Утрата контакта с банком

Доходность к оферте облигаций Русславбанка взлетела до 3343% годовых (по данным сайта rusbonds.ru на 12:30 8 мая). Дата оферты – 4 августа 2014 года, до нее осталось всего 88 дней. Чистая цена (очищенная от купонного процентного дохода) облигаций – 42% от номинала. По существу, эти облигации превратились в мусорные бумаги. Русславбанк – лидер по доходности среди российских эмитентов облигаций, не находящихся на стадии дефолта.
Причина обвала цены облигаций – информация об обысках в Русславбанке, проведенных 23 апреля. По данным газеты «Коммерсант» обыски в рабочем кабинете вице-президента Русславбанка Александра Миронова проводились в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), возбужденного следственной частью ГУ МВД по ЦФО 14 апреля. По данным следствия, оборот денежных средств организованной преступной группы составлял около 3,5 млрд руб. в месяц.
Информация об обысках привела не только к обвалу цен на бумаги банка, но и к массовому отказу банков, в том числе и зарубежных, от сотрудничества с системой CONTACT (см. статьи «Несколько банков отказались от работы с Contact» газеты «Известия» и «Contact без контакта» газеты «Коммерсант»). Русславбанк – основатель, оператор, а также расчетный, клиринговый и операционный центр платежной системы CONTACT.
7 апреля, за неделю до возбуждения уголовного дела, Совет директоров Русславбанка принял решение «на период отсутствия» Председателя Совета директоров Абдулжелила Абдулкеримова, владельца банка, с 7 апреля по 31 мая функции Председателя Совета директоров возложить на члена Совета директоров Александра Романюка. Подобные решения не являются распространенным явлением в практике банков, ведь должность Председателя Совета директоров не требует оперативного вмешательства в деятельность банка. Отсутствие на посту Председателя Совета директоров может быть интерпретировано как попытка дистанцироваться от банка перед тем, как у него проявятся проблемы.
7 мая Moody’s поставило на пересмотр с возможностью понижения долгосрочные рейтинги Русславбанка по депозитам в национальной и иностранной валюте. В настоящее время у банка рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте B3 по глобальной шкале, прогноз «стабильный». Агентство сообщило, что рейтинг поставлен на пересмотр из-за ухудшения ликвидности банка после информации о проведении 23 апреля следственных мероприятий в головном офисе банка. По оценке газеты «Ведомости», с 23 по 28 апреля банк потерял ликвидности на 2,5 млрд руб.
Комментарии 7
Что за сухая констатация фактов, а где же прогноз по развитию ситуации? Как думаете сможет банк выправить ситуацию?
А вот эта новость мне совсем не нравится: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2dhFUih5nEKjVHjL4yb1KQ-B-B
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6566671
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6570431
БАНК УРАЛСИБ продолжает оказание услуг в рамках системы CONTACT
https://www.contact-sys.com/news/bank-uralsib-prodolzhaet-okazanie-uslug-v-ramkah-sistemy-contact