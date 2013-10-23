Нужно ли штрафовать вкладчиков за их безответственность?

Недавно на Банки.ру появились сразу две колонки о страховании вкладов. В одной предлагается отказ от 100%-го возмещения, а в другой — и вовсе отказ от страхования вкладов. На заседании Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов 22 октября развернулась дискуссия по поводу целесообразности 100%-го возмещения.Спору нет, существующая система страхования вкладов далека от совершенства. Самый главный ее недостаток – следствие эффекта «моральной угрозы» (moral hazard): она стимулирует безответственное поведение вкладчиков. Ведь 100%-е возмещение позволяет им пренебрегать надежностью банков, не мониторить состояние кредитных организаций. А в результате возникает эффект «неблагоприятного отбора» (adverse selection), когда наибольшим спросом пользуются вклады в наименее надежных банках (этот термин пришел из классического страхования – 100%-е возмещение ведет к тому, что, например, автовладелец перестает надлежащим образом заботиться о безопасности своего автомобиля). «Безответственных» вкладчиков интересует исключительно процентная ставка. Именно эта безответственность позволяет надуваться пузырям на рынке вкладов, когда ненадежный банк привлекает вклады на многие миллиарды рублей высокими ставками, а затем – о чудо! – его активы исчезают в неизвестном направлении.Замечу еще одно очевидное следствие страхования вкладов – оно способствует инфляции. Действительно, снижение риска вкладов повышает предложение сбережений населения, что, в свою очередь, способствует росту банковского кредита и денежной массы.Можно ли дисциплинировать вкладчиков отказом от 100%-го возмещения? Например, возмещать не 100%, а только 90% застрахованного вклада? Ведь так было в России до 13 октября 2008 года - сверх суммы 100 тыс. рублей и вплоть до лимита 400 тыс. рублей выплачивалось только 90% вклада. Опыт учит, что такое сострахование (когда ответственность делится между фондом и вкладчиком) не устраняет основной угрозы, против которой направлено страхование вкладов – набегов вкладчиков на банки. При любом дуновении ветерка, при любом неблагоприятном слухе «частично застрахованные» вкладчики побегут забирать свои вклады. Именно такая ситуация сложилась в случае английского банка Northern Rock – вокруг отделений банка выстроились длинные очереди вкладчиков, пытающихся спасти свои деньги. По следам этих событий, 1 октября 2007 года Великобритания отказалась от сострахования (100% покрытия до £2 тыс и 90% по следующим £33 тыс).Страховой случай банка «Пушкино», который обойдется АСВ в 20,2 млрд рублей или около 10% фонда страхования вкладов, заставил отложить в длинный ящик повышение предела страхового возмещения с нынешнего уровня 700 тыс рублей до 1 млн рублей. Ведь возможен и дефолт самого страхового фонда. Именно такой случай и произошел в Исландии из-за коллапса трех крупнейших исландских банков (Landsbanki, Glitnir и Kaupting).Нервозная обстановка вокруг банка передается как инфекция вкладчикам соседних банков. Вкладчики начинают забирать вклады и из совсем «невиновных» банков. Кроме того, падение одного банка способно вызывать эффект домино. Поэтому приоритетом страхования вкладов является именно защита банков от набегов вкладчиков. И именно поэтому целесообразно 100%-е возмещение. Вразумлять безответственных вкладчиков лучше не франшизой, а мягкими увещеваниями. А с безответственными банками можно бороться дифференцированным страхованием вкладов, а не только в режиме ручного управления - с помощью предписаний.Эпоха до страхования вкладов была эпохой банковских кризисов. Они повторялись с завидной регулярностью и дестабилизировали экономику. Поэтому отказ от страхования вкладов – несусветная дикость. В ней могут быть заинтересованы или госбанки, или враги России.Что можно сделать для повышения эффективности системы страхования вкладов? Помимо введения дифференцированного страхования вкладов, перевести систему на рыночные рельсы – приватизировать и демонополизировать. Ведь термин «государственное» по отношению к экономическим инструментам означает «неэффективное». Например, все мы знаем, насколько некачественно государственное здравоохранение, государственное образование, государственный транспорт. Кроме того, АСВ является монополистом на рынке страхования вкладов, что также способствует неэффективности ССВ.Ну и хорошо бы, чтобы страховали вклады сами вкладчики, а не банки. Это позволит снизить остроту проблемы adverse selection. Технической сложности такая новация не представляет, ведь покупка страховки на сайте авиакомпании – секундное дело.Страхование вкладов можно сделать по аналогии с ОСАГО и КАСКО. Скажем, до установленного предела – обязательное страхование, выше – добровольное.