Этот коэффициент относительный аналог Коэффициента обеспечения собственными оборотными средствами для компаний. Формула примерно следующая: (Все пассивы кроме РЕПО с ЦБ и краткосрочного МБК "-" все активы кроме портфеля ценных бумаг, включая зарепованные) "/" портфель ценных бумаг, включая зарепованные.
Очень интересно Ваше мнение. Спасибо!
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