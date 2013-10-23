Нужно ли штрафовать вкладчиков за их безответственность?

Недавно на Банки.ру появились сразу две колонки о страховании вкладов. В одной предлагается отказ от 100%-го возмещения, а в другой — и вовсе отказ от страхования вкладов. На заседании Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов 22 октября развернулась дискуссия по поводу целесообразности 100%-го возмещения.
Моральная угроза
Спору нет, существующая система страхования вкладов далека от совершенства. Самый главный ее недостаток – следствие эффекта «моральной угрозы» (moral hazard): она стимулирует безответственное поведение вкладчиков. Ведь 100%-е возмещение позволяет им пренебрегать надежностью банков, не мониторить состояние кредитных организаций. А в результате возникает эффект «неблагоприятного отбора» (adverse selection), когда наибольшим спросом пользуются вклады в наименее надежных банках (этот термин пришел из классического страхования – 100%-е возмещение ведет к тому, что, например, автовладелец перестает надлежащим образом заботиться о безопасности своего автомобиля). «Безответственных» вкладчиков интересует исключительно процентная ставка. Именно эта безответственность позволяет надуваться пузырям на рынке вкладов, когда ненадежный банк привлекает вклады на многие миллиарды рублей высокими ставками, а затем – о чудо! – его активы исчезают в неизвестном направлении.
Замечу еще одно очевидное следствие страхования вкладов – оно способствует инфляции. Действительно, снижение риска вкладов повышает предложение сбережений населения, что, в свою очередь, способствует росту банковского кредита и денежной массы.
Сострахование
Можно ли дисциплинировать вкладчиков отказом от 100%-го возмещения? Например, возмещать не 100%, а только 90% застрахованного вклада? Ведь так было в России до 13 октября 2008 года - сверх суммы 100 тыс. рублей и вплоть до лимита 400 тыс. рублей выплачивалось только 90% вклада. Опыт учит, что такое сострахование (когда ответственность делится между фондом и вкладчиком) не устраняет основной угрозы, против которой направлено страхование вкладов – набегов вкладчиков на банки. При любом дуновении ветерка, при любом неблагоприятном слухе «частично застрахованные» вкладчики побегут забирать свои вклады. Именно такая ситуация сложилась в случае английского банка Northern Rock – вокруг отделений банка выстроились длинные очереди вкладчиков, пытающихся спасти свои деньги. По следам этих событий, 1 октября 2007 года Великобритания отказалась от сострахования (100% покрытия до £2 тыс и 90% по следующим £33 тыс).
Кто застрахует страховой фонд?
Страховой случай банка «Пушкино», который обойдется АСВ в 20,2 млрд рублей или около 10% фонда страхования вкладов, заставил отложить в длинный ящик повышение предела страхового возмещения с нынешнего уровня 700 тыс рублей до 1 млн рублей. Ведь возможен и дефолт самого страхового фонда. Именно такой случай и произошел в Исландии из-за коллапса трех крупнейших исландских банков (Landsbanki, Glitnir и Kaupting).
Банковская инфекция
Нервозная обстановка вокруг банка передается как инфекция вкладчикам соседних банков. Вкладчики начинают забирать вклады и из совсем «невиновных» банков. Кроме того, падение одного банка способно вызывать эффект домино. Поэтому приоритетом страхования вкладов является именно защита банков от набегов вкладчиков. И именно поэтому целесообразно 100%-е возмещение. Вразумлять безответственных вкладчиков лучше не франшизой, а мягкими увещеваниями. А с безответственными банками можно бороться дифференцированным страхованием вкладов, а не только в режиме ручного управления - с помощью предписаний.
Эпоха до страхования вкладов была эпохой банковских кризисов. Они повторялись с завидной регулярностью и дестабилизировали экономику. Поэтому отказ от страхования вкладов – несусветная дикость. В ней могут быть заинтересованы или госбанки, или враги России.
Что делать?
Что можно сделать для повышения эффективности системы страхования вкладов? Помимо введения дифференцированного страхования вкладов, перевести систему на рыночные рельсы – приватизировать и демонополизировать. Ведь термин «государственное» по отношению к экономическим инструментам означает «неэффективное». Например, все мы знаем, насколько некачественно государственное здравоохранение, государственное образование, государственный транспорт. Кроме того, АСВ является монополистом на рынке страхования вкладов, что также способствует неэффективности ССВ.
Ну и хорошо бы, чтобы страховали вклады сами вкладчики, а не банки. Это позволит снизить остроту проблемы adverse selection. Технической сложности такая новация не представляет, ведь покупка страховки на сайте авиакомпании – секундное дело.
Страхование вкладов можно сделать по аналогии с ОСАГО и КАСКО. Скажем, до установленного предела – обязательное страхование, выше – добровольное.
Комментарии 108
А вот насчет сострахования, т.е. добровольного участия вкладчиков в этой системе, то это идея здравая. Т.е. могло бы быть так: до определенной законом суммы вкладов (т.е. сейчас до 700 тыщ) страхует АСВ через отчисления банков, а вот что свыше этой суммы могут застраховать сами вкладчики в том же АСВ. Это повысит уверенность вкладчиков в сохранности своих вкладов. Ну и можно дифференцировать страховые взносы граждан так же, как это предлагается делать для банков в зависимости от их рейтинга устойчивости. Типа, для Сбера - ноль, а для "пылесосов" - много.
Не понял что является нонсенсом. Если то, что страховые вынуждены страховать себя, так это не новость, они так давно делают. Это называется перестрахование.
В один слой. Последних нет. Привожу схематичный пример: есть 10 городов, в каждом из которых есть по одной страховой компании. Каждая из этих 10-ти компаний страхуется в остальных 9-ти. И если в каком-то городе произойдут массовые страховые случаи, то страховая не банкротится и пострадавшие не остаются у разбитого корыта, а убытки перераспределяются на остальные страховые. Эти города могут быть расположены по всему миру и соответственно эта схема упадёт только при крупных проблемах на большей части земли.
Но нереально.
В российских условиях нереально в квадрате.
А если впрямую и намертво связывать "безответственность" вкладчиков с величиной процентов, которые они предпочитают, то тогда вообще-то полагается все банки закрыть, а оставить один-разъединственный Сбер, как при соввласти. Ага. Проценты никакие, но точно не обанкротится. Может, конечно, вклады обнулить, как уже не раз бывало... но это уже риски более высокого порядка.
Предлагаю ввести уголовное преследование "крупных" (тупейший термин все времен и народов) вкладчиков, которые не мониторят состояние банка.
Заодно ввести обязательные тесты (полугодовые, а потом, наверное, и ежемесячные) для вкладчиков на предмет их умения оценивать состояние банков. Не прошедших зачет предлагаю обязать к внесению в бюджет 10% от суммы вклада.
За повтор несдачи зачета предлагаю лишать на 10 лет вкладчиков права открывать депозиты.
За систематическое уклонение от сдачи нормативов по оценки устойчивости банков предлагаю лишать вкладчиков права собственности на средства, находящиеся на депозитах.
Вкладчики имеют право требовать отчетность? Вводить запреты и т.д.??
как-то спрашивал тут Владимира Барчукова эксперт Агентства по страхованию вкладов, который ведет рубрику вопрос ответ. Почему нет частных страховых компаний по страхованию банковских вкладов. Он отвечал что законом об АСВ такая возможность предусмотрена, но никто этим не занимается т.к. риски просчитать очень сложно.
Страховые компании, в которых не люди с улицы работают, а специалисты, не берутся оценивать страховые риски банков. А частные вкладчики, которые в массе простые обыватели, получается, что обязаны это делать, иначе их надо сурово наказать за безответственность.
Кучеряво получается!
даже храня деньги в Сбебанке, ВТБ24, Газпромбанке нету уверености что небудет как в Исландии.
Поэтому отказ от страхования вкладов – несусветная дикость. В ней могут быть заинтересованы или госбанки, или враги России.
врагов России тут полно с такими постами
Ну а если лицензированный банк рискованно завышает проценты, дак ведь он не в подполье действует, а, наоборот, использует агрессивную рекламу. Вообще говоря, первым на эту рекламу должен клюнуть инспектор из ЦБ: пылесос не пылесос. А если ЦБ смотрит на это благосклонно, а потом обвиняет вкладчика в "безответственности" - то на дьявола тогда существуют эти безумно высоко оплачиваемые функционеры ЦБ? Для надувания щек?
Плюс еще добавлю:
У нас, как обычно, забывают об обратной стороне ответственности. Где реальные наказания банкиров за махинации? Где показательные порки? Почему владельцы банков не несут персональной ответственности за предлагаемый продукт?
Банковская деятельность - это тоже бизнес, что и магазин, а деньги - это тоже товар. Почему-то в пылу споров стали забывать, что вклады являются обычным рынком, где работают рыночные законы. Где покупателя цена/качество устраивает, там и интерес.
Ну и по поводу споров о величине суммы страхования.
Сбер, ВТБ и иже с ними жалуются на недобросовестность конкурентов. Но при этом забывают, что в случае падения кого-нибудь из ТОП10 (вряд ли, но вероятность всегда существует), что их будут вытаскивать за счет отчислений все тех же самых банков, которых они так яростно обвиняют в безответственности и денег потребуется гораздо больше...
Подразумеваем, что АСВ "резиновый"
В очередной раз попытка все косяки выровнять за счет обывателя...
Вот именно, согласна. Нечего раздавать лицензии направо и налево и все подряд банки включать в систему страхования вкладов, только за то, что банк будет платить взносы. Надо, чтобы банк еще заслужил это право- быть включенным в ССВ. И тогда и вкладчик будет смотреть куда пойти: входит банк в ССВ или нет. А сейчас все банки, в какой ни ткни пальцем , все входят в систему.
более того, который регулярно проверяет ЦБ
удивительна позиция Максима:
Банк в ССВ, у него нет проблем с ЦБ, но вкладчик должен как-то круче оценить надежность банка? что это? нужно быть экстрасенсом?
интересное сравнение
И не нужно никакого АСВ, резинового или бетонного, т.к. рано или поздно (как сейчас) начинают возникать разговоры о его возможном банкротстве - давайте застрахуем АСВ от банкротства, а потом застрахуем эту страховую компанию, которая застраховала АСВ - познание мира бесконечно
И ничего, что госбюджету иногда придется раскошелиться на возмещение в рамках ответственности государства, по крайней мере мне, как налогоплательщику, будет приятней знать, что бюджетные средства пошли на выплаты пострадавшим "безответственным вкладчикам", нежели были разворованы при организации олимпиады, запуске глонасс и других мега-игрушек.