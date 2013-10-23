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Нужно ли штрафовать вкладчиков за их безответственность?

23.10.2013 18:18 108 5 232 просмотра
Недавно на Банки.ру появились сразу две колонки о страховании вкладов. В одной предлагается отказ от 100%-го возмещения, а в другой — и вовсе отказ от страхования вкладов. На заседании Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов 22 октября развернулась дискуссия по поводу целесообразности 100%-го возмещения.



Моральная угроза
Спору нет, существующая система страхования вкладов далека от совершенства. Самый главный ее недостаток – следствие эффекта «моральной угрозы» (moral hazard): она стимулирует безответственное поведение вкладчиков. Ведь 100%-е возмещение позволяет им пренебрегать надежностью банков, не мониторить состояние кредитных организаций. А в результате возникает эффект «неблагоприятного отбора» (adverse selection), когда наибольшим спросом пользуются вклады в наименее надежных банках (этот термин пришел из классического страхования – 100%-е возмещение ведет к тому, что, например, автовладелец перестает надлежащим образом заботиться о безопасности своего автомобиля). «Безответственных» вкладчиков интересует исключительно процентная ставка. Именно эта безответственность позволяет надуваться пузырям на рынке вкладов, когда ненадежный банк привлекает вклады на многие миллиарды рублей высокими ставками, а затем – о чудо! – его активы исчезают в неизвестном направлении.

Замечу еще одно очевидное следствие страхования вкладов – оно способствует инфляции. Действительно, снижение риска вкладов повышает предложение сбережений населения, что, в свою очередь, способствует росту банковского кредита и денежной массы.

Сострахование
Можно ли дисциплинировать вкладчиков отказом от 100%-го возмещения? Например, возмещать не 100%, а только 90% застрахованного вклада? Ведь так было в России до 13 октября 2008 года - сверх суммы 100 тыс. рублей и вплоть до лимита 400 тыс. рублей выплачивалось только 90% вклада. Опыт учит, что такое сострахование (когда ответственность делится между фондом и вкладчиком) не устраняет основной угрозы, против которой направлено страхование вкладов – набегов вкладчиков на банки. При любом дуновении ветерка, при любом неблагоприятном слухе «частично застрахованные» вкладчики побегут забирать свои вклады. Именно такая ситуация сложилась в случае английского банка Northern Rock – вокруг отделений банка выстроились длинные очереди вкладчиков, пытающихся спасти свои деньги. По следам этих событий, 1 октября 2007 года Великобритания отказалась от сострахования (100% покрытия до £2 тыс и 90% по следующим £33 тыс).



Кто застрахует страховой фонд?
Страховой случай банка «Пушкино», который обойдется АСВ в 20,2 млрд рублей или около 10% фонда страхования вкладов, заставил отложить в длинный ящик повышение предела страхового возмещения с нынешнего уровня 700 тыс рублей до 1 млн рублей. Ведь возможен и дефолт самого страхового фонда. Именно такой случай и произошел в Исландии из-за коллапса трех крупнейших исландских банков (Landsbanki, Glitnir и Kaupting).

Банковская инфекция
Нервозная обстановка вокруг банка передается как инфекция вкладчикам соседних банков. Вкладчики начинают забирать вклады и из совсем «невиновных» банков. Кроме того, падение одного банка способно вызывать эффект домино. Поэтому приоритетом страхования вкладов является именно защита банков от набегов вкладчиков. И именно поэтому целесообразно 100%-е возмещение. Вразумлять безответственных вкладчиков лучше не франшизой, а мягкими увещеваниями. А с безответственными банками можно бороться дифференцированным страхованием вкладов, а не только в режиме ручного управления - с помощью предписаний.

Эпоха до страхования вкладов была эпохой банковских кризисов. Они повторялись с завидной регулярностью и дестабилизировали экономику. Поэтому отказ от страхования вкладов – несусветная дикость. В ней могут быть заинтересованы или госбанки, или враги России.

Что делать?
Что можно сделать для повышения эффективности системы страхования вкладов? Помимо введения дифференцированного страхования вкладов, перевести систему на рыночные рельсы – приватизировать и демонополизировать. Ведь термин «государственное» по отношению к экономическим инструментам означает «неэффективное». Например, все мы знаем, насколько некачественно государственное здравоохранение, государственное образование, государственный транспорт. Кроме того, АСВ является монополистом на рынке страхования вкладов, что также способствует неэффективности ССВ.

Ну и хорошо бы, чтобы страховали вклады сами вкладчики, а не банки. Это позволит снизить остроту проблемы adverse selection. Технической сложности такая новация не представляет, ведь покупка страховки на сайте авиакомпании – секундное дело.

Страхование вкладов можно сделать по аналогии с ОСАГО и КАСКО. Скажем, до установленного предела – обязательное страхование, выше – добровольное.

Комментарии 108

Эдуард  (gibbs)
#
хоть один голос в защиту страхования вкладов на портале, а то все отменить и отменить
Mephistophilus  (Desperado17)
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Не просто голос-а обоснованная позиция как было,к чему привело,что стоит сделать smile:thumbsup:
mals105  (mals105)
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Неэффиктивность ССВ. Отлично. Государственное значит неэффективное. Еще лучше. Перевести на коммерческие рельсы? Лично я доверяю больше государсвенному страхованию. Интересно кто будет страховать негосударственные страховые фонды? Или мы теперь помимо банка будем выбирать еще и страховую компанию. В чем смысл-то? А затем будем страховать от банкротства негосударственную страховую компанию в другой негосударственной страховой и так до бесконечности. У меня создается устойчивое впечатление, что лучше бы уже, вообще ничего не трогали, иначе спровоцируют очередной банковской кризис.
Татьяна Турова  (Tatik7)
#
Статья интересная, но последний параграф "Что делать", никуда не годится, ИМХО. Рассуждения об "госнеэффективности" (которые, между прочим, можно и продолжить, упомянув чуть ли не на первом месте еще и "Почту России"!) верно для чего угодно, да только не для системы страхования бакнковских вкладов. Потому что как бы неэффективно эта госсистема ни работала, у нее есть одно, но все недостатки перекрывающее преимущество - она никуда не убежит. В отличие от эффективной коммерческой страховой лавочки, которая, простите, может быть еще более вороватой и неустойчивой, чем банки. Т.е. получается, что за частной системой страхования вкладов в свою очередь надо образовать госнадзирателя, застраховав риски страховки в ней. Что есть нонсенс.
А вот насчет сострахования, т.е. добровольного участия вкладчиков в этой системе, то это идея здравая. Т.е. могло бы быть так: до определенной законом суммы вкладов (т.е. сейчас до 700 тыщ) страхует АСВ через отчисления банков, а вот что свыше этой суммы могут застраховать сами вкладчики в том же АСВ. Это повысит уверенность вкладчиков в сохранности своих вкладов. Ну и можно дифференцировать страховые взносы граждан так же, как это предлагается делать для банков в зависимости от их рейтинга устойчивости. Типа, для Сбера - ноль, а для "пылесосов" - много.
Monetizator  (Monetizator)
#
Цитата
Т.е. получается, что за частной системой страхования вкладов в свою очередь надо образовать госнадзирателя, застраховав риски страховки в ней. Что есть нонсенс.

Не понял что является нонсенсом. Если то, что страховые вынуждены страховать себя, так это не новость, они так давно делают. Это называется перестрахование.
Татьяна Турова  (Tatik7)
#
И во скока слоев должно устраиваться это "перестрахование" вкладов? И кто будет самый последний "перестраховщик"? Господь Бог?
Monetizator  (Monetizator)
#
Цитата
И во скока слоев должно устраиваться это "перестрахование" вкладов? И кто будет самый последний "перестраховщик"? Господь Бог?

В один слой. Последних нет. Привожу схематичный пример: есть 10 городов, в каждом из которых есть по одной страховой компании. Каждая из этих 10-ти компаний страхуется в остальных 9-ти. И если в каком-то городе произойдут массовые страховые случаи, то страховая не банкротится и пострадавшие не остаются у разбитого корыта, а убытки перераспределяются на остальные страховые. Эти города могут быть расположены по всему миру и соответственно эта схема упадёт только при крупных проблемах на большей части земли.
Татьяна Турова  (Tatik7)
#
Красиво!
Но нереально.
В российских условиях нереально в квадрате.
Николай  (Agrail)
#
Ни слова о ЦБ РФ, в России во всем виноваты вкладчики smile:ок:
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Какая связь между ЦБ и проблемой безответственности вкладчиков?
Татьяна Турова  (Tatik7)
#
Да связь-то простая: ответственность должна быть основана на информированности и профессионализме. Чего у вкладчиков нету в принципе. А вот у ЦБ вроде бы в отношении коммерческих банков должны быть.

А если впрямую и намертво связывать "безответственность" вкладчиков с величиной процентов, которые они предпочитают, то тогда вообще-то полагается все банки закрыть, а оставить один-разъединственный Сбер, как при соввласти. Ага. Проценты никакие, но точно не обанкротится. Может, конечно, вклады обнулить, как уже не раз бывало... но это уже риски более высокого порядка.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
"Мелкие" вкладчики не могут и не должны мониторить банки, а крупные и могут, и должны.
Татьяна Турова  (Tatik7)
#
А критерий "мелкости-крупности" вкладчиков - каков? Сейчас-то он 700 тыщ и есть. А кто больше, тот и так мониторит, будь здоров! Потому что окромя Сбера нерисковых банков в РФ нету. Вон Банк Москвы взять, уж такой был монстр, уж такой крутой-крупный, при правительстве, а миллиардами воровал, ага? И как его было отмониторить-то? Московский капитал в кризис мявкнулся, а уж какой солидный был, и офисы приличные, и проценты не выше других, а упс и все. Да и Пушкино вот... внизу-то про него ничего не видно было до самого конца... только те, кто в системе, наверху, мониторили. Но никак не вкладчики.
V  (man7913)
#
Кому должны? И начиная с какого дня вы установили это долженствование?
Предлагаю ввести уголовное преследование "крупных" (тупейший термин все времен и народов) вкладчиков, которые не мониторят состояние банка.
Заодно ввести обязательные тесты (полугодовые, а потом, наверное, и ежемесячные) для вкладчиков на предмет их умения оценивать состояние банков. Не прошедших зачет предлагаю обязать к внесению в бюджет 10% от суммы вклада.
За повтор несдачи зачета предлагаю лишать на 10 лет вкладчиков права открывать депозиты.
За систематическое уклонение от сдачи нормативов по оценки устойчивости банков предлагаю лишать вкладчиков права собственности на средства, находящиеся на депозитах.
В  (Cheerokee)
#
я даже стесняюсь спросить. а ЦБ никому ничего не должен??? И как ВКЛАДЧИКАМ определять наличие проблем в банках если это не в состоянии нормально делать ЦБ???
Вкладчики имеют право требовать отчетность? Вводить запреты и т.д.??
Игорь К  (IgorZDV)
#
Какие у нас "эффективные" частники мы уже вроде убедились в 90е, спасибо до сих пор расхлёбываем smile:D Кстати раз частники якобы лучше, то может быть надо приватизировать правительство РФ вместе с премьером Медведевым - оно работать лучше раза в 2 наверно станет smile:D smile:D smile;)
Neket  (Neket)
#
Цитата
перевести систему на рыночные рельсы

как-то спрашивал тут Владимира Барчукова эксперт Агентства по страхованию вкладов, который ведет рубрику вопрос ответ. Почему нет частных страховых компаний по страхованию банковских вкладов. Он отвечал что законом об АСВ такая возможность предусмотрена, но никто этим не занимается т.к. риски просчитать очень сложно.
Татьяна Турова  (Tatik7)
#
Во-во.
Страховые компании, в которых не люди с улицы работают, а специалисты, не берутся оценивать страховые риски банков. А частные вкладчики, которые в массе простые обыватели, получается, что обязаны это делать, иначе их надо сурово наказать за безответственность.
Кучеряво получается!
Максим as  (asnet)
#
Ведь возможен и дефолт самого страхового фонда. Именно такой случай и произошел в Исландии из-за коллапса трех крупнейших исландских банков (Landsbanki, Glitnir и Kaupting).

даже храня деньги в Сбебанке, ВТБ24, Газпромбанке нету уверености что небудет как в Исландии.

Поэтому отказ от страхования вкладов – несусветная дикость. В ней могут быть заинтересованы или госбанки, или враги России.

врагов России тут полно с такими постами
juhanson  (juhanson)
#
Ну вот хоть убейте меня, не могу понять, почему я, как вкладчик, виноват, и меня постоянно обвиняют в неразборчивости. Выходит, если я купил в магазине колбасу и отравился, виноват я? Если текут трубы в подвале, а я исправно плачу коммуналку, виноват я? А где государство? За что я плачу государству в виде налогов? За то, чтобы оно кому не попадя не выдавало лицензии на тот или иной вид деятельности! а если выдало, то будь добра, проверяй и мониторь. Вместо того, чтобы работать, я, выходит, с утра до вечера должен мониторить банки, рынки, магазины, аптеки, рестораны? Итд итп....Тогда зачем мне такое государство? smile:notiam:
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Открывая вклад в банке по ставке выше рынка в пределах страховой суммы, Вы рассчитываете на беспроигрышный сценарий - или в банке, или в АСВ свои деньги я получу. Причем Вы сознаете, что чем выше ставка, тем больше вероятность похода в АСВ. И чем больше таких умных вкладчиков использует эту стратегию, тем активнее надуваются пузыри банков-пылесосов. Но беда в том, что фонд ССВ отнюдь не резиновый, когда таких умных станет слишком много, он обанкротится...
Татьяна Турова  (Tatik7)
#
Максим, вы извините, конечно, я не финансовый аналитик, но такая "стратегия" - это естественное поведение любого клиента, покупателя, получателя услуг и т.д. Если есть рынок, то потребитель принимает правила игры и действует согласно им. А регулятором правил как раз и выступает государство. Есть банковская лицензия, есть страховая сумма, а в этих пределах клиент выбирает, что ему выгоднее. И наказывать его не за что. Вон у нас в городе есть финансовый потребсоюз, уже несколько лет стабильно работает, люди несут туда деньги, берут кредиты. И проценты хорошие. Но вот я туда деньги не понесу, не рискну, ведь банковской лицензии у коммерса нет и в АСВ он не состоит.
Ну а если лицензированный банк рискованно завышает проценты, дак ведь он не в подполье действует, а, наоборот, использует агрессивную рекламу. Вообще говоря, первым на эту рекламу должен клюнуть инспектор из ЦБ: пылесос не пылесос. А если ЦБ смотрит на это благосклонно, а потом обвиняет вкладчика в "безответственности" - то на дьявола тогда существуют эти безумно высоко оплачиваемые функционеры ЦБ? Для надувания щек?
Антон Карпенко  (KageDono)
#
Я не финансовый аналитик, но насколько я помню, если АСВ обанкротится выплачивать вклады обязано будет гос-во из бюджета(сие было прочитано несколько недель назад опять же на банки.ру) Так что банкротство АСВ не такая и проблема.
sg13th  (sg13th)
#
Полностью согласен.
Плюс еще добавлю:
У нас, как обычно, забывают об обратной стороне ответственности. Где реальные наказания банкиров за махинации? Где показательные порки? Почему владельцы банков не несут персональной ответственности за предлагаемый продукт?

Банковская деятельность - это тоже бизнес, что и магазин, а деньги - это тоже товар. Почему-то в пылу споров стали забывать, что вклады являются обычным рынком, где работают рыночные законы. Где покупателя цена/качество устраивает, там и интерес.

Ну и по поводу споров о величине суммы страхования.
Сбер, ВТБ и иже с ними жалуются на недобросовестность конкурентов. Но при этом забывают, что в случае падения кого-нибудь из ТОП10 (вряд ли, но вероятность всегда существует), что их будут вытаскивать за счет отчислений все тех же самых банков, которых они так яростно обвиняют в безответственности и денег потребуется гораздо больше...
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Сбербанк, если не дай бог что, за счет этих отчислений никак не вытащить. На 1 октября в фонде страхования вкладов 0,2 трлн руб., у Сбербанка вклады на сумму 7,1 трлн руб.
sg13th  (sg13th)
#
Речь даже не о размере страховых выплат, а о соотношении цифр.
Подразумеваем, что АСВ "резиновый"
juhanson  (juhanson)
#
Максим! Если Вы ответили мне, то, извините, я ничего не понял. Я не специалист в банковском деле, совсем в другой отрасли. Мне ни о чем не говорят фразы "...ставка выше рынков" и "фонд ССВ", да и не должны, как впрочем и Вам должно быть безразличны термины "каветационная турбулентность", когда вы покупаете холодильник. Я - простой вкладчик, я иду в БАНК, КОТОРОМУ ГОСУДАРСТВО ВЫДАЛО ЛИЦЕНЗИЮ, как простой потребитель мне естественно выгоднее где-то сэкономить, где-то "выгодать". И, как простому потребителю, мне безразличны в пределах страховой суммы (эти правила игры придумало государство и я обязан их соблюдать, нравится мне или нет, и я их соблюдаю) подковёрные игры банкиров между собой или с государством. Я вижу рекламу (которая я так понимаю тоже согласуется) в общедоступных средствах массовой информации, мне понятен и выгоден процент - я иду туда!!! Я, заплатив налоги и отдав свой, так сказать гражданский долг, должен быть уверен, что государство, раз разрешила Банку эту деятельность, должно отвечать за свои решения, я не понимаю, почему Я - ВИНОВАТ И Я - НЕРАЗБОРЧИВ????? Я не к бабе Дуне пошел в подворотню, а в лицензированное государством учреждение! Еще раз повторюсь, если государство берет с меня налоги и ни за что не отвечает, зачем мне тогда такое государство? Почему в неразборчивости (или продажности, или некомпетентности) госчиновников обвиняют меня ? И не надо меня, как вкладчика, обвинять в каких-то хитростях, я не использую какие-то "стратегии", пытаясь кого-то обмануть. Пока что обманывают вкладчиков - и банки и государство. Я пытаюсь только одно - сохранить то немногое, что осталось у меня "на "черный день", так как в нашем государстве "черный день" - чуть ли не образ жизни. Вероятно, я был очень хитрым стратегом в свое время, когда лишился всех накоплений за одну ночь, и я, и мои родители, и миллионы "хитрых стратегов" пытающихся "урвать" у государства советско-российских граждан.
sg13th  (sg13th)
#
Вот-вот, все это скатывается к тому, что вкладчик (покупатель) в случае проигрыша "сам дурак".
В очередной раз попытка все косяки выровнять за счет обывателя...
Татьяна  (Tanyana59)
#
Цитата
Я - простой вкладчик, я иду в БАНК, КОТОРОМУ ГОСУДАРСТВО ВЫДАЛО ЛИЦЕНЗИЮ

Вот именно, согласна. Нечего раздавать лицензии направо и налево и все подряд банки включать в систему страхования вкладов, только за то, что банк будет платить взносы. Надо, чтобы банк еще заслужил это право- быть включенным в ССВ. И тогда и вкладчик будет смотреть куда пойти: входит банк в ССВ или нет. А сейчас все банки, в какой ни ткни пальцем , все входят в систему.
Сергей  (tomich)
#
Цитата
я иду в БАНК, КОТОРОМУ ГОСУДАРСТВО ВЫДАЛО ЛИЦЕНЗИЮ,

более того, который регулярно проверяет ЦБ

удивительна позиция Максима:
Банк в ССВ, у него нет проблем с ЦБ, но вкладчик должен как-то круче оценить надежность банка? что это? нужно быть экстрасенсом?
Евгений  (vasen)
#
"госбанки, или враги России"
интересное сравнение
Oleg Sudnik  (olger)
#
Поддержу Тимура - все банки осуществляют свою деятельность на основании лицензии, выданной государством, и именно государство осуществляет надзор и контроль за деятельностью банков, т.е. несет ответственность за то, что банки не совершают махинаций и сомнительных сделок, которые могут привести к банкротству, если таковые находятся лицензия отзывается, а государство при этом должно нести финансовую ответственность перед пострадавшими клиентами нерадивого банка.
И не нужно никакого АСВ, резинового или бетонного, т.к. рано или поздно (как сейчас) начинают возникать разговоры о его возможном банкротстве - давайте застрахуем АСВ от банкротства, а потом застрахуем эту страховую компанию, которая застраховала АСВ - познание мира бесконечно smile:D
И ничего, что госбюджету иногда придется раскошелиться на возмещение в рамках ответственности государства, по крайней мере мне, как налогоплательщику, будет приятней знать, что бюджетные средства пошли на выплаты пострадавшим "безответственным вкладчикам", нежели были разворованы при организации олимпиады, запуске глонасс и других мега-игрушек.
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