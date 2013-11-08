Крепостные вкладчики

Как-то открыл я вклад в Барклайс Банке, с учетом его надежности, под относительно низкий процент. Однако вскоре этот банк был продан известному банкиру-предпринимателю Игорю Киму. А его банку деньги под такой низкий процент я бы не доверил. Все завершилось благополучно - получил я свои деньги обратно, правда, уже из Экспобанка. Но, как говорится в известном анекдоте, осадочек остался.Когда помещик продавал имение, то передавал он новому владельцу не только земли и строения, но и крепостных впридачу. А что на уме у нового хозяина - поди разбери. Может, девок перепортит, а может, и деревеньку подпалит...Вот так и банк переходит к новому собственнику не только с движимым и недвижимым имуществом, но также с заемщиками и кредиторами, в том числе и с вкладчиками. Заемщику-то все равно, кому платить (хотя и тут есть нюансы), а вот кредитору отнюдь не безразлично, от кого ждать возврата своих денег.Вполне респектабельный и надежный банк может быть приобретен человеком, проводящим неоправданно рискованную политику. Например, для финансирования собственного бизнеса. Такие кэптивные банки несут неспецифические для банка предпринимательские риски.Криминалитет покупает банки для того, чтобы распотрошить их - вывести из них деньги или сразу, или предварительно напылесосив вклады. Пример - группа Урина. Манипуляции с банком Пушкино того же свойства. Представьте, что собственником вашего банка стал Алексей Алякин или Сергей Полонский... Еще хуже, если новые собственники специализируются на отмыве. Правда, для этой цели покупаются, как правило, совсем маленькие банки.Между тем, судя по практике, серьезных ограничений на круг потенциальных собственников банков в России нет. Да и раскрытие информации о конечных собственниках банков - ахиллесова пята нашего банковского сектора. Часто конечными бенефициарами указываются подставные лица или директора офшоров, прикрывающие истинных владельцев. Открываешь список конечных собственников дагестанского банка - и наслаждаешься списком целого аула. Хотя истинный владелец там всегда один.Ситуация усугубляется фактическим отсутствием ответственности за доведение банка до банкротства. Назовите хотя бы одного банкира из погорелого банка, оставившего огромные долги и за это севшего. Вспоминается только Матвей Урин, но сел-то он по началу за хулиганство. Более того, владельцы погорелых банков, чье банкротство обошлось государству во многие миллиарды рублей, как вновь покупают себе новые банки. "Эта музыка будет вечной". Вот, например, Анатолий Мотылев финансировал с помощью Глобэкс-банка свой девелоперский бизнес. В начале кризиса 2008-2009 гг. его банк разорился и был санирован ВЭБом. Санация обошлась государству в 80 млрд рублей. А г-н Мотылев, как ни в чем не бывало, занялся скупкой банков. Вначале у него появился АМБ банк, затем - "Российский Кредит", который он купил у Бидзины (Бориса) Иванишвили, нынешнего премьер-министра Грузии. Наконец, купил он и третий банк - КРК.Как обезопасить вкладчиков от появления нежелательных новых собственников банков? Конечно, хорошо бы было установить жесткие требования к собственникам банков, не позволяющие заведомым мошенникам грабить вкладчиков и АСВ. Но в существующих условиях, при зашкаливающей коррупции, это нереалистично. Просто будут еще лучше маскироваться, сопровождая маскировку взятками.Но есть достаточно просто реализуемый вариант, подобный обязательной оферте: при смене собственников банк обязан до совершения сделки вернуть всем желающим вклады с начисленными по ставке вклада процентами независимо от срока погашения. Если же вкладчика устраивают новые собственники, то он может сохранить свой вклад в банке. Для начала эту норму можно распространить только на не застрахованные вклады как на наиболее уязвимые, а там уж пусть АСВ само разбирается.Разумеется, эта мера существенно затруднит сделки слияния и поглощения в банковском секторе. Но безопасность вкладчиков - превыше всего.Такой искусственно вызванный набег вкладчиков может привести к гибели банка. Чтобы избежать этого исхода, можно предложить вкладчикам более высокие ставки по вкладам.Есть еще вариант - согласие на сделку, в случае совершения которой переходит контроль над банком, должны давать кредиторы банка, в том числе и вкладчики. В век интернета провести такое голосование не слишком сложно. Ведь проводятся же собрания облигационеров. Менее радикальный вариант - согласие на сделку должно давать АСВ, интересы которого в какой-то мере совпадают с интересами вкладчиков.