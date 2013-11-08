Крепостные вкладчики

Как-то открыл я вклад в Барклайс Банке, с учетом его надежности, под относительно низкий процент. Однако вскоре этот банк был продан известному банкиру-предпринимателю Игорю Киму. А его банку деньги под такой низкий процент я бы не доверил. Все завершилось благополучно - получил я свои деньги обратно, правда, уже из Экспобанка. Но, как говорится в известном анекдоте, осадочек остался.
Когда помещик продавал имение, то передавал он новому владельцу не только земли и строения, но и крепостных впридачу. А что на уме у нового хозяина - поди разбери. Может, девок перепортит, а может, и деревеньку подпалит...
Вот так и банк переходит к новому собственнику не только с движимым и недвижимым имуществом, но также с заемщиками и кредиторами, в том числе и с вкладчиками. Заемщику-то все равно, кому платить (хотя и тут есть нюансы), а вот кредитору отнюдь не безразлично, от кого ждать возврата своих денег.
Вполне респектабельный и надежный банк может быть приобретен человеком, проводящим неоправданно рискованную политику. Например, для финансирования собственного бизнеса. Такие кэптивные банки несут неспецифические для банка предпринимательские риски.
Криминалитет покупает банки для того, чтобы распотрошить их - вывести из них деньги или сразу, или предварительно напылесосив вклады. Пример - группа Урина. Манипуляции с банком Пушкино того же свойства. Представьте, что собственником вашего банка стал Алексей Алякин или Сергей Полонский... Еще хуже, если новые собственники специализируются на отмыве. Правда, для этой цели покупаются, как правило, совсем маленькие банки.
Между тем, судя по практике, серьезных ограничений на круг потенциальных собственников банков в России нет. Да и раскрытие информации о конечных собственниках банков - ахиллесова пята нашего банковского сектора. Часто конечными бенефициарами указываются подставные лица или директора офшоров, прикрывающие истинных владельцев. Открываешь список конечных собственников дагестанского банка - и наслаждаешься списком целого аула. Хотя истинный владелец там всегда один.
Ситуация усугубляется фактическим отсутствием ответственности за доведение банка до банкротства. Назовите хотя бы одного банкира из погорелого банка, оставившего огромные долги и за это севшего. Вспоминается только Матвей Урин, но сел-то он по началу за хулиганство. Более того, владельцы погорелых банков, чье банкротство обошлось государству во многие миллиарды рублей, как вновь покупают себе новые банки. "Эта музыка будет вечной". Вот, например, Анатолий Мотылев финансировал с помощью Глобэкс-банка свой девелоперский бизнес. В начале кризиса 2008-2009 гг. его банк разорился и был санирован ВЭБом. Санация обошлась государству в 80 млрд рублей. А г-н Мотылев, как ни в чем не бывало, занялся скупкой банков. Вначале у него появился АМБ банк, затем - "Российский Кредит", который он купил у Бидзины (Бориса) Иванишвили, нынешнего премьер-министра Грузии. Наконец, купил он и третий банк - КРК.
Как обезопасить вкладчиков от появления нежелательных новых собственников банков? Конечно, хорошо бы было установить жесткие требования к собственникам банков, не позволяющие заведомым мошенникам грабить вкладчиков и АСВ. Но в существующих условиях, при зашкаливающей коррупции, это нереалистично. Просто будут еще лучше маскироваться, сопровождая маскировку взятками.
Но есть достаточно просто реализуемый вариант, подобный обязательной оферте: при смене собственников банк обязан до совершения сделки вернуть всем желающим вклады с начисленными по ставке вклада процентами независимо от срока погашения. Если же вкладчика устраивают новые собственники, то он может сохранить свой вклад в банке. Для начала эту норму можно распространить только на не застрахованные вклады как на наиболее уязвимые, а там уж пусть АСВ само разбирается.
Разумеется, эта мера существенно затруднит сделки слияния и поглощения в банковском секторе. Но безопасность вкладчиков - превыше всего.
Такой искусственно вызванный набег вкладчиков может привести к гибели банка. Чтобы избежать этого исхода, можно предложить вкладчикам более высокие ставки по вкладам.
Есть еще вариант - согласие на сделку, в случае совершения которой переходит контроль над банком, должны давать кредиторы банка, в том числе и вкладчики. В век интернета провести такое голосование не слишком сложно. Ведь проводятся же собрания облигационеров. Менее радикальный вариант - согласие на сделку должно давать АСВ, интересы которого в какой-то мере совпадают с интересами вкладчиков.
Комментарии 27
и еще согласие у вкладчиков брать на слияния
а то где гарантия, что 2 банка не сольются и в один момент можно легко перевалить за 700
есть допустим у одного неблагонадежного товарища энное количество банков
с однотипной политикой привлечения средств граждан
сначала сливаем их в один
а потом из ссв вычеркиваем один
экономия однако
только объем имущественных требований в случае досрочного исполнения прямо указан в договоре вклада
проценты можно потерять
а ранее выплаченные скорее всего придется вернуть
а так конечно право есть
зы. это у меня проблемы? не отображается автор сообщения....
Максима только по фото удалось идентифицировать
2- е предложение. Банкротство АСВ мы обсудили в статье " про сыр в мышеловке". Представители финансового комитета ГД уже определили направление движения.
3- е предложение. До 700 т. р. для рядового вкладчика без разницы, после 700 т. р. на свой персональный стах и риск. И повторюсь больше вопрос ЦБ как мегорегулятора, ССВ, правоохранительных органов.
А упало
Б пропало
Все ваши вклады остались в И
Вот с него 700 тысяч и получите и не важно, что в А было 700, в Б было 700
максимум получите 700
А и Б сидели на трубе
А упало
Б пропало
Все ваши вклады остались в И
Вот с него 700 тысяч и получите и не важно, что в А было 700, в Б было 700
максимум получите 700
Вероятность такого события, что у Иванушки дурочка будут вклады в А и Б, которые вдруг соберутся объединиться 0,000001%. Т. к. банков более 900, вкладчиков сотни тысяч, собственников этих банков несколько тысяч человек. Вероятность, что именно у этих вкладчиков два раза по 700 т.р. в банках "везунчиках" мизерная. Посмотрите теорию вероятности и сразу вера в сказки пройдёт сама собой.
схожие в политике привлечения вкладов населения банки могут иметь одного и того же конечного бенефициара, чья личность даже не будет раскрыта
а позиция вкладчиков - нести деньги туда где максимальный процент
может сыграть с ними злую шутку
Помню,был в 2008г такой момент. Когда Питерский Промстройбанк преобразовывался в ВТБ. Желающие могли закрыть вклады с %.
Увы, но не всегда поможет... Очень часто банком владеют не напрямую а, как вы правильно написали, через разные структуры. Владеет банком некое ООО "Большой рог и два копыта", владельцем которого является вполне позитивный персонаж. И вдруг он продает этот ООО другому, что в этом случае? Формально, владелец банка не поменялся.
К тому же многие банки сейчас - не лучше МММ. Пока несут деньги вкладчики и пока растет кредитный "пузырь", у них все хорошо. Показывают высокие прибыли, рассказывают о прекрасном будущем. Но как только "поток" останавливается, то начинаются проблемы. Зачастую, единственным выходом из ситуации является смена собственника, санация банка. Как поступать в этом случае? Ведь, формально, вкладчики проблемного банка могут нахлынуть и вынести все депозиты. Тогда новому собственнику достанутся нулевые пассивы, на фоне огромных сумм плохих кредитов.
С другой стороны, как только изменят правила выплаты по АСВ (например, будут возмещать только 90% от суммы вкладов) или упадет сам АСВ, так сразу вкладчики "вынесут" депозиты из мутных банков и с потерями процентов. Естественно не все, а кто успеет .
Читается как начало смешного анекдота. А почему сразу не в Сбербанке (или в другом госбанке), видимо менее надежные?
И по теме еще замечание: а как же тогда быть с набегом вкладчиков, ведь такие "возможности" будут их неминуемо вызывать, и тогда капут банку.
Чтобы шушары всякой меньше было
А то устроили раздербанку асв и сплошной обнал
Более 70 процентов банков в рф лишние
А картинка порадовала. Очень в тему.