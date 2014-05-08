Вход
Профиль Блог Лента Активность

Утрата контакта с банком

08.05.2014 12:29 7 1 604 просмотра
Доходность к оферте облигаций Русславбанка взлетела до 3343% годовых (по данным сайта rusbonds.ru на 12:30 8 мая). Дата оферты – 4 августа 2014 года, до нее осталось всего 88 дней. Чистая цена (очищенная от купонного процентного дохода) облигаций – 42% от номинала. По существу, эти облигации превратились в мусорные бумаги. Русславбанк – лидер по доходности среди российских эмитентов облигаций, не находящихся на стадии дефолта.

Причина обвала цены облигаций – информация об обысках в Русславбанке, проведенных 23 апреля. По данным газеты «Коммерсант» обыски в рабочем кабинете вице-президента Русславбанка Александра Миронова проводились в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), возбужденного следственной частью ГУ МВД по ЦФО 14 апреля. По данным следствия, оборот денежных средств организованной преступной группы составлял около 3,5 млрд руб. в месяц.

Информация об обысках привела не только к обвалу цен на бумаги банка, но и к массовому отказу банков, в том числе и зарубежных, от сотрудничества с системой CONTACT (см. статьи «Несколько банков отказались от работы с Contact» газеты «Известия» и «Contact без контакта» газеты «Коммерсант»). Русславбанк – основатель, оператор, а также расчетный, клиринговый и операционный центр платежной системы CONTACT.

7 апреля, за неделю до возбуждения уголовного дела, Совет директоров Русславбанка принял решение «на период отсутствия» Председателя Совета директоров Абдулжелила Абдулкеримова, владельца банка, с 7 апреля по 31 мая функции Председателя Совета директоров возложить на члена Совета директоров Александра Романюка. Подобные решения не являются распространенным явлением в практике банков, ведь должность Председателя Совета директоров не требует оперативного вмешательства в деятельность банка. Отсутствие на посту Председателя Совета директоров может быть интерпретировано как попытка дистанцироваться от банка перед тем, как у него проявятся проблемы.

7 мая Moody’s поставило на пересмотр с возможностью понижения долгосрочные рейтинги Русславбанка по депозитам в национальной и иностранной валюте. В настоящее время у банка рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте B3 по глобальной шкале, прогноз «стабильный». Агентство сообщило, что рейтинг поставлен на пересмотр из-за ухудшения ликвидности банка после информации о проведении 23 апреля следственных мероприятий в головном офисе банка. По оценке газеты «Ведомости», с 23 по 28 апреля банк потерял ликвидности на 2,5 млрд руб.

Комментарии 7

Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Максим, доброе утро.
Что за сухая констатация фактов, а где же прогноз по развитию ситуации? Как думаете сможет банк выправить ситуацию?
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Я думаю, что сможет. Продаст кредитный портфель, получит ликвидность, запустит Контакт (пускай через расчетный центр ВТБ) и "разгребет завал". ))
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Почему не нравится? Напротив, это логично. Если сначала на период отсутствия Председателя Совета директоров функции Председателя Совета директоров были возложены на члена Совета директоров, то теперь, как я понимаю, происходит обратная рокировка.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения